ВМС США отправили корабли для слежки за прибывшими на Кубу российским фрегатом «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань»
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Несмотря на заявления Вашингтона об отсутствии угроз от российских кораблей, прибывших на Кубу, командование ВМС США отрядило весьма значительные силы для слежки за ними. Особенно американцев интересует многоцелевая атомная субмарина «Казань» проекта «Ясень-М». Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники.
Корабли американских ВМС будут внимательно отслеживать все действия отряда Северного флота, прибывшего на Кубу. Как заявил один из неназванных чиновников Пентагона, следить за фрегатом «Адмирал Горшков», а также танкером и буксиром будут эсминец и корабль береговой охраны, а вот за «Казанью» послали аж четыре корабля: два эсминца и два корабля с буксируемыми гидролокаторами.
Корабли военно-морских сил США будут отслеживать визит отряда кораблей Военно-морского флота России на Кубу.
- приводит CBS News слова одного из источников.
Как уже сообщалось, на Кубу с визитом прибыл отряд Северного флота ВМФ России в составе фрегата «Адмирал Горшков», танкера «Академик Пашин» и буксира «Николай Чикер». Также в походе отряд сопровождала атомная субмарина «Казань» проекта «Ясень-М». Как заявили в Гаване, данный визит является дружеским и не нарушает международных норм, на борту российских кораблей и подлодки нет атомного оружия.
После визита на Кубу российские корабли и подлодка проведут ряд учений недалеко от побережья США, дальнейшие планы пока не раскрываются.
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