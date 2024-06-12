В США была сфотографирована перевозка очередных танков «Абрамс» для Войска Польского
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В социальной сети X (бывший Twitter) появились фотографии, сделанные в США и показывающие транспортировку следующих танков M1A1FEP Abrams для Войска Польского.
Эти снимки были сделаны на юге Норфолка и демонстрируют транспортировку 47 из 116 последних танков M1A1FEP Abrams, которые были заказаны в США для польской армии.
В настоящее время продолжается производство 250 новых танков последней версии M1A2SEPv3 (System Enhancement Package version 3) для Войска Польского в США. Есть вероятность, что первая партия этих танков может быть доставлена в Польшу уже в текущем году, хотя формально поставки должны начаться в 2025 году и продолжаться до конца 2026 года.
Всего Польша заказала 366 танков Abrams M1A1FEP (116 единиц) и M1A2SEPv3 (250 единиц), 38 машин технического обеспечения M88A2, 25 штурмовых мостоукладчиков M1110, а также находится в процессе закупки 25 инженерных танков M1150. Американские источники утверждают, что закупка бронетанковой техники в США является одной из наиболее комплексных и хорошо организованных.
Кроме того, в польском порту Гдыня были сфотографированы очередные гаубицы К9 из Кореи. Польское министерство обороны намерено приобрести у своего корейского партнёра 672 гаубицы.
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