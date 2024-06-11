Российские АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» начали учения в Атлантическом океане

14
Российские АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» начали учения в Атлантическом океане

Отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода, начал учения по применению высокоточного оружия в Атлантическом океане. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Российский фрегат "Адмирал Горшков" и атомная многоцелевая подлодка "Казань" в водах Атлантического океана проводят учения по применению высокоточного оружия. В рамках учений отрабатывается накрытие корабельных групп противника ракетами на дальности до 600 км, практические пуски не проводятся, удары обозначаются компьютерным моделированием. С большой вероятностью где-то рядом находятся американские боевые корабли, отправленные следить за российскими.



Разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота в составе многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М «Казань» и фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющие задачи дальнего похода, приступила к проведению учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане

- говорится в сообщении.

Ранее в Пентагоне сообщили, что будут внимательно отслеживать все действия фрегата "Адмирал Горшков", а также АПЛ "Казань". В общей сложности для этого командование ВМС США выделило шесть боевых кораблей.

Кстати, "Адмирал Горшков" не в первый раз посещает Кубу, корабль уже швартовался в порту Гаваны во время дальнего морского похода в 2019 году.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 15:29
    Всего шесть посудин следят за нами_ или янки обмельчали или нас недооценивают. laughing шутка.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 15:39
      Шесть -это только надводных. Сколько иных средств слежения, соответственно ни кто и не скажет.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        -1
        Сегодня, 15:40
        "Казань" в курсе. wink
        1. marchcat Звание
          marchcat
          0
          Сегодня, 15:41
          Даже больше чем уверен.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:44
    Перешерстил всю Кубинскую прессу ,нет ни чего о заходе Горшкова вчера на Кубу ,вообще ни чего нет.Зато в "Граннме" газете кубинских коммунистов нашёл вот это .( "Разбилась детская сказка: Дед Мороз не настоящий")Канадский военный ледокол зайдёт с визитом дружбы ,в годовщину установления дипотношений Канада - Куба.Родители нынешнего Трюдо дружили с Команданте Фиделем Кастро.Злые языки поговаривают особенно очень дружила мама Трюдо.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 15:52
      Ледокол_ на Кубу?!! winked А не ледокольных кораблей у Канады больше нет?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 16:17
        Фаталист.Я знаю только что у Кубы ледоколов нет и море у них не замерзает.
      2. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 17:30
        Такого класса- Offshore patrol ships- океанского патрульного корабля (водоизмещение 6600 тонн)- нет, особенности канадского побережья.
        В начале 2024 года Маргарет Брук участвовал в борьбе с транзитом наркотиков в Карибском море.
    2. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 16:00
      Злые языки поговаривают особенно очень дружила мама Трюдо.
      Вы хотите сказать, что Природа на детях, таки, отдыхает?.. bully
      Тонко.
  3. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 15:53
    Еще бы китайцев к учениям подтянуть, была бы сила.
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 15:59
    О! "Казань" нашлась...
    Жаль.
    Для наблюдающих интрига теряется...
  5. Kollega Звание
    Kollega
    +3
    Сегодня, 16:00
    Цитата: tralflot1832
    ... нет ни чего о заходе Горшкова вчера на Кубу ,вообще ни чего нет.Зато в "Граннме" газете кубинских коммунистов нашёл вот это .( "Разбилась детская сказка: Дед Мороз не настоящий")Канадский военный ледокол зайдёт с визитом дружбы ,в годовщину установления дипотношений Канада - Куба.Родители нынешнего Трюдо дружили с Команданте Фиделем Кастро...

    Значит Куба теперь более "далека", чем "рядом". request
  6. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 16:18
    практические пуски не проводятся, удары обозначаются компьютерным моделированием

    Стоило ради этого на Кубу идти?
    1. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 17:07
      Натовцы, на учениях в мае этого года, отрабатывали нанесение ядерных ударов по городам России
      Сегодняшние учения - наш ход, вполне прогнозируемый
      Почему на Кубе?
      Чтобы уж точно понятнее было, даже Байдену