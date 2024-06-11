Опубликованы кадры уничтожения очередного американского танка Abrams ВСУ

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Опубликованы кадры уничтожения очередного американского танка Abrams ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент уничтожения очередного танка Abrams, поставленного США боевикам киевского режима.

На снятых беспилотником кадрах объективного контроля можно увидеть, как американская боевая машина, передвигавшаяся по проселочной дороге вдоль лесополосы, была поражена в башню, после чего произошло возгорание. Судя по всему, танк получил серьезные повреждения, поскольку его экипаж абсолютно никак не реагировал на приблизившийся к нему вплотную российский FPV-дрон, круживший вокруг машины и выбиравший уязвимое место для еще одного удара.






В то же время сообщается, что, по данным, представленным экспертами НАТО, ВС РФ за все время проведения спецоперации на Украине безвозвратно потеряли около 22 танков Т-90М, тогда как российская оборонная промышленность за этот же отрезок времени произвела не менее 400 единиц ОБТ типа Т-90М. Таким образом, даже учитывая максимальные значения, заявленные противником, процент потерь боевых машин этого типа не превышает значения в 10%.

Для сравнения, боевики киевского режима успели потерять не менее трети из общего количества поставленных Киеву Западом немецких танков Leopard 2, британских Challenger 2 и американских Abrams.

Таким образом, Т-90М является самым "живучим" танком на актуальном театре военных действий, чему способствует устанавливаемый на боевых машинах этого типа комплекс динамической защиты, способный существенно усилить стойкость как против кинетических, так и против кумулятивных боеприпасов.

18 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 15:59
    Опубликованы кадры уничтожения очередного американского танка Abrams ВСУ

    Бац ! Хрясь !
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 16:29
      Уничтожен первый модернизированный M1A1 Abrams ВСУ с мангалом и "Контактом".Несколько единиц современной американской техники уничтожены на линии боевого соприкосновения в ходе СВО. Среди них - модернизированный совсем недавно М1А1SA UKR Abrams.

      Противник потерял этот танк в районе населенного пункта Сокол. В Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны" размещены видеокадры, сделанные бойцами 2-й армии группировки войск "Центр".

      Заокеанской тяжелой боевой машине не помогло выжить на поле боя даже то, что ее снабдили противодронным козырьком, известным как "мангал", и добавили к штатной динамической защите еще и "Контакт-1", разработанный в 80-е годы.

      Ранее Telegram-канал "Осведомитель" разместил видеокадры переброски на трале четырехосного MAN HX77 украинского танка M1A1SA UKR Abrams. По всей видимости, боевая машина после модернизации возвращается в танковый батальон 47-й отдельной механизированной бригады. Не исключено, что вскоре она будет выдвинута к линии боевого соприкосновения.
    2. astepanov Звание
      astepanov
      +1
      Сегодня, 16:30
      как раз вчера мой внучок в садике пел:
      "Гори, гори ясно,
      Чтобы не погасло.
      Глянь на небо –
      Птички летят,
      Колокольчики звенят!
      Раз, два, три,
      Последняя пара - беги!"
      Хорошая песня, а?
    3. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 16:55
      Цитата: Uncle Lee
      Бац ! Хрясь !

      Кырдык хваленому "Абраму", рейтинг заметно "подрос", спасибо Байдену.
  2. Комментарий был удален.
  3. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -3
    Сегодня, 16:10
    ВС РФ за все время проведения спецоперации на Украине безвозвратно потеряли около 22 танков Т-90М
    Я так понимаю что захваченные украинцами к безвозвратным потерям не относятся)
    Сама инфа про 22 от сюда Dylan Malyasov. Russia loses 22 T-90M tanks that Putin calls world’s best Дата обращения: 9 августа 2023.
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 16:11
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Опубликованы кадры уничтожения очередного американского танка Abrams ВСУ

    какой это по счету ? девятый или десятый ? 47 бригада ВСУ "Магура" вошла в кураж по утилизации "Бредли" и "Абрамсов" , молодечики, главное не останавливайтесь , знаете же где у нас пристреляно туда и тащите! good
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 16:44
      Противник потерял этот танк в районе населенного пункта Сокол. В Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны" размещены видеокадры, сделанные бойцами 2-й армии группировки войск "Центр".

