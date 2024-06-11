Президент Латвии захотел снять с Украины все ограничения на применение западного оружия по России
42
Украина должна иметь право наносить удары по территории России любым оружием западного производства. НАТО необходимо снять имеющиеся ограничения. С таким заявлением выступил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
В интервью европейскому изданию Politico латвийский президент призвал западные страны снять все имеющиеся ограничения на применение западного оружия по российской территории, поскольку они не основаны ни на каком «рациональном или практичном» подходе. По словам Ринкевичса, сделать это можно будет на июльском саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне.
Мы все понимаем, что если вы действительно хотите выиграть войну, то у вас должна быть возможность наносить удары по целям, которые расположены, в том числе в глубине территории РФ
— заявил латвийский президент, добавив, что это должны быть «законные военные цели».
Сегодняшняя ситуация, когда США и еще ряд стран разрешили ограниченное применение западного оружия по приграничной российской территории, президента Латвии не устраивает. По его мнению, самый оптимальный вариант — это разрешение на удары ракетами по всей территории России. У Зеленского точно такое же мнение.
Между тем глава Госдепа США Энтони Блинкен не исключил, что в ближайшее время зона применения американского оружия будет увеличена, а в его перечень войдут новые виды вооружений.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация