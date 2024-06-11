Опубликованы кадры уничтожения очередного американского танка Abrams ВСУ
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент уничтожения очередного танка Abrams, поставленного США боевикам киевского режима.
На снятых беспилотником кадрах объективного контроля можно увидеть, как американская боевая машина, передвигавшаяся по проселочной дороге вдоль лесополосы, была поражена в башню, после чего произошло возгорание. Судя по всему, танк получил серьезные повреждения, поскольку его экипаж абсолютно никак не реагировал на приблизившийся к нему вплотную российский FPV-дрон, круживший вокруг машины и выбиравший уязвимое место для еще одного удара.
В то же время сообщается, что, по данным, представленным экспертами НАТО, ВС РФ за все время проведения спецоперации на Украине безвозвратно потеряли около 22 танков Т-90М, тогда как российская оборонная промышленность за этот же отрезок времени произвела не менее 400 единиц ОБТ типа Т-90М. Таким образом, даже учитывая максимальные значения, заявленные противником, процент потерь боевых машин этого типа не превышает значения в 10%.
Для сравнения, боевики киевского режима успели потерять не менее трети из общего количества поставленных Киеву Западом немецких танков Leopard 2, британских Challenger 2 и американских Abrams.
Таким образом, Т-90М является самым "живучим" танком на актуальном театре военных действий, чему способствует устанавливаемый на боевых машинах этого типа комплекс динамической защиты, способный существенно усилить стойкость как против кинетических, так и против кумулятивных боеприпасов.
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