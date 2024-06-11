Британская пресса: из-за позиции по украинскому кризису Венгрию могут исключить из «Бухарестской девятки»

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Британская пресса: из-за позиции по украинскому кризису Венгрию могут исключить из «Бухарестской девятки»

Венгрию могут исключить из так называемой "Бухарестской девятки" (Б9) из-за позиции властей страны по урегулированию украинского кризиса и блокирования всех инициатив Евросоюза, связанных с эскалацией вооруженного конфликта.

Как сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники, в объединении продолжаются очень серьезные дискуссии об исключении Будапешта, при этом шансы на это очень высоки. Однако, при этом представители Венгрии приглашены на грядущий саммит Б9, который состоится в Риге. В частности, основной причиной разногласий в "Бухарестской девятке" стало решение венгерских властей в любом случае заблокировать итоговое заявление объединение по Украине.



В "Бухарестскую девятку" входят восточноевропейские государства бывшего СССР или Организации варшавского договора (ОВД): Польша, Болгария, Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия и страны Прибалтики. Данный формат, на встречах которого, как правило, обсуждаются вопросы безопасности, включая укрепление восточной границы, существует с 2015 года.

Ранее американское издание Politico сообщало, что руководство Евросоюза намеревается ускорить переговоры о членстве Украины и провести их до 1 июля, когда председательство в сообществе перейдет к Венгрии. В частности, наибольшие опасения Брюсселя вызывает фигура Оливера Вархейи — комиссара из Венгрии, отвечающего за вопросы, касающиеся потенциального расширения сообщества. Вархейи настаивает, чтобы Киев начал выполнять свои обязательства по защите прав этнических меньшинств, включая проживающих на Украине закарпатских венгров.
4 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:19
    А они бж ж ж или бе е е себя считают?
    Пара, тройка отвалится и получится то, чем они и являются, по факту... шестёрка полосатиков и никакой счёт этого не исправит.
  2. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 13:32
    Да пусть увольняют, как разделывали, так и будем разделывать свинину...нравятся мне венгры с их практичным и пофигистским отношением к чужому мнению
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 14:25
    Бухарестская девятка...
    Это так сегодня называется Варшавский договор?!
  4. faridg7 Звание
    faridg7
    0
    Сегодня, 14:29
    если так дальше пойдёт, то скоро у Миклоша Хорти появится преемник, новый адмирал.