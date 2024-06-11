Разработанный специально для СВО бронеавтомобиль 3-СТС «Ахмат» модернизируют с учётом эксплуатации в боевых условиях
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Разработанный в рамках СВО бронеавтомобиль 3-СТС «Ахмат» будет модернизирован с учетом опыта эксплуатации в спецоперации, обновленная машина пойдет в войска в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор «Ремдизеля» Александр Захаров.
Предприятие «Ремдизель» готовит к выпуску обновленную версию бронеавтомобиля «Ахмат». Кардинальных изменений в машине не будет, основные изменения коснулись защиты. Также учтены замечания военнослужащих в зоне СВО.
В этом году завершаем текущую партию автомобилей З-СТС — и в следующем году автомобиль пойдет уже в новой комплектации с учетом всех нюансов. Они небольшие — машина кардинально не меняется — доработки по результатам эксплуатации в зоне СВО
Бронеавтомобиль «Ахмат» 6х6 был разработан всего за 25 дней, работы над ним были начаты 27 марта 2022 года и закончены уже в апреле. Для броневика была использована рама от серийного автомобиля, на которую устанавливается «надстройка» с защитой, аналогичной бронеавтомобилям «Тайфун», что соответствует 5 классу ГОСТ Р 50963-96 (держит пулю калибра 7,62 мм). Днище V-образное, выдерживает до 6 кг в тротиловом эквиваленте. Кресла травмобезопасные.
Бронеавтомобиль предназначен для перевозки военнослужащих, но может быть использован в качестве санитарного автомобиля, возможность размещения санитарных носилок предусмотрена конструкцией. Рассчитан на 10 человек, включая экипаж, имеется люк для размещения стрелка.
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