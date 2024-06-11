«В ближайшие недели или месяцы»: Шольц анонсировал передачу Украине дополнительных ЗРК Patriot и IRIS-T

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«В ближайшие недели или месяцы»: Шольц анонсировал передачу Украине дополнительных ЗРК Patriot и IRIS-T

Германия поставит Украине третий зенитный комплекс Patriot, систему ПВО планируется передать в ближайшее время. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Немецкий лидер выступил на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, заявив, что Германия и дальше будет поддерживать Зеленского и киевскую хунту. Шольц подтвердил, что немцы готовят к передаче Киеву третий ЗРК Patriot, а также зенитные системы IRIS-T и зенитные самоходные установки Gepard. Всё это «богатство», включая зенитные ракеты и боеприпасы, Зеленский получит в ближайшие «недели или месяцы».



Самая общая потребность украинской армии сейчас — это боеприпасы, оружие, особенно системы ПВО. Поэтому в течение ближайших недель и месяцев мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы.

— заявил Шольц, призвав остальные страны последовать примеру Германии и снабдить Украину зенитными ракетными комплексами для защиты от российских ракет.

Зеленский горячо поблагодарил Шольца за предоставленные системы ПВО, но напомнил, что Украине нужно как минимум семь батарей ЗРК Patriot, с меньшим числом Киев будет не в состоянии закрыть основные направления. Поэтому просроченный призвал власти европейских стран проявить «политическую волю» и обеспечить Киев необходимыми системами.
35 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:34
    Мечта клоуна сбылась ,оружие Украине передают даром. Теперь жизнь удалась !
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 12:39
      Нет, в обмен на своё население.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:41
        Цитата: Копчёный
        Нет, в обмен на своё население.

        Клоун за деньги готов все продать ,а тем более оружие
        1. Бородач Звание
          Бородач
          -1
          Сегодня, 13:26
          На конференции по восстановлению Украины, Запад решил передать ей новое оружие для её разрушения.
          Все по Оруэллу.
          Мир - это война.
          Война - это военная война. fool yes
          Сюрреализм. fellow
      2. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        -1
        Сегодня, 13:58
        Цитата: Копчёный
        Нет, в обмен на своё население.

        Так это не его население. wink Так что с точки зрения просроченного - даром.
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 12:43
      Мечта клоуна сбылась ,оружие Украине передают даром. Теперь жизнь удалась !

      Природная скупость практически всех европейцев даёт большой повод усомнится в Ваших предположениях о том, что оружие Украине передают даром. hi
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        -1
        Сегодня, 13:15
        Цитата: кредо
        Природная скупость практически всех европейцев даёт большой повод усомнится в Ваших предположениях о том, что оружие Украине передают даром.

        Они думают что в обмен на замороженные в их банках российские средства. Но за бывают что русские за своим всегда приходят... hi
    3. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 12:43
      Цитата: APASUS
      Мечта клоуна сбылась ,оружие Украине передают даром. Теперь жизнь удалась !

      Да скорее всего уже давно передали...А помните все начиналось с передвижных крематориев и касок ..Эх немцы немцы..
    4. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 12:47
      Цитата: APASUS
      Мечта клоуна сбылась ,оружие Украине передают даром. Теперь жизнь удалась !

      Было где-то сообщение, что на Украине стали мобилизовать в четыре раза больше. А, запад оружие поставляет от пуза. Про братский народ есть ещё что добавить? what
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 12:51
        Цитата: Ясная
        Было где-то сообщение, что на Украине стали мобилизовать в четыре раза больше. А, запад оружие поставляет от пуза. Про братский народ есть ещё что добавить?

        Было у отца три сына... Вот младшенький только подкачал - fool...
        1. Ясная Звание
          Ясная
          -1
          Сегодня, 12:55
          Цитата: isv000
          Цитата: Ясная
          Было где-то сообщение, что на Украине стали мобилизовать в четыре раза больше. А, запад оружие поставляет от пуза. Про братский народ есть ещё что добавить?

          Было у отца три сына... Вот младшенький только подкачал - fool...

          Вы, какой сын по счету?
          1. isv000 Звание
            isv000
            -2
            Сегодня, 12:57
            Цитата: Ясная

            Было у отца три сына... Вот младшенький только подкачал - ...

            Вы, какой сын по счету?

            Ну, с таким подходом перефразирую:
            Было у отца два сына и дочка, правда fool совсем, но куда ж её девать...
            Я, скорее, первый сын... wink
            1. Ясная Звание
              Ясная
              -2
              Сегодня, 13:00
              Цитата: isv000
              Цитата: Ясная

              Было у отца три сына... Вот младшенький только подкачал - ...

              Вы, какой сын по счету?

