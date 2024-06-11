Президент Латвии захотел снять с Украины все ограничения на применение западного оружия по России

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Президент Латвии захотел снять с Украины все ограничения на применение западного оружия по России

Украина должна иметь право наносить удары по территории России любым оружием западного производства. НАТО необходимо снять имеющиеся ограничения. С таким заявлением выступил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

В интервью европейскому изданию Politico латвийский президент призвал западные страны снять все имеющиеся ограничения на применение западного оружия по российской территории, поскольку они не основаны ни на каком «рациональном или практичном» подходе. По словам Ринкевичса, сделать это можно будет на июльском саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне.



Мы все понимаем, что если вы действительно хотите выиграть войну, то у вас должна быть возможность наносить удары по целям, которые расположены, в том числе в глубине территории РФ

— заявил латвийский президент, добавив, что это должны быть «законные военные цели».

Сегодняшняя ситуация, когда США и еще ряд стран разрешили ограниченное применение западного оружия по приграничной российской территории, президента Латвии не устраивает. По его мнению, самый оптимальный вариант — это разрешение на удары ракетами по всей территории России. У Зеленского точно такое же мнение.

Между тем глава Госдепа США Энтони Блинкен не исключил, что в ближайшее время зона применения американского оружия будет увеличена, а в его перечень войдут новые виды вооружений.
42 комментария
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  1. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 13:10
    Ну да, теперь можно чем-нибудь латышским кинуть в сторону России, но лучше ночью и не выходя на улицу, чтобы никто не видел.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 13:16
      [Украина должна иметь право наносить удары по территории России любым оружием западного производства. НАТО необходимо снять имеющиеся ограничения. С таким заявлением выступил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.]

      Как же эти трибалты бояться победы России?!
      Ну до г̶а̶в̶к̶а̶е̶ договоритесь! Придет время --- за все ваши разговоры и помощь укрофашистам спросим по полной! am
      1. Караванщик Звание
        Караванщик
        -2
        Сегодня, 13:24
        Цитата: ваш вср 66-67
        Как же эти трибалты бояться победы России?!
        Ну до г̶а̶в̶к̶а̶е̶ договоритесь! Придет время --- за все ваши разговоры и помощь укрофашистам спросим по полной!

        Как эти прибалтуны достали своей ненавистью и злобой..
        Что Россия им плохого сделала ? Хотя вопрос в тишину..
        Надеюсь после ВСЕГО, с ними Россия жестко разберется и не обязательно военным путем..Просто русофобия должна ОЧЕНЬ дорого обойтись всем..Чтобы на века запомнили soldier И сейчас это уже многие шавки западные почуяли ..
      2. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 13:44
        Украина должна иметь право наносить удары по территории России любым оружием западного производства.
        НАТО необходимо снять имеющиеся ограничения. С таким заявлением выступил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

        "ЛЮБЫМ" оружием - значит и ЯДЕРНЫМ?!

        Старый главнюк Эдгарс Ринкевичус лучше бы "следил за своим базаром"!
        А то, видишь ли, он совсем слюни распустил, заявив на днях, что Санкт-Петеребург - это всего лишь ПРИГОРОД Риги!

        Бешеный латыш Эдгарс Ринкевичус (по которому психушка уже давно плачет: ждёт его к себе, не дождётся) явно раскатал губу, что украинцы должны ему для его Латвии каштаны из огня войны таскать!
        А Латвия в сторонке от войны с Россией будет стоять и чужими руками для себя будет жар загребать!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 13:13
    Болтуны и пустобрехи... вот уж про таких не зря говорят, сявка лает, ветер носит....
    1. Летунъ Звание
      Летунъ
      +4
      Сегодня, 13:19
      Цитата: rocket757
      Болтуны и пустобрехи... вот уж про таких не зря говорят, сявка лает, ветер носит....

      Ну почему же. С временем разрешат наносить удары и в глубь. Вспоминается как с началом СВО запад робко начинал поставлять каски и бронники...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 13:23
        Всякие разрешения там даёт только один/одна страна... и вот их слова, разрешения, ветер если и разносит, это уже грозный рык, как им кажется.
        Важно кто говорит и только тогда можно прислушаться к тому, что было сказано.
        1. Летунъ Звание
          Летунъ
          +4
          Сегодня, 13:28
          Цитата: rocket757
          Всякие разрешения там даёт только один/одна страна... и вот их слова, разрешения, ветер если и разносит, это уже грозный рык, как им кажется.
          Важно кто говорит и только тогда можно прислушаться к тому, что было сказано.

