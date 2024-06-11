Пал духом: в Харьковской области сдался в плен комвзвода нацгвардии Украины

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Пал духом: в Харьковской области сдался в плен комвзвода нацгвардии Украины

В Харьковской области сдался в плен российской армии воевавший с февраля 2022 года командир взвода нацгвардии Украины Алексей Костенко. По словам сдавшегося боевика, причиной сдачи в плен стало снижение морального духа, осознание абсолютной бессмысленности приказов командования ВСУ и банальное желание жить.

На фоне продолжающейся на Украине беспредельной тотальной мобилизации, в ВСУ растет количество насильно отправленных на фронт вчерашних гражданских, насильно отловленных на улицах подконтрольных Киеву городов, благодаря чему неуклонно продолжает снижаться моральный дух военнослужащих украинской армии.



Вследствие падения морального духа насильно мобилизованные в ВСУ военнослужащие массово сдаются в плен или дезертируют. Вследствие падения дисциплины в тыловых частях все больше боевиков попросту оставляет свою часть либо не возвращается из отпусков. Это явление приобретает все более массовый характер. В частности, сообщается об одновременном дезертирстве более 50 мобилизованных в ВСУ военнослужащих с одного из учебных полигонов на Западной Украине.

Украинские источники отмечают, что усилившаяся на Украине мобилизация наносит существенный удар по экономике страны. Опасность быть схваченным на улице или на рабочем месте сотрудниками ТЦК (военкоматов) приводит к росту дефицита кадров во многих сферах: от промышленного производства до сферы коммунального хозяйства. Кадровые проблемы наблюдаются также в сфере сельского хозяйства, вследствие чего сокращаются объемы аграрного производства.
17 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +4
    Сегодня, 14:08
    Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Артемовка и Тимковка.
    Село Тимковка, расположенное в Купянском районе Харьковской области, было ликвидировано в 1987 году, а Артемовка была переименована Верховной радой Украины в Мясожаровку.
    Российские военные взяли под контроль Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    «Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области», — говорится в сообщении.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 14:14
      Освобождённые населенные пункты на картах.
  2. мазута Звание
    мазута
    +4
    Сегодня, 14:14
    Одни "массово сдаются",другие упорно сопротивляются.Всё по кругу:"рассказать тебе сказку про белого бычка на колёсах,ты скажи,я скажу"...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 14:20
      Почему при постоянно растущих темпах мобилизации годного и негодного к воинской службе населения Незалежной с лета 2023 года не наблюдается формирования новых бригад ВСУ?Как при столь высокой интенсивности боевых действий кадровые бригады ВСУ могут долгие месяцы находиться на первой линии, без ротации и вывода на восстановление?

      Ответ на оба эти вопроса один – отдельные стрелковые батальоны.По данным из открытых источников их можно насчитать порядка тридцати в составе бригад сухопутных войск и около двухсот семидесяти – в составе сил территориальной обороны. Около двадцати пяти из них имеют номера "400"-й серии, большая часть – номера в промежутке между 50 и 250. При этом не следует путать отдельные стрелковые батальоны и отдельные стрелковые батальоны в составе бригад ТрО (Территориальной обороны). Они могут иметь одинаковые номера, однако первые обозначаются аббревиатурой "осб", а вторые – "об ТрО".Как правило, стрелковые батальоны ВСУ имеют технику и вооружение гораздо хуже, чем механизированные, мотопехотные или горно-штурмовые.Зачем же в таком случае формировать три сотни слабо оснащенных и практически полностью укомплектованных немотивированными мобилизованными батальонов?Они выступают в роли "пушечного мяса" для кадровых бригад ВСУ.

      Типичная схема такова – из этих подразделений в механизированную или мотопехотную бригаду ВСУ, ведущую тяжелые бои на линии соприкосновения, откомандировывается личный состав, который используется для операций с высокими потерями. Штурмы позиций ВС РФ, оборона на первой линии, перед основными оборонительными порядками бригады и другие задачи, которые требуют постоянного высокого расхода личного состава.За счет того, что стрелковые батальоны не входят в состав линейных бригад, их, по мере исчерпания личного состава, можно отводить на пополнение, не оголяя фронт отводом полноценной бригады.

      Эту практику подтверждают и пленные военнослужащие ВСУ.

      Так, солдат 415 отдельного стрелкового батальона Есаулов Михаил Юрьевич, сдавшийся в плен при штурме села Стрелечье в Харьковской области, рассказывал именно о такой ситуации:

      "Нас футболят из бригады в бригаду. Уже потерялся в какой мы. Относимся к одной, а прикомандированы к 125 бригаде. По-моему, это пограничная бригада. Взяли при штурме села Стрелечье в Харьковской области. По рации сначала нам сказали держать позиции. Позиция у нас была самая дальняя - всего три человека было. Потом сказали отступать, но мы уже были в окружении. Сдаваться в плен решили сами. Человек 20, которые были подальше, к этому времени уже смылись".
      Военнослужащий 420 отдельного стрелкового батальона Ковалюк Василий Владимирович был прикомандирован к 68 ОЕБр ВСУ, и попал в плен в районе населенного пункта Уманское, а военнослужащий 762-го полка охраны Уваров Станислав Сергеевич был прикомандирован к 58 ОМПБр ВСУ и попал в плен под Авдеевкой.

