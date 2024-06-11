СБУ с утра проводит проверки в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях

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СБУ с утра проводит проверки в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях

Украинская пресса сообщает, что сегодня с раннего утра сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят проверки в некоторых районах украинской столицы.

В частности, речь идет о Печерском и Шевченковском районах Киева, где расположены также правительственные учреждения, отмечает пресса. Сообщается, что проводятся «контрразведывательные мероприятия» с целью защиты гособъектов и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана.



Совместно с СБУ в рейдах участвуют и представители Управления госохраны первых лиц государства, сотрудники Национальной полиции и некоторые другие службы. В ходе мероприятия идут проверки документов и телефонов граждан, обыскиваются автомобили, силовики заходят в жилые дома и офисы.

Возможно, эти рейды как-то связаны с проведением командно-штабных учений в Киеве и Киевской области, о которых ранее говорил командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк.

Украинская пресса напоминает, что подобное уже происходило 1 мая этого года, когда сотрудники СБУ проводили проверки в районе Михайловской и Софийской площадей в центре столицы. Тогда также проверяли как людей, так и транспортные средства и отдельные помещения. Объяснялось это необходимостью усиления контрдиверсионных мер.
17 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +5
    Сегодня, 10:07
    Украинская пресса сообщает, что сегодня с раннего утра сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят проверки в некоторых районах украинской столицы.

    Видимо ищут кокс, который вчера потерял нелегитимный, гулявший ночью голый под луной. bully
    1. Арка Звание
      Арка
      +1
      Сегодня, 10:18
      Та ни, цэ кучу ищут где просроченный вид любой нэнавысты навалив. А вот там уже и пакетики....
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        0
        Сегодня, 10:32
        Может Педалика ищут? winked ....но он под фекалию замаскировался wassat
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 10:35
      Цитата: кредо
      Украинская пресса сообщает, что сегодня с раннего утра сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят проверки в некоторых районах украинской столицы.

      Видимо ищут кокс, который вчера потерял нелегитимный, гулявший ночью голый под луной. bully
      У меня, как старого конспиролога, вдруг появилась мысль - а не готовят ли "рейд российских ДРГ с целью уничтожения Главного Патриота Украины"? По крайней мере, сейчас видимость движения создадут, отчитаются, что чего-то там предотвратили, потом ещё разок... А потом - "к сожалению, теракт российских спецслужб предотвратить не удалось" и аля-улю - готов образ "президента, отдавшего жизнь в борьбе с Россией за счастье Украины".
      А в это время список "пастухов" из английских спецслужб, охранявших Зе, будет представлен к британским наградам "за успешно проведённую операцию по охране президента Украины"

      На такие мысли меня наталкивает тот факт, что Зе уже и на Западе достал всех. Борзеет, претензии какие-то не по рангу выдвигает, ворует и ртом и седалицем, провалами на фронте и не только надоел... К тому же "срок годности" закончился. Пора менять на что-то посвежее? А чтобы не пропадали вложенные деньги, можно использовать его тушку на идеологическом поле.

      Определённо "предотвращённый (или нет) теракт российских ДРГ" готовят.
      Это - жжжжжж - неспроста! Зря никто жужжать не станет. (с)
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 10:58
        А новый ничего не изменит. Как денег не было, так и не будет, как солдат не хватало, так и не возьмёт нигде. Да, сидеть будет тихо, благодарить и кланяться, но! Взять-то надо с командой готовой, сразу со свитой, желательно, а кто это мог бы быть? Да и грохать сразу, не изъяв денежки, а там реально много должно быть, как-то не по-буржуински
      2. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 10:58
        ...Определённо "предотвращённый (или нет) теракт российских ДРГ" готовят...

        Русское ДРГ в центре Киева, по-моему, это полный провал для англосаксонских спецслужб и различных служб Украины.
        А вот если нелегитимного признают погибшем от передозировки то это будет лучшее утешение для всех - как был лузером так лузером и остался, ещё и спишут все два с лишнем последних года его неадекватности на болезненное пристрастие к наркотикам. hi
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 10:10
    .Совместно с СБУ в рейдах участвуют и представители Управления госохраны первых лиц государства, сотрудники Национальной полиции и некоторые другие службы

    Дофига ещё народу.... всех в окопы! yes
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:59
      Они и тут неплохо окопались lol
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 10:23
    Может переворот готовят , пока Зеля по заграницам мотается.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 10:28
      В который раз уже. Блин, он уже даже не президент страны, но в новостях будут готовить перевороты.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 10:29
      Хотели бы... ужо давно ружья повернули... знач устраивает положение вещей.........
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 11:01
        Далеко от ружей до тушки, тут заговор генералитета должен быть, и поход на Киев, по-вагнеровски, только круче
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:50
    Я уж было подумал что на скакуасов охотятся для мобилизации
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:02
      Так,, заодно, может и подгребли кого. Чего зря рейду пропадать
  5. Физорг Звание
    Физорг
    +1
    Сегодня, 10:52
    Цитата: Mouse
    Хотели бы... ужо давно ружья повернули... знач устраивает положение вещей.........

    Кто нибудь общается с ними в чатах на форумах?Пытается понять что в голове творится? А там трандец.
    Вы понимаете они реально считают что у нас нет унитазов. В медиа сплошные перемоги, да потери есть ,но у орков они в тыщу раз больше .Воиска НАТО уже во Львове,не по форме , ждут время Ч, РФ не применит ЯО так как ракеты взорвутся на старте, да и Китай не разрешил. В РФ мобилизация и кризис. И вообще осталось дождаться Ф16, и будет перемога ещё чуть чуть и мы будем эльфы победившие Мордор, а за сет поверженной России все отстроиться краше Парижу, а мы будем жить на компенсации от РФ, ещё будем панами на русской земле, следить чтобы не очухались.
    Все видели фильмы зомби- апокалипсис? Идут волной их косят они идут.
    Да это братский народ, но он укушен и стал зомби и теперь только пуля в лоб
  6. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 11:05
    Искандер бы им в помощь или Кинжал. recourse
  7. nobody75 Звание
    nobody75
    0
    Сегодня, 11:06
    Понятно зачем... Боятся, что на "высоких гостей" ракету наведут. Впрочем, я не верю, что "полководцы" на штабных играх что - ни будь дельное придумают.... Хотя... Хотите я им подсказывать буду? Чтобы нас потом за "неспортивном поведении" не обвинили!
    С Уважением