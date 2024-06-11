Подразделения группировки войск «Запад» освободили Артёмовку ЛНР и Тимковку Харьковской области - Минобороны
Российские войска продолжают растягивать оборону противника, нанося удары по всей линии фронта. Успехи фиксируются на Покровском направлении, в районе Часова Яра, да и на других направлениях проводятся наступательные операции. В частности, на Купянском бойцы группировки «Запад» освободили сразу два села — Артёмовку Луганской Народной Республики и Тимковку Харьковской области. Имеются заходы и в другие населенные пункты, но там пока идут бои.
На Северном направлении обстановка без изменений, идут ожесточенные встречные бои. Штурмовые отряды группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям 42-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах Глубокое и Тихое Харьковской области. Отражены две контратаки. Потери противника составили свыше 265 военнослужащих, два автомобиля, САУ PzH 2000 и «Акация», гаубица Д-20, РСЗО «Град» и станция РЭБ.
На аэродромах базирования за прошедшие сутки уничтожены истребитель Су-27 и штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Подробностей нет, били, скорей всего, ракетами или дронами-камикадзе.
На остальных направлениях без больших изменений, продвижение есть везде, но без конкретики. Украинские войска находятся в обороне, контратакуя при любой возможности. Генштаб ВСУ признает сложной ситуацию в районе Часова Яра, на Покровском направлении и в Харьковской области.
Общие потери ВСУ по всем направлениям, за исключением Северного: по личному составу — 1890 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — танк, два бронетранспортера, одна БМП Bradley, 30 единиц автотранспорта; по артиллерии — шесть гаубиц «Мста-Б», семь Д-20, пять Д-30, три М777, три М119, одна М198, САУ «Krab» и «Гвоздика». Две станции РЭБ и два склада боеприпасов.
Средствами ПВО сбито 45 беспилотников, две управляемые авиационные бомбы «Hammer», а также десять реактивных снарядов HIMARS.
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