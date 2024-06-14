Иоанн I Цимисхий, противник Святослава. Молодость полководца



Ромейская конница, преследующая арабов. Миниатюра 12 века

Происхождение героя статьи



Византийские фемы в 950 г.

«Такое прозвище было дано Иоанну, потому что он был малого роста.»

«Лицо (он имел) белое, здорового цвета, глаза голубые, взгляд острый, нос тонкий, соразмерный, борода вверху рыжая и слишком суженная по сторонам, а внизу правильной формы и не подстриженная.»

«Он был малого роста, но с широкой грудью и спиной; в нем таилась гигантская сила, руки обладали ловкостью и непреодолимой мощью. Геройская душа его была бесстрашна, непобедима и отличалась поразительной для такого маленького тела отвагой. Он один без боязни нападал на целый отряд и, перебив множество (врагов), с быстротой птицы возвращался к своему войску, целый и невредимый. В прыганье, игре в мяч, метании копья и стрельбе из лука он превосходил всех своих сверстников. Говорят, он выстраивал в ряд четырех скакунов и, птицей мелькнув над тремя из них, садился на последнего. Он так метко направлял дротик в цель, что тот пролетал через отверстие величиной с кольцо… Он клал кожаный мяч на дно стеклянной чаши и, пришпорив коня, проносился на полном скаку, ударяя по нему рукоятью копья так, что мяч подпрыгивал и устремлялся в воздух, чаша же оставалась… целой и не двигалась с места. Он всех превосходил щедростью и богатством даров.»

«Недостаток Иоанна состоял в том, что он сверх меры напивался на пирах и был жаден к телесным наслаждениям.»

«Особенно удивляло в Иоанне то, что он, будучи от природы исполнен величия и высокомерия, проявлял благосклонность и снисходительность к подданным и щедро оделял нуждающихся.»

Начало военной карьеры



Образ Спаса Нерукотворного IV века в музее мозаики города Шанлыурфа (бывшая Эдесса). А образ, перенесённый в Константинополь, был утерян после захвата и разграбления этого города крестоносцами в 1204 году



Nikiphoros Phokas, средневековое изображение

Роль Иоанна Цимисхия в воцарении Никифора Фоки

«наиболее прекрасной, обольстительной и утончённой женщине своего времени, одинаково выделявшейся своей красотой, способностями, честолюбием и порочностью.»



Византийская мозаика с изображением Феофано



Феофано травит Константина Багрянородного, миниатюра «Мадридской рукописи» Иоанна Скилицы (иллюстрированная хроника, написанная в XII веке на острове Сицилия, «Мадридской» названа потому, что хранится в Национальной библиотеке этого города)

«Если ты, положившись на меня, примешь начальство над Востоком, я в скором времени провозглашу тебя самодержцем и возведу на царский трон.»

«Перестань поощрять и подстрекать обезьяну на борьбу против вооруженного великана, перед которым трепещут не только соседние племена и народы, но все, на кого взирает солнце от восхода до заката. Однако если ты, находясь в затруднении и печали, хочешь выслушать мое мнение, то я его тебе сейчас сообщу. Ты ведь знаешь Иоанна, именуемого Цимисхием, мужа тщеславного, чрезмерно честолюбивого и искусного в военном деле, которого воины уважают и почитают вторым после стратига? Вот ему, если желаешь, предложи начальство над войском. Я полагаю, что он как муж необыкновенно сильный и отважный справится с этим; воины последуют за ним, куда бы он их ни повел, а ты добьешься того, чего желаешь. Иначе не думай пошатнуть эту неразрушимую и неколебимую башню.»

«Подозревая Фоку в недоброжелательстве и коварстве, желая пресечь злодейский замысел, который он скрывает в своем сердце, я решился посвятить твою светлость в тайну, чтобы с твоей помощью остановить его необузданные стремления. Со дня на день собирается он произвести переворот и захватить царскую власть. Но я, предупреждая это предательское намерение, немедленно отнимаю у него попечение над войсками и передаю его твоему великолепию. Спустя некоторое время я возведу тебя на самое высокое место в государстве, закуй только поскорее в цепи чванливого, тщеславного Фоку и пришли его к нам.»

«дело будет решаться железом и кровью.»



Никифор Фока въезжает в Константинополь в августе 963 г., миниатюра «Мадридской рукописи» Иоанна Скилицы



Серебряный милиарисий с портретом Никифора II, 963-969 гг.

Соратник императора



Катафракты Никифора Фоки, миниатюра «Мадридской рукописи» Иоанна Скилицы

Конфликт с императором

«Многие считали недостатком его желание, чтобы все безукоризненно следовали добродетели и не уклонялись от высшей справедливости. За отступления от этих правил он строго наказывал и потому казался неумолимым и жестоким для уклоняющихся от законов и был ненавистен тем, кто желал вести беспечную жизнь.»

Заговор и приход к власти



Иоанн Цимисхий с Василием II и Константином VIII. Миниатюра из «Мадридской рукописи» Иоанна Скилицы

«помутился разумом от большого горя.»



Византийская миниатюра с изображением коронации Иоанна Цимисхия