Иоанн I Цимисхий, противник Святослава. Молодость полководца
Ромейская конница, преследующая арабов. Миниатюра 12 века
Думается, в нашей стране нет человека, которому бы не было известно имя князя-воина Святослава Игоревича. Знают и о его неудачной войне с Византией, после которой при возвращении домой он погиб в бою с печенегами. Гораздо меньше известен его византийский соперник – император Иоанн I Цимисхий. О нём мы и поговорим в небольшом цикле из трёх статей.
Происхождение героя статьи
Будущий император родился около 925 года в восточно-римской провинции (феме) Армениак (хотя некоторые считают, что произошло это в Константинополе).
Византийские фемы в 950 г.
Полагают, что Иоанн был выходцем из знатной армянской семьи Куркуасов (Гургенов), представители которой с середины IX века занимали в Империи видные военные должности. Его мать была сестрой византийского полководца Никифора Фоки, который в 963 году не без помощи героя статьи стал императором – но Иоанн положил и конец царствованию своего родственника. Своё странно звучащее прозвище Цимисхий (вероятно, от армянского «cmusk» – «Туфелька») он получил то ли за низкий рост, то ли за малый размер обуви, которую он носил. Об этом пишет и Лев Дьякон, который переводит это прозвище как Музакит (греческое слово Μουζακίτής) – «Малый ростом»:
Именно в «Истории» Льва Диакона содержатся самые подробные сведения об этом базилевсе. Он даёт такое описание внешности Цимисхия:
Отмечает он также отвагу, силу и ловкость Иоанна:
Однако:
В то же время Лев Диакон пишет:
Начало военной карьеры
Родственником будущего императора был полководец и доместик восточных схол Иоанн Куркуас, которого тогда называли «вторым Траяном или Велисарием». С 923 года на протяжении 20 лет он воевал с аббасидскими халифами и независимыми от Халифата мусульманскими эмирами. В 942 году, к которому относится начало последней военной кампании Иоанна Куркуаса, герою статьи было уже 17 лет, и он, вероятно, принимал участие в боевых действиях. Эта война продолжалась 2 года и оказалась весьма успешной: были захвачены такие города, как Алеппо, Хамус, Мартирополис, Амида, Нисибис, Дара, Бирта и Германикея, однако закрепиться в них не удалось. В 944 году именно Иоанн Куркуас вернул хранившееся в захваченной арабами ещё в VII веке Эдессе нерукотворное изображение Иисуса Христа (Спас Нерукотворный) – местный эмир отдал его в обмен на мирный договор. С тех пор 16 августа Православной Церковью отмечается праздник «перенесения из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа» – в России этот праздник часто называют «Ореховым Спасом».
Образ Спаса Нерукотворного IV века в музее мозаики города Шанлыурфа (бывшая Эдесса). А образ, перенесённый в Константинополь, был утерян после захвата и разграбления этого города крестоносцами в 1204 году
Как ни странно, осенью 944 года Иоанн Куркуас был отправлен в отставку, но его сменили другие родственники героя статьи. Вначале командующим армии Востока стал неудачно действовавший Варда Фока. Затем, в 956 году, на это место был назначен его сын Никифор Фока, которому удалось вернуть Алеппо и остров Крит.
Nikiphoros Phokas, средневековое изображение
В 963-м году мы видим 38-летнего Иоанна Цимисхия на должности стратига фемы Анатолик. Известно, что уже тогда он пользовался уважением своих солдат, которые «почитали его вторым после стратига» (Никифора Фоки).
Роль Иоанна Цимисхия в воцарении Никифора Фоки
В марте 963 года неожиданно умер император Роман II (сын Константина Багрянородного). Сыновья покойного – Василий (который войдёт в историю с прозвищем «Болгаробойца») и Константин были слишком малы, власть фактически оказалась в руках их матери – Феофано. Лев Диакон называет её дочерью владельца какого-то столичного питейного заведения, но при этом говорит о ней как о
Феофано родилась в Лаконии и потому её часто называли «второй Еленой Прекрасной».
Византийская мозаика с изображением Феофано
Утверждали, что она отравила отца своего мужа – Константина Багрянородного.
