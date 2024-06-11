ВС России выбили ВСУ с западных окраин Новоалександровки, взяв под контроль всё село

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ВС России выбили ВСУ с западных окраин Новоалександровки, взяв под контроль всё село

Хорошие новости приходят с Покровского направления, российским войскам удалось выбить подразделения ВСУ из Новоалександровки, взяв ее под полный контроль. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на бойцов с передовой.

Согласно информации на данный момент, штурмовые группы ВС России выбили остатки ВСУ с западных окраин Новоалександровки, где противник организовал оборону после того, как наши выбили его из восточной и центральной частей. В минувшее воскресенье наши контролировали примерно 80% данного населенного пункта. Информация пока неофициальная, подтверждения от Минобороны не было.



Сейчас в Новоалександровке начнется зачистка, российские бойцы будут искать оставшихся на территории населенного пункта всушников. Украинские ресурсы пока тоже не подтвердили переход села под российский контроль, показывая, что западная часть по-прежнему под контролем ВСУ, а центр якобы в серой зоне.


Как уже говорилось, контроль над Новоалександровкой позволяет российским войскам еще ближе подойти к автомобильной дороге Покровск-Константиновка, по которой ведется снабжение украинских войск в Часовом Яре и на других участках. После взятия села до нее осталось примерно 6 км.

В Генштабе ВСУ называют ситуацию на Покровском направлении «самой сложной» на сегодняшний день, российские войска атакуют на фронте шириной порядка 20 км.
2 комментария
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  1. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 11:07
    Эта новость хороша для тех, кто решил что в Харьковской области мы встали и дальше идти не могём.
    Оказывается могём и можем, только в другом месте фронта пока противник перебрасывает подразделения под Харьков. soldier
  2. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 11:12
    Ждём, когда дырки затыкать будет уже нечем. Просроченный кокаиниссимус бросит в бой баб и детей.