ВМС США отправили корабли для слежки за прибывшими на Кубу российским фрегатом «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань»

33
ВМС США отправили корабли для слежки за прибывшими на Кубу российским фрегатом «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань»

Несмотря на заявления Вашингтона об отсутствии угроз от российских кораблей, прибывших на Кубу, командование ВМС США отрядило весьма значительные силы для слежки за ними. Особенно американцев интересует многоцелевая атомная субмарина «Казань» проекта «Ясень-М». Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники.

Корабли американских ВМС будут внимательно отслеживать все действия отряда Северного флота, прибывшего на Кубу. Как заявил один из неназванных чиновников Пентагона, следить за фрегатом «Адмирал Горшков», а также танкером и буксиром будут эсминец и корабль береговой охраны, а вот за «Казанью» послали аж четыре корабля: два эсминца и два корабля с буксируемыми гидролокаторами.



Корабли военно-морских сил США будут отслеживать визит отряда кораблей Военно-морского флота России на Кубу.

- приводит CBS News слова одного из источников.

Как уже сообщалось, на Кубу с визитом прибыл отряд Северного флота ВМФ России в составе фрегата «Адмирал Горшков», танкера «Академик Пашин» и буксира «Николай Чикер». Также в походе отряд сопровождала атомная субмарина «Казань» проекта «Ясень-М». Как заявили в Гаване, данный визит является дружеским и не нарушает международных норм, на борту российских кораблей и подлодки нет атомного оружия.

После визита на Кубу российские корабли и подлодка проведут ряд учений недалеко от побережья США, дальнейшие планы пока не раскрываются.
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 07:51
    А там случайно какой-нибудь риф или мель не может попасть в эту амерскую посудину? feel
    Чисто из-за неаккуратного амерского судовождения....
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 08:17
      Визит российских боевых ударных кораблей носит дружественный характер и никому не угрожает.
      На борту российских кораблей нет ядерного оружия, есть только дружественные ракетуленьки Калибрики и Циркончики. wink winked laughing
      Верьте нам. yes
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 08:17
        Да я уже говорил - зажигалки привезли кубинцам для их сигар. laughing
        1. Бородач Звание
          Бородач
          -3
          Сегодня, 08:27
          Да вы что? Как можно?
          Зажигалки нельзя привозить на Кубу. Они - очень огнеопасны. В них агрессивный российский газ.
          Просто моряки получили отпуск и приехали отдохнуть, покупаться на пляжах, посмотреть достопримечательности.
          Из-за санкций у нас нет самолётов и круизных лайнеров. А отдыхать североморцам нужно. Им не хватает витаминов и солнца. wink
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    -1
    Сегодня, 07:53
    Повторюсь ещё раз: очень интересна реакция америкосов на полеты наших разведывательных беспилотников над акваторией Мексиканского залива.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +3
      Сегодня, 07:56
      Цитата: Южноукраинец
      Повторюсь ещё раз: очень интересна реакция америкосов на полеты наших разведывательных беспилотников над акваторией Мексиканского залива.

      у нас есть аналог Рипера или им полета Залы опасаться? Вы о каких БПЛА?
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        -2
        Сегодня, 08:04
        . у нас есть аналог Рипера или им полета Залы опасаться? Вы о каких БПЛА?

        Пусть будет Орион. У него радиус 250 км. Полет над нейтральными водами, вдоль побережья штатов будет очень неприятен америкосам. Но все в соответствии с международным правом.
        1. Игорь Викторович Звание
          Игорь Викторович
          +6
          Сегодня, 08:31
          Да да, все видели кадры объективного контроля с наших орионов, потом их перестали публиковать, так как позорище из позорищ. Страшно подумать какие приходят данные с его РЛО.. Ничего и близко стоящего рядом с амерским жнецом, не говоря уже о глобал хоуке у нас не существует..
        2. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          +2
          Сегодня, 08:49
          Цитата: Южноукраинец
          Пусть будет Орион. У него радиус 250 км. Полет над нейтральными водами, вдоль побережья штатов будет очень неприятен америкосам. Но все в соответствии с международным правом.

          лучше не надо.. при его дальности в 250 км, его хватит на 30-40 км вдоль побережья туда и обратно и 80+80 от Кубы до Флориды и обратно.. как то так себе получится в сравнении с рипером, особенно когда по миру- характеристики одного и другого разберут.. есть опасение, что в результате - неприятно нам будет.. в соответствии с международным правом и без соответствия тоже..
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +4
        Сегодня, 08:15
        Цитата: советник 2 уровня
        у нас есть аналог Рипера или им полета Залы опасаться? Вы о каких БПЛА?

