В Зеленодольске спустили на воду построенный для Балтфлота МРК «Ставрополь» проекта 21631 «Буян-М»
Очередной малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» спущен на воду в Татарстане, торжественная церемония прошла на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького. Об этом сообщает ТГ-канал «Официальный Зеленодольск».
В Зеленодольске спустили на воду МРК «Ставрополь» проекта 21631 «Буян-М». Корабль является двенадцатым и последним в серии МРК данного проекта, далее флот намерен получать МРК проекта 22800 «Каракурт». В то же время в Зеленодольске не исключают, что запустят в серию модернизированные «Буяны».
«Ставрополь» был заложен 12 июля 2018 года, спущен на воду 11 июня 2024 года. После достройки и прохождения всех необходимых испытаний данный МРК войдет в состав Балтийского флота, это подтвердил главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, присутствовавший на церемонии. Корабль планируют передать до конца этого года.
— заявил главком.
Корабли проекта 21631 «Буян-М» являются модернизацией проекта 21630 «Буян» и относятся к многоцелевым кораблям класса «река-море». Предназначены для охраны экономической зоны государства. Основное вооружение — универсальный ракетный комплекс большой дальности «Калибр-НК» на восемь вертикальных шахт. Водоизмещение 949 тонн. Длина 74,1 метра, ширина 11,0 метров, высота 6,57 метра, осадка 2,6 метра. Максимальная скорость — 25 узлов. Дальность плавания — 2500 миль, автономность — 10 суток. Экипаж — 52 человека. Установлен водомётный движитель.
Информация