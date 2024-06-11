Сумское подполье: перед штурмовыми группами ВСУ была поставлена задача поднять украинский флаг в Рыжевке до отъезда Зеленского в Европу

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Сумское подполье: перед штурмовыми группами ВСУ была поставлена задача поднять украинский флаг в Рыжевке до отъезда Зеленского в Европу

Флаг РФ в Рыжевке


Подполье в Сумской области сообщает о том, что Зеленский поставил задачу к началу «мирного саммита» вернуть контроль над утраченными ВСУ приграничными территориями по направлению Рыжевка-Ворожба. При этом накануне Зеленский накануне выдал дезинформацию, которую ему чрезмерно лояльные офицеры решили передать для поднятия духа перед поездкой в Германию и Швейцарию. Напомним, что после первых известий о переходе приграничной Рыжевки и примерно 7 кв. км территории под контроль РФ, глава киевского режима объявил, что всё это, дескать, «ложь» и что ВСУ «контроль над приграничьем вернули».



Украинский «главковерх» потребовал от Сырского и командования пограничной службы «в течение ближайших суток вернуть контроль над Рыжевкой». Сообщается, что для этого в сторону населённого пункта в течение всего дня одна за другой бросались штурмовые группы.

В итоге атаки свелись к такому варианту, при котором перед украинскими штурмовиками ставилась задача обязательно развернуть украинский флаг в центральной части сумской Рыжевки – «как демонстрацию успеха». Это должно было нивелировать сообщения Рамзана Кадырова о том, что Рыжевка – под контролем российской армии.

По последним данным, в этих контратаках, которые обусловлены личными амбициями Зеленского в преддверии череды саммитов в Европе, украинские силовики за сутки потеряли до 180 человек убитыми и ранеными. Кадров с «водружением украинского флага» над селом так и не появились. Поэтому Зеленский предлагает западным партнёрам поверить на слово в то, что там «ситуация под контролем».
25 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. solar Звание
    solar
    -8
    Сегодня, 08:59
    после первых известий о переходе приграничной Рыжевки и примерно 7 кв. км территории под контроль РФ

    Заход в Харьковскую область, похоже, повторить не удалось. Да и в Харьковской явно увязли после первого успеха :((
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 09:15
      Цитата: solar
      после первых известий о переходе приграничной Рыжевки и примерно 7 кв. км территории под контроль РФ

      Заход в Харьковскую область, похоже, повторить не удалось. Да и в Харьковской явно увязли после первого успеха :((

      Обстановка тяжёлая. Против ВС РФ в Волчанске сражаются семь бригад ВСУ.
      Пока противник сумел добиться только тактических успехов (подошел к южным окраинам Глубокого, плюс отбил еще несколько зданий севернее реки Волчьей в Волчанске).
      Задача ВСУ - отбросить нашу армию за границу на севере Харьковской области т.е. дать результат „под саммит“ (даже под два, первый — саммит НАТО, в северной Италии, а вслед за ним — „мирная сходка“ в Швейцарии).
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 09:31
        Задача ВСУ - отбросить
        ...задача всук погибнуть в наркотическом экстазе, что они успешно и делают...вот так трупами и "отбрасывают"
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:23
      Желающих преувеличить свои заслуги, нарисовать "красивую картинку", попросту, соврать! Меньше не становится...
      Без фильтрации, информацию, воспринимать не возможно.
      1. Single-n Звание
        Single-n
        +2
        Сегодня, 09:49
        Беда в том что хз как фильтровать. Не с чем верифицировать. Поток вранья с обоих сторон чудовищный.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 10:09
          Сидя/лежа на диване можно использовать проверенный рецепт... перевернуться на другой бок и завлечь в спячку, на некоторое время...
          Большая часть вранья рассосётся по естественным причинам. Оно и было одноразовое, без перспектив продолжатся долго. Есть враки, которые запрогромированны в долгую... в этом случае, здравый смысл нам в помощь и придётся поискать конкретные доказательства опровержение оной.
          Так то говорится, что многие знания спасают от многих ошибок... по сути верно, вот только знаний не всегда хватает, да и не учили нас такому, практически никого!
          1. isv000 Звание
            isv000
            0
            Сегодня, 10:36
            Цитата: rocket757
            Сидя/лежа на диване можно использовать проверенный рецепт... перевернуться на другой бок и завлечь в спячку, на некоторое время...

