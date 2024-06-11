В Зеленодольске спустили на воду построенный для Балтфлота МРК «Ставрополь» проекта 21631 «Буян-М»

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В Зеленодольске спустили на воду построенный для Балтфлота МРК «Ставрополь» проекта 21631 «Буян-М»

Очередной малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» спущен на воду в Татарстане, торжественная церемония прошла на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького. Об этом сообщает ТГ-канал «Официальный Зеленодольск».

В Зеленодольске спустили на воду МРК «Ставрополь» проекта 21631 «Буян-М». Корабль является двенадцатым и последним в серии МРК данного проекта, далее флот намерен получать МРК проекта 22800 «Каракурт». В то же время в Зеленодольске не исключают, что запустят в серию модернизированные «Буяны».



«Ставрополь» был заложен 12 июля 2018 года, спущен на воду 11 июня 2024 года. После достройки и прохождения всех необходимых испытаний данный МРК войдет в состав Балтийского флота, это подтвердил главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, присутствовавший на церемонии. Корабль планируют передать до конца этого года.

Скоро корабль войдёт в состав Балтийского флота и будет решать задачи по обеспечению безопасности на западных рубежах, а если потребуется, и в других районах мирового океана

— заявил главком.

Корабли проекта 21631 «Буян-М» являются модернизацией проекта 21630 «Буян» и относятся к многоцелевым кораблям класса «река-море». Предназначены для охраны экономической зоны государства. Основное вооружение — универсальный ракетный комплекс большой дальности «Калибр-НК» на восемь вертикальных шахт. Водоизмещение 949 тонн. Длина 74,1 метра, ширина 11,0 метров, высота 6,57 метра, осадка 2,6 метра. Максимальная скорость — 25 узлов. Дальность плавания — 2500 миль, автономность — 10 суток. Экипаж — 52 человека. Установлен водомётный движитель.
16 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 14:02
    Мимо острова Буяна
    И на радость моремана
    Для защиты в Русский стан
    МРК прошел - Буян
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +5
    Сегодня, 14:02
    «Ставрополь» был заложен 12 июля 2018 года, спущен на воду 11 июня 2024
    6 лет ! 6 лет, Карл, 6 лет ! belay
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -2
      Сегодня, 14:07
      Цитата: Uncle Lee
      6 лет ! 6 лет, Карл, 6 лет !

      Очень тщательно строили... laughing
      1. роман66 Звание
        роман66
        -2
        Сегодня, 14:19
        А в каком это океане он собрался защищать интересы России?
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 14:21
          в каком прикажут там и будет защищать.....
          1. роман66 Звание
            роман66
            -1
            Сегодня, 14:21
            А как его туда доставить?
            1. faiver Звание
              faiver
              0
              Сегодня, 14:29
              а я почем знаю как?..... smile
        2. next322 Звание
          next322
          0
          Сегодня, 14:22
          скорее всего этим океаном будет-Ладога
          1. osp Звание
            osp
            0
            Сегодня, 14:28
            Ладожская флотилия как вариант, давно говорили про ее создание.
            Но Финляндия теперь в НАТО.
            Там не только БПЛА будут но и авиация альянса.
            Тактические и крылатые ракеты что Ладогу простреливают.
    2. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 14:40
      Карлу пофиг, у его величества с принцем какие-то семейные разборки
      Особенности национального судостроения, 800тонные Каракурты по 8 лет, так что этому еще повезло.
      я не пониманию кого за это надо бить головой об стену, по факту пока корабль строился он перестал быть актуальным
  3. Borik Звание
    Borik
    0
    Сегодня, 14:09
    А вначале его хотели отправить на Каспий, решили что на Балтике он будет нужнее. Пожелаем "Семь футов под килем"
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -1
    Сегодня, 14:09
    Зачем строить два разных корабля, с практически одинаковыми функциями?
  5. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 14:13
    Каракурты модифицировать нужно. Удленить, поставить гас и сделать нормальный малый пл корвет.
  6. osp Звание
    osp
    -1
    Сегодня, 14:16
    Я не понимаю для решения каких задач строят такие корабли да еще и для наглухо изолированного Балтийского флота.
    ПВО у таких кораблей можно сказать нет, защищенности от торпед и морских дронов никакой.
    А на Балтике не Украина не имеющая флота, а страны НАТО с сотнями самолетов, противокорабельных ракет и имеющие очень серьезные флота.
    Им не выжить таким кораблям.

    Договора РСМД давно нет. Основное вооружение — универсальный ракетный комплекс большой дальности «Калибр-НК» давно с наземных установок можно запускать.
    Дешево и сердито. Просто и быстро. Скрытно. Отстрелялась машина и уехала.
    1. SunTsu Звание
      SunTsu
      0
      Сегодня, 14:38
      Когда человек не ошибается , не ошибается
  7. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 14:22
    Цитата: Borik
    А вначале его хотели отправить на Каспий, решили что на Балтике он будет нужнее. Пожелаем "Семь футов под килем"

    Вот на Каспии ему самое то раз построили.
    Изолированное озеро где морские дроны и противокорабельные ракеты не достанут.
    И авиация стран НАТО туда не летает.
    Конечно абсолютной защищенности нет нигде, но по сравнению с Крымом и Балтикой это наиболее безопасное место Каспий.