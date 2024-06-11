Опубликованы кадры уничтожения скопления сил ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Опубликованы кадры уничтожения скопления сил ВСУ на Южно-Донецком направлении

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть уничтожение скопления сил боевиков киевского режима в районе населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении.

Средствами аэроразведки были выявлены позиции ВСУ, после чего по этому квадрату был незамедлительно вызван огонь с применением установок БМ-21 "Град". Противник понес ощутимые потери как в живой силе, так и в военной технике. Кроме того, была сорвана попытка контратаки ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения.






После освобождения населенного пункта Старомайорское российская армия берет силы ВСУ в клещи в районе Урожайного. Российские войска активно продвигаются на Великоновоселовском направлении на стыке Запорожской области и ДНР (в районе бывшего Времевского выступа, где годом ранее происходило "контрнаступление" ВСУ).

Подразделениям российской армии удалось окончательно выбить боевиков киевского режима из Старомайорского, в настоящее время продолжается штурм Урожайного. Потерю Старомайорского также признали украинские военные ресурсы, при этом оставив окраину этого населенного пункта в серой зоне.

Ресурсы противника пишут о неминуемом скором разгроме ВСУ. Помимо прочего, украинские источники отмечают продолжение наступления ВС РФ в направлении населенного пункта Ровнополь и частичную потерю Киевом захваченных в результате "контрнаступления" 2023 года территорий.

6 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 11:04
    Классический цуцванг наступил для нелегитимного и ВСУ - и Харьков жалко бросить и донецкое направление нужно держать и Херсон не сдать и за Запорожье боязно, то есть нужно и там и там а солдат не хватает. Скоро всех жителей Украины, от мала до велика, погонят на фронт.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 11:08
      Классический цуцванг наступил
      Когда два славянских народа ведут междоусобную войну на уничтожение.
      Харьков жалко бросить
      С темпом продвижения ВС РФ дорога к Харькову будет проделана к 2026 году.
      Скоро всех жителей Украины, от мала до велика, погонят на фронт.
      Это мы слышим уже не первый год.
      1. alanery Звание
        alanery
        0
        Сегодня, 11:13
        Когда ты это слышал не первый год? На банковой? чуб расчеши... :-)
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 11:14
          чуб расчеши... :-)
          Спасибо hi
  2. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 11:06
    Как-то не густо засеяли, кто и уцелеть мог
  3. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 11:09
    Зажарили хряков до хрустящей корочки!