            good Пойду я, последую, так сказать... hi
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              0
              Сегодня, 11:07
              Тут уж кому как повезёт.... на работе, однако, можно воспользоваться креслом, да и то всех разогнать по работам, придётся, что б не беспокоили.
          2. Single-n Звание
            Single-n
            0
            Сегодня, 11:12
            Можно. На украине так и делали 30 лет.
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 10:53
          Пример-вот это "подполье".Термин появился недавно.Но не от того,что оно взяло вдруг,да появилось.Да,люди адекватные и там есть и были.Но это не то,что мы понимаем под подпольем..Говорили бы прямо-по данным разведки.Как бы не говорили,что с разведкой у нас не очень,но она скорее есть,чем ее нет
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 11:10
            Как их не назови, а люди на местах многое могут узнать и подсказать нашим разведчикам!
            Почему они стали активнее... причина, не одна, но в общем, они не хотят, что б у них оставалась та власть, они для себя это уже решили.
            1. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              0
              Сегодня, 11:14
              Почему то про это подполье не было ни слова,когда мы бодро маршировали в конце февраля 2022-го.Когда начинают давить на патриотизм-жди подвоха
    3. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 09:43
      Заход в Харьковскую область, похоже, повторить не удалось. Да и в Харьковской явно увязли после первого успеха :((

      В том то и заключается продуманный план, чтобы враг поверил в то, что тактическое движение является стратегическим наступлением.
      План сработал и враг начал лихорадочный переброс своих подразделений с восточного направления в результате чего мы каждые двое суток освобождаем по одному населённому пункту на восточном направлении. yes
      1. solar Звание
        solar
        +4
        Сегодня, 09:50
        В том то и заключается продуманный план...

        Ааа, очередной ХПП! Понимаю...
        1. кредо Звание
          кредо
          -2
          Сегодня, 10:06
          Ааа, очередной ХПП! Понимаю...

          Это хорошо что до Вас он начал доходить. Поздравляю. love
          1. solar Звание
            solar
            +2
            Сегодня, 10:11
            ХП от П настолько Х, что того и гляди Москву вместо Донецка бомбить начнут, и НАТО по полной подтянется, а там и до полного П недалеко. :((
    4. Single-n Звание
      Single-n
      +4
      Сегодня, 09:45
      Глупо было на это надеятся. Да и в харьковский заход-это больше шума чем продвижения.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 10:15
        И все таки, кроме отвлечения резервов, потери противника в той ситуации, к которой он не готовился тщательно и планомерно, велики и этого отрицать не стоит, так как доказательства есть.
        Для начала, стоит подсчитать все, тщательнее, а потом можно будет решить, зачем и почему это было сделано.
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +5
    Сегодня, 09:03
    Просроченный наркокомандующий по видимому живёт в сюжетах картин Сальвадора ихнего Дали. . . winked
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:19
    Если так можно выразиться, "война" идёт везде, как в реальных "полях" так и в медиа пространстве!
    Очевидно, что про соответствие реальных побед и то, что носится/льётся в медиа пространство, говорить не приходится!
    Слишком много вранья.
    Так то, ничего неожиданного, все повторяется, опять и снова.
    1. сергей_вакк Звание
      сергей_вакк
      +2
      Сегодня, 09:27
      Согласен.А по факту рышевка как была серой зоной так и осталась.И новости про нее уже из сводок новостей выпали напрочь
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:22
        Мало времени прошло, событие не стало чем то значимых вообще, на общем фоне...
        Будем посмотреть, что получится и как.
        Конечно, не первый раз приходится смотреть и ждать, но какие ещё варианты есть, не представляю what
  4. сергей_вакк Звание
    сергей_вакк
    +2
    Сегодня, 09:25
    Сумское подполье сообщает что Зеленский поставил задачу...Дальше можно даже не читать .Странно только что про штурм рыжевки не только наши каналы не сообщали но даже хохлятские.Тем более в рыжовке сейчас и никого и нет.ну сумскому подполью виднее
  5. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 09:46
    В итоге атаки свелись к такому варианту, при котором перед украинскими штурмовиками ставилась задача обязательно развернуть украинский флаг в центральной части сумской Рыжевки – «как демонстрацию успеха».

    А Кадыров, объявив Рыжовку освобожденной, видео опубликовал? Может кто-то даст ссылку.
  6. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 10:28
    Поэтому Зеленский предлагает западным партнёрам поверить на слово в то, что там «ситуация под контролем».

    Вот тут ему карта и попёрла... wassat