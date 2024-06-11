Военнослужащий украинской Нацгвардии: Украина не должна возвращать Крым военным путём

Похоже, некоторые из так называемых украинских военных и иже с ними, а Нацгвардия — это вооруженное формирование в составе ВС страны, ну всеми силами не хотят попасть на фронт. Вот и стараются засветиться в медийном пространстве, произнося и констатируя зачастую очевидное.Хотя на этот раз украинец высказал вполне разумные умозаключения, хотя и с оговорками. Некто военнослужащий 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Нацгвардии Андрей Кривущенко заявил в телеэфире, что Крым киевские власти точно вернуть не смогут. Мотив этому отступничеству от плана Зеленского по непременному возврату к границам 91-го года прозвучал весьма интересный. Суть в том, считает нацгвардеец, что Крым был сдан политически, ибо там был проведен референдум, а военных действий не было.А вот с другими бывшими украинскими территориями, продолжил Кривущенко, ситуация иная: ЛНР и ДНР (на Украине их называют Луганской и Донецкой областями), а также территории Запорожья и Херсонщины — их «следует вернуть силой».— заявил Кривущенко, добавив, что на референдуме в Крыму якобы голосовали «подставные люди». То есть, запутался в итоге сам...Согласно референдумам 2022 года, Луганская, Донецкая республики, Херсонская и Запорожская области стали полноправными субъектами РФ. Отчуждение любых территорий России запрещено Основным законом нашей страны. Впрочем, для Украины, где президент фактически наплевал на конституцию — это не повод, чтобы таким как этот нацгвардеец лишний раз не попиариться о несбыточных мечтаниях.

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