В США была сфотографирована перевозка очередных танков «Абрамс» для Войска Польского

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В США была сфотографирована перевозка очередных танков «Абрамс» для Войска Польского


В социальной сети X (бывший Twitter) появились фотографии, сделанные в США и показывающие транспортировку следующих танков M1A1FEP Abrams для Войска Польского.



Эти снимки были сделаны на юге Норфолка и демонстрируют транспортировку 47 из 116 последних танков M1A1FEP Abrams, которые были заказаны в США для польской армии.


В настоящее время продолжается производство 250 новых танков последней версии M1A2SEPv3 (System Enhancement Package version 3) для Войска Польского в США. Есть вероятность, что первая партия этих танков может быть доставлена в Польшу уже в текущем году, хотя формально поставки должны начаться в 2025 году и продолжаться до конца 2026 года.

Всего Польша заказала 366 танков Abrams M1A1FEP (116 единиц) и M1A2SEPv3 (250 единиц), 38 машин технического обеспечения M88A2, 25 штурмовых мостоукладчиков M1110, а также находится в процессе закупки 25 инженерных танков M1150. Американские источники утверждают, что закупка бронетанковой техники в США является одной из наиболее комплексных и хорошо организованных.

Кроме того, в польском порту Гдыня были сфотографированы очередные гаубицы К9 из Кореи. Польское министерство обороны намерено приобрести у своего корейского партнёра 672 гаубицы.

11 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +5
    Сегодня, 04:57
    Польшу активно готовят к войне с Россией. Только вот вопрос: Польше это поможет? fool
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +5
    Сегодня, 05:04
    Цитата: marchcat
    Польшу активно готовят к войне с Россией. Только вот вопрос: Польше это поможет? fool

    Ну это ежу понятно...в Польше формируется ударный бронетанковый кулак НАТО...на острие которого будет Польша.
  3. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +7
    Сегодня, 05:11
    Ну идиоты же. Не могут "Абрамс" воевать на современном фронте. И не будут. Изначально концепция в корне неверна. Концепция "Абрамс" это "танк против танков", что, как бы, подтверждается его номенклатурой снарядов - бопсы и кумуллятивы. В современных условиях боя танк нужен для разбора опорников, то есть нужны фугасы. Где это всё у "абрашки"? А нету. Зато есть высокий профиль, отвратительная пушка и негр-заряжающий.
    Очень тяжёлый танк, который застревает там, где можно застрять. Довольно крепкий, да. Но смысл танка - нанести урон и проломить оборону. Где и кого он проломит, если он от дронов горит?
    Я не "ура-патриот", конечно, но быстрый Т-80 (да даже Т-72 без грейдов), например, с мангалами и прочими решётками (и с ДЗ, конечно) сделает (причинит пользы) намного больше, чем тупая здоровенная махина "Абрамс".
    1. Maxim G Звание
      Maxim G
      0
      Сегодня, 05:27
      А для "разбора опорников" нельзя использовать не танк, а колесную САУ, которая и легче, и дешевле, и дальнобойнее его?
      1. DirtyLiar Звание
        DirtyLiar
        0
        Сегодня, 09:10
        Нельзя. САУ по определению это артустановка. Значит - габаритная, требующая времени на какую-то настройку, зарядку, что-то там ещё у этих артиллеристов... Танк более мобилен.
    2. sak1969 Звание
      sak1969
      0
      Сегодня, 05:45
      DirtyLiar В теории, "Абрамс" для наземной операции на территории РФ после ядерных ударов сгодится.
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        0
        Сегодня, 07:01
        На одной заправке до Москвы не дойдут, а вот Варшава будет в руинах.
      2. DirtyLiar Звание
        DirtyLiar
        0
        Сегодня, 09:13
        И что он там делать будет, если он легко "Корнетами" жжётся?
        Про дронов не говорю, ибо после применения ЯО, скорее всего, китайская электроника работать не будет.
  4. Дес Звание
    Дес
    +1
    Сегодня, 05:18
    Усиленно вооружаться - надо очень много денег. Неужели Польша спокойно может себе позволить закупать, содержать и эксплуатировать лучшие образцы вооружения - танки, самолёты, ракетные комплексы и пр.?
    И без ущерба для экономики, уровня жизни.
    А заголовок новости прям образец "В США была сфотографирована перевозка дальнейших танков «Абрамс» для Войска Польского")).
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 06:18
    . фотографии, сделанные в США и показывающие транспортировку следующих танков M1A1FEP Abrams для Войска Польского.

    Краина сдуется, поленья на их место заступят.... кто на очереди следующий?
  6. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -1
    Сегодня, 06:59
    Глупые пшеки, им устаревшие бусы продают по конской цене, а они и раздаются.
    Вмеры будут делать новый так, т.к. Абрамович себя изжил.