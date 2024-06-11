Президент Франции прокомментировал информацию о своей возможной досрочной отставке

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Президент Франции прокомментировал информацию о своей возможной досрочной отставке

Даже если во французских парламентских выборах победит правая партия «Национальное объединение» (RN), Эммануэль Макрон не станет покидать президентский пост. В конституции страны это не предусмотрено.

Так в интервью французскому журналу Le Figaro Magazine президент Франции прокомментировал информацию о своей возможной досрочной отставке.

«Национальное объединение» не может толковать на свой манер нормы конституции

- такое резкое высказывание в адрес правой оппозиции сделал Макрон, отвечая на вопрос журналиста.

Тот спросил, каков риск того, что победившие на выборах в Европарламент оппозиция потребует досрочной отставки французского президента.

По словам Макрона, полномочия президента не зависят от результатов выборов в Национальное собрание (парламент Франции), и это является незыблемым. Французский президент заявил, что рассчитывает на победу своей политической силы в предстоящих парламентских выборах, несмотря на поражение в выборах в Европарламент. По его мнению, руководство RN не способно принимать управленческие решения на общенациональном уровне.

Журналисты отмечают, что после недавней неудачи и своего неожиданного решения о роспуске Национального собрания французский президент демонстрирует спокойствие, уверенность и высокий боевой дух.

Ранее некоторые из СМИ Франции предположили, что Макрон может вскоре объявить о своей досрочной отставке. Поводом для этого является сокрушительное поражение на выборах в Европарламент пропрезидентской партии «Ренессанс», сумевшей набрать лишь 15,4 процента голосов, в то время как оппозиция получила 32%.
12 комментариев
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  1. Vugigugi Звание
    Vugigugi
    +7
    Сегодня, 16:31
    Макрон, ты на столько жалок что карликовые государства тебе пинка дают. Даже Ильхам Алиев тебя публично, во всех международных инстанциях опускают. Вас никто не боится, вы никто!
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +3
      Сегодня, 16:37
      «Национальное объединение» не может толковать на свой манер нормы конституции

      Самоход Байден видать позвонил , у него ситуация еще хуже..)))
      Бог на стороне России все же .мужики .
      Молча работаем !!!!
    2. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 17:30
      . Даже Ильхам Алиев тебя публично, во всех международных инстанциях опускают

      Это Вы сравниваете, знаете что с пальцем. Ильхам Алиев дипломат советской школы, окончил МГИМО и имеет степень кандидата исторических наук. Очень опытный политик. А кто такой Микрон? Просто шестерка Ротшильдов.
  2. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 16:39
    Беги, Макарон. А то тебя свидомиты ответственным назначили. За них отвечать.
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +2
    Сегодня, 16:42
    Макрончик петушится: Всех распущу, всё развалю, а в отставку не уйду!
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 17:17
      Дед Борг
      ......, а в отставку не уйду!

      Он сам не уйдет, пока этому петушку пинка под зад не дадут.
  4. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 16:43
    Во,петух с "боевым духом"....
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:07
      высокий боевой дух.

      Да, с душком-то поаккуратнее, поди бабушкой разит
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:54
    С петухами в ЕС всё хорошо ,есть петух - гальский ,а есть петух - Гамбурский,эти самые страшные.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 17:24
      tralflot1832
      ......а есть петух - Гамбурский,эти самые страшные.

      Похоже этот мсье и есть петушок- Гамбурский
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 17:21
    французский президент демонстрирует спокойствие, уверенность и высокий боевой дух.

    Щас на камеру грушу боксëрскую обнимет, мясо ему прихлебатели подредактируют и всё наладится...
  7. Путник_2 Звание
    Путник_2
    0
    Сегодня, 17:39
    Он рассчитывает победить, как Байден - путем подтасовок.