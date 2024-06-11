Зеленский: в стране вполовину сократилась выработка электроэнергии по сравнению с минувшей зимой

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Зеленский: в стране вполовину сократилась выработка электроэнергии по сравнению с минувшей зимой

Даже старающийся вечно бравировать, хотя бы перед остатками своих граждан, бывший президент Украины Владимир Зеленский вынужденно признал серьезнейшие проблемы с энергогенерацией в стране. Накануне глава киевского режима встретился с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Помимо всего прочего, а это, как обычно, выпрашивание новой военно-финансовой помощи, глава киевского режима посетовал на ухудшение ситуации в энергетической сфере страны.

Сразу после этого Зеленский привел довольно нерадостные цифры для украинцев. Как он написал в своем телеграм-канале, Украина потеряла половину энергомощностей, используемых в пике в зимний отопительный сезон. Естественно, виноваты в этом российские удары по энергообъектам. Озвученные цифры потерь электромощностей, правда, совсем не вяжутся с отчетами Воздушных сил ВСУ, которые постоянно докладывают о перехвате почти всех дронов-камикадзе (обычно уцелевшим остается один БПЛА) и более половины ракет при массированных ударах ВС РФ. Но видимо Зеленский эти сводки военных не читает.



В результате ударов российских ракет и дронов уничтожено уже 9 гигаватт мощностей. Притом что пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 гигаватт. Итак, половины теперь нет.

— констатировал глава киевского режима во время выступления на пленарном заседании Ukraine Recovery Conference 2024 (Международная конференция по вопросам восстановления Украины, начавшаяся сегодня в Берлине) на уровне глав государств и правительств.

При этом Зеленский полон оптимизма. В ходе выступления он сообщил о наличии у Киева «четкого плана» по строительству в этом году до 1 ГВт газовой генерации в стране и еще 4 ГВт — в ближайшие годы. Не сильно приятная новость для украинцев, ведь даже в случае оптимистичного сценария, что связано со многими объективными проблемами, и не только продолжением российских атак, предстоящая зима будет, мягко говоря, весьма непростой.

Западные эксперты считают, что украинская энергетика потеряла уже более половины генерирующих мощностей. При этом потери крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК оцениваются еще выше — около 86 процентов. По другим оценкам, Украина потеряла почти все ТЭС и треть ГЭС. Вроде как бесперебойно работают только АЭС, но и сейчас многие из их энергоблоков в летнее время остановлены для профилактики.
12 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 16:43
    Опять денюшки клянчит , неверно ещё одно казино хочет прикупить себе на старость.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 16:52
      В результате ударов российских ракет и дронов уничтожено уже 9 гигаватт мощностей. Притом что пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 гигаватт. Итак, половины теперь нет.

      Вы памятники ровняете с землей ,типо декоммунизация и клятые нас захватили ..
      А Мы все что осталось от ЛЕНИНА И СТАЛИНА !!!

      Сами напросились
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 16:58
      ....это, как обычно, выпрашивание новой военно-финансовой помощи

      Германия теперь, типа как дойная корова. А выпрашивание денег и др. помощи войдет в историю как беспрецедентный развод запада вот этим вот пучеглазеньким клоуном по кличке Зеля.
      1. Попандос Звание
        Попандос
        0
        Сегодня, 17:32
        «четкого плана» по строительству в этом году до 1 ГВт газовой генерации

        Так в эти новые гигаваты может чётко прилететь в этом году, нам ничто не мешает.
        А кстати газ то откедова брать будете?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:47
    «При этом Зеленский полон оптимизма» —

    — Регулярно заряжается "оптимизмом" ...
  3. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +2
    Сегодня, 16:56
    Таки, наш газ идёт по трубе до сих пор. Что мешает хунте построиться. Кремль не настаивает на поставке газа по СП2, а так Европа быстро вынуждена была бы восстановить трубу.
  4. Пуз Большой Звание
    Пуз Большой
    0
    Сегодня, 17:05
    Планировать можно сколько угодно.
    Чёткий план:
  5. Алексей Рыболов Звание
    Алексей Рыболов
    +2
    Сегодня, 17:12
    одна из глупостей ввп ..там уже давно должно быть холодно и темно..
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:16
      Не обязательно. Но вот после любого удара по нашей территории - выносить энергообъект и предупредить, во всеуслышание, что так и впредь будет и делать так
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 17:27
        Цитата: роман66
        после любого удара по нашей территории - выносить энергообъект и предупредить, во всеуслышание, что так и впредь будет и делать так

        Западные эксперты считают, что украинская энергетика потеряла уже более половины генерирующих мощностей.
        Надеюсь, до холодов вторую половину наши ракетчики вынесут.

        Не искал специально сведений. Вот интересно - а на одних АЭС, как Франция в хорошие времена, Украина сможет зиму протянуть? Потому что для современных больших городов, как мне думается, дрова и американский уголь не вариант. А по АЭС наши бить явно не будут - единственный, пожалуй случай, когда я присоединюсь к надоевшему "мы ж не такие" и "не будем уподобляться".
  6. popul
    popul
    0
    Сегодня, 17:31
    электричества нет, газа тоже - а фронт почти не движется
  7. Nesvoy Звание
    Nesvoy
    -1
    Сегодня, 17:35
    Цитата: popul
    электричества нет, газа тоже - а фронт почти не движется

    Эти ресурсы на боеспособность ВСУ почти никак не влияют.