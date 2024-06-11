ХАМАС поддержал резолюцию Совбеза ООН по Газе, предложенную США

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ХАМАС поддержал резолюцию Совбеза ООН по Газе, предложенную США

Палестинское движение ХАМАС выразило поддержку недавно принятой Советом Безопасности ООН резолюции, которую предложили Соединённые Штаты и которая призывает к прекращению огня в Газе.

В ХАМАС еще раз отметили, что выступают за полный вывод израильских войск с территории Газы, обмен пленными, возвращение людей в прежние места проживания, которые должны быть до этого восстановлены. Кроме того, не должно быть никаких сокращений территории сектора, которая и так значительно была урезана ранее Израилем в свою пользу.



Движение хотело бы подчеркнуть свою готовность сотрудничать с посредниками, чтобы вести переговоры о реализации этих принципов

- говорится в заявлении группировки.

Напомним, что ранее американский президент Джо Байден говорил о необходимости перемирия в Газе и даже заявлял, что у Израиля есть план по мирному урегулированию ситуации вокруг Газы, хотя в самом Израиле этого и не подтвердили.

А вчера все члены Совбеза ООН, кроме России (она воздержалась), проголосовали за проект резолюции по Газе, предложенный США. В Вашингтоне отметили, что эта резолюция будет способствовать «полному и немедленному перемирию и освобождению заложников». Американские чиновники также вновь говорят, что Израиль готов принять их план и призывают сделать то же самое ХАМАС.

Российский постпред в ООН, комментируя американскую резолюцию, отметил, что в ней нет никакой прозрачности для контроля её исполнения.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:29
    «Возвращение людей в прежние места проживания, которые должны быть до этого восстановлены» —

    — Кем? ...
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 09:34
      — Кем? ...
      ..кем. кем...самоходным дедом...он строитель ещё тот..
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 10:22
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Кем? ...

      "Армянвсёстрой"... feel
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 09:43
    Всё это красивая сказка для того, чтобы ХАМАС отпустили заложников. Как только ХАМАС это сделает, все эти договоренности выбросят в помойку и Израиль продолжит заниматься тем, чем занимается сейчас.
  3. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 09:54
    Что то некоторые в США свободу почуяли.Если от нового своего хозяина-хусита они ещё как то и смогут ускользнуть,то от второго хозяина-Израиля,вряд ли.Это ж надо,на самого Нетаньяху МУС арест... наложил,а США До Сих пор ещё не разнесли этот МУС,так ещё и мир с палестинской нелюдью предлагают. Нет, непорядок.Думаю скоро Хвост примерно накажет распустившуюся Собаку.И Рокфеллеры,Морганы и прочие несомненно доведут до сведения Собаки,куда только она должна держать путь,не отвлекаясь на ерунду.И побитая Хвостом Собака,несомненно бросится отыгрываться на Странную в военном отношении страну,которую Собака все сильнее грызет,а та только все сильнее заползает в свою нору ,перенося красные линии.Хоть там оторвется от битья палкой...
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 10:00
    Движение хотело бы подчеркнуть свою готовность сотрудничать с посредниками, чтобы вести переговоры о реализации этих принципов - говорится в заявлении группировки.
    Что характерно палестинцы от диалога не отказываются. Риторический вопрос кому стреляют ЦАХАЛ ?! Судебной реформе Нетоньяху которая мягко сказать в тупике.
  5. Курганец-45 Звание
    Курганец-45
    +1
    Сегодня, 10:59
    для хамаса был бы ход конем отпустить всех заложников без предварительной договоренности. В свою очередь израиль не остановился бы все равно и крыть ему было нечем. Так сказать показать оскал сионистов всему миру. Хамасу терять по факту нечего уже.