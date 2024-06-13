Заткнулась бы ты, Америка…

19
Заткнулась бы ты, Америка…

Ну что же, практически весь мир уже высказался относительно визита российских кораблей на Кубу с целью нанесения дружественного визита и участия в совместных учениях. Были высказаны разные мнения в плане целесообразности этого мероприятия, но я хотел заострить ваше внимание на том, как это было воспринято там, на другом конце света, у наших непартнеров, которые с каждым днем все больше похожи на врагов.

Надо сказать, что визит интерес вызвал. Соцсети, особенно те, которые у нас не пользуются популярностью в силу своей не совсем нормальной ориентации, просто взорвались шквалом эмоций в комментариях. И, надо сказать, что, читая комментарии, заботливо переведенные «Яндексом», понимаешь, что основная их часть просто прекрасно срежиссирована.



И то же самое можно сказать про часть комментариев на нашей стороне. Ну не может быть так, чтобы американские и русские мозги самостоятельно выдавали такие схожие перлы. Они (мозги) слишком разные. Не верю, если по старине Станиславскому.

Но бог с ним, с нашими организмами, больше интересуют американские господа. А они на все лады обсуждали… состав группы (ну не группировка это, согласитесь) российских кораблей. Больше всего американские организмы возбудил буксир «Николай Чикер». Просто взрыв эмоций на эту тему.


Реально поглумились от души. Дескать, буксир – самое главное судно в отряде, будет здорово, если он сможет тащить два корабля и все в таком духе.

Кто не в курсе: группа российских кораблей состоит из фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (2018 г.), атомной подводной лодки проекта «Ясень-М» «Казань» (2021 год), танкера «Академик Пашин» (2021 год) и океанского буксира «Николай Чикер» (1989 год).


Танкер «Академик Пашин»

Вот «Николай Чикер» и вызвал бурю эмоций у американцев. Дескать, старый, ржавый буксир должен будет тащить такие же старые корабли куда-то туда.


Но корабли-то никак не старые!

Давайте для себя поставим точки над той самой буквой: отправлены весьма новые корабли, которые вполне себе современны. Особенно, извините, «Ясень-М». Это не «Борей», но тоже корабль, способный натворить нешуточных дел.


Но всем не дает покоя буксир… Ладно, как говорится, получите и распишитесь.

От российских портов до Кубы от 9 до 10 тысяч километров. И на этом пути как-то нет пары десятков баз, как у американцев. Поэтому наличие буксира на всякий случай – это не недоверие к собственным кораблям, а реальное стремление избежать любых неприятностей на довольно приличном переходе.

У американцев проблема: очень короткая память. И они уже как-то подзабыли, как бывшая краса и гордость судостроения «Замволт», который в 2018 году раскорячился в Карибском море, полностью лишившись хода. И ничего, из Панамы пришел самый обыкновенный буксир и «за ноздрю» утащил суперэсминец в ремонт развалившейся турбины.


Никого ничего не смущает, нет?

То, что российским кораблям надо пройти 10 тысяч километров, а для этого нужно топливо (кроме АПЛ, конечно), вода, еда – это нормально. У «Горшкова» дальность плавания – 4500 миль на 14 узлах. И это больше половины пути, но весь путь займет больше двух недель. И дозаправка обязательна. А вот с соляроколонками посередине Атлантического океана дело обстоит не очень. Потому колонка и следует в кильватере вместе с буксиром-рембазой. Ни для кого не секрет, что буксир – это еще и плавучая ремонтная мастерская.

Так что все просто очевидно: три надводных корабля, из которых два вспомогательных, идут на другой конец земли участвовать в учениях и наносить визиты. Атомная субмарина совершенно не в счет: у нее автономности на полгода.

Какова цель таких походов?

Даже в наших сегментах Интернета можно слышать нытье о том, что никакого толка от этой возни не будет, что они там ничего не смогут сделать полезного и эффективного. А что могли сделать американские или британские эсминцы и фрегаты, ошивавшиеся у наших берегов на Чёрном море до начала СВО? Тоже сомнительное времяпрепровождение, но тем не менее, их из Черного моря было очень сложно выставить.

Фрегат или эсминец – это не только ударный корабль, но и инструмент разведки, способный увидеть многое с помощью своих систем. Так что и корабли НАТО в Черном море, и российский фрегат в Карибском – это не столько дружественные визиты, сколько учения и маневры, суть которых – изучение прибрежных зон противника. Причем, не только на морской поверхности, но и под, и над ней.

Впрочем, над ней – уже было. Помните такие очень теплые и дружественные визиты российских Ту-160 в Венесуэлу? В 2018 году? Тогда в США подняли весьма приличный крик на тему того, что российские стратегические бомбардировщики могут получить базу вблизи границ Соединенных Штатов.


