Норвегия запускает собственное производство немецких танков Leopard 2

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Норвегия запускает собственное производство немецких танков Leopard 2

Норвегия открывает собственное производство танков Leopard 2, франко-немецкий холдинг KNDS и норвежская компания RITEK подписали соглашение об организации сборки немецкой техники. Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии.

Норвежское военное ведомство в прошлом году заказало у немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann 54 танка Leopard 2 с опционом на еще 18 машин. Ранее планировалось, что все танки будут собраны на территории Германии, но теперь речь идет только о 17 машинах. Остальные 34 танка будут собраны на предприятии RITEK в Левангере.



Я хотел бы поздравить KNDS Deutschland и RITEK, которые сегодня подписали соглашение, согласно которому впервые в истории танки будут собираться в Норвегии. 37 из 54 танков Leopard 2, которые Норвегия заказала у немецкой Krauss-Maffei Wegmann, будут собирать на заводе RITEK в Левангере,

— заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Ранее сообщалось, что Норвегия заказала 54 танка Leopard 2A7NO для вооружения тяжелой механизированной бригады в соответствии с требованиями НАТО. А вот от опциона на 18 танков новейшей версии Leopard 2A8 норвежцы отказались, предпочитая вложить средства в системы ПВО и дальнобойную артиллерию. Решение было принято на основе изучения опыта конфликта на Украине.

Ожидается, что все 54 новых танка Норвегия получит к середине 2027 года.
23 комментария
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +3
    Сегодня, 11:33
    Ну хватит хрень то писать! angry
    Норвегия запускает собственное производство немецких танков Leopard 2
    KNDS и норвежская компания RITEK подписали соглашение об организации сборки немецкой техники.
    Это одно и тоже? requestАж сердце зашлось от ужаса. feel
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 11:41
      Все почувствовали запах больших денег от ведущейся войны на Украине и возможного открытия ещё двух войн на Ближнем и Дальнем Востоке.
      Кровь никого не пугает, так как запах денег перебивает всю мерзость и смрад от разлагающихся трупов.
      Норвежцы в этом плане ничем не лучше остальных европейцев. angry
      1. isv000 Звание
        isv000
        -2
        Сегодня, 11:55
        Цитата: кредо
        Норвежцы в этом плане ничем не лучше остальных европейцев.

        Если учесть что они творили во времена викингов то европейцы по сравнению с ними целки-пионерки... feel
      2. Юра Звание
        Юра
        -2
        Сегодня, 12:16
        Цитата: кредо
        Все почувствовали запах больших денег от ведущейся войны на Украине и возможного открытия ещё двух войн на Ближнем и Дальнем Востоке.
        Кровь никого не пугает, так как запах денег перебивает всю мерзость и смрад от разлагающихся трупов.
        Норвежцы в этом плане ничем не лучше остальных европейцев. angry

        Все они во главе с США банда мародёров, которых презирали и казнили везде и во все времена.
  2. Альф Звание
    Альф
    +2
    Сегодня, 11:36
    "Собирать" и "производить" ну совершенно разные понятия.
    Уважаемые потомки викингов, скажите, пожалуйста, а сколько стран в мире способны производить танковые орудия ? Вангуется мне, что Норвегия в их число совсем не входит. Так же как и двигатели. Также как и броню. Про системы управления огнем вообще молчу.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 11:49
      Скорее всего будут получать комплекты - бронекорпуса, башни, стволы, трансмиссию и двигатель со всякой аппаратурой и уже у себя будут всё собирать. Ну может мелочёвку какую и локализуют у себя. Фары например. laughing
      1. Альф Звание
        Альф
        +1
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Nexcom
        Скорее всего будут получать комплекты - бронекорпуса, башни, стволы, трансмиссию и двигатель со всякой аппаратурой и уже у себя будут всё собирать.

