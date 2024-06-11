Глава ЕК, под которой зашаталось кресло, пообещала 90 процентов доходов от замороженных российских активов в июле направить на оружие для Украины

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Глава ЕК, под которой зашаталось кресло, пообещала 90 процентов доходов от замороженных российских активов в июле направить на оружие для Украины

Глава Еврокомиссии выступила на конференции по «восстановлению Украины», которая проходит в Германии и на которую прибыл Зеленский.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, которая продолжает метить на второй срок главы ЕК, «Украина в июле получит 1,5 млрд евро от Евросоюза».



Фон дер Ляйен как ни в чём не бывало заявила о том, что эти средства – российские:

Эти 1,5 млрд евро – доходы от замороженных российских активов.

При этом было добавлено, что около 1,35 млрд (около 90 процентов) пойдёт на закупку оружия и боеприпасов для ВСУ.

Таким образом, глава ЕК даёт понять, что Евросоюз распоряжается суверенными доходами государств, считая, что вправе это делать. Это лишнее доказательство того, что финансовые законы на Западе не работают, а любые гарантии превратились в откровенную «липу».

Мало того, обещания передать около 90 процентов доходов от активов РФ Украине в виде оружия снова говорит о приоритетах Запада. А приоритет не Украина и украинцы, а война против России.

Здесь стоит добавить, что и над самой Урсулой в данный момент небо далеко не безоблачное. Дело в том, что кресло под главой ЕК зашаталось ввиду того, что глава Евросовета Шарль Мишель, по версии издания «Политико», «готовит заговор». В издании утверждается, что Мишель «собирается свергнуть фон дер Ляйен, исключив её из числа участников саммита, намеченного на 17 июня». На этом саммите будет решаться судьба портфелей евробюрократов. Несмотря на то, что политическая платформа фон дер Ляйен оказалась в лидерах при голосовании в ЕП, в новом составе этого органа будет значительно больше тех, кому такой человек как проамериканская Урсула в должности главы Еврокомиссии (фактически – правительства) не нужна.
13 комментариев
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  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 13:35
    глава Евросовета Шарль Мишель, по версии издания «Политико», «готовит заговор».

    А потом - на гильотину. Или на костëр. Во исполнение древних евротрадиций!
    Нам, один хренЪ(овощ) легче не будет, так хоть передерутся друг с другом вусмерть...
    1. Комментарий был удален.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:59
      Урсула в должности главы Еврокомиссии (фактически – правительства) не нужна
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 14:07
        Единственный вопрос, который обсуждается на конференции по восстановлению Украины, это поставки вооружения.
        Европейские технологии 21 века: с помощью оружия восстановить страну до лунного пейзажа. fool am
        Или до каменного века? what
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:03
      Цитата: Васян1971
      А потом - на гильотину. Или на костëр.

      Отправят по специальности работать, аборты делать.
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 13:37
    ну что ядерный удар по этим ес за украденные деньги у РФ ??????
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 14:05
      Цитата: opuonmed
      ну что ядерный удар по этим ес за украденные деньги у РФ ?

      Сопли жевать и высказывать озабоченность в нарушении "международных прав".
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 13:37
    Урсула ещё не ответила за фиктивные закупки вакцины от Pfizer, а комбинация с покупкой кресла главы ЕК через Украину за российские деньги конечно красивая, но нельзя сказать что фон Дер Ляйен в Брюсселе порядком надоела если не сказать более точно и ёмко цензурированной лексикой в полном объеме охарактеризовывающей поведение лица женского пола в невменяемом состоянии (мягко сказано). Но в целом динамика ледохода в ЕС на конце выборов в европейскую комиссию не может не радовать особенно в Германии и Франции.
  4. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 13:49
    фон дер Лай (да,да помните случай с лаем) прям исходит руссофобией...ей в кайф сделат/объявить об очередной гадости в наш адрес
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:11
      Цитата: rosomaha
      фон дер Лай (да,да помните случай с лаем)

      Дочь Эрнста Альбрехта психолога и внука дочери бременского торговца хлопком Людвига Кнопа Луизы,не может быть немецкой дворянкой и носить приставку "фон". Торгаши остаются торгашами, а дворянство дворянством.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:51
    Итальянка Мелони ,тоже против Урсулки что то замышляет.Может за ноги её в Риме повесит? Вниз головой.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:16
      Цитата: tralflot1832
      Итальянка Мелони ,тоже против Урсулки что то замышляет.

      "Второй срок Урсулы фон дер Ляйен? Я думаю, что об этом пока рано говорить", - заявила Мелони, которая возглавила списки своей партии "Братья Италии" на выборах в ЕП. Мелони подчеркнула, что еще не собраны "
  6. megadeth Звание
    megadeth
    0
    Сегодня, 14:04
    Эти 1,5 млрд евро – доходы от замороженных российских активов.
    Я надеюсь что мы еврофашистов и ФША на счётчик уже поставили?
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:15
    Я просто требую ,оставить эффективного манагера графиню- гинеколога Урсулу Фон дер Ляйн на прежней должности.На профильных экономических сайтах англосаксов ,уже рукой махнули на экономическую политику ЕС.Спросите у Фон - скока стоит СПГ ,она скажет Цена СПГ не важна - самое главное мы почти избавились от тоталитарного газа из России.ЕС при помощи её выбила ещё один гвоздь в крышку гроба Есовской экономики приняв закон о борьбе с метановыми выбросами в энергетике.Экономика ЕС не конкурентоспособна США и тем более КНР.А то за место неё может прийти экономист ,который знает 2+2 = 4.Графиня это еэсовский " Чубайс " в юбке. wassat