Корабли ВМС Австралии оснастили противокорабельными ракетами Naval Strike норвежского производства

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Корабли ВМС Австралии оснастили противокорабельными ракетами Naval Strike норвежского производства

Для усиления военной мощи надводные корабли ВМС Австралии оснастили противокорабельными ракетами Naval Strike Missile (NSM) норвежского производства взамен стоящих сейчас на вооружении установок Harpoon.

Об этом рассказал главнокомандующий Королевскими военно-морскими силами Австралии вице-адмирал Марк Хаммонд, выступая в местном сенате.



Военачальник сообщил, что таким ракетным вооружением уже оснащены несколько фрегатов класса Anzac и эсминцев класса Hobart, не уточняя, какие именно.

В этом году мы оснастили флот ракетой Naval Strike, не все корабли, но мы начали эту деятельность

- сообщил Хаммонд.

В частности, очередным среди них стал эсминец HMAS Sydney класса Hobart. Австралийский журнал Australian Defence Magazine сообщил, что его сотрудники заметили на борту корабля как минимум один контейнер NSM.

Максимальная дальность поражения этих ракет составляет 200 километров. К тому же они более маневренные, чем Harpoon. Правительство Австралии подписало контракт на их поставку с местной дочерней компанией норвежского оборонного концерна Kongsberg в январе прошлого года.


Также Хаммонд подтвердил, что в этом году на вооружение австралийских ВМС поступит крылатая ракета Tomahawk.

К концу этого года мы перейдем от устаревшего флота с оружием максимальной дальности около 200 км к использованию «Томагавков» с максимальной дальностью свыше 2500 км

- заявил вице-адмирал.

Он сообщил о закупке 200 таких ракет на общую сумму 830 миллионов долларов.
2 комментария
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 16:05
    Как показывает практика...
    Относительно дешёвый БПК может легко завалить любой надводный корабль, какими бы "мощными" приблудами он не оснащался.
    Спросите у ЧФ.
  2. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 17:13
    Для усиления военной мощи надводные корабли ВМС Австралии оснастили противокорабельными ракетами Naval Strike Missile (NSM) норвежского производства взамен стоящих сейчас на вооружении установок Harpoon.

    NSM намного более современная и эффективная ракета, чем Гарпун с его РЛ наведением. К тому же универсальная- по разным целям.

    К концу этого года мы перейдем от устаревшего флота с оружием максимальной дальности около 200 км к использованию «Томагавков» с максимальной дальностью свыше 2500 км

    2500 - это дальность Томагавков с ядерной БЧ, таких давно не существует. С конвеционной максимальная дальность 1600 км.