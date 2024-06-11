На Украине запущен цех по ремонту военной техники, созданный совместно с немецким концерном Rheinmetall

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На Украине запущен цех по ремонту военной техники, созданный совместно с немецким концерном Rheinmetall

На Украине заработал новый цех по ремонту поврежденной военной техники, созданный совместно с немецким концерном Rheinmetall. Украинский министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что цех запущен в рамках реализации проекта в рамках партнерства "Укроборонпрома" и немецкого концерна.

По словам Камышина, помимо ремонтных работ, Киев рассчитывает производить там новые образцы бронетехники, однако когда это произойдет, украинский министр не уточнил. Также сообщается, что на предприятии работают украинские рабочие под техническим наблюдением немецких специалистов.



Кроме того, Rheinmetall инвестирует 180 миллионов евро в литовский завод по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов, строительство которого планируется начать в октябре текущего года.

Как отмечает британское издание The Economist, после завершения холодной войны на Западе произошел резкий спад спроса на вооружения и боеприпасы, вследствие чего были закрыты многие предприятия ВПК, в том числе и расположенный на севере Польши крупнейший производитель тротила в Европе. Поскольку строительство подобного завода с нуля, как правило, занимает от трех до семи лет, новый завод по производству взрывчатки в Венгрии будет запущен не ранее 2027 года.

В настоящее время функционирует лишь несколько предприятий, изготавливающих взрывчатые вещества, соответствующие стандартам НАТО. При этом их мощностей явно недостаточно для удовлетворения потребностей украинской армии. Помимо этого, сохраняется острый дефицит квалифицированных рабочих, а также проблемы с поставками сырья.
40 комментариев
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  1. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +10
    Сегодня, 11:47
    Координаты уже известны нашим разведке и ракетным наводчикам?
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 11:52
      Координаты уже известны нашим разведке и ракетным наводчикам?

      Судя по тому, что страны НАТО, включая Венгрию, настроились на войну и ведут строительство предприятий ВПК на своих территориях, нам скоро придётся выявлять координаты всех заводов ВПК стран НАТО, потому что добром такой воинственный зуд явно не закончится. soldier
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +3
      Сегодня, 12:22
      Фотография забавная два дебила в нагрудных бронниках . Прикольно смотрятся на фоне остальных.
    3. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 12:52
      Цитата: VLAD-96
      На Украине запущен цех по ремонту военной техники, созданный совместно с немецким концерном Rheinmetall

      Тот же вопрос хотел задать. +1
    4. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +1
      Сегодня, 12:52
      ...а в Москве сидят спокойненко дальтоники....
  2. Orso Звание
    Orso
    +1
    Сегодня, 11:48
    Надеюсь, координаты цеха будут определены достаточно скоро.
    1. Попандос Звание
      Попандос
      +1
      Сегодня, 12:04
      координаты цеха будут определены достаточно скоро.

      А не подстава ли это?
      Во время войны о таких делах презентаций не проводят.
      1. al3x Звание
        al3x
        +2
        Сегодня, 12:10
        Ну так это не война же, по крайней мере, официально. Вот все и меряются громкостью заявлений, что они, что мы.
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 12:12
        А не подстава ли это?
        Во время войны о таких делах презентаций не проводят.

        Ну почему ж сразу подстава ? Может быть просто заключён очередной "договорничёк"? Ведь не секрет что многие объекты не подвергаются бомбёжке тот же "Мотор Сич".
      3. Mouse Звание
        Mouse
        -2
        Сегодня, 12:18
        Так выпендрится- то душа не терпит.... hi
      4. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +2
        Сегодня, 12:56
        Думаю, что это реально так....это там где то на западещине...
        Надеюсь, что там есть люди, которые еще не зомбированы бандеризмом и они сообщат куда надо!!!!!!!
    2. megadeth Звание
      megadeth
      +1
      Сегодня, 14:01
      Надеюсь, координаты цеха будут определены достаточно скоро.
      Наши СМИ сообщали, что укрофашисты цеха и целые предприятия начали размещать под землёй..., кстати и нашим стоит задуматься, благо заброшенных, заглубленных объектов на нашей территории полно. имхо
  3. Hagen Звание
    Hagen
    0
    Сегодня, 11:49
    На Украине заработал новый цех по ремонту поврежденной военной техники, созданный совместно с немецким концерном Rheinmetall