          И? У вас есть сомнения, что разрешат удары в глубь территории? Пока что ветер носит только ваши слова.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            -2
            Сегодня, 13:37
            Не смешите мои подковы... надо понимать, что информационный бред, не редко весьма далёк от того, что происходит в реале.
            Всё давно уже определились в этом, а дискутировать не интересно...
            Враг ничем себя не ограничивает... но готов торговаться, пытаясь подороже продать свое и задарма забрать ему не принадлежащее... В данном случае продаётся его, т. н. "разрешение"... чего они хотят оттяпать в замен, можно только гадать.
            Забугорные действуют только в своих интересах, хотя есть гады природные, гадят "из любви к искусству"...
    2. opuonmed Звание
      opuonmed
      +3
      Сегодня, 13:27
      ну по белгородской области стреляют и им за это не чего не делают !
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -2
        Сегодня, 13:29
        Кому им, ничего не делают?
        Те, кто стрелял, получают ОТВЕТКУ, ничуть не реже...
        1. opuonmed Звание
          opuonmed
          +1
          Сегодня, 13:30
          Цитата: rocket757
          Кому им, ничего не делают?
          Те, кто стрелял, получают ОТВЕТКУ, ничуть не реже...

          ну как им укрр ес и сша разрешили бить по белгородской области западным оружием
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            -2
            Сегодня, 13:44
            И что?
            Если б у нас не находилось столько любителей чертить какие то линии, а по сути, языками трепать, все было б гораздо... понятнее, что ли.
            Есть враг, есть те, кто снабжают его вооружениями и...
            В общем, все понятно, врага БЬЁМ, а "снабжемнцам" делаем козью морду там, где можно и как получится!
            Стандартно все, вполне укладывается в рамки происходившего много раз, много где! soldier
            В этом отношении политика, руководство СССР... "реальные пацаны", а не то, чего на верху не должно быть.
            1. opuonmed Звание
              opuonmed
              +1
              Сегодня, 13:45
              нудк они подумали если за это им не прилетело то и за удары глубь РФ не чего не будет я про это !
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                -2
                Сегодня, 13:50
                Спросите себя сами... за что и кому прилетает?
                Когда и как поступал СССР?
        2. Aleksandr21 Звание
          Aleksandr21
          0
          Сегодня, 14:24
          Цитата: rocket757
          Кому им, ничего не делают?
          Те, кто стрелял, получают ОТВЕТКУ, ничуть не реже...


          Насколько я помню, не так давно МИД России предупредил Великобританию, цитата:

          Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами.

          МИД России


          В итоге, Украина всё таки нанесла удары ракетами storm shadow, и по Луганску, и по военным объектам... где обещанные ответы ? И речь тут идёт о военных объектах "за пределами Украины".
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 14:32
            Не зря Яныч ругался и на наших чиновников из МИД... хотя, они РУПОР, тексты составляют... советники, составитель текстов, вертящиеся вокруг ГЛАВНЫХ.
            Увы, увы, слов у меня нет, одни ругательства.... забанят, на раз, два, если разойдусь.
            И так не уверен, что текст проскочит/сохранится хоть сколько то долго.
    3. Joker62 Звание
      Joker62
      +2
      Сегодня, 13:43
      сявка лает, ветер носит....

      Сявка не сявка, а вред наносит России не мало.
      Пора этих тугодумов вновь отправлять на лесоповал после СВО.
      Они ни фига не поняли благородность императора Петра Великого от выкупал у шведкого короля. По сути, они собственность у РФ. Просто либералы не хотят видеть как Новую Российскую Империю. Их просто бесит от слова "Величия" России...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:48
        Надо быть реалистами и поступать по взрослому... государства, руководство не дружественный стран, нарушающих вообще все, надо вычеркивать вообще из всего... нет их, плюнуть и забыть.
        Ах да, калитки закрыть, под замок, рубильник вырубить, краны закрыть... для нас там пусто, ничто.
        1. Чертков_Юрий Звание
          Чертков_Юрий
          +1
          Сегодня, 14:01
          Хорошо сказано,обнаглели прибалты
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 14:16
            К сожалению и у нас присутствуют крайние проявления, если про тех, кто готов бабахнуть туда и дальше, ядрёным аргументом, можно сказать, что знаний, образования им не хватает и это, возможно пройдёт, со временем, то про тех, кто их поддерживает, соответственно против нашей страны, это враг и к таким пощады не может быть!
    4. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 14:24
      Болтуны и пустобрехи...

