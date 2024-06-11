Военнослужащий украинской Нацгвардии: Украина не должна возвращать Крым военным путём

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Военнослужащий украинской Нацгвардии: Украина не должна возвращать Крым военным путём

Похоже, некоторые из так называемых украинских военных и иже с ними, а Нацгвардия — это вооруженное формирование в составе ВС страны, ну всеми силами не хотят попасть на фронт. Вот и стараются засветиться в медийном пространстве, произнося и констатируя зачастую очевидное.

Хотя на этот раз украинец высказал вполне разумные умозаключения, хотя и с оговорками. Некто военнослужащий 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Нацгвардии Андрей Кривущенко заявил в телеэфире, что Крым киевские власти точно вернуть не смогут. Мотив этому отступничеству от плана Зеленского по непременному возврату к границам 91-го года прозвучал весьма интересный. Суть в том, считает нацгвардеец, что Крым был сдан политически, ибо там был проведен референдум, а военных действий не было.



А вот с другими бывшими украинскими территориями, продолжил Кривущенко, ситуация иная: ЛНР и ДНР (на Украине их называют Луганской и Донецкой областями), а также территории Запорожья и Херсонщины — их «следует вернуть силой».

Крым — это будет тяжелая история возвращения. Если Донбасс, Луганская область были оккупированы чисто военно, то я считаю, что Крым был сдан политически. Поэтому мы имеем юридическое право силой забрать назад территории Донецкой, Луганской, всех оккупированных областей, кроме Крыма. Ведь там было внутреннее политическое решение принято, что "Мы хотим стать Россией"

— заявил Кривущенко, добавив, что на референдуме в Крыму якобы голосовали «подставные люди». То есть, запутался в итоге сам...

Согласно референдумам 2022 года, Луганская, Донецкая республики, Херсонская и Запорожская области стали полноправными субъектами РФ. Отчуждение любых территорий России запрещено Основным законом нашей страны. Впрочем, для Украины, где президент фактически наплевал на конституцию — это не повод, чтобы таким как этот нацгвардеец лишний раз не попиариться о несбыточных мечтаниях.
37 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 15:00
    Автору на заметку: Нацгвардия_ это бывшие ВВ МВД.
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 15:10
      Цитата: Фаталист
      Автору на заметку: Нацгвардия_ это бывшие ВВ МВД.

      Это у нас в России. А на Украине нацгвардия это бывшие добровольческие карательные батальоны.
      Бывшие в смысле по названию, а не по сути. Хотя некоторые остались и с тем же названием, например "Азов", "Айдар" и т.д.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 15:12
        Вы ошибаетесь, коллега. То что Аваков (бывший глава УкрМВД ) впихнул разные "навоза" и другие отряды отморозков в структуру Нацгвардии, не отменяет того, что Нацгвардия_ это ВВ МВД.
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 15:18
          Нет, не ошибаюсь. То про что Вы говорите (ВВ МВД) расформировано в 2000-м году. А с 13 марта 2014 Нацгвардия воссоздана за счёт добровольческих карательных батальонов.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 15:21
            Да вы хоть погуглоте, что ли?!
            1. kromer Звание
              kromer
              0
              Сегодня, 15:23
              Удивительно, но тоже самое хотел предложить Вам.
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                0
                Сегодня, 15:25
                Люди разные бывают, но те которые упорно подпирают рогами забор, не владея темой, мягко говоря, вызывают изумление, но, это мягко, очень мягко говоря.
      2. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 16:02
        1) в названии и тексте Указа Президента Украины от 9 января 1997 года № 6 "О предоставлении Министру внутренних дел Украины права перевода военнослужащих внутренних войск в органы внутренних дел" слова "внутренние войска" во всех падежах заменить словами "Национальная гвардия Украины" в соответствующем падеж;... в названии Перечня слова "внутренних войск Министерства внутренних дел Украины" заменить словами "Национальной гвардии Украины";...

        УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №934/2014
        https://www.president.gov.ua/documents/9342014-18087
    2. Караванщик Звание
      Караванщик
      +1
      Сегодня, 15:16
      Цитата: Фаталист
      Автору на заметку: Нацгвардия_ это бывшие ВВ МВД.

