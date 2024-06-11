Защита по делу генерала Попова ходатайствует об его отправке в зону СВО
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Российское законодательство предусматривает приостановку уголовно-процессуального разбирательства в отношении лица, принимающего участие в военных действиях. Поэтому защита по делу генерала Ивана Попова ходатайствует об его отправке в зону СВО.
Такое заявление сделал нескольким российским СМИ адвокат подозреваемого Сергей Буйновский.
В отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Чтобы приостановить расследование, его непосредственный начальник должен сделать запрос военным следователям об отправке Попова на передовую.
Мы попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач
- добавил адвокат в беседе с журналистами агентства ТАСС.
Военачальник такого уровня как Попов должен все-таки на фронте сидеть, а не в изоляторе
- сказал Буйновский представителям газеты «Известия».
Он отметил, что командование может ходатайствовать об отправке Попова в зону проведения спецоперации, но у защиты нет права оказывать давление на военных по этому поводу.
Генерал был арестован 17 мая. Следствие заявляет о его причастности к хищению более 1,7 тысячи тонн металлопроката, закупленного администрацией Запорожской области для оборонных нужд. Закупка производилась в 2023 году, когда в регионе было успешно остановлено украинское контрнаступление.
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