    Координатами не поделитесь? Чисто из любопытства))))).
  4. zelivee Звание
    zelivee
    +1
    Сегодня, 11:50
    Хорошая цель для искандеров и гераней.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:50
    Там укромных мест, пустых ангаров хватает, мастерские организовать не сложно.
    Прилетит "привет" ... как только, так сразу.
  6. Бомба Звание
    Бомба
    +4
    Сегодня, 11:53
    Какие все мечтатели. В рамках СВО никто их бомбить не будет.
    1. next322 Звание
      next322
      0
      Сегодня, 12:24
      В рамках СВО никто их бомбить не будет.
      также как и мосты,тоннели,ж/д логистику ......все по плану-мы еще не начинали
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        0
        Сегодня, 12:58
        ПОРА НАЧАТЬ.... а то поздно будет!
        Эх товарищ генералиссимус Сталин, как вас не хватает!!!!
        Вы не были ни "наивным" и не дальтоником!!
  7. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 11:55
    нада в Рейнметалл запрос послать что адрес уточнили, для так сказать более тесного сотрудничества bully
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 11:59
      Цитата: faiver
      нада в Рейнметалл запрос послать

      Запрос написать фломастером на " Калибре" . И возникает такой вопрос - Почему на заводах Рейнметалл нет несчастных случаев ? wassat
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    -1
    Сегодня, 11:55
    Также сообщается, что на предприятии работают украинские рабочие под техническим наблюдением немецких специалистов.

    "Немецкие специалисты" неприкасаемые или бессмертные?
    1. faiver Звание
      faiver
      -4
      Сегодня, 12:06
      написано же - "под техническим наблюдением", наблюдать то можно и с помощью видеокамер, сидя где нить в Кельне или Мюнхене...
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 12:53
        «наблюдать то можно и с помощью видеокамер, сидя где нить в Кельне или Мюнхене...»©
        Сами то в реальность такого варианта верите?
  9. solar Звание
    solar
    +3
    Сегодня, 12:02
    Rheinmetall инвестирует 180 миллионов евро в литовский завод по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов

    Военное производство постоянно растёт :((
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -2
      Сегодня, 12:05
      Пора чтобы у прибалтов кто-нибудь неаккуратно покурил на производстве....
  10. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +5
    Сегодня, 12:07
    Во многих странах НАТО разворачиваются заводы ВПК . Так что время работает не на нас. Надо решать , что бы потом не говорить " нас обманули, мы ошиблись". Уж очень дорогие ошибки получаются . Кровавые .
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 12:21
    На Украине запущен цех по ремонту военной техники, созданный совместно с немецким концерном Rheinmetall
    почему он еще целый?!
  12. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -2
    Сегодня, 12:26
    Ну и Искандер им в подарок!
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 12:26
    В какой гостинице живут немецкие гражданские специалисты Рейнметалла,без них них завод железо.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:31
      Надо и этих спецов немецких и железо утилизировать, чтобы гарантировано было.....
  14. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 12:37
    Трудно сказать, законная ли цель - цех по ремонту военной техники. Законы СВО мне не всегда понятны.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -3
      Сегодня, 13:05
      СВО слишком поздно начали "наивный" и его окружающие дальтоники.
      Пора понять, что идет опять Священная война....США и Гейропа против России!!!
      ...вставай, страна огромная...
      А в самом деле голые тусовки, отпуск в отнюнь нн дружеской Турции, коррупция среди высокопосталенных "малозаробатывающих" военных и недвижимость в капиталистическом загране...
      Такого при товарище Сталине не было !!!!!!!!!!
  15. APASUS Звание
    APASUS
    -4
    Сегодня, 12:37
    Ремонт одного танка в месяц ? Если больше ,то этому заводу конец
  16. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 12:48
    Ох, мне это все больше и больше перестает нравится....
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -1
      Сегодня, 13:06
      КТО...ЧТО????????????
  17. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    -1
    Сегодня, 12:50
    Надеюсь, небо над этим цехом/заводом прикрыто ПВО так же, как прикрыты броней это два, судя по всему, "бюргера"))
  18. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 12:54
    Ремонтировать будут в Европе, а это прикрышка для легализации - 1 комп и 1 секретарша
  19. эльбрус Звание
    эльбрус
    +1
    Сегодня, 13:01
    скорее всего и этот цех где-то под землёй... была новость о целой сети подземных сооружений по производству и ремонту оружия
  20. Frettaskyrandi Звание
    Frettaskyrandi
    +3
    Сегодня, 13:04
    Умиляют комментарии местных пецилиевых люмпенов о координатах, калибрах и геранях. Реально надо иметь мозг моллинезии, чтобы вообразить, что руководители концерна, который является одним из основных мировых производителей вооружений на протяжении последних почти 150 лет, не понимают, во что вкладывают деньги.
  21. CastroRuiz Звание
    CastroRuiz
    0
    Сегодня, 14:20
    Ну и славно. :)
    Должна быть приоритетная цел дла Кинджала.