В Харьковской области сдался в плен российской армии воевавший с февраля 2022 года командир взвода нацгвардии Украины Алексей Костенко. По словам сдавшегося боевика, причиной сдачи в плен стало снижение морального духа, осознание абсолютной бессмысленности приказов командования ВСУ и банальное желание жить.На фоне продолжающейся на Украине беспредельной тотальной мобилизации, в ВСУ растет количество насильно отправленных на фронт вчерашних гражданских, насильно отловленных на улицах подконтрольных Киеву городов, благодаря чему неуклонно продолжает снижаться моральный дух военнослужащих украинской армии.Вследствие падения морального духа насильно мобилизованные в ВСУ военнослужащие массово сдаются в плен или дезертируют. Вследствие падения дисциплины в тыловых частях все больше боевиков попросту оставляет свою часть либо не возвращается из отпусков. Это явление приобретает все более массовый характер. В частности, сообщается об одновременном дезертирстве более 50 мобилизованных в ВСУ военнослужащих с одного из учебных полигонов на Западной Украине.Украинские источники отмечают, что усилившаяся на Украине мобилизация наносит существенный удар по экономике страны. Опасность быть схваченным на улице или на рабочем месте сотрудниками ТЦК (военкоматов) приводит к росту дефицита кадров во многих сферах: от промышленного производства до сферы коммунального хозяйства. Кадровые проблемы наблюдаются также в сфере сельского хозяйства, вследствие чего сокращаются объемы аграрного производства.

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