Под контроль ВС РФ перешла территория урочища Ступки к юго-востоку от Часова Яра

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Под контроль ВС РФ перешла территория урочища Ступки к юго-востоку от Часова Яра

Вооружённые силы России, продолжая наступательные действия в районе Часова Яра, добились новых успехов. Сообщается о том, что под контроль наших войск перешли территории к юго-западу от села Красное (Ивановское). На картах противника перешедшие под контроль площади именуются южной частью урочище Ступки.

Общая площадь перешедших в течение суток под контроль ВС РФ территорий к юго-востоку от Часова Яра составила около 1,8 кв. км.
При этом к юго-западу от Ивановского (Красного) российские войска выровняли фронт в наступлении – фактически по каналу Северский Донец-Донбасс.



Противник, используя рельеф местности, пытается добиться того, чтобы на этом участке наступления российские подразделения не смогли перейти на западный берег канала. В командовании ВСУ понимают, что как только это произойдёт, все левобережье канала Северский Донец-Донбасс в районе Часова Яра перейдёт под российский контроль.



Напомним, что ранее ВС РФ установили контроль и на большей частью микрорайона Канал Часова Яра.

Одновременно с этим российские войска продвигаются на Покровском направлении. Накануне ВС РФ вошли в Новопокровское и взяли под огневой контроль участок дороги Покровск-Константиновка.
11 комментариев
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  1. Игорь Викторович Звание
    Игорь Викторович
    0
    Сегодня, 08:39
    Простите, когда нет успехов на поле боя, такое вот и выдают за успех. Понятно что парни бьются дерзко и мужественно, честь им и хвала. Но представьте сообщение Левитана.. Сегодня Красная армия освободила дом, и детскую площадку в неизвестном полу-селе Германии.. В новостях на первом, захват опорника, как какой то героический подвиг преподносят, смешно, если бы не было так грустно..
    1. Single-n Звание
      Single-n
      0
      Сегодня, 08:49
      Ну по сравнению с прошлыми перемогами -когда за победу выдавали расход боеприпасов... Это фантастические достижения.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 08:55
      Российская армия продолжает продвижение на Авдеевском направлении. Сейчас, как сообщают военкоры «Русской Весны», 228-й полк группировки войск «Центр» ворвался в поселок Новопокровское, выбив ВСУ с позиций и занял практически весь населенный пункт. «Враг был шокирован внезапной атакой уральских штурмовиков, частично уничтожен, выжившие бежали», — отмечает канал.

      ВСУ на этом направлении пытаются контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Идут ожесточенные бои. Тем не менее, даже украинские паблики отмечают, что российские войска продвинулись вперед и поселок больше не находится под контролем ВСУ.
      1. Игорь Викторович Звание
        Игорь Викторович
        0
        Сегодня, 08:59
        Вы же понимаете, что таких поселков, еще тысячи на каклостане..?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 09:00
          И что?Большое начинается с малого.Вчера ещё Новоалександровку взяли.
          1. Игорь Викторович Звание
            Игорь Викторович
            0
            Сегодня, 09:03
            Извините, но начали мы с большого, после всяких соглашений, только уменьшения. В начале города брали, и сотни км территории, а сейчас опорник взяли, и федеральные каналы это доводят в новостях..
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              0
              Сегодня, 09:11
              Вам надо всё и сразу.
              По данным французской разведки, которая, надо полагать внимательно следит за тем, что происходит в зоне боевых действий на Украине (надо же докладывать Макрону, куда лучше не направлять французских инструкторов), сообщает, что на Харьковском направлении, российские войска, собрав силы, продолжили наступление.

              Отмечается также «сильное давление» российских войск в районе Купянска, Сватово и Северска. Что касается обстановки в районе Часов Яра, то французы признают: над группировкой ВСУ там «нависла угроза окружения».

              Кроме того, ВСУ потеряли очередные позиции у Авдеевки и Работино.

              Вечером 10 июня российские военные подтвердили, что заняли Старомайорское к югу от Донецка. Кроме того, российский флаг установлен в центре соседнего села Урожайное.
    3. AdAstra Звание
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 09:31
      Бои местного значения как есть...
  2. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +1
    Сегодня, 08:43
    А звёздами на карте что обозначено?
    1. Игорь Викторович Звание
      Игорь Викторович
      0
      Сегодня, 08:55
      Возможно наши позиции, но тогда вопрос, наши уже на канале или нет. Уже месяц туда сюда, то прошли канал то нет. Туман войны короче.. И немаловажную роль в эту неразбериху запускают тг каналы, и военблохеры, коих реально как блох на псине развелось. Купил коптер, сьездил по снимал не близко, и все, эксперт и военный блогер..
      1. begemot20091 Звание
        begemot20091
        0
        Сегодня, 10:39
        Нет-нет!! НЕ блогер, а блохер- правильно заметили. Дажи п..... филька -попенкороль всея рассейского общества геев отметился. Говорят, без короны приезжал и в штанах -нах-нах. И песни пел. Говорят, сплясать хотел. Пока не доползла только лолитушка= шлюхает где-то по дорогам на корачках.