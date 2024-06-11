Западная пресса: американский морской пехотинец сражается на стороне российской армии в зоне СВО
В сети распространяются кадры, на которых бывший морской пехотинец армии Соединенных Штатов Сет Уильям Бейкер рассказывает, как оказался в зоне СВО, причем на стороне российской армии.
Уроженец штата Аризона у себя на родине дослужился до звания младшего капрала (сержантское звание), но был уволен из рядов Вооруженных сил США из-за отказа проходить обязательную прививку в период эпидемии Коронавируса. После этого он попытался устроиться в полицейскую академию, но получил от ворот поворот и здесь. У нас это называется «волчий билет» — тебя просто не берут на любую госслужбу.
Парень искренне хотел защищать интересы своей страны. Страна его бросила. По словам бывшего морпеха, «американская свобода» оказалась «не для всех».
Что сподвигло бывшего военнослужащего армии США оказаться в рядах российской армии, он не рассказывает.
Экс-морпех не единственный американец, вступивший в ВС РФ. В интербригаде Пятнашка» давно служит его земляк с позывным «Вил». Он участвовал в освобождении Авдеевки. Равнее он заключил контракт с Минобороны РФ в Ханты-Мансийском. Сейчас ждет получения российского гражданства.
Ранее американец уже успел побывать в СВО в составе интербригады «Пятнашка». Он участвовал в штурме и освобождении Авдеевки, даже водрузил американский флаг на одним из зданий города. Отличился бывший американский десантник и тем, что уничтожил с помощью дронов две спутниковые системы Starlink. Кстати, судя по всему, и Бейкер воюет на нашей стороне в интернациональной бригаде (и не менее легендарной) «Пятнашка».
А вот как «Вил» так в одном из интервью объяснил, почему он теперь воюет за наш народ:
В свою очередь, в начале марта британская газета Daily Mirror опубликовала статью о Бене Стимсоне и Эйдене Миннисе — первых англосаксах, о которых известно, что они воюют на стороне России. В статье уже в заголовке они названы «предателями». Ну это для них…
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