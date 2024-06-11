Британская пресса: из-за позиции по украинскому кризису Венгрию могут исключить из «Бухарестской девятки»

Венгрию могут исключить из так называемой "Бухарестской девятки" (Б9) из-за позиции властей страны по урегулированию украинского кризиса и блокирования всех инициатив Евросоюза, связанных с эскалацией вооруженного конфликта.Как сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники, в объединении продолжаются очень серьезные дискуссии об исключении Будапешта, при этом шансы на это очень высоки. Однако, при этом представители Венгрии приглашены на грядущий саммит Б9, который состоится в Риге. В частности, основной причиной разногласий в "Бухарестской девятке" стало решение венгерских властей в любом случае заблокировать итоговое заявление объединение по Украине.В "Бухарестскую девятку" входят восточноевропейские государства бывшего СССР или Организации варшавского договора (ОВД): Польша, Болгария, Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия и страны Прибалтики. Данный формат, на встречах которого, как правило, обсуждаются вопросы безопасности, включая укрепление восточной границы, существует с 2015 года.Ранее американское издание Politico сообщало, что руководство Евросоюза намеревается ускорить переговоры о членстве Украины и провести их до 1 июля, когда председательство в сообществе перейдет к Венгрии. В частности, наибольшие опасения Брюсселя вызывает фигура Оливера Вархейи — комиссара из Венгрии, отвечающего за вопросы, касающиеся потенциального расширения сообщества. Вархейи настаивает, чтобы Киев начал выполнять свои обязательства по защите прав этнических меньшинств, включая проживающих на Украине закарпатских венгров.

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