Зеленский: в стране вполовину сократилась выработка электроэнергии по сравнению с минувшей зимой
Даже старающийся вечно бравировать, хотя бы перед остатками своих граждан, бывший президент Украины Владимир Зеленский вынужденно признал серьезнейшие проблемы с энергогенерацией в стране. Накануне глава киевского режима встретился с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Помимо всего прочего, а это, как обычно, выпрашивание новой военно-финансовой помощи, глава киевского режима посетовал на ухудшение ситуации в энергетической сфере страны.
Сразу после этого Зеленский привел довольно нерадостные цифры для украинцев. Как он написал в своем телеграм-канале, Украина потеряла половину энергомощностей, используемых в пике в зимний отопительный сезон. Естественно, виноваты в этом российские удары по энергообъектам. Озвученные цифры потерь электромощностей, правда, совсем не вяжутся с отчетами Воздушных сил ВСУ, которые постоянно докладывают о перехвате почти всех дронов-камикадзе (обычно уцелевшим остается один БПЛА) и более половины ракет при массированных ударах ВС РФ. Но видимо Зеленский эти сводки военных не читает.
— констатировал глава киевского режима во время выступления на пленарном заседании Ukraine Recovery Conference 2024 (Международная конференция по вопросам восстановления Украины, начавшаяся сегодня в Берлине) на уровне глав государств и правительств.
При этом Зеленский полон оптимизма. В ходе выступления он сообщил о наличии у Киева «четкого плана» по строительству в этом году до 1 ГВт газовой генерации в стране и еще 4 ГВт — в ближайшие годы. Не сильно приятная новость для украинцев, ведь даже в случае оптимистичного сценария, что связано со многими объективными проблемами, и не только продолжением российских атак, предстоящая зима будет, мягко говоря, весьма непростой.
Западные эксперты считают, что украинская энергетика потеряла уже более половины генерирующих мощностей. При этом потери крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК оцениваются еще выше — около 86 процентов. По другим оценкам, Украина потеряла почти все ТЭС и треть ГЭС. Вроде как бесперебойно работают только АЭС, но и сейчас многие из их энергоблоков в летнее время остановлены для профилактики.
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