      В итоге получаем.

      Во-первых, командование ВСУ явно продолжило применять начатую еще в 2022 году тактику, когда под удар в первую очередь подставляют менее ценный, слабо обученный и мотивированный личный состав, и сохраняя более ценные кадры.

      Во-вторых, именно на откомандированных приходится львиная доля потерь украинской армии, и именно на их восполнение идут насильственно мобилизованные со всей территории Украины.

      В-третьих, несмотря на совершенно бесчеловечную суть этой тактики, она действительно работает, за счет чего командование ВСУ имеет возможность перебрасывать одни и те же кадровые бригады вдоль всей линии фронта, купируя прорывы подразделений ВС РФ.

      Впрочем, стоит отметить, что есть и неочевидный минус такой схемы – постоянная убыль мобилизационного ресурса, который на Украине и близко не бесконечен, и уже порядком исчерпан за более чем два года активных боевых действий.
      1. мазута Звание
        мазута
        +2
        Сегодня, 14:35
        Спасибо за развёрнутый ответ hi Действительно пусть и "людоедская"тактика,но работает,а набрать 200 тыс новых из 20-25 млн. оставшихся в стране проблема как видим успешно решаемая.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 14:20
      Про эту "массовую сдачу"и утрату боевого духа я слышу уже третий год.Воз и поныне там,фактически.Сдаются они когда совсем хана,как в Мариуполе.А так бьются до последнего
    3. Караванщик Звание
      Караванщик
      +3
      Сегодня, 14:26
      Цитата: мазута
      Одни "массово сдаются",другие упорно сопротивляются.Всё по кругу:

      Сейчас уже нашим по моему все равно сдаются и не сдаются ..Все начинается по жесткому варианту ..Типо начинаем мочить ! И это правильно считаю
      Этому чуваку может и повезет ,но он враг и много кого убил,если в глаза смотреть .Сам он вряд ли сдался ,судя\ по исхудавшему лицу и глазам . negative
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 14:36
        Цитата: Караванщик
        Сейчас уже нашим по моему все равно сдаются и не сдаются ..Все начинается по жесткому варианту .

        Думать не надо, мочить надо.
  3. Венд Звание
    Венд
    +4
    Сегодня, 14:14
    Теперь его проверить надо нашим спецам. Очень тщательно
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +1
      Сегодня, 14:19
      Цитата: Венд
      Теперь его проверить надо нашим спецам. Очень тщательно

      Очень тщательно..Судя по глазам,непростой хлопец А лучше пристрелить,так надежней ,это в первый год "братья",сейчас уже нет negative
      Отсидит ,потом по удо и детишки пойдут опять в папочку и дедушку ..Помним Хрущевскую амнистию !
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 14:39
        Российские войска уничтожили в зоне боевых действий на Украине идейного нациста и фаната Гитлера, командира отряда «88k» в составе нацбата «Азов»* Яна Кононенко с позывным Шамиль. Бывший хулиган из группировки киевского «Динамо» мечтал о войне и радовался началу конфликта. Он известен участием в пытках российских военнопленных.

        Кононенко родился в Киеве. На его страницах в соцсетях есть много снимков с флагом киевского «Динамо» и его ультраправой хулиганской группировки. Он занимался кикбоксингом и участвовал в драках с другими фанатами. Называл своей миссией спасение белой расы. Поклонялся Адольфу Гитлеру, а также американскому неонацисту и расисту Дэвиду Лэйну, который получил 190 лет тюрьмы за убийства евреев и темнокожих земляков.

        Участвовал в военном конфликте на Украине с самого начала. В начале 2023 года был ранен, после чего покинул подразделение «Азова».


        *Внесен в Российской Федерации в перечень террористических и экстремистских группировок и запрещен

  4. Rage66 Звание
    Rage66
    -1
    Сегодня, 14:14
    Село Тимковка, расположенное в Купянском районе Харьковской области, было ликвидировано в 1987 году

    Не понял... Взяли село, ликвидированное 27 лет тому назад? what
    Попахивает дискредитацией ВС РФ
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 14:18
    Как сказал Зеленский: мы потеряли 9гВт мощностей, но у нас есть план, а так же кокс.
    Так и с войной у кого то есть план а кто то умирает.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 14:19
    осознание абсолютной бессмысленности приказов командования ВСУ и банальное желание жить.
    Мужик выбрал жизнь, а не смерть за гетмана еврейского "всея Украина".
  7. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 14:21
    Зачем он нужен нам без своего взвода?
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:23
    неуклонно продолжает снижаться моральный дух военнослужащих украинской армии.
    . Есть не мало способов удержать мобилизованных граждан от сдачи в плен...
    Пока ВСУшники держатся иногда действуют уж совсем остервенело! Пока процесс разложения армии у них не наблюдается на столько, что можно ожидать, чего то глобального...
    Надо давить дальше, без остановки, пока не произойдёт перелом..
  9. 2я19 Звание
    2я19
    0
    Сегодня, 14:32
    Это мммудддиллло угггондддошило свой взвод, а само сдалось в плен. И теперь всю оставшуюся жизнь будет считать себя умнее Одесского раввина. А мы его подлечим, подкормим и обменяем. Не правильно это, оно должно быть наказано за душегубство.