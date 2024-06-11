Глава МИД РФ: Россия не объединена с Китаем и КНДР в союз по ядерным арсеналам

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Глава МИД РФ: Россия не объединена с Китаем и КНДР в союз по ядерным арсеналам

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не объединялась в союз по ядерным арсеналам с Китаем и КНДР, однако Москва отчетливо видит попытки Запада "разыграть ядерную карту" и выступает против подобного развития событий.

В своем выступлении по итогам прошедшего в Нижнем Новгороде