На самом деле да: час полета и можно делать пуск в упор из нейтральных вод рядом с Кубой. Есть от чего забеспокоиться. А можно и практически сразу после взлета, вопрос только в том, что запускать.

И, кстати, коль с венесуэльскими аэродромами наши летчики стратегической авиации уже знакомы, почему не познакомиться с кубинскими или никарагуанскими взлетно-посадочными полосами?

Но вернемся к кораблям. «Адмирал Горшков» и «Казань» - современные боевые корабли, способные нести различное вооружение, в том числе и ядерное. И если «Калибры» - ракеты весьма неплохие, то «Цирконы» и «Ониксы» зарекомендовали себя в СВО более чем достойно, и, пожалуй, даже лучше. И фрегат, и подводная лодка имеют в распоряжении ячейки вертикального пуска, из которых можно запускать практически всю номенклатуру российского ракетного оружия.

«Ясень-М» является гораздо более универсальным кораблем, а не просто платформой для пуска крылатых ракет, эти подводные лодки способны работать как ударные лодки общего назначения, но по некоторым данным их можно использовать как платформы для специальных миссий по сбору различной информации разведывательного характера.

Американские генералы и адмиралы из различных командований весьма серьезно относятся к лодкам проекта «Ясень-М», что уже не раз проскакивало в различных интервью и заявлениях. Настолько серьезно, что считают «Ясеней» «не уступающим американским подводным лодкам», что само по себе весьма более чем достойная похвала. Это как надо оценить «Ясень», чтобы поставить его в один ряд со своими лодками американцу?

Хорошо они их ценят.

Российская сторона заранее объявила, что корабли не несут ядерного вооружения, способного представлять угрозу безопасности Соединенных Штатов, в Вашингтоне также сделали аналогичные заявления. И раз так, то командование американского флота тут же отрядило для наблюдения отряд кораблей, втрое превосходящий российский.

За «Адмиралом Горшковым» (ну не за буксиром же!) следить будет эсминец класса «Арли Берк» и патрульный корабль береговой охраны типа «Легенда» (сопоставимый по размерам с фрегатом, хотя именуется катером).


Эсминец типа «Арли Берк»


Патрульный корабль типа «Легенда»

«Казань» уважили еще сильнее: два эсминца и два корабля Береговой охраны дополнительно оснащенные буксируемыми гидролокаторами.

Вообще, конечно, предоставлять «Ясень-М» для всестороннего изучения в относительно спокойной обстановке противнику – многим идея не очень понравилась, Интернет прямо кипнул негодованием, однако, что сделано, то сделано.

Конечно, американцы постараются извлечь максимум выгоды для себя из этого визита, но так как в самом начале мы начали с обсуждения реакций, то вот какая происходит несостыковка: то, что все эти выпады и вопли в адрес российский «ржавых» кораблей не тщательно срежиссированы, то простите, а зачем тогда такая толпа кораблей будет за нашими шататься?

Если российская подводная лодка и фрегат вообще не стоят внимания, если они «старые и ржавые», то чего тогда американские адмиралы отряжают шпионить за ними отряд кораблей, во много раз превосходящий по силам? Три, нет, ТРИ эсминца «Арли Берк» - это не многовато для «трех ржавых корыт», нет?

Получается, что сперва подняли волну в Интернете, потом посмеялись в эфирах над тем, что русские без буксира через Атлантику не ходоки, обсудили вдоль и поперек все достоинства российских кораблей (которых, естественно, не было), а потом…

А потом отправили шакалить за фрегатом и подводной лодкой три корабля размером и водоизмещением с тот самый фрегат проекта 22350 (4500 тонн), и три эсминца «Арли Берк», которые вполовину больше.

Знаете, не захочешь, а начнешь гордиться. Такая мощь против двух «никчемных» русских кораблей…

Правда, заткнулась бы ты, Америка. И спокойно следила за нашими кораблями. Без такого позорного шума.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 04:37
    А потом отправили шакалить за фрегатом и подводной лодкой три корабля

    "И тебе говорю, Америка,
    Отколотая половина земли, —
    Страшись по морям безверия
    Железные пускать корабли"!
  2. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 04:46
    чего тогда американские адмиралы отряжают шпионить за ними отряд кораблей, во много раз превосходящий по силам?

    Так одно дело в соц.сетях или в прессе посмеяться, а другое реально противника оценивать. Опять же, США уже не знает куда деваться. С одной стороны - "кошмарные злые русские, всех захватить стараются", а с другой - "отсталые, никчемные, даже кораблей нормальных не имеют". Вот так и будут прыгать с одной темы на другую, в зависимости от "выгоды момента". Надо же своему народу мозги пудрить.
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +3
      Сегодня, 05:13
      отряд кораблей, во много раз превосходящий по силам?

