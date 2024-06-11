Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в горах Северной Осетии

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Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в горах Северной Осетии

Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Северной Осетии, самолет упал в горах, экипаж погиб. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, самолет Су-34 упал в горной безлюдной местности в ходе выполнения планового тренировочного полета. Экипаж погиб. Предварительная причина крушения - техническая неисправность, но окончательные выводы будут сделаны только после расследования. Комиссия Минобороны уже направлена. На месте падения самолета работают экстренные службы, правоохранители и представители военного ведомства.



В Республике Северная Осетия - Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России

- говорится в сообщении.

Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Уточняется, что место падения находится в Алагирском районе Северной Осетии. По данным ТГ-канала Fighterbomber, данный фронтовой бомбардировщик перегоняли на другой аэродром. Других подробностей нет.

Летчики не умирают, они улетают и не возвращаются...
18 комментариев
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +5
    Сегодня, 08:19
    Если не катапультировались... внезапно в гору врезались?
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      -2
      Сегодня, 08:33
      Если не катапультировались... внезапно в гору врезались?
      ...вполне так оно и было, ...если следовать логике это был учебно- тренировочный полёт, стало быть возможно управлял неопытный курсант. неподготовленный пилот находясь при нулевой видимости приборам не доверяет...вот и произошло то что произошло
    2. KCA Звание
      KCA
      +1
      Сегодня, 08:44
      Горы, а над ними туман, облачность, почему выше не поднялись, там всё-таки не Столовая в 5000м
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        -3
        Сегодня, 09:03
        Горы, а над ними туман, облачность, почему выше не поднялись,
        ...это просчёт инструктора...он то обязан был знать что в случае нулевой видимости надо срочно вверх по по гироскопу подниматься...но что то пошло не так..хотя был случай во вторую чеченскую, когда два "гребешка" проходя ущелье попали в облако, начали резкий подъем , но запоздали и врезались в гору..ну чё гадать на кофейной гуще...подождём результатов комиссии
  2. Добрый злыдень Звание
    Добрый злыдень
    +10
    Сегодня, 08:19
    Вечная память пилотам!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 09:04
      Летчики не умирают, они улетают и не возвращаются...
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 09:15
      Соболезнование родным и близким.Авиация это такое дело..Опасное,ошибок не прощает.Как людских,так тем более технических
    3. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 10:51
      Цитата: Добрый злыдень
      Вечная память пилотам!

      Что то часто в последнее время приходит "техническая неисправность", или говорить стали больше... hi
  3. Ивар Рави Звание
    Ивар Рави
    +6
    Сегодня, 08:20
    Светлая память погибшим... Жаль, летчики очень ценный ресурс, особенно сейчас
  4. U-58 Звание
    U-58
    +5
    Сегодня, 08:21
    Полет последний, память вечна.
  5. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +8
    Сегодня, 08:23
    Блин, печально. Как так не катапультировались то? Лётчиков очень жалко.
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 08:57
    Царства небесного погибшим ! очень жаль !
  7. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 09:17
    Вечная память! Увы, но серьёзной учебы без потерь не бывает.
  8. km-21 Звание
    km-21
    -1
    Сегодня, 09:43
    Почему слишком часто возникают фатальные технические неисправности?
    Почему от неисправностей слишком часто гибнут экипажи?
    Кто-нибудь несет за это ответственность?
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 11:17
      хватит нести пургу про ответственность, чем больше летают самолеты, тем больше они бьются, это реалии.
  9. begemot20091 Звание
    begemot20091
    0
    Сегодня, 10:31
    Вечная память. "Погибшие в небе за Родину
    Становятся небом над ней..."
  10. vvn_vl Звание
    vvn_vl
    0
    Сегодня, 11:01
    Думал, что проклятие мчс закончилось…. Оказывается, еще продолжается. Летчиков жалко!!
  11. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 11:15
    вечного неба мужикам....