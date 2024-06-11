Глава ЕК, под которой зашаталось кресло, пообещала 90 процентов доходов от замороженных российских активов в июле направить на оружие для Украины
Глава Еврокомиссии выступила на конференции по «восстановлению Украины», которая проходит в Германии и на которую прибыл Зеленский.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, которая продолжает метить на второй срок главы ЕК, «Украина в июле получит 1,5 млрд евро от Евросоюза».
Фон дер Ляйен как ни в чём не бывало заявила о том, что эти средства – российские:
При этом было добавлено, что около 1,35 млрд (около 90 процентов) пойдёт на закупку оружия и боеприпасов для ВСУ.
Таким образом, глава ЕК даёт понять, что Евросоюз распоряжается суверенными доходами государств, считая, что вправе это делать. Это лишнее доказательство того, что финансовые законы на Западе не работают, а любые гарантии превратились в откровенную «липу».
Мало того, обещания передать около 90 процентов доходов от активов РФ Украине в виде оружия снова говорит о приоритетах Запада. А приоритет не Украина и украинцы, а война против России.
Здесь стоит добавить, что и над самой Урсулой в данный момент небо далеко не безоблачное. Дело в том, что кресло под главой ЕК зашаталось ввиду того, что глава Евросовета Шарль Мишель, по версии издания «Политико», «готовит заговор». В издании утверждается, что Мишель «собирается свергнуть фон дер Ляйен, исключив её из числа участников саммита, намеченного на 17 июня». На этом саммите будет решаться судьба портфелей евробюрократов. Несмотря на то, что политическая платформа фон дер Ляйен оказалась в лидерах при голосовании в ЕП, в новом составе этого органа будет значительно больше тех, кому такой человек как проамериканская Урсула в должности главы Еврокомиссии (фактически – правительства) не нужна.
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