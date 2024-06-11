Западная пресса: американский морской пехотинец сражается на стороне российской армии в зоне СВО

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Западная пресса: американский морской пехотинец сражается на стороне российской армии в зоне СВО

В сети распространяются кадры, на которых бывший морской пехотинец армии Соединенных Штатов Сет Уильям Бейкер рассказывает, как оказался в зоне СВО, причем на стороне российской армии.

Уроженец штата Аризона у себя на родине дослужился до звания младшего капрала (сержантское звание), но был уволен из рядов Вооруженных сил США из-за отказа проходить обязательную прививку в период эпидемии Коронавируса. После этого он попытался устроиться в полицейскую академию, но получил от ворот поворот и здесь. У нас это называется «волчий билет» — тебя просто не берут на любую госслужбу.



Парень искренне хотел защищать интересы своей страны. Страна его бросила. По словам бывшего морпеха, «американская свобода» оказалась «не для всех».



Что сподвигло бывшего военнослужащего армии США оказаться в рядах российской армии, он не рассказывает.

Экс-морпех не единственный американец, вступивший в ВС РФ. В интербригаде Пятнашка» давно служит его земляк с позывным «Вил». Он участвовал в освобождении Авдеевки. Равнее он заключил контракт с Минобороны РФ в Ханты-Мансийском. Сейчас ждет получения российского гражданства.

Ранее американец уже успел побывать в СВО в составе интербригады «Пятнашка». Он участвовал в штурме и освобождении Авдеевки, даже водрузил американский флаг на одним из зданий города. Отличился бывший американский десантник и тем, что уничтожил с помощью дронов две спутниковые системы Starlink. Кстати, судя по всему, и Бейкер воюет на нашей стороне в интернациональной бригаде (и не менее легендарной) «Пятнашка».

А вот как «Вил» так в одном из интервью объяснил, почему он теперь воюет за наш народ:

Я посещал среднюю школу, а потом мы вторгаемся в Афганистан и скидываем бомбы на фермеров и на людей, которые катаются на лошадях, и я не понимаю этого. Как американец ты чувствуешь вину, ты платишь налоги, ожидаешь того, что будет свобода и демократия, которая распространится на весь мир, но то, что распространяется — смерть и война
.

В свою очередь, в начале марта британская газета Daily Mirror опубликовала статью о Бене Стимсоне и Эйдене Миннисе — первых англосаксах, о которых известно, что они воюют на стороне России. В статье уже в заголовке они названы «предателями». Ну это для них…
10 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +14
    Сегодня, 12:58
    Могу только пожелать ему удачи..Во всем мире ,в любой стране есть много адекватных,думающих людей.Борющихся за справедливость
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      -1
      Сегодня, 13:22
      Могу только пожелать ему удачи.
      ...желают обычно успеха, успех мужского рода. а удача может быть продажной шалавой
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +8
    Сегодня, 12:58
    Парням респект. Есть в голове мозги.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:01
    Я подозреваю что у нас в " Пятнашке" мировой интернационал.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 13:31
      Я подозреваю что у нас в " Пятнашке" мировой интернационал.
      ...чё там подозревать, она была сформирована ещё в 14-м году из добровольцев со всего мира
  4. Правдодел Звание
    Правдодел
    +5
    Сегодня, 13:09
    Хорошо, что не все у наглосаксов повернуты на либерализме, БЛМ, ЛГБТ, наркоте и т.д., есть и нормальные.
    Хотелось бы, чтобы нормальных стало как можно больше...
  5. isv000 Звание
    isv000
    +5
    Сегодня, 13:13
    Этот янки - правильный военный! Мы с ним скоро в портянках от Версаче ходить будем!
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:27
    Так тоже бывает... не он один, с той стороны, принимает решение быть рядом с нами, а не против нас.
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 13:39
    Парням удачи и дожить до нашей Победы!
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 13:42
    Парням удачи и дожить до нашей Победы!