      к сожалению, таких очень много и в нашей стране на самом верху
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:28
        Такие есть везде, вверху, внизу...
        Это не оправдывает никого и никак, это констатация реальности и это не радует.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 13:13
    Латвия- на столько " мощное" государства,что вправе делать подобные заявления. Одна только " непобедимая" армия Латвии( в количестве 2 танков) чего стоит...
    1. Rage66 Звание
      Rage66
      0
      Сегодня, 13:16
      А разве они их еще не отдали?
      1. Караванщик Звание
        Караванщик
        -1
        Сегодня, 13:27
        Цитата: Rage66
        А разве они их еще не отдали?

        Они списанные и чисто для парадов .Давайте на этих шавок не будем обращать внимания ,пока много дел более глобальных у России
        Вон БРИКС разрастается и военное сотрудничество естественно
    2. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 13:59
      Ну сперва они вякают, потом другие, а потом разрешение дают.
  4. Rage66 Звание
    Rage66
    -1
    Сегодня, 13:14
    Табаки, спроси сначала разрешения у Шерхана yes
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      -2
      Сегодня, 13:34
      Цитата: Rage66
      Табаки, спроси сначала разрешения у Шерхана yes

      Шерхан промахнулся уже ..))))
  5. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 13:16
    Мы все понимаем, что если вы действительно хотите выиграть войну, то у вас должна быть возможность наносить удары по целям, которые расположены, в том числе в глубине территории РФ (c)

    Мы в России также должны понимать, что без ударов по странам нато, в том числе по латвии, нам эту войну не выиграть.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:14
      Ой, блин, сначала бы по центру Киева,, по органам управления, по кремлю-то прилетало уже
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 14:22
      без ударов по странам нато, в том числе по латвии, нам эту войну не выиграть.

      а кто вам сказал, что те кто начали "всё это", хотят выиграть???
  6. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    -1
    Сегодня, 13:17
    В интервью европейскому изданию Politico латвийский президент призвал западные страны снять все имеющиеся ограничения на применение западного оружия по российской территории, поскольку они не основаны ни на каком «рациональном или практичном» подходе.
    Своими словами президент Латвии показал всему миру, что он исправно выполняет возложенную на эту страну функцию "дворовой шавки" гавкающей на Россию из-за забора НАТО.
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 13:20
    Мы все понимаем, что если вы действительно хотите выиграть войну, то у вас должна быть возможность наносить удары по целям, которые расположены, в том числе в глубине территории РФ

    Только потом от Латвии ничего не останется тока ядерный пепел ! но это не точно !
  8. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 13:23
    Так мож нам, это, жахнуть по Латвии для начала? Хотя могут и не заметить, что она когда-то и где-то вообще была.
  9. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 13:28
    . удары по целям, которые расположены, в том числе в глубине территории РФ

    — заявил латвийский президент,

    Ничего не екнуло? До Латвии рукой подать, вдруг ракета с курса собьется, так нечаяно....
  10. мазута Звание
    мазута
    -1
    Сегодня, 13:47
    "В глубину"можно играть вдвоём,в разные стороны и направления.Другое дело понимать последствия игры,особенно когда проживаешь не за океаном,не на Луне,а прямо вот "нос к носу"по кому ты собираешься бить.И помнить об основных поражающих факторах яо,разрушенных ядерных реакторах,проникающей радиации и т.д и т.п...
  11. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 13:47
    Мы все понимаем, что если вы действительно хотите выиграть войну, то у вас должна быть возможность наносить удары по целям, которые расположены, в том числе в глубине територии РФ — заявил латвийский президент, добавив, что это должны быть «законные военные цели».
    Давно в Латвию ничего не прилетало из глубины территории РФ, очень давно ... crying no
  12. alexandreII Звание
    alexandreII
    0
    Сегодня, 14:10
    Этот латышский главпидор так разошелся,что уже СПБ объявил пригородом Риги,а это все результат ликвидации жёлтых домов в Прибалтике....
  13. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 14:29
    Ну, нельзя пидоров к власти пускать!
    У них всё через...
    И мир туда же.
  14. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 14:30
    Если медведь повернётся в берлоге, спросонья и не заметит, как размазал улитку.
  15. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 14:39
    Мы все понимаем, что если вы действительно хотите выиграть войну, то у вас должна быть возможность наносить удары по целям, которые расположены, в том числе в глубине территории РФ

    А что скажет Ринкявичс, если Россия скажет, что может наносить удары по его стране, как помощнику террористам и нацистам ?