              Ну, с таким подходом перефразирую:
              Было у отца два сына и дочка, правда fool совсем, но куда ж её девать...
              Я, скорее, первый сын... wink

              Судя по вольности трактовок, Вы - отец (или батька?) winked
              1. isv000 Звание
                isv000
                -1
                Сегодня, 13:02
                Цитата: Ясная
                Судя по вольности трактовок, Вы - отец (или батька?)

                Я - просто хозяин своего слова, захотел дал а захотел - взял! love
      2. Tagan Звание
        Tagan
        +2
        Сегодня, 12:55
        Да, где-то и я подобное слышал. Якобы за последний месяц наловили чуть ли не столько же, сколько за шесть предыдущих.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 12:58
          Цитата: Tagan
          Да, где-то и я подобное слышал. Якобы за последний месяц наловили чуть ли не столько же, сколько за шесть предыдущих.

          Я, и говорю, они (НАТО и их укро-наемники) с нами воюют, а мы какие-то спецоперации придумали типа военной игры "Зарницы".
      3. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        0
        Сегодня, 13:59
        Цитата: Ясная
        Было где-то сообщение, что на Украине стали мобилизовать в четыре раза больше.

        ЕМНИП, недавно ТЦК отчитались, что за прошлый месяц отправили в ВСУ столько же народу, сколько раньше отправляли за 6 месяцев
    5. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 12:51
      Ну не совсем даром. Даром только Германию можно вытрясти, как Буратино.
    6. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      -2
      Сегодня, 12:53
      Мечта клоуна сбылась ,оружие Украине передают даром.
      ..на фоне провала колбасы скорей всего это финансовая яма для будущего канцлера
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 12:35
    Ну просроченный в своём репертуаре - ему дают, а он как всегда - маловато будет...
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:35
    Германия готова сама в тртарары... лишь бы в пику России....
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 12:42
      В который раз российские германофилы попадают в задницу со своими взглядами. Пичалька.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 12:54
        Ээ..Это кто у нас в задницу?Неужели Сам,свободноговорящий на немецком? belay
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 13:12
          Получается так. Эту же ситуацию не я придумал.
    2. Караванщик Звание
      Караванщик
      -2
      Сегодня, 12:47
      Цитата: Mouse
      Германия готова сама в тртарары... лишь бы в пику России....

      Ну а что вы хотели внучек Шольц мстит за своего дедушку офицера СС.
      Ну а Зеля не знаю кому за что мстит Вон Казино на Кипре купил недавно за 100 лямов евро и мечтает свалить быстрее ,но пока не пущают
    3. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 12:48
      Цитата: Mouse
      Германия готова сама в тртарары... лишь бы в пику России....

      Германия думает, что с ней все будет чики-поки. Они всегда успеют договориться...
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 13:16
        К сож., до сих пор они не ошибались, и судя по невнятному выступлению шахматиста - не будут ошибаться и дальше
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:39
    Шольц первый очухался,перевыборы ему не грозят раньше срока.А в Бельгии вчера премьер разревелся на камеру ,объявив об своей отставке и правительства.Ыщо один доручковался с Зе.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 12:51
      Цитата: tralflot1832
      Шольц первый очухался,перевыборы ему не грозят раньше срока

      Потому, что бить нужно не по шольцам, а по англосаксам. Там "иголка". yes
  5. isv000 Звание
    isv000
    -2
    Сегодня, 12:48
    «В ближайшие недели или месяцы»: Шольц анонсировал передачу Украине дополнительных ЗРК Patriot и IRIS-T

    Через месяцы вна будут в дефицитном приоритете пиломатериалы, лопаты и пластиковые мешки...
  6. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 13:01
    Торопится ливерный, пока самого не "просрочили" в Германии, там строго - айнс-цвай и пинка под зад, отсидеться в кресле как у клоуна не получится.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    Сегодня, 13:03
    Все познаётся в сравнении.
    Рекрутов набрали больше, но на фоне того, как интенсивно они могилизируются, не факт, что хватит затянуть все дыры в обороне...
    Поставки вооружений из за бугра, есть и не мало, но опять же, стачивается это "помощ" активно, получится ли у них создать нужный резерв, для непредвиденные ситуаций, это вопрос?
  8. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    -1
    Сегодня, 13:29
    Есть такая инфа...
    — Как уверяет источник, до 30 июня 2024 готовится жесткий ультиматум для НАТО. В первую очередь, он будет касаться стран Балтии .
    1. Кронос Звание
      Кронос
      0
      Сегодня, 14:18
      Вы же помните прошлый жесткий ультиматум НАТО в конце 2021 года и чем он закончился ? НАТО стала больше и раскочегарили оборонный бюджет с промышленностью они.
  9. bandabas Звание
    bandabas
    -2
    Сегодня, 13:48
    Все это конечно интересно, но возникает логичный вопрос. Доколе будут продолжаться "туристические вояжи", что Зе, что Бидона, что Макарона и прочих Урсул на руину и обратно?