      Вас не удивляет, что пограничные корабли "во много раз превосходящие по силам" ловят рыбацкие баркасы? laughing laughing
      Не надо натягивать сову на глобус - говорят, и это при умении можно, только смысл...
  3. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    +2
    Сегодня, 04:49
    у наших непартнеров, которые с каждым днем все больше похожи на врагов.
    Извиняясь, автор не партнёров пишется раздельно, и Вы сами уже определитесь, кто для Вас североамериканцы. Статью писали под присмотром кремлевской цензуры, прям в кремле? Аналитика нулевая, простите меня пожалуйста, для чего это все.
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +3
      Сегодня, 05:19
      Да это не аналитика, а лёгкий стёб. При всём уважении к Р. С, как-то вымученно получилось, неубедительно.
    2. Сибирячка Звание
      Сибирячка
      0
      Сегодня, 06:11
      В данном случае слово непартнёр является именем существительным - антонимом слову партнер, а не отрицанием
    3. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      +2
      Сегодня, 06:13
      Статью писали под присмотром кремлевской цензуры, прям в кремле?

      Точно.
      Автор выдал желаемое за действительное, аля Захарова.
      Как один фрегат и подлодка напугали Пентагон. И теперь вся армия США и флот штаны стирают.
      Это Пригожин в прошлом году кремль напугал так, что его неделю проветривали. А этому фрегату с подлодкой жить ровно пять минут пока американцы прицеливаются.
  4. navycat777 Звание
    navycat777
    -2
    Сегодня, 04:52
    После недальновидной сдачи позиций в подбрюшье Америки, визиты кораблей и самолетов необходимы для постепенного восстановления статуса.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 06:16
      визиты кораблей и самолетов необходимы

      Для создания "позитивного новостного контента" (это если современным языком говорить)
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 04:53
    Такие походы, визиты должны быть постоянные, хотя бы для наработки судоводительской практики в океане, плюс военной составляющей это и обнаружение и уход от кораблей вероятного противника. Для буксира это тоже хорошая практика. Как бывший речной судоводитель скажу взятие на буксир и буксировка это очень не простой процесс, особенно в штормовых условиях или с быстрым течением на реке. Хорошо если буксир не понадобится, но тогда нужно провести учебный завод буксира и пройти например миль 50 с буксируемым судном. Бункеровка в море тот ещё процесс. Ещё неплохо бы нанести практическую учебную стрельбу по какому нибуть полигону на Кубе или Венесуэле.
    Так что этот поход или визит хорошая школа для нашего ВМФ. soldier
  6. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    +4
    Сегодня, 05:09
    Реально поглумились от души. Дескать, буксир – самое главное судно в отряде, будет здорово, если он сможет тащить два корабля и все в таком духе.

    А вы не догадываетесь чем это вызвано? Намекну - Черноморский флот.
    А потом отправили шакалить за фрегатом и подводной лодкой три корабля...

    Что-то не понял - как это является доказательством высокой оценки боевых возможностей?
    И какой смысл отправки этих кораблей - вообще - без ЯО??? Продемонстрировать, что могут дойти и без буксира? Наличие буксира как раз вызывает вопрос - а для чего такая странная эскадра? Обьяснили бы!
    Какой-то детский лепет.
    Штаты отправили следить - потому что могли. И по три и по пять отправить. Или вы думаете они опасались внезапного нападения на Мейпорт???
  7. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    -2
    Сегодня, 05:11
    Почаще надо совершать такие визиты. Желательно, совместно с полетами Ту-160 в Венесуэлу.
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    -5
    Сегодня, 05:58
    Берет гордость что мы можем на другой край земли отправить своих, показать что можем, что мы не только с берега. Пусть три корабля, но они есть
  9. arhitroll Звание
    arhitroll
    0
    Сегодня, 06:08
    Когда можно будет писать 3.14ндосы без шифрования ?
  10. moneron Звание
    moneron
    +1
    Сегодня, 06:09
    специально пересмотрел сайт лос анжелес таймс.....ни слова р наших пароходах на кубе...комментирование визита зели в нормандию....и всё.
    к сожалению, мы обращаем на них гораздо больше внимания, чем они на нас.
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      0
      Сегодня, 06:21
      Цитата: moneron
      к сожалению, мы обращаем на них гораздо больше внимания, чем они на нас.

      laughing laughing То же могу сказать о Нью-Йорк таймс, да и Эппл ньюс как-то не упоминали. Может пропустил - глубоко зарыли?
      Тогда чего дергаться?
  11. Nesvoy Звание
    Nesvoy
    +1
    Сегодня, 06:10
    Что я прочел? Сколько лет этому "аналитику" или это про стеб? Рука лицо...
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 06:14
    В северной Америке, партнёры???
    Ладно, из 3 один, волне себе нейтральный, но остальные это ВРАГ.
    По другому воспринимать/считать, просто глупо.
  13. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 06:19
    А ..... не нравится? Возбудились.... знач всё делаем правильно..... yes