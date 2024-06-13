Заткнулась бы ты, Америка…
Ну что же, практически весь мир уже высказался относительно визита российских кораблей на Кубу с целью нанесения дружественного визита и участия в совместных учениях. Были высказаны разные мнения в плане целесообразности этого мероприятия, но я хотел заострить ваше внимание на том, как это было воспринято там, на другом конце света, у наших непартнеров, которые с каждым днем все больше похожи на врагов.
Надо сказать, что визит интерес вызвал. Соцсети, особенно те, которые у нас не пользуются популярностью в силу своей не совсем нормальной ориентации, просто взорвались шквалом эмоций в комментариях. И, надо сказать, что, читая комментарии, заботливо переведенные «Яндексом», понимаешь, что основная их часть просто прекрасно срежиссирована.
И то же самое можно сказать про часть комментариев на нашей стороне. Ну не может быть так, чтобы американские и русские мозги самостоятельно выдавали такие схожие перлы. Они (мозги) слишком разные. Не верю, если по старине Станиславскому.
Но бог с ним, с нашими организмами, больше интересуют американские господа. А они на все лады обсуждали… состав группы (ну не группировка это, согласитесь) российских кораблей. Больше всего американские организмы возбудил буксир «Николай Чикер». Просто взрыв эмоций на эту тему.
Реально поглумились от души. Дескать, буксир – самое главное судно в отряде, будет здорово, если он сможет тащить два корабля и все в таком духе.
Кто не в курсе: группа российских кораблей состоит из фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (2018 г.), атомной подводной лодки проекта «Ясень-М» «Казань» (2021 год), танкера «Академик Пашин» (2021 год) и океанского буксира «Николай Чикер» (1989 год).
Танкер «Академик Пашин»
Вот «Николай Чикер» и вызвал бурю эмоций у американцев. Дескать, старый, ржавый буксир должен будет тащить такие же старые корабли куда-то туда.
Но корабли-то никак не старые!
Давайте для себя поставим точки над той самой буквой: отправлены весьма новые корабли, которые вполне себе современны. Особенно, извините, «Ясень-М». Это не «Борей», но тоже корабль, способный натворить нешуточных дел.
Но всем не дает покоя буксир… Ладно, как говорится, получите и распишитесь.
От российских портов до Кубы от 9 до 10 тысяч километров. И на этом пути как-то нет пары десятков баз, как у американцев. Поэтому наличие буксира на всякий случай – это не недоверие к собственным кораблям, а реальное стремление избежать любых неприятностей на довольно приличном переходе.
У американцев проблема: очень короткая память. И они уже как-то подзабыли, как бывшая краса и гордость судостроения «Замволт», который в 2018 году раскорячился в Карибском море, полностью лишившись хода. И ничего, из Панамы пришел самый обыкновенный буксир и «за ноздрю» утащил суперэсминец в ремонт развалившейся турбины.
Никого ничего не смущает, нет?
То, что российским кораблям надо пройти 10 тысяч километров, а для этого нужно топливо (кроме АПЛ, конечно), вода, еда – это нормально. У «Горшкова» дальность плавания – 4500 миль на 14 узлах. И это больше половины пути, но весь путь займет больше двух недель. И дозаправка обязательна. А вот с соляроколонками посередине Атлантического океана дело обстоит не очень. Потому колонка и следует в кильватере вместе с буксиром-рембазой. Ни для кого не секрет, что буксир – это еще и плавучая ремонтная мастерская.
Так что все просто очевидно: три надводных корабля, из которых два вспомогательных, идут на другой конец земли участвовать в учениях и наносить визиты. Атомная субмарина совершенно не в счет: у нее автономности на полгода.
Какова цель таких походов?
Даже в наших сегментах Интернета можно слышать нытье о том, что никакого толка от этой возни не будет, что они там ничего не смогут сделать полезного и эффективного. А что могли сделать американские или британские эсминцы и фрегаты, ошивавшиеся у наших берегов на Чёрном море до начала СВО? Тоже сомнительное времяпрепровождение, но тем не менее, их из Черного моря было очень сложно выставить.
Фрегат или эсминец – это не только ударный корабль, но и инструмент разведки, способный увидеть многое с помощью своих систем. Так что и корабли НАТО в Черном море, и российский фрегат в Карибском – это не столько дружественные визиты, сколько учения и маневры, суть которых – изучение прибрежных зон противника. Причем, не только на морской поверхности, но и под, и над ней.
