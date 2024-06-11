Президент Франции прокомментировал информацию о своей возможной досрочной отставке
Даже если во французских парламентских выборах победит правая партия «Национальное объединение» (RN), Эммануэль Макрон не станет покидать президентский пост. В конституции страны это не предусмотрено.
Так в интервью французскому журналу Le Figaro Magazine президент Франции прокомментировал информацию о своей возможной досрочной отставке.
- такое резкое высказывание в адрес правой оппозиции сделал Макрон, отвечая на вопрос журналиста.
Тот спросил, каков риск того, что победившие на выборах в Европарламент оппозиция потребует досрочной отставки французского президента.
По словам Макрона, полномочия президента не зависят от результатов выборов в Национальное собрание (парламент Франции), и это является незыблемым. Французский президент заявил, что рассчитывает на победу своей политической силы в предстоящих парламентских выборах, несмотря на поражение в выборах в Европарламент. По его мнению, руководство RN не способно принимать управленческие решения на общенациональном уровне.
Журналисты отмечают, что после недавней неудачи и своего неожиданного решения о роспуске Национального собрания французский президент демонстрирует спокойствие, уверенность и высокий боевой дух.
Ранее некоторые из СМИ Франции предположили, что Макрон может вскоре объявить о своей досрочной отставке. Поводом для этого является сокрушительное поражение на выборах в Европарламент пропрезидентской партии «Ренессанс», сумевшей набрать лишь 15,4 процента голосов, в то время как оппозиция получила 32%.
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