        У нас есть целая флотилия аналогов "Адмирала Горшкова" (135 м)!
        Это:
        1. Eclipse 162,5 м
        2. Dilbar 156 м
        3. Sailing Yacht A 142,8 м
        4. Ocean Victory 140 м
        5. Motor Yacht A 119 м
        6. Luna 115 м
        7. Ona 110 м
        8. Black Pearl 106,7 м
        9. Quantum Blue 104 м
        10. Madame Gu 100 м
        Вот если они все разом, кильватерной колонной, на Кубу придут... bully
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 08:28
          Ещё бы на эти яхты поставить контейнеры с Club-K. wink
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 08:10
      Ну всё как обычно будет. Наш самолёт такой пролетает вжуууух, американцы само собой идут увольняться. Все.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 08:19
      Гораздо интереснее была бы реакция на возобновление работы нашей базы в Лурдесе. good
      А потом можно и беспилотники над Мексиканским заливом развесить.
      И да, на Кубе нужна ВМБ с постоянным присутствием ракетных кораблей.
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +1
        Сегодня, 08:29
        . Гораздо интереснее была бы реакция на возобновление работы нашей базы в Лурдесе. good

        База необходима, но прекратить полеты Риперов над Черным морем можно только так. Америкосы не смогут проигнорировать наш беспилотник возле своих берегов. Если собьют, у нас развязаны руки.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 08:32
          Наш Орион может и сам "случайно сбиться". wink
          А в качестве доказательства, сбития ПВО США нашего беспилотника в нейтральных водах, Небензя может на заседании Совбеза ООН потрясти пробиркой со стиральным порошком. good
      2. Skif3216 Звание
        Skif3216
        0
        Сегодня, 11:13
        В первую очередь удивятся сами кубинцы, развиваешь с США туризм, договора заключаешь, а тут бац, русские в Лурдесе базу открывают.
  3. 955535 Звание
    955535
    0
    Сегодня, 08:03
    . Про "Казань".
    1. 955535 Звание
      955535
      0
      Сегодня, 08:09
      Про "Казань". https://rutube.ru/video/private/15b8a3fff4af76eba487fa6b8696e05f/?p=WfQ5Yvp--B0T9B_TI6L44Q

      Ссылки на Рутуб нормально не вставляются.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:19
    . данный визит является дружеским и не нарушает международных норм

    Задержаться наподольше, пусть амерзы репу чешут....
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 08:54
      Они не репу чешут, они снимают акустические сигнатуры с Ясеня. Дополняют свои библиотеки противолодочных данных.
  5. Звездочет Звание
    Звездочет
    +2
    Сегодня, 08:19
    Несмотря на заявления Вашингтона об отсутствии угроз от российских кораблей, прибывших на Кубу, командование ВМС США отрядило весьма значительные силы для слежки за ними.

    Совершенно нормальная и предсказуемая реакция. Ничего удивительного здесь нет.

    Особенно американцев интересует многоцелевая атомная субмарина «Казань» проекта «Ясень-М».

    И это понятно. Такая "рыбка" нечасто попадается. А тут, ко всему прочему, есть возможность потренироваться, сигнатуры срисовать....
    1. sedoj Звание
      sedoj
      +1
      Сегодня, 08:45
      Цитата: Звездочет
      сигнатуры срисовать.

      Вот и я о том же. На хрена вообще было её афишировать. Она же не в надводном моложении весь путь прошла. Или снова: хвастовство - наше всё.
      1. Звездочет Звание
        Звездочет
        0
        Сегодня, 10:07
        Ясень несет гиперзвук. В случае применения непременно достанет.
        А насчет хвастовства... Расчет, по-видимому, на то, что фрегат прикроет, а она смоется.
  6. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -3
    Сегодня, 08:21
    НОВОСТИ
    ВМС США отправили корабли для слежки за прибывшими на Кубу российским фрегатом «Адмирал Горшков»

    Непонятно зачем им отправлять корабли, если со спутников и самолётов дрло и так всё видно????
    1. Звездочет Звание
      Звездочет
      -1
      Сегодня, 10:04
      Чтобы немедленно утопить, если он по Америке палить надумает.
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -4
    Сегодня, 08:32
    Особенно американцев интересует многоцелевая атомная субмарина «Казань»
    Зря.
    Чё за "Казанью" следить?
    Она "Посейдоны" не носит. Пока...
    Я же говорил, "Белгород" надо было посылать!
    Если б он там "потерялся", в штатах диарея бы началась.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 10:58
      Я так понимаю... все эти... четыре... с американскими паспортами?
  8. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 08:56
    . на борту российских кораблей и подлодки нет атомного оружия.

    А жаль.
    Может "Акулу" с ЯО отшвартовать на Кубе, пока ее на иголки не порезали?

    Но хоть ученья будут с отработкой нанесения ядерного удара по целям в США?
    1. Звездочет Звание
      Звездочет
      0
      Сегодня, 10:55
      "Акула" прямо от причала в Западной Лице до Америки доставала. И нет никакого смысла гнать ее в такую даль. Тем более, что учения у нас с тактическим ЯО, а не стратегическим.
  9. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 08:56
    за «Казанью» послали аж четыре корабля: два эсминца и два корабля с буксируемыми гидролокаторами.

    Сигнатуры писать будут. Для них удобный случай.
  10. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -2
    Сегодня, 09:00
    Корабли военно-морских сил США будут отслеживать визит отряда кораблей Военно-морского флота России на Кубу.

    - приводит CBS News слова одного из источников.
    Мужики за сигаретами "Partagas" на Кубу отправились, но в ВМС США напряглись не по детски. Возникает вполне себе вопрос: Кто курит ? what request crying
  11. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 10:19
    Собственно сигареты "Partagas"
  12. БЕЛОВОЛОД
    БЕЛОВОЛОД
    0
    Сегодня, 10:52
    Визит "Адмирала Горшкова" и "Казани" на Кубу следует воспринимать как реализацию мер реагирования на появление американских ракет средней дальности в Европе и Азии. Прежде всего это касается датского острова Борнхольм и Филиппин.