      Да пишут сейчас журналюги ,да и раньше ..Бойня там идет и мощная !
      Славяне сцепились в мертвой хватке ,на радость англосксам ..Вот вся суть !
      Славяне разные бывают и вот сейчас решим ,будут Русские как национальность и государство образующее существовать или всех на "гиляку " Вот в чем вопрос
      Но Россия многонациональная страна и сплотилась Этого англосаксы не ожидали падлы и Зе тоже с командой ..
      А кто там нац или всу или наемник ..Уже России неважно ! Пошла ЖАРА ..333
      Храни Бог и Аллах наших воинов ,за святое дело воюем ,против сатанистов и извращенцев ..За наших детей и внуков hi
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 15:21
        Коллега, противника надо знать. В Укр Нацгвардии есть спецназ "Омега" из которого Аваков сделал именно спецов по армейским лекалам. Поговаривали ( не точно) что "Омега" даже переплюнули их "Альфу".
        1. Караванщик Звание
          Караванщик
          0
          Сегодня, 15:35
          Цитата: Фаталист
          Коллега, противника надо знать. В Укр Нацгвардии есть спецназ "Омега" из которого Аваков сделал именно спецов по армейским лекалам. Поговаривали ( не точно) что "Омега" даже переплюнули их "Альфу".

          Спасибо за инфу Фатал . hi Аваков враг ,это однозначно и завербованный ..
          Да там на окраине вообще гадюшник англосакский образовался и никому там верить нельзя negative
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +2
            Сегодня, 15:38
            Мы Украину давно потеряли, токмо такие "спецпредставители/ спецпосланники" как Сурков (второго, жаль не помню звать как) нам и верховному втирали... Да ладно, не будем о плохом.
            1. Караванщик Звание
              Караванщик
              -1
              Сегодня, 16:25
              Цитата: Фаталист
              Мы Украину давно потеряли, токмо такие "спецпредставители/ спецпосланники" как Сурков (второго, жаль не помню звать как) нам и верховному втирали... Да ладно, не будем о плохом.

              Потеряли мы ее ,когда Хрущев амнистировал бандеровцев и предателей власовцев Тогда они приспособленцы высшего класса начали занимать руководящие посты и на украину пошла халява и кумовство
              А Сурковы и т.д. это прикрытие было Они ничего не решали !
              России нужно было время на модернизацию Армии и РВСН .. А не кормить бандеровщину (хотя газ им на халяву шел) ))) Помните сколько Россия им платила за всякую фигню тупую ,которую европа не покупала (зерно это все корпарации западные )
              Вспомните "мультики Путина",как все смеялись и ехидничали ?
              А через год он в открытую заявил ,что нужно выводить активы из западных банков ,простим ..Тоже смеялись и ехидничали
              А сейчас СВО и я очень рад этому ,что не минские и т.д. Англосаксы визжат как сумасшедшие
              Горжусь Россией и помереть уже не страшно в бою А скорее всего ,когда салют будет За Победу над нато ! И плюнуть на горбача с ебн ИУДЫ России
            2. tihonmarine Звание
              tihonmarine
              0
              Сегодня, 16:41
              Цитата: Фаталист
              Мы Украину давно потеряли, токмо такие "спецпредставители/ спецпосланники"

              А разве Украина, начиная с 1654 года, когда нибудь была за Россию ? Я что то не припомню (перешедшие под Украину российские области не считать).
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                0
                Сегодня, 16:49
                Коллега, я хотел сказать, с 90 х мы не смогли её обуздать, в отличие от наших противников. Хотя, тоже касается всех остальных республик. Сейчас, токмо, камни собираем.
            3. Colonel57 Звание
              Colonel57
              0
              Сегодня, 17:25
              Мы Украину стали терять с 5 марта 1953 года, со дня смерти ИВ Сталина. Вначале Никита "кукурузник" (не путать с Ан-2) с его амнистией, затем Брежнев со Щербицким глаза закрывали на восстановление - ассимиляцию бандеровцев в партийно-политическую систему (наглядный пример Кравчук - сын, внук и брат бывших бандеровцев, носивший им в схроны продукты), затем "меченный" Горбачев, разваливший СССР, которому он способствовал лично, Ельцин - за 10 лет своего правления чуть было не пропивший Россию, да и после него ничего не делалось к восстановлению нашего влияния на Украину. Посему что имеем не храним, потерявши плачем. Во все времена все национальные республики властями СССР поддерживались, кроме РСФСР. И стоило им стать самостоятельными и понеслась душа в рай. Потому то и сегодня мы видим и Молдову, и Армению с Грузией, я уж не говорю о прибалтах, все повернулись к России задом. А ведь по большому счету и все члены Варшавского договора нами содержались. И стоило их снять с содержания и "они пошли по рукам". Как то так ребята.
      2. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 16:59
        Храни Бог и Аллах
        Про Яхве и Джа забыл, михан smile .
  2. Венд Звание
    Венд
    +1
    Сегодня, 15:02
    Укронацисты все мечтают. Военным путём можно вернуть только своё. Как Россия возвращала всегда. Войну укронацисты развязали сами.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 15:11
      Цитата: Венд
      Укронацисты все мечтают.

      Вот такие для России ни в каком виде не нужны.
      1. Венд Звание
        Венд
        +2
        Сегодня, 15:16
        Цитата: carpenter
        Цитата: Венд
        Укронацисты все мечтают.

