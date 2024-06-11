Подполье в Сумской области сообщает о том, что Зеленский поставил задачу к началу «мирного саммита» вернуть контроль над утраченными ВСУ приграничными территориями по направлению Рыжевка-Ворожба. При этом накануне Зеленский накануне выдал дезинформацию, которую ему чрезмерно лояльные офицеры решили передать для поднятия духа перед поездкой в Германию и Швейцарию. Напомним, что после первых известий о переходе приграничной Рыжевки и примерно 7 кв. км территории под контроль РФ, глава киевского режима объявил, что всё это, дескать, «ложь» и что ВСУ «контроль над приграничьем вернули».Украинский «главковерх» потребовал от Сырского и командования пограничной службы «в течение ближайших суток вернуть контроль над Рыжевкой». Сообщается, что для этого в сторону населённого пункта в течение всего дня одна за другой бросались штурмовые группы.В итоге атаки свелись к такому варианту, при котором перед украинскими штурмовиками ставилась задача обязательно развернуть украинский флаг в центральной части сумской Рыжевки – «как демонстрацию успеха». Это должно было нивелировать сообщения Рамзана Кадырова о том, что Рыжевка – под контролем российской армии.По последним данным, в этих контратаках, которые обусловлены личными амбициями Зеленского в преддверии череды саммитов в Европе, украинские силовики за сутки потеряли до 180 человек убитыми и ранеными. Кадров с «водружением украинского флага» над селом так и не появились. Поэтому Зеленский предлагает западным партнёрам поверить на слово в то, что там «ситуация под контролем».

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