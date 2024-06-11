СМИ Японии: на швейцарском мирном саммите не станут требовать вывода российских войск с Украины

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СМИ Японии: на швейцарском мирном саммите не станут требовать вывода российских войск с Украины

На швейцарском мирном саммите, который пройдет в эти выходные, его участники не станут требовать вывода российских войск с Украины. В итоговом коммюнике, которое предложат им подписать, такой пункт будет отсутствовать.

Об этом заявили журналисты японского телеканала NHK со ссылкой на проект документа.



Кроме того, в нем не будет присутствовать призыв к восстановлению территориальной целостности Украины. По утверждению издания, исключение данных требований к Москве произошло по настоянию ряда участников саммита из государств Азии и Ближнего Востока.

СМИ Японии утверждает, что в документе будут содержаться лишь часть пунктов из «мирного плана», предлагаемого главой киевского режима Владимиром Зеленским. Это обеспечение атомной и продовольственной безопасности, а также передача военнопленных и возвращение детей украинских граждан из России на родину. Всего же Киев представил на рассмотрение международного сообщества план из десяти пунктов.

Помимо этого, в коммюнике планируется включить заявление о важности присутствия российских представителей в предстоящих мероприятиях, посвященных украинской тематике и направленных на урегулирование конфликта, так как в обсуждениях должны участвовать все его участники.

Незадолго до этого власти Китая и Бразилии предложили провести вместо швейцарского саммита другую конференцию, где среди участников присутствовала бы Россия. Данное мероприятие стало бы площадкой для всех сторон конфликта и местом обсуждения различных вариантов его урегулирования.
11 комментариев
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  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 09:17
    """ Это обеспечение атомной и продовольственной безопасности"""

    Хотят оружие хранить на территории АЭС и продовольственных складах?
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 10:40
      Цитата: Уарабей
      Хотят оружие хранить на территории АЭС и продовольственных складах?

      "Зерновую сделку" хотят сохранить и да, складировать "добро" на АЭС...
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 09:21
    предлагаемого главой киевского режима Владимиром Зеленским. ......., а также передача военнопленных и возвращение детей украинских граждан из России на родину.
    ...вопрос только в том что захотят ли военнопленные всук возвращаться в грёбаную неньку что опять пойти на фарш,..думаю не много...а с детьми в РФ, без родительского согласия.....не нюхач дурит по полной..ну а чё ему терять не чего, да и белая дорожка бодряка придаёт
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 09:23
    "На швейцарском мирном саммите, который пройдет в эти выходные, его участники не станут требовать вывода российских войск с Украины."

    Просто потусуются, позвездят и разойдутся.
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +3
      Сегодня, 09:34
      Лето, курорт ,бухач, вещества,девочки/мальчики - нахаляву.Отдохнут, подпишут документ с парой общих фраз и по домам.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:26
    — Обрезание сделали "мирному плану Зеленского" ...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:30
    Ничего нового, неожиданного... попытка сделать хорошую мину при плохой игре!
    Очевидное... им просто необходимо ВРЕМЯ, что б ппрпгрупироватся, собраться с силами и... ПРОДОЛЖИТЬ делать то, что они наметили ранее.
    В общем, нафига нам такой "рояль" в коровнике?
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:31
    А если-бы и приняли ? Дебилы , честное слово.
  7. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 09:42
    Подготовка российского общественного мнения о мирных переговорах началась. Снятие части требований позволит объявить часть целей СВО достигнутыми и объявить о нашей победе.

    В каком-то смысле это так и есть.
  8. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:05
    . На швейцарском мирном саммите, который пройдет в эти выходные, его участники не станут требовать вывода российских войск с Украины

    Мы на своей территории, что требовать- то? Безполизняк.... yes
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 10:26
    Тю, а чего так? Надо потребовать вывода наших войск, а мы поржем.