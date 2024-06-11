«Не ТЦК»: Военные ВСУ начали клеить на свои автомобили специальные надписи из-за «любви» украинцев к военкомам
Тотальная мобилизация, запущенная Зеленским, кардинально поменяла отношение населения Украины к военным, в частности, к представителям территориальных центров комплектации. Не прошло и месяца после вступления закона в силу, а народ уже начал жечь машины военкомов, не исключено, что в ближайшее время их начнут бить. Не зря же они теперь ходят по несколько человек и с оружием.
Но вернемся к машинам. По данным украинских ресурсов, по Украине прокатилась небольшая волна поджогов машин, принадлежащих ТЦК. Вместе с ними заполыхали и автомобили военнослужащих ВСУ, поскольку у тех и у этих номера черные. Дошло уже до того, что вояки начали клеить на свои автомобили надписи «Не ТЦК», чтобы их больше не путали с военкомами.
На данный момент наклейки не работают, только за вчерашний день на Украине было сожжено три автомобиля с черными номерами. Полыхали авто в Киеве, в Днепропетровске и в Одессе, расследованием занимается СБУ.
В Верховной Раде быстро нашли виновных в поджогах, как нетрудно догадаться, это Россия. По мнению одного из депутатов, в Telegram создан специальный паблик, через который российская разведка якобы находит недовольных украинцев, выдавая им задания на поджог автомобилей. За вознаграждение, естественно.
Между тем рейтинг военных на Украине стремительно падает вниз, в том числе из-за действий военкомов. На сегодняшний день их больше не считают «защитниками», военная форма больше не котируется.
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