      Заокеанской тяжелой боевой машине не помогло выжить на поле боя даже то, что ее снабдили противодронным козырьком, известным как "мангал", и добавили к штатной динамической защите еще и "Контакт-1", разработанный в 80-е годы.
      Этот Abrams стал пятнадцатым из 31 единицы, первоначально находившейся в танковом батальоне 47-й отдельной механизированной бригады.

      Подбитый и брошенный M1A1 SA-UKR Abrams ВСУ с антидроновым мангалом и д/з (ARAT-1 на бортах + К-1/Нож на корпусе/башне).. 2024

      https://yandex.ru/video/touch/preview/11151885675733833112
  5. Nesvoy Звание
    Nesvoy
    0
    Сегодня, 16:18
    Цитата: Trapp1st
    ВС РФ за все время проведения спецоперации на Украине безвозвратно потеряли около 22 танков Т-90М
    Я так понимаю что захваченные украинцами к безвозвратным потерям не относятся)
    Сама инфа про 22 от сюда Dylan Malyasov. Russia loses 22 T-90M tanks that Putin calls world’s best Дата обращения: 9 августа 2023.

    Ну немного приукрасили. Первый раз что ли. Все как обычно.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 16:24
      Ну немного приукрасили. Первый раз что ли. Все как обычно.
      Это признак не уважения к собственным читателям, считая их не способными проверить написанное. Я возмущен)
    2. svarog77 Звание
      svarog77
      0
      Сегодня, 17:15
      А что там приукрашенно, захваченные тоже относятся к безвозвратным потерям....
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 16:19
    Так Гриша Лепс и по миру пойдёт... lol (шутка)
    А серьёзно:
    Мои аплодисменты маэстро и гражданину!
    Браво! парням-охотникам за Абрамами!
  7. Nesvoy Звание
    Nesvoy
    -4
    Сегодня, 16:22
    Специально зашел на один известный ресурс и там данные, с данными автора сильно разнятся....
  8. Бюрер Звание
    Бюрер
    -1
    Сегодня, 16:23
    "В то же время сообщается, что, по данным, представленным экспертами НАТО, ВС РФ за все время проведения спецоперации на Украине безвозвратно потеряли около 22 танков Т-90М..."
    Не могу знать этих "натовских экспертов", но только в базе Орикса 97 Т-90М и ещё 47 Т-90 других модификаций. Не надо было безымянному автору статьи этот абзац писать negative
    1. svarog77 Звание
      svarog77
      0
      Сегодня, 17:21
      О да, Орикс такие же екперты (с опытом работы в Беллингкэте), как илондонский центр по Сирии (не помню уже как называется точно), в котором как оказалось работал аж один експерт...
  9. Nesvoy Звание
    Nesvoy
    -3
    Сегодня, 16:25
    Цитата: Бюрер
    "В то же время сообщается, что, по данным, представленным экспертами НАТО, ВС РФ за все время проведения спецоперации на Украине безвозвратно потеряли около 22 танков Т-90М..."
    Не могу знать этих "натовских экспертов", но только в базе Орикса 97 Т-90М и ещё 47 Т-90 других модификаций. Не надо было безымянному автору статьи этот абзац писать negative

    А вот и секрет потерь 5 к 1. Совпадение? Не думаю.
  10. Nesvoy Звание
    Nesvoy
    -1
    Сегодня, 16:26
    Цитата: Trapp1st
    Ну немного приукрасили. Первый раз что ли. Все как обычно.
    Это признак не уважения к собственным читателям, считая их не способными проверить написанное.

    Это был сарказм с моей стороны. У кого есть голова и мозги в ней, умеет искать и сверять что к чему.
  11. DenVB Звание
    DenVB
    0
    Сегодня, 17:11
    Не видно, что уничтожен. Что-то горит сзади башни, но там у Абрамса штатная "корзина", где танкисты хранят всякое барахло.
  12. Nesvoy Звание
    Nesvoy
    0
    Сегодня, 17:19
    Цитата: DenVB
    Не видно, что уничтожен. Что-то горит сзади башни, но там у Абрамса штатная "корзина", где танкисты хранят всякое барахло.

    В этом вся и суть, что да же вышибные панели не сработали. Может второй дрон и уничтожил, но на видео этого не видно.