Europe 1: Макрон может подать в отставку на фоне провала его партии на выборах в Европарламент

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Europe 1: Макрон может подать в отставку на фоне провала его партии на выборах в Европарламент

На прошлой неделе в странах Евросоюза прошли выборы в общеевропейский парламент, на которых партия «Возрождение» французского президента Эммануэля Макрона потерпела сокрушительное поражение, но зато значительных успехов достигла ультраправая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Такой поворот может привести к тому, что Макрон решит подать в отставку с поста президента, сообщает радиостанция Europe 1, ссылаясь на неназванные источники, близкие к президенту Франции. Подобный шаг серьёзно обсуждается, по данным радиостанции, но не для того, чтобы Макрон и вправду сдался и ушел, а лишь для повышения шансов своей партии на предстоящих выборах уже в парламент Франции.



Сегодня мы должны предусмотреть все сценарии. Он готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока

- сказал один из близких к Макрону людей в интервью Europe 1.

Стоит напомнить, что сейчас у Макрона уже идет второй президентский срок, и в случае отставки он больше не может баллотироваться в президенты. Да и вряд ли с его рейтингами это будет нужно.

Макрон занимает пост президента Франции с 2017 года. В ходе двух предвыборных кампаний его главным соперником была Марин Ле Пен, партия которой заняла первое место на прошедших выборах в Европарламент.
2 комментария
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  1. Караванщик Звание
    Караванщик
    0
    Сегодня, 11:17
    Даешь Марию Ле Пен в президенты ! Достали эти кровавые клоуны..Не с кем разговаривать вообще на западе
  2. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 11:19
    Да кто ж его отпустит, очень удобный западу голубец