Впрочем, над ней – уже было. Помните такие очень теплые и дружественные визиты российских Ту-160 в Венесуэлу? В 2018 году? Тогда в США подняли весьма приличный крик на тему того, что российские стратегические бомбардировщики могут получить базу вблизи границ Соединенных Штатов.
На самом деле да: час полета и можно делать пуск в упор из нейтральных вод рядом с Кубой. Есть от чего забеспокоиться. А можно и практически сразу после взлета, вопрос только в том, что запускать.
И, кстати, коль с венесуэльскими аэродромами наши летчики стратегической авиации уже знакомы, почему не познакомиться с кубинскими или никарагуанскими взлетно-посадочными полосами?
Но вернемся к кораблям. «Адмирал Горшков» и «Казань» - современные боевые корабли, способные нести различное вооружение, в том числе и ядерное. И если «Калибры» - ракеты весьма неплохие, то «Цирконы» и «Ониксы» зарекомендовали себя в СВО более чем достойно, и, пожалуй, даже лучше. И фрегат, и подводная лодка имеют в распоряжении ячейки вертикального пуска, из которых можно запускать практически всю номенклатуру российского ракетного оружия.
«Ясень-М» является гораздо более универсальным кораблем, а не просто платформой для пуска крылатых ракет, эти подводные лодки способны работать как ударные лодки общего назначения, но по некоторым данным их можно использовать как платформы для специальных миссий по сбору различной информации разведывательного характера.
Американские генералы и адмиралы из различных командований весьма серьезно относятся к лодкам проекта «Ясень-М», что уже не раз проскакивало в различных интервью и заявлениях. Настолько серьезно, что считают «Ясеней» «не уступающим американским подводным лодкам», что само по себе весьма более чем достойная похвала. Это как надо оценить «Ясень», чтобы поставить его в один ряд со своими лодками американцу?
Хорошо они их ценят.
Российская сторона заранее объявила, что корабли не несут ядерного вооружения, способного представлять угрозу безопасности Соединенных Штатов, в Вашингтоне также сделали аналогичные заявления. И раз так, то командование американского флота тут же отрядило для наблюдения отряд кораблей, втрое превосходящий российский.
За «Адмиралом Горшковым» (ну не за буксиром же!) следить будет эсминец класса «Арли Берк» и патрульный корабль береговой охраны типа «Легенда» (сопоставимый по размерам с фрегатом, хотя именуется катером).
Эсминец типа «Арли Берк»
Патрульный корабль типа «Легенда»
«Казань» уважили еще сильнее: два эсминца и два корабля Береговой охраны дополнительно оснащенные буксируемыми гидролокаторами.
Вообще, конечно, предоставлять «Ясень-М» для всестороннего изучения в относительно спокойной обстановке противнику – многим идея не очень понравилась, Интернет прямо кипнул негодованием, однако, что сделано, то сделано.
Конечно, американцы постараются извлечь максимум выгоды для себя из этого визита, но так как в самом начале мы начали с обсуждения реакций, то вот какая происходит несостыковка: то, что все эти выпады и вопли в адрес российский «ржавых» кораблей не тщательно срежиссированы, то простите, а зачем тогда такая толпа кораблей будет за нашими шататься?
Если российская подводная лодка и фрегат вообще не стоят внимания, если они «старые и ржавые», то чего тогда американские адмиралы отряжают шпионить за ними отряд кораблей, во много раз превосходящий по силам? Три, нет, ТРИ эсминца «Арли Берк» - это не многовато для «трех ржавых корыт», нет?
Получается, что сперва подняли волну в Интернете, потом посмеялись в эфирах над тем, что русские без буксира через Атлантику не ходоки, обсудили вдоль и поперек все достоинства российских кораблей (которых, естественно, не было), а потом…
А потом отправили шакалить за фрегатом и подводной лодкой три корабля размером и водоизмещением с тот самый фрегат проекта 22350 (4500 тонн), и три эсминца «Арли Берк», которые вполовину больше.
Знаете, не захочешь, а начнешь гордиться. Такая мощь против двух «никчемных» русских кораблей…
Правда, заткнулась бы ты, Америка. И спокойно следила за нашими кораблями. Без такого позорного шума.
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