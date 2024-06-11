На саммите по Украине в Швейцарии представителем Новой Зеландии станет министр полиции и исправительных учреждений

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На саммите по Украине в Швейцарии представителем Новой Зеландии станет министр полиции и исправительных учреждений

На мирном саммите по Украине в Швейцарии представителем Новой Зеландии станет министр полиции и исправительных учреждений Марк Митчелл. Перед этим новозеландские власти сообщили украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе о направлении на мероприятие высокопоставленного правительственного чиновника, подчеркивая важность предстоящей конференции.

О выбранной кандидатуре для участия в конференции заявил глава внешнеполитического ведомства Новой Зеландии Уинстон Питерс.

Новая Зеландия будет представлена министром Марком Митчеллом

- заявил глава МИД островного государства.

По его словам, данное решение продемонстрирует солидарность новозеландцев с киевскими властями, а также их поддержку «формулы Зеленского» и ее десяти пунктов. Сам Питерс в Швейцарию не прибудет. Наверняка у него нашлись дела поважнее.

Митчелл появится на швейцарской земле 15 июня. Он намерен встретиться со своими коллегами из других стран. Вероятно, для обмена опытом.

Ранее руководители ряда государств, получивших приглашения на швейцарский форум, отказались от участия в нем. Среди них, к примеру, бразильский лидер Лула да Силва. Многие из отказавшихся объясняют свое решение отсутствием на конференции российской делегации. Впрочем, Москва заявила о своем отказе от участия даже в том случае, если бы получила приглашение.

Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а «формула Зеленского» – это алхимия

- заявила по этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
9 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 11:11
    От племени людоедов надо ожидать кого нибудь?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 11:12
      Не думаю что людоеды - станут жрать вот ЭТО... what
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 11:11
    Туда надо главного психиатора посылать, вместе с командой крепких санитаров...
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 11:15
      «Туда надо главного психиатра посылать, вместе с командой крепких санитаров» —
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:12
    «На саммите в Швейцарии представителем Новой Зеландии станет министр полиции и исправительных учреждений» —

    — Австралия отправит министра страхования по инвалидности ...
    (Есть ещё чувство юмора у них там в южном полушарии)
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:14
    министр полиции и исправительных учреждений

    Самое- то!.... wassat
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 11:20
      Цитата: Mouse
      министр полиции и исправительных учреждений

      Самое- то!.... wassat

      С конвоем и расстрельной командой . hi
  5. kulemin0025gmail.com Звание
    kulemin0025gmail.com
    0
    Сегодня, 11:16
    Мдя! С Папуа Гвинеи пришлют министра дворников, и Зеля это объявит "зрадой". Шабаш "сада Гейропы" продолжается ☺️
  6. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    0
    Сегодня, 11:18
    На мирном саммите в Швейцарии представителем Новой Зеландии станет министр полиции и исправительных учреждений Марк Митчелл.

    Я надеялся Пендальфа, эльфа, гнома и бомжа пришлют. Ну и Федора с кольцом и с Семеном.