ХАМАС поддержал резолюцию Совбеза ООН по Газе, предложенную США

Движение хотело бы подчеркнуть свою готовность сотрудничать с посредниками, чтобы вести переговоры о реализации этих принципов

Палестинское движение ХАМАС выразило поддержку недавно принятой Советом Безопасности ООН резолюции, которую предложили Соединённые Штаты и которая призывает к прекращению огня в Газе.В ХАМАС еще раз отметили, что выступают за полный вывод израильских войск с территории Газы, обмен пленными, возвращение людей в прежние места проживания, которые должны быть до этого восстановлены. Кроме того, не должно быть никаких сокращений территории сектора, которая и так значительно была урезана ранее Израилем в свою пользу.- говорится в заявлении группировки.Напомним, что ранее американский президент Джо Байден говорил о необходимости перемирия в Газе и даже заявлял, что у Израиля есть план по мирному урегулированию ситуации вокруг Газы, хотя в самом Израиле этого и не подтвердили.А вчера все члены Совбеза ООН, кроме России (она воздержалась), проголосовали за проект резолюции по Газе, предложенный США. В Вашингтоне отметили, что эта резолюция будет способствовать «полному и немедленному перемирию и освобождению заложников». Американские чиновники также вновь говорят, что Израиль готов принять их план и призывают сделать то же самое ХАМАС.Российский постпред в ООН, комментируя американскую резолюцию, отметил, что в ней нет никакой прозрачности для контроля её исполнения.