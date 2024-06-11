Российские АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» начали учения в Атлантическом океане
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Отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода, начал учения по применению высокоточного оружия в Атлантическом океане. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Российский фрегат "Адмирал Горшков" и атомная многоцелевая подлодка "Казань" в водах Атлантического океана проводят учения по применению высокоточного оружия. В рамках учений отрабатывается накрытие корабельных групп противника ракетами на дальности до 600 км, практические пуски не проводятся, удары обозначаются компьютерным моделированием. С большой вероятностью где-то рядом находятся американские боевые корабли, отправленные следить за российскими.
Разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота в составе многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М «Казань» и фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющие задачи дальнего похода, приступила к проведению учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане
- говорится в сообщении.
Ранее в Пентагоне сообщили, что будут внимательно отслеживать все действия фрегата "Адмирал Горшков", а также АПЛ "Казань". В общей сложности для этого командование ВМС США выделило шесть боевых кораблей.
Кстати, "Адмирал Горшков" не в первый раз посещает Кубу, корабль уже швартовался в порту Гаваны во время дальнего морского похода в 2019 году.
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