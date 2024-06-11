ВС России и Белоруссии начали второй этап учений с нестратегическим ядерным оружием

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ВС России и Белоруссии начали второй этап учений с нестратегическим ядерным оружием

Вооруженные силы России и Белоруссии начали второй этап учений с тактическим ядерным оружием. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Вторая часть учений нестратегических ядерных сил стартовала, в ее рамках российские и белорусские военные отработают вопросы боевого применения тактического ядерного оружия. Как заявили в российском военном ведомстве, учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники к применению ядерного оружия в целях обеспечения безопасности и суверенитета Союзного государства. Участвующая в учениях техника уже выдвинулась в назначенные районы для выполнения поставленных задач.



В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил

— говорится в сообщении Минобороны.

К учениям привлечены оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», стратегические и дальние ракетоносцы ВКС РФ, а также носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» — истребители МиГ-31К.

Напомним, что на первом этапе учения с ТЯО были отработаны практические действия с получением специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению пусков. Авиация также отработала снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения с последующим вылетом в районы патрулирования.

12 комментариев
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  1. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 09:39
    В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил

    — говорится в сообщении Минобороны.
    Самое главное соблюдение техники безопасности ! good drinks
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      +2
      Сегодня, 09:44
      "Самое главное соблюдение техники безопасности ! "
      Не плохо бы цели на сопредельных территориях обозначить, вслух желательно, может думать начнут...
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 09:47
        "Самое главное соблюдение техники безопасности ! "
        Не плохо бы цели на сопредельных территориях обозначить, вслух желательно, может думать начнут...

        Да мало ли например в польской богодельне садов яблочных с печёными яблоками ?! feel crying
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 10:29
        С целями всё понятно: Варшава, Краков, Плоцк, Вроцлав, Гданьск, Жешув, Вильнюс, Рига, Таллинн и т.д. good
  2. barclay Звание
    barclay
    +1
    Сегодня, 09:52
    Как самолёты красиво взлетают показали. Это хорошо. Ещё хорошо бы показать условное поражение целей. Можно также продемонстрировать карту этих целей в Европе. Так проймет получше...
    1. barclay Звание
      barclay
      +2
      Сегодня, 10:01
      Включая Лондон с Парижем.

      Лондон — Париж
      Голуби вверх, блики крыш
      Старый бульвар
      И на деревьях пожар....
      .......
      Ты помни, ты помни...
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 10:30
      Лучше по старой русской традиции показать мультик с уничтожением Польши и Трибалтики. am wink good
    3. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:49
      Да и безусловно пульнуть бы, для полноты картины. Полигонов, чтоль, нет?
  3. kiborg Звание
    kiborg
    -1
    Сегодня, 09:53
    А ядерный удар по о. Новая Земля будет???
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:49
      Во-во, очень было бы невредно, и трансляцию, для особо тупых
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:17
    Ждемс писки и визги западенцев....
  5. u4gr8Kk6p8 Звание
    u4gr8Kk6p8
    -1
    Сегодня, 10:39
    Ах этот новоязо-речекряк, не ТЯО а НЯО. Понимаю НЯО, звучит как то по доброму, прямо по домашнему.
    — Алло, МЧС? У нас тут вызов, произошёл хлопок газа, несколько человек самоизолировались под завалами.
    — Что?
    — Возможен отрицательный рост жильцов.
    — Что, [м]лять?
    — На месте дома плато, говорю, поверхность стабилизировалась.