На саммите по Украине в Швейцарии представителем Новой Зеландии станет министр полиции и исправительных учреждений
На мирном саммите по Украине в Швейцарии представителем Новой Зеландии станет министр полиции и исправительных учреждений Марк Митчелл. Перед этим новозеландские власти сообщили украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе о направлении на мероприятие высокопоставленного правительственного чиновника, подчеркивая важность предстоящей конференции.
О выбранной кандидатуре для участия в конференции заявил глава внешнеполитического ведомства Новой Зеландии Уинстон Питерс.
- заявил глава МИД островного государства.
По его словам, данное решение продемонстрирует солидарность новозеландцев с киевскими властями, а также их поддержку «формулы Зеленского» и ее десяти пунктов. Сам Питерс в Швейцарию не прибудет. Наверняка у него нашлись дела поважнее.
Митчелл появится на швейцарской земле 15 июня. Он намерен встретиться со своими коллегами из других стран. Вероятно, для обмена опытом.
Ранее руководители ряда государств, получивших приглашения на швейцарский форум, отказались от участия в нем. Среди них, к примеру, бразильский лидер Лула да Силва. Многие из отказавшихся объясняют свое решение отсутствием на конференции российской делегации. Впрочем, Москва заявила о своем отказе от участия даже в том случае, если бы получила приглашение.
- заявила по этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Информация