        Так о чем и речь-то. А то "собственное производство", "собственное производство"...Видимо, писать "сборка из чужих запчастей" как-то стремно, электорат не поймет.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 11:55
          Ну везде так чиновники гордо объявляют - открыли производство. laughing
          А на поверку - отверточная сборка. В лучшем случае - просто полный цикл сборки из поставляемых машинокомплектов.
          1. Альф Звание
            Альф
            -2
            Сегодня, 11:58
            Цитата: Nexcom
            Ну везде так чиновники гордо объявляют - открыли производство. laughing
            А на поверку - отверточная сборка. В лучшем случае - просто полный цикл сборки из поставляемых машинокомплектов.

            Интересно, шильдик Made in Norge привинтят ?
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 12:00
              Конечно. А как без этого то. Но наверно скорее всего Assembled in Norge.
            2. Смею_заметить_ Звание
              Смею_заметить_
              0
              Сегодня, 12:23
              Точно!
              И все надписи на норвежском!
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 12:02
      А где потомки викингов говорят о производстве? В цитате говорится именно о сборке. Так что вам надо спрашивать авторов ВО.
      1. Альф Звание
        Альф
        0
        Сегодня, 12:04
        Цитата: blackGRAIL
        А где потомки викингов говорят о производстве? В цитате говорится именно о сборке. Так что вам надо спрашивать авторов ВО.

        Тоже верно.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:44
    Норвегия запускает собственное производство немецких танков Leopard 2
    . Если подумать, представить, порассуждать, получается.... чем больше времени идёт конфликт на краине, тем больше предприятий ВПК будут организовано на территории наших врагов, а это заставляет напрягаться, конкретно!!!
    Это они на военные рельсы переходить не спешат, но при их суммарной экономической мощи, возможностях, это не оставляет сомнений, что чем дальше, тем труднее нам будет!
    Только и остаётся, готовить все наши ядрёные аргументы к... в общем, всегда быть готовым, как морально, так и технически!
    1. isv000 Звание
      isv000
      -4
      Сегодня, 11:58
      Цитата: rocket757
      чем больше времени идёт конфликт на краине, тем больше предприятий ВПК будут организовано на территории наших врагов, а это заставляет напрягаться, конкретно!!!

      Чем больше появляется предприятий ВПК у противника тем больше появляется целей на наших планшетах. soldier
  4. barclay Звание
    barclay
    0
    Сегодня, 11:49
    А цифры то, цифры какие.... 54, 34...

    Как только возникла острая необходимость, УВЗ разогнался не просто до показателей 90-х, а до больших, начав выпускать свыше 100 танков в месяц.
    https://dzen.ru/a/Zh5J2qbbOnv6UCPb?ysclid=lxa5u56usz24861205

    Но Норвегия все-же имеет свой гешефт со сложившейся ситуации в Европе.
  5. isv000 Звание
    isv000
    -2
    Сегодня, 11:53
    Норвегия запускает собственное производство немецких танков Leopard 2

    fellow Россия увеличивает производство БПЛА-камикадзе. wink
    1. faiver Звание
      faiver
      -2
      Сегодня, 11:58
      не, тут калибровать надо...
      1. isv000 Звание
        isv000
        -2
        Сегодня, 12:00
        Цитата: faiver
        не, тут калибровать надо...

        Ну, так то можно и цирконом покрыть...
        1. faiver Звание
          faiver
          -2
          Сегодня, 12:02
          тоже неплохой вариант .......
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -1
    Сегодня, 12:22
    Ну, надеюсь они их будут собирать из только что найденных в Норвегии негорючих материалов.
    Иначе... А смысл?!
  7. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -2
    Сегодня, 13:18
    Ничему жизнь дураков не учит. Распил бабла, это святое.
  8. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 13:38
    Вот цена медленной войны. Шахматист якобы заботится о жизнях бойцов, будто не понимает, что итоговые потери от войны в одиночку, с учетом бесконечного канала поставок оружия, будут куда серьезнее.