        Вот такие для России ни в каком виде не нужны.

        Однозначно! Как говаривал Жириновский
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 15:06
    Уже не важно, кто чего там говорит... главное, они не смогут этого сделать.
    Нечисть и нациков придётся ровнять в ноль, оное не лечится и они не угомонится...
    В общем, территория значительно опустеет, вернее освободится от наносного и нечисти.
    Сделать это не просто, но и выбора другого нет, нам по соседству гнездо не чести ну никак и никогда!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 15:09
      Цитата: rocket757
      Нечисть и нациков придётся ровнять в ноль, оное не лечится и они не угомонится...

      Лишь бы не получилась, как при Микитке Хрущеве.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 17:10
        Прежние ошибки всегда выходят боком и повезёт, если не фатально...
        Ошибки вождей... об этом и говорить не обязательно, по крайне мере тем, кто мимо истории страны по проходил мимо! А кто проходил... туда ему и дорога, история сама его догоняет и поквитается.
        Хотя... нас ведь не спасло знание мировой истории, никак и это, странно!?
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 15:10
      Собственно чем сейчас и занимаются ВС РФ в режиме 24/7.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 17:12
        Никто и не спорит, утилизация нечисти идёт, идёт и... не понятно, сколько это будет продолжатся.
    3. Караванщик Звание
      Караванщик
      +1
      Сегодня, 15:22
      Цитата: rocket757
      Уже не важно, кто чего там говорит... главное, они не смогут этого сделать.
      Нечисть и нациков придётся ровнять в ноль, оное не лечится и они не угомонится.

      Да вроде поняли уже все Виктор ..Этот не лечится уже !
      Цитата: rocket757
      В общем, территория значительно опустеет, вернее освободится от наносного и нечисти.
      Сделать это не просто, но и выбора другого нет, нам по соседству гнездо не чести ну никак и никогда!

      Не просто ,но нужно ! Иначе опять все повторится ,но уже еще более кроваво
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 17:13
        Значимая масса людей все поняла...
        Но наше общество неоднородное, хватает самых разных, увы...
    4. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 15:32
      Приветствую, Виктор hi Да, "сделать это не просто
      Ведь уже сколько раз было, то там переобувались, то бандеровцы старались пролезть на все территории и в органы власти то ..... униатское подполье в послевоенном СССР. И сейчас, бывает, что кто-то среди приехавших в Россию уже в сети что-то гадит. Или под личиной песен-танцев-мовы создаётся русофобское. Хоть бы наши забыли про всякую демократию и толерастию в этом вопросе.Для чего это всё соблюдать вообще непонятно
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 17:15
        Привет Дмитрий soldier
        Мы очень долго терпим и сколыхнуть, обозлить общество не так просто...
        Вот когда начнёт плескаться через край, много чего снесёт и вынесет, за край, где им и место...
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 17:27
          Ну да, Виктор! Русский Народ терпелив, и многое может вынести. Но в какой-то момент, чаша терпения может оказаться переполненной, и на этой особенности часто стараются сыграть всякие враги--- провокаторы.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 15:08
    Крым — это будет тяжелая история возвращения. Если Донбасс, Луганская область были оккупированы чисто военно, то я считаю, что Крым был сдан политически.

    Из таких хомосапиенсов, человек не получится, максимум абрамгутанг.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 15:12
    Возвращалку вашу мы обрезали наполовину , скоро обрезание будет полным.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      -1
      Сегодня, 15:41
      Цитата: Ирек
      Возвращалку вашу мы обрезали наполовину , скоро обрезание будет полным.

      Однозначно и даже это не обсуждается уже давно
  6. km-21 Звание
    km-21
    +1
    Сегодня, 15:15
    Не стоит обманывать самих себя, выслушивая фейки от наших противников.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 15:34
      Ну,почему же.Надо же знать,что думает враг.А он весьма упорный и сильный.Что бы тут не говорили про "тупое рагулье",бандеровщину и прочее
      1. km-21 Звание
        km-21
        0
        Сегодня, 15:39
        А если он просто сливает дезинформацию, чтобы мы на нее клюнули?
        Враг ведь знает, как мы любим заниматься самообманом.
        И очень успешно этим пользуется...
    2. Караванщик Звание
      Караванщик
      -1
      Сегодня, 15:41
      Цитата: km-21
      Не стоит обманывать самих себя, выслушивая фейки от наших противников.

      Фейков много и бьют падлы в точку ,начинаются обсуждения домыслы и главное обвинения и т.д. Инфо-пространство на их стороне и кто контролирует его, кто в курсе понимают .
      Пока отбиваемся bully
      Мы тоже не лыком шиты ,за нами правда