Феофано травит Константина Багрянородного, миниатюра «Мадридской рукописи» Иоанна Скилицы (иллюстрированная хроника, написанная в XII веке на острове Сицилия, «Мадридской» названа потому, что хранится в Национальной библиотеке этого города)
Ситуацией попытался воспользоваться паракимомен (фактически – премьер-министр) Иосиф Вринга, который предложил катепану Запада (командующему Западной армией), управлявшему тогда италийскими владениями империи Мариану Апамбасу сместить Никифора Фоку:
Однако авторитет этого полководца был очень высок, и Мариан ответил:
Лев Диакон приводит текст письма, с которым Вринга обратился к Цимисхию:
Иоанн отправился к дяде и рассказал ему обо всём – говорят, будто его сообщение так поразило Никифора, что он потерял сознание. Утверждают также, что именно племянник убедил его идти походом на столицу империи и предоставил в его распоряжение войска своей фемы. И 2 июля 963 года на общем собрании Восточной армии Никифор Фока был провозглашён императором. На своё место доместика схол Востока он назначил Иоанна Цимисхия. Никифор Фока отправил в Константинополь послов с обещанием заботиться о малолетних сыновьях Романа II Василии и Константине до возраста совершеннолетия. В противном случае, угрожал он,
Иосиф Вринга ввёл в столицу войска западной фемы Македония, которые в боевом отношении значительно уступали Восточной армии. Это вызвало неудовольствие горожан, которые стали громить и поджигать дома сторонников Вринги. Дело дошло до того, что один из повстанческих отрядов захватил городскую пристань и стоявшие так корабли – теперь войско Никифора могло переправиться через Босфор. В этой ситуации власти Константинополя согласились признать Фоку императором: 16-го августа он въехал в столицу через Золотые врата и был венчан на царство в Софийском соборе. А 20 сентября 963 года он обвенчался с Феофано, которая, таким образом, вошла в историю как жена двух императоров.
Никифор Фока въезжает в Константинополь в августе 963 г., миниатюра «Мадридской рукописи» Иоанна Скилицы
Серебряный милиарисий с портретом Никифора II, 963-969 гг.
Соратник императора
Утвердившись на троне, летом 964 года Никифор Фока вновь отправился на Восток и продолжил наступление на арабские владения, захватив Берою (Алеппо), а затем – Адану, Анаварзу, Мопсуэстию и ещё 20 крепостей. В конце того года он передал командование Цимисхию, который вскоре получил титул «дукс» (в буквальном переводе – «военачальник»). В 965 году Фока осадил главный город Киликии – Тарс. В бою у его стен император командовал левым крылом армии, Иоанн Цимисхий – правым, арабы были разбиты атакой тяжелой византийской кавалерии – катафрактов.
Катафракты Никифора Фоки, миниатюра «Мадридской рукописи» Иоанна Скилицы
После этого гарнизон Тарса сдал город на относительно мягких условиях: все желающие покинули город, взяв с собой лишь верхнюю одежду. При этом Фока разрешил им потом купить лошадей и обеспечил охрану во время пути.
В дальнейшем Фока и Цимисхий совместными усилиями завоевали Антиохию, Эдессу и Акру.
Конфликт с императором
Роковым для Никифора Фоки стала ссора его брата Льва с Иоанном Цимисхием. Император не только лишил племянника должности командующего Восточной армией, но и отправил его в ссылку в окрестности Халкидона – города, расположенного на восточном берегу Босфора. Между тем требовательность императора и повышение налогов вызвали недовольство знати. Лев Диакон писал:
Заговор и приход к власти
В результате в конце 969 года Цимисхий вновь получил предложение сместить императора, причём к заговору примкнула даже Феофано, которая убедила мужа вернуть опального полководца в столицу, что и произошло в декабре того года. И уже 10 числа заговорщики ворвались в покои императора. Будучи очень силён, Никифор оказал им серьёзное сопротивление, но всё же был убит. Гвардейцы императора, услышав шум, пытались прорваться сквозь закрытые ворота, но смирились, увидев отрезанную голову Фоки. 11 декабря императорами были провозглашены Иоанн Цимисхий и сыновья Феофано Василий и Константин.
Иоанн Цимисхий с Василием II и Константином VIII. Миниатюра из «Мадридской рукописи» Иоанна Скилицы
Брат убитого императора – Лев Фока, не смог оказать сопротивления, так как
Однако патриарх заявил, что не пустит Иоанна на порог церкви до тех пор, пока он не назовёт имя убийцы Никифора и не удалит из столицы Феофано. Но это не стало проблемой: убийцей объявили одного из заговорщиков, вдовую императрицу сослали на остров Прота в Мраморном море, откуда её в 976 году вернёт сын – новый император Василий II (Болгаробойца). Что касается Цимисхия, то уже 25 декабря патриарх Полиевкт венчал его на царство.
Византийская миниатюра с изображением коронации Иоанна Цимисхия
В следующей статье мы продолжим рассказ об Иоанне Цимисхии.
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