Вооружённые силы России, продолжая наступательные действия в районе Часова Яра, добились новых успехов. Сообщается о том, что под контроль наших войск перешли территории к юго-западу от села Красное (Ивановское). На картах противника перешедшие под контроль площади именуются южной частью урочище Ступки.Общая площадь перешедших в течение суток под контроль ВС РФ территорий к юго-востоку от Часова Яра составила около 1,8 кв. км.При этом к юго-западу от Ивановского (Красного) российские войска выровняли фронт в наступлении – фактически по каналу Северский Донец-Донбасс.Противник, используя рельеф местности, пытается добиться того, чтобы на этом участке наступления российские подразделения не смогли перейти на западный берег канала. В командовании ВСУ понимают, что как только это произойдёт, все левобережье канала Северский Донец-Донбасс в районе Часова Яра перейдёт под российский контроль.Напомним, что ранее ВС РФ установили контроль и на большей частью микрорайона Канал Часова Яра.Одновременно с этим российские войска продвигаются на Покровском направлении. Накануне ВС РФ вошли в Новопокровское и взяли под огневой контроль участок дороги Покровск-Константиновка.

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