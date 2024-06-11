ВС России и Белоруссии начали второй этап учений с нестратегическим ядерным оружием
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Вооруженные силы России и Белоруссии начали второй этап учений с тактическим ядерным оружием. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Вторая часть учений нестратегических ядерных сил стартовала, в ее рамках российские и белорусские военные отработают вопросы боевого применения тактического ядерного оружия. Как заявили в российском военном ведомстве, учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники к применению ядерного оружия в целях обеспечения безопасности и суверенитета Союзного государства. Участвующая в учениях техника уже выдвинулась в назначенные районы для выполнения поставленных задач.
В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил
— говорится в сообщении Минобороны.
К учениям привлечены оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», стратегические и дальние ракетоносцы ВКС РФ, а также носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» — истребители МиГ-31К.
Напомним, что на первом этапе учения с ТЯО были отработаны практические действия с получением специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению пусков. Авиация также отработала снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения с последующим вылетом в районы патрулирования.
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