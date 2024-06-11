ВС России выбили ВСУ с западных окраин Новоалександровки, взяв под контроль всё село
2
Хорошие новости приходят с Покровского направления, российским войскам удалось выбить подразделения ВСУ из Новоалександровки, взяв ее под полный контроль. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на бойцов с передовой.
Согласно информации на данный момент, штурмовые группы ВС России выбили остатки ВСУ с западных окраин Новоалександровки, где противник организовал оборону после того, как наши выбили его из восточной и центральной частей. В минувшее воскресенье наши контролировали примерно 80% данного населенного пункта. Информация пока неофициальная, подтверждения от Минобороны не было.
Сейчас в Новоалександровке начнется зачистка, российские бойцы будут искать оставшихся на территории населенного пункта всушников. Украинские ресурсы пока тоже не подтвердили переход села под российский контроль, показывая, что западная часть по-прежнему под контролем ВСУ, а центр якобы в серой зоне.
Как уже говорилось, контроль над Новоалександровкой позволяет российским войскам еще ближе подойти к автомобильной дороге Покровск-Константиновка, по которой ведется снабжение украинских войск в Часовом Яре и на других участках. После взятия села до нее осталось примерно 6 км.
В Генштабе ВСУ называют ситуацию на Покровском направлении «самой сложной» на сегодняшний день, российские войска атакуют на фронте шириной порядка 20 км.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация