Защита по делу генерала Попова ходатайствует об его отправке в зону СВО

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Защита по делу генерала Попова ходатайствует об его отправке в зону СВО

Российское законодательство предусматривает приостановку уголовно-процессуального разбирательства в отношении лица, принимающего участие в военных действиях. Поэтому защита по делу генерала Ивана Попова ходатайствует об его отправке в зону СВО.

Такое заявление сделал нескольким российским СМИ адвокат подозреваемого Сергей Буйновский.

В отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Чтобы приостановить расследование, его непосредственный начальник должен сделать запрос военным следователям об отправке Попова на передовую.

Мы попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач

- добавил адвокат в беседе с журналистами агентства ТАСС.

Военачальник такого уровня как Попов должен все-таки на фронте сидеть, а не в изоляторе

- сказал Буйновский представителям газеты «Известия».

Он отметил, что командование может ходатайствовать об отправке Попова в зону проведения спецоперации, но у защиты нет права оказывать давление на военных по этому поводу.


Генерал был арестован 17 мая. Следствие заявляет о его причастности к хищению более 1,7 тысячи тонн металлопроката, закупленного администрацией Запорожской области для оборонных нужд. Закупка производилась в 2023 году, когда в регионе было успешно остановлено украинское контрнаступление.
57 комментариев
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  1. potterz Звание
    potterz
    +10
    Сегодня, 12:31
    Што то не чистое творится по этому делу...
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 13:04
      Цитата: potterz
      Што то не чистое творится по этому делу...

      Тоже такое ощущение ,но порядок там нужно наводить среди генералитета и особенно интендантов всех мастей...
      Думаю Шойгу вывели из под удара просто,он много сделал для Армии,но видать выдохся и нюх потерял (слишком уставшим в последний год выглядел)..
      "Ошибаться можно,врать нельзя.! " Вот главный лозунг сейчас для всех ,иначе Россия не выстоит hi
      P.S. Думаю выпустят генерала боевого и все будет нормально
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +3
        Сегодня, 13:06
        Я бы несменяемого Герасимова на фронт отправил в штурмовики
        1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
          Лиза Кернер-Тимошенко
          -3
          Сегодня, 13:10
          ...вот это будет анекдот... lol
        2. Караванщик Звание
          Караванщик
          +1
          Сегодня, 13:37
          Цитата: Чёрный
          Я бы несменяемого Герасимова на фронт отправил в штурмовики

          Я бы тоже ,но он по ходу ширма над картами другие теневые сидят,о которых мы ничего особо не знаем hi
          P.S. Я крамольную вещь выскажу ,но большинство генералитета ,еще из начала 90-х А помните ,что тогда творилось ..ЦРУ как у себя дома по Кремлю расхаживали и тем более в МО .
  2. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +10
    Сегодня, 12:31
    Военачальник такого уровня как Попов должен все-таки на фронте сидеть, а не в изоляторе

    Боги, какой бред. На фронте он может оказаться в одной ипостаси - после полной конфискации имущества и разжалованным в рядовые. То есть сперва его должны осудить по всей строгости, взыскать ущерб, а потом уже дать возможность искупить кровью, но не в генеральской должности, конечно, а рядовым в штурмовых отрядах
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 12:47
      Такое ощущение,что от него хотят побыстрее избавится.Давая ему шанс погибнуть как герою
      1. Canecat Звание
        Canecat
        0
        Сегодня, 13:17
        Давая ему шанс погибнуть как герою

        Давайте рассуждать логически. Если за генералом ни чего не было, защита бы уперлась рогом но отстояла. А тут защита не без ведома подзащитного ходатайствует о направлении в зону СВО. Ни чего не смущает?
        А меня смущает тот факт, что у офицера два пути... нары или окоп. И как боевой офицер, он понимает, что нары, это позор и что они ему обеспечены судя по всему... праведным путем или неправедным.
        Так что однозначного ответа мы не узнаем, как и того, что происходило при сдаче дел, перед переводом в Сирию.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 13:23
          Цитата: Canecat
          А меня смущает тот факт, что у офицера два пути... нары или окоп.

          Какой окоп? "Военачальник такого уровня" в окопе сидеть не будет, а будет где-нибудь километрах в 100 или больше от линии соприкосновения... В общем, без всякого риска для жизни поднатащит себе еще, да и потом пойдет проживать "нажитое непосильным трудом"
          1. Canecat Звание
            Canecat
            0
            Сегодня, 13:26
            "Военачальник такого уровня" в окопе сидеть не будет, а будет где-нибудь километрах в 100 или больше от линии соприкосновения..

            Сами то верите, что после такого обвинения ему дадут больше роты?
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              0
              Сегодня, 13:33
              Что бы ему дать не больше роты, надо сначала его лишить звания генерала по решению суда.
            2. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              0
              Сегодня, 13:34
              Цитата: Canecat
              Сами то верите, что после такого обвинения ему дадут больше роты?

              Вы посыла адвоката не видите? Если отправить его на СВО получается, что он совершенно и ни в чем не виновен, потому что виновность человека определяет суд, а суд не состоялся. Следовательно, нет оснований понижать его в должности.
        2. Bad_gr Звание
          Bad_gr
          +2
          Сегодня, 13:29
          Цитата: Canecat
          Давайте рассуждать логически. Если за генералом ни чего не было, защита бы уперлась рогом но отстояла.
          Даже если у него в противниках Герасимов, под которым находится суд ? Когда-то Пригожин о нём отзывался как о человеке который сидит на стакане и с которым невозможен конструктивный разговор. Если Попов высказался в том же ключе - вот и навешали на него всех собак, но на доказательную базу тяму не хватило.
          Ждём слова от Белоусова (есть надежда, что разберётся)
        3. Гардамир Звание
          Гардамир
          -1
          Сегодня, 13:41
          Давайте рассуждать логически. Если за генералом ни чего не было
          Логически Сердюков святой человек, а вот Квачков за то чт посмел выйти с рогаткой на ещё одного святого(рыжего) человека отсидел.
    2. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +4
      Сегодня, 12:53
      На фронт надо отправить тех тыловых тварЕй которые металл своровали подставив генерала под статью в своих делах закозлиных. Разжаловать в рядовые и лишить всех наград не взирая на возраст, наградить казённой формейкой и АК-74 и лопатки саперные не выдавать , окоп шомполом отроют. А самого Попова оправдать и отправить в Сирию откуда и был вызван в суд. Кстати что-то Рогова с тележкой из Запорожья не слышно со своей разведкой мимо которых 1700 тонн металла не могли пронести незаметно.
    3. fif21 Звание
      fif21
      -1
      Сегодня, 12:57
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Боги, какой бред.

      Да уж ! Если ты на СВО , то и творить можешь , что угодно ! Военнослужащие совершившие преступления , сначала должны понести наказание , степень их вины определит суд . И только потом , после решения суда , могут быть помилованы или отправлены в зону СВО . Так вроде справедливо будет . hi
    4. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 13:05
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Военачальник такого уровня как Попов должен все-таки на фронте сидеть, а не в изоляторе

      Боги, какой бред. На фронте он может оказаться в одной ипостаси - после полной конфискации имущества и разжалованным в рядовые. То есть сперва его должны осудить по всей строгости, взыскать ущерб, а потом уже дать возможность искупить кровью, но не в генеральской должности, конечно, а рядовым в штурмовых отрядах

      Какой бред. Сначала должны установить кто выгодопреобретатель от этого железа, доказать умысел, затем решение суда...
      Хотя, если это заказ, то результат прогнозируем.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 13:36
        Цитата: Капитан Пушкин
        Сначала должны установить кто выгодопреобретатель от этого железа, доказать умысел, затем решение суда...

        Тут есть нюанс. До меня только сейчас дошло. Свои гневные филиппики я адресовал другому человеку - умудрился перепутать Попова с Ивановым. Каюсь, виновен. А так-то да, дело Попова очень неоднозначное.
    5. Olga Taschilina
      Olga Taschilina
      0
      Сегодня, 14:29
      А Рокоссовский, а штрафные роты и батальоны кто возглавлял в ВОВ?И Попов не осуждён. Они ему не могут предъявить обвинение, потому что не знаю за что и 133 млн скорее у этих судей найдёшь, чем у Попова. Я не удивлюсь даже, если этим судьям Америка приказала убрать, Суровикина и Попова с поля боя под любым надуманным предлогом. Они Попова только подозревают, но никаких обвинений предъявить не могут. Арест незаконный. У них на Попова ничего нет. Хотят допросами сломать человека и заставить себя оговорить.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -3
    Сегодня, 12:32
    Я думаю,что военноначальник такого уровня должен прежде всего не мошенничать. . . feel
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 12:50
      Да как бы он еще не осужден,чтт бы уже о этом говорить.Зная ,как у нас подобное происходит...Лично я не держал свечку,когда он воровал
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 13:01
        «Лично я не держал свечку,когда он воровал»©
        Иначе был бы соучастником...recourse
        А вообще - "верю-неверю", это эмоции. Не зная всех обстоятельств дела разве можно что-то сказать наверняка?
        Надеюсь оправдают и вернут честное имя!
  4. Mouse Звание
    Mouse
    -11
    Сегодня, 12:33
    Смыть позор, как говорится кровью, причем в первых рядах.....
    1. Юра Звание
      Юра
      +1
      Сегодня, 13:00
      Цитата: Mouse
      Смыть позор, как говорится кровью, причем в первых рядах.....

      Пока на него ничего нет, если бы было треск и шум стоял бы на всю ивановскую уже давно, дело-то очень непонятное и сдается мне кто-то сводит счёты с ним, может просто оболгали и прикрылись этим нечистые на руку люди, если будет что-то доказано то об этом будет сказано, вот тогда и можно будет говорить о позоре, а сейчас зачем кидаться такими словами.
    2. Disant Звание
      Disant
      +1
      Сегодня, 13:02
      Mouse
      (Василий)
      Смыть позор, как говорится кровью, причем в первых рядах.....
      так вы уже его осудили единогласно, левым и правым полушарием ? вам бы винтовку и коня, да? жаль времена не те, вы бы в своих фантазиях делов бы натворили.
      или хотя бы для приличия решения суда дождётесь, прежде чем оговаривать человека?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        -2
        Сегодня, 13:05
        . Чтобы приостановить расследование, его непосредственный начальник должен сделать запрос военным следователям об отправке Попова на передовую

        Вроде как.... не ждать расследование и решение суда.....
        1. Disant Звание
          Disant
          -2
          Сегодня, 13:15
          Mouse(Василий),
          ну то есть вы идёте по улице, я с размаху даю вам кулаком в глаз, вы откакиваете на пару метров в сторону и тут же у мимо проходящих детей просите спички - прикурить?
          я не понимаю, что вы пишите и на что пытаетесь дать ответ или на какую тему пытаетесь продолжить беседу.
          может вы робот-бот?
          1. Mouse Звание
            Mouse
            -1
            Сегодня, 13:24
            . может вы робот-бот?

            Кто знает, кто знает...... wassat
            1. Disant Звание
              Disant
              0
              Сегодня, 13:31
              вот из-за таких, как вы, набивальщиков бессмысленного и пустого количества комментариев и рейтинга, сайт ВО и загнётся.
    3. Караванщик Звание
      Караванщик
      -1
      Сегодня, 13:18
      Цитата: Mouse
      Смыть позор, как говорится кровью, причем в первых рядах.....

      Ну и какой от него толк будет ,он в годах уже и думаю его прикрывать начнут простые штурмовики ..Популярен он в войсках.
      Про Рокосовского недавно смотрел док фильм ..Жуткова-то что он перенес ,но стал одним из маршалов Победы !!!
      И такой случай был..Любвиобильный был маршал ..
      Так вот Берия как то к Сталину обратился ..Типо Рокосовский то и на фронте жену имеет и в тылу и вообще ..Что делать будем Иосиф ? Сталин задумался и хитро так ,что делать будем ? ЗАВИДОВАТЬ будем ! laughing
      Вопрос был закрыт !
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +7
    Сегодня, 12:34
    "Дальше фронта не пошлют, меньше роты не дадут"...

    Хоть режь не верю, что такой человек как генерал Попов - польстился на барыши от какого-то там металлолома. Не того класса личность, этот - похоже из настоящих. А у любого командарма - при желании возможностей что-то спереть миллионы. Та же горючка например. А тут - хрень какую-то пытаются втулить..

    Больше смахивает на банальное грязное сведение мелких счётов со стороны генштаба.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 12:40
      Согласен, смахивает "на банальное сведение счетов". Но в то же время, скорее всего "мошенничество" реально было. Так система в государстве построена, ему конечно далеко до тестя блогера, но все же.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 12:43
        Не думаю, что он в нём участвовал. Не похож боевой генерал на мелкого воришку-то.. К тому же - тогда где деньги? Предъявите счета, купленное на них добро, и тд и тд. Про это почему-то молчок.

        Эвон - сколько всего выгребли у любимого зама Кожугетыча? А где тогда имущество Попова?
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          -5
          Сегодня, 12:46
          Я же говорю, что скорее всего было "мелкое мошенничество", на которое "добра" и не накупишь. Конечно Попову далеко до тестя блогера.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +3
            Сегодня, 12:49
            Тогда - какой смысл боевому генералу подставляться тыря по мелкому? Я ж говорю - посмотрите на его биографию, на его дела, да хотя бы на лицо, на выражение глаз,на то как он держится. Похож он на воришку? Это вам не тимур и его команда, у которых на толстой роже написано крупными буквами - ВОР.

            "На раненом не было видно никаких знаков различия, был он в драном, обгоревшем маскировочном комбинезоне, расстегнутом на голой волосатой груди, но по лицу его, по бешеным глазам с опаленными ресницами я сразу понял, что уж это-то не дикобраз, ребята, нет, этот – из настоящих. "
            1. DenVB Звание
              DenVB
              +2
              Сегодня, 12:56
              Цитата: paul3390
              посмотрите на его биографию, на его дела, да хотя бы на лицо, на выражение глаз,на то как он держится. Похож он на воришку?

              Внешность - не показатель. Жуков тоже был орел-мужчина. Но тырил в Германии трофеи вагонами.
              1. paul3390 Звание
                paul3390
                0
                Сегодня, 12:59
                Ну - где тогда стыренное генералом Поповым? Чего не предъявляют, коли всё так было? Где счета, машины, яхты, дачи? Куда он дел украденное-то?
                1. DenVB Звание
                  DenVB
                  -4
                  Сегодня, 13:06
                  Цитата: paul3390
                  Ну - где тогда стыренное генералом Поповым? Чего не предъявляют, коли всё так было? Где счета, машины, яхты, дачи? Куда он дел украденное-то?

                  Проиграл в онлайн-казино, по версии следствия.
            2. Владимир М Звание
              Владимир М
              -3
              Сегодня, 12:57
              Как же вам объяснить.... У нашего населения "мелкое правонарушение" не считается чем то из ряда вон выходящим. Посмотрите на себя, неужели вы "по мелочи" не совершали правонарушений? - решения вопроса с ГАИ, превышение той же скорости, проехать на запрещающий сигнал светофора.... отблагодарить в больнице ... А это все правонарушения
        2. fif21 Звание
          fif21
          +2
          Сегодня, 12:59
          Цитата: paul3390
          Не думаю, что он в нём участвовал.

          Пусть разбирается следствие и суд . А то , что мы думаем , оставим при себе . hi
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +1
            Сегодня, 13:01
            Знаете - как-то вот уже если честно остамонело за 30 лет панувания буржуев всё постоянно оставлять при себе..
            1. fif21 Звание
              fif21
              +1
              Сегодня, 13:06
              Цитата: paul3390
              Знаете - как-то вот уже если честно остамонело за 30 лет панувания буржуев всё постоянно оставлять при себе..

              Тут , я с Вами согласен . Только , что толку ? Выпустили пар , и жизнь продолжается . Патриотам бросили кость в виде дела Иванова , а Тимур и его команда тихо продолжают торг . hi
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        +5
        Сегодня, 12:56
        Цитата: Владимир М
        Согласен, смахивает "на банальное сведение счетов". Но в то же время, скорее всего "мошенничество" реально было. Так система в государстве построена, ему конечно далеко до тестя блогера, но все же.

        Возможно за его спиной кто то воровал . Вряд ли командарм Попов воровал металл . Таких и подставляют .. А возможно , что бы перебить шум от Кожугетовской "воровской гвардии " и гарема , вытащили из запасов дело Попова .
      3. Караванщик Звание
        Караванщик
        -1
        Сегодня, 13:52
        Цитата: Владимир М
        Но в то же время, скорее всего "мошенничество" реально было

        Да было конечно и на любого есть такое дело ..Думаю выпустят и замнут,но будет работать по полной ,то что он умеет лучше всего быть командиром боевых частей Армии России ! Такими кадрами просто так не разбрасываются ,особенно когда Отечество на грани полномасштабной войны с нато..
        P.S. Было у нас такое в 1940-41-ом кровью чуть не захлебнулись ,потом вытаскивали боевых командиров из лагерей ,многих не успели
  6. Игорь Викторович Звание
    Игорь Викторович
    -12
    Сегодня, 12:34
    Странно, а где радетели, и любители кричать что его за правду судят? Типа наехал на герасима и шойгу.. winked Учтите, можно быть и хорошим специалистом, и подворовывать.. Следствие разберется. Дыма как говорится, без горения не бывает..
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +3
      Сегодня, 12:37
      Вы ему доверяете?
      Ну, этому "следствию"... Вы, видимо, с ними ещё просто не знакомы. no
      Остаётся одно - дождаться решения суда.
      А это может длиться годами.
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +4
    Сегодня, 12:34
    Если дело возбуждено, это совсем не значит, что он виновен.
    Возбудить можно на каждого.
    Он - боевой генерал. Он должен заниматься своим делом.
    Писями потом (после Победы) меряться будем.
    1. Игорь Викторович Звание
      Игорь Викторович
      +3
      Сегодня, 12:44
      Адресуйте, это Рохлину, Лебедю, Квачкову, ну и естественно Пригожину..
      1. Капитан Пушкин Звание
        Капитан Пушкин
        +1
        Сегодня, 13:09
        Цитата: Игорь Викторович
        Адресуйте, это Рохлину, Лебедю, Квачкову, ну и естественно Пригожину..

        Вот не надо этих людей на одну доску. Они очень разные.
        1. Караванщик Звание
          Караванщик
          0
          Сегодня, 13:59
          Цитата: Капитан Пушкин
          Цитата: Игорь Викторович
          Адресуйте, это Рохлину, Лебедю, Квачкову, ну и естественно Пригожину..

          Вот не надо этих людей на одну доску. Они очень разные.

          Согласен и время было другое ..Разберутся !!!! soldier
          1. Караванщик Звание
            Караванщик
            0
            Сегодня, 14:06
            Сейчас не время склок и домыслов ..Храни Бог наших мужиков штурмующих на передовой ,идет штурмовка и перемол укронациков и это главное !!!
            Запад рвет и мечет ..Наша эскадра уже на пути к Кубе
            В БРИКС новые члены и очередь на вступление
  8. al3x Звание
    al3x
    +13
    Сегодня, 12:35
    Что-то этого Попова, как музейный экспонат постоянно таскают перед камерами журналистов. А что там с основными "тимуровцами", которые карманы набивали, сидя в кабинетах в Москве или в своих дворцах? Не слыхать, не видать. Может дома уже wassat
  9. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 12:46
    Не время сейчас боевыми генералами разбрасываться.
  10. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 12:52
    Эпизод политической борьбы, одна из жертв "партий" в вечной игре "военные против спецслужб".
  11. next322 Звание
    next322
    0
    Сегодня, 12:52
    влажные мечты адвоката......его ходатайство-его проблемма.....может и тимурку с ним послать и заставить укрытия для самолетов строить
  12. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +4
    Сегодня, 13:08
    ...что то у меня ощущение, что именно Попов жертва доноса от как раз преступника из кругов минобороны!!!
  13. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 14:40
    Цитата: Olga Taschilina
    Я не удивлюсь даже, если этим судьям Америка приказала убрать, Суровикина и Попова с поля боя под любым надуманным предлогом.

    Ну вот Суровикина не надо, по недомыслию его как пехотного генерала, но почему-то командующего ВКС, были угроблены самолет и 6 вертолетов, 15 человек летного состава погибли при рейде Пригожина. Поэтому его и отправили в Алжир. Додумался летунами остановить боевые колонны.