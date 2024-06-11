Разработанный специально для СВО бронеавтомобиль 3-СТС «Ахмат» модернизируют с учётом эксплуатации в боевых условиях

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Разработанный специально для СВО бронеавтомобиль 3-СТС «Ахмат» модернизируют с учётом эксплуатации в боевых условиях

Разработанный в рамках СВО бронеавтомобиль 3-СТС «Ахмат» будет модернизирован с учетом опыта эксплуатации в спецоперации, обновленная машина пойдет в войска в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор «Ремдизеля» Александр Захаров.

Предприятие «Ремдизель» готовит к выпуску обновленную версию бронеавтомобиля «Ахмат». Кардинальных изменений в машине не будет, основные изменения коснулись защиты. Также учтены замечания военнослужащих в зоне СВО.



В этом году завершаем текущую партию автомобилей З-СТС — и в следующем году автомобиль пойдет уже в новой комплектации с учетом всех нюансов. Они небольшие — машина кардинально не меняется — доработки по результатам эксплуатации в зоне СВО

— приводит ТАСС слова Захарова.

Бронеавтомобиль «Ахмат» 6х6 был разработан всего за 25 дней, работы над ним были начаты 27 марта 2022 года и закончены уже в апреле. Для броневика была использована рама от серийного автомобиля, на которую устанавливается «надстройка» с защитой, аналогичной бронеавтомобилям «Тайфун», что соответствует 5 классу ГОСТ Р 50963-96 (держит пулю калибра 7,62 мм). Днище V-образное, выдерживает до 6 кг в тротиловом эквиваленте. Кресла травмобезопасные.

Бронеавтомобиль предназначен для перевозки военнослужащих, но может быть использован в качестве санитарного автомобиля, возможность размещения санитарных носилок предусмотрена конструкцией. Рассчитан на 10 человек, включая экипаж, имеется люк для размещения стрелка.
21 комментарий
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  1. Роман_ Звание
    Роман_
    -2
    Сегодня, 08:50
    Круто разработали с нуля за 25 дней, а доработки (небольшие????) внедрять пол года...
    А дымовые шашки, дистанционно управляемую башню с пукалками и дробью для защиты от БПЛА поставят, РЭБ, оптический и пр. контроль? Или вот "домик" Ниф-Нифа не прокатил, сделаем "домик" Наф-Нафа и в бой!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 08:59
      Меня очень порадовала новость.В бою впервые применили беспилотный танк.Будущее наступает.Трофейный танк сделали роботом.
      Минобороны РФ представило кадры испытания дистанционно-управляемого FPV-танка из трофейного Т-72АМТ ВСУ на Запорожском направлении. Как сообщают военкоры «Русской Весны» в своем Telegram-канале «Операция Z», система была создана энтузиастами. Один оператор управляет движением танка, второй — его башней.

      Подобные системы дистанционного управления техникой разрабатывались и конструкторскими бюро страны еще и до войны, но на фронте их пока никто не видел. «Сама идея сохранения жизней наших бойцов с помощью беспилотной техники — отличная», — отмечают военкоры.
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -2
    Сегодня, 08:53
    В этом году завершаем текущую партию автомобилей З-СТС — и в следующем году автомобиль пойдет уже в новой комплектации с учетом всех нюансов. Они небольшие — машина кардинально не меняется — доработки по результатам эксплуатации в зоне СВО

