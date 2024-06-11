«Не ТЦК»: Военные ВСУ начали клеить на свои автомобили специальные надписи из-за «любви» украинцев к военкомам

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«Не ТЦК»: Военные ВСУ начали клеить на свои автомобили специальные надписи из-за «любви» украинцев к военкомам

Тотальная мобилизация, запущенная Зеленским, кардинально поменяла отношение населения Украины к военным, в частности, к представителям территориальных центров комплектации. Не прошло и месяца после вступления закона в силу, а народ уже начал жечь машины военкомов, не исключено, что в ближайшее время их начнут бить. Не зря же они теперь ходят по несколько человек и с оружием.

Но вернемся к машинам. По данным украинских ресурсов, по Украине прокатилась небольшая волна поджогов машин, принадлежащих ТЦК. Вместе с ними заполыхали и автомобили военнослужащих ВСУ, поскольку у тех и у этих номера черные. Дошло уже до того, что вояки начали клеить на свои автомобили надписи «Не ТЦК», чтобы их больше не путали с военкомами.



На данный момент наклейки не работают, только за вчерашний день на Украине было сожжено три автомобиля с черными номерами. Полыхали авто в Киеве, в Днепропетровске и в Одессе, расследованием занимается СБУ.


В Верховной Раде быстро нашли виновных в поджогах, как нетрудно догадаться, это Россия. По мнению одного из депутатов, в Telegram создан специальный паблик, через который российская разведка якобы находит недовольных украинцев, выдавая им задания на поджог автомобилей. За вознаграждение, естественно.

Между тем рейтинг военных на Украине стремительно падает вниз, в том числе из-за действий военкомов. На сегодняшний день их больше не считают «защитниками», военная форма больше не котируется.
16 комментариев
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  1. HAM Звание
    HAM
    +14
    Сегодня, 16:14
    Если можно им заниматься подкупом и шантажом наших граждан,то почему в эту игру не сыграть вдвоём? а там народ гораздо жадней....и это качество нужно использовать по полной...
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +4
      Сегодня, 16:16
      Вы ж понимаете, что это другое.
      1. HAM Звание
        HAM
        +4
        Сегодня, 16:19
        Вот,вот, "благородство"выходит нам боком и потерями мирных...
  2. Single-n Звание
    Single-n
    +3
    Сегодня, 16:14
    Интересно а детей ТЦК-шников уже бьют?
    1. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 16:27
      А по жилым кварталам рсзо применять значит можно?
    2. Караванщик Звание
      Караванщик
      +1
      Сегодня, 16:46
      Цитата: Single-n
      Интересно а детей ТЦК-шников уже бьют?

      Они на Кипре ,там Зе Казино купил !
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 17:04
        Доходы от казино идут на оборону?!
    3. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 16:53
      ПОКА , вроде , нет... Но ходят упорные слухи что начнут... Жечь их прямо в хатах и с их родичами..
    4. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 16:59
      Конечно бьют.

      Одесса. Военкомы просроченного устроили драку с бригадой скорой помощи. Пишут, что в ТЦК стало плохо мужчине и ему вызвали скорую. По итогу медиков не выпускали из ТЦК, а на помощь им приехали ещё бригады.

      https://t.me/voenacher/67183
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 16:22
    А какая баня кого отстреливать?
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 16:31
    вояки начали клеить на свои автомобили надписи «Не ТЦК», чтобы их больше не путали с военкомами

    Ага! На волка поклёп, а кобылу зайцы съели.
    Похоже действительно "це Европа". Это же в Европе военная профессия традиционно считалась уделом подонков общества.
    На Руси, испокон века, служилые люди пользовались почетом и уважением.
  5. alexmach Звание
    alexmach
    +2
    Сегодня, 16:34
    только за вчерашний день на Украине было сожжено три автомобиля с черными номерами

    Мало, надо больше.

    Блин, ну только на ненависть к ТЦК-шникам осталась надежда.
  6. Караванщик Звание
    Караванщик
    -1
    Сегодня, 16:43
    Помнится про Обаму нас наклейки были ))))))..Но этот клоун испуганный кровавый этого не достоин
    ЛЕДОРУБ !
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 16:54
      Не!!! На мыло и абажуры и всяческой кожгалантереей!
      Хоть какая польза от махрового!
  7. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +4
    Сегодня, 16:52
    Дошло уже до того, что вояки начали клеить на свои автомобили надписи «Не ТЦК», чтобы их больше не путали с военкомами.
    ТЦКашники тоже не адиоты и начнут клеить на свои авто «Не ТЦК».
    1. svarog77 Звание
      svarog77
      +1
      Сегодня, 17:08
      Поэтому и будут жечь всё подряд...