    — приводит ТАСС слова Захарова.
    Разработанный в рамках СВО бронеавтомобиль 3-СТС «Ахмат»
    Один нюанс, а именно в названии авто "Ахмат" отсутствует приставка "дон" request recourse
    1. TwilightElf Звание
      TwilightElf
      -1
      Сегодня, 08:58
      до или после?..вообще в оригинале это означает. междометие между словами.... типо..ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        -1
        Сегодня, 09:02
        до или после?..вообще в оригинале это означает. междометие между словами.... типо..ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
        А что не плохо: Бронеавтомобиль 3-СТС '"Ахмат-ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ", но лучше "Ахмат-дон". Ещё бы антидроновый экран на крышу и отлично good drinks В принципе неплохое авто yes
        1. TwilightElf Звание
          TwilightElf
          -1
          Сегодня, 09:03
          лучше быпо меньше показухи и прочего...аналогонефтного...
          1. oppozite28 Звание
            oppozite28
            -1
            Сегодня, 09:05
            Нормальное авто ! Что не так ?! Важно что испытания прошёл с учетом специального опыта good drinks
            1. TwilightElf Звание
              TwilightElf
              -1
              Сегодня, 09:06
              не спорю но уже тошнит от этого пустозвонства..аналогофнетовства и разработок с нуля
              1. oppozite28 Звание
                oppozite28
                -3
                Сегодня, 09:08
                не спорю но уже тошнит от этого пустозвонства..аналогофнетовства и разработок с нуля
                Примите "Ношпу" говорят помогает, а ещё лучше свинину не упоребляйте в пищу feel
      2. Аргон Звание
        Аргон
        0
        Сегодня, 10:22
        Точнее вроде того, что говорят многие "короче" или "на". В оригинале перевод это "есть же".. на чеченском это не дон , а "дуй хьун".
  3. TwilightElf Звание
    TwilightElf
    0
    Сегодня, 08:57
    ага за 25 дней...чем то он мне бтр40 напоминает)) с того как раз за 25 дней и можно такое "сконструировать")))
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +4
      Сегодня, 08:59
      Все таки наверно БТР152, БТР 40 был двухосным.)
      1. TwilightElf Звание
        TwilightElf
        -1
        Сегодня, 09:00
        да вы правы.в общем все эти "разработчики могут только наследие предков с хранения и документации пользовать по сей день..по пути постоянно напильником дорабатывая. с "нуля " они "разработали".....проЭктировщики....
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 11:09
          ну спроЭктируй сам, кто мешает?
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 09:10
    В этом году завершаем текущую партию автомобилей З-СТС — и в следующем году автомобиль пойдет уже в новой комплектации с учетом всех нюансов. Они небольшие — машина кардинально не меняется — доработки по результатам эксплуатации в зоне СВО

    — приводит ТАСС слова Захарова.
    Надеюсь антидроновая защита учтена в комплектации good drinks
  5. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 09:13
    радиционной продукцией "Ремдизеля" были бронеавтомобили "Тайфун", но они довольно сложные по конструкции, что отражается и на производстве.
    З-СТС его упрощенная версия.
    Броневик изготавливается на базе серийного грузовика. Бронекорпус монтируется прямо на раму шасси. От несущего корпуса отказались, из-за трудоемкости. Удалось обеспечить необходимый состав приборов.
    По тактико-техническим и эксплуатационным параметрам новый бронеавтомобиль может уступать "Тайфуну" и иным разработкам. Но за счет разумных компромиссов стоимость удалось снизить и в 7 - 10 ускорить производство.
    Неофициально броневик прозвали "Ахмат", он выполнен на трехосном полноприводном шасси "КамАЗ-5350", оно имеет высокие характеристики подвижности и проходимости и проста в эксплуатации. Экипаж смещен назад, что повышает его безопасность.

    Немного поподробнее
  6. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 09:18
    По видимому, нужны заводские крепления, для установки противодроновых решеток.
    А на крышу крепления под пулеметную турель.
  7. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 09:39
    Бронеавтомобиль «Ахмат» 6х6 был разработан всего за 25 дней, работы над ним были начаты 27 марта
    2022 года и закончены уже в апреле. Для броневика была использована рама от серийного автомобиля, на которую устанавливается «надстройка» с защитой, аналогичной бронеавтомобилям «Тайфун», что соответствует 5 классу ГОСТ Р 50963-96 (держит пулю калибра 7,62 мм). Днище V-образное, выдерживает до 6 кг в тротиловом эквиваленте. Кресла травмобезопасные.


    вспомните вчерашнюю, пафосную новость про УАЗика:
    В зону СВО отправлен УАЗ, оснащенный противодроновой защитой

    где "мангал разрабатывали" АО «НИИ стали» совместно с НАО «Металл Инвест»...
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 10:19
      вспомните вчерашнюю, пафосную новость про УАЗика:
      В зону СВО отправлен УАЗ, оснащенный противодроновой защитой
      где "мангал разрабатывали" АО «НИИ стали» совместно с НАО «Металл Инвест»...

      Вот потому и нужен ГКО или что то подобное именно и конкретно для войны с Украиной
  8. Комментарий был удален.
  9. Konnick Звание
    Konnick
    -2
    Сегодня, 10:02
    Эрзац-мобиль по сравнению со старинным БТР-152. В два раза тяжелее и наверняка раз в 10 дороже. Если в БТР -152 впендюрить современный двигатель, то это была бы бешеная табуретка.
  10. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 10:50
    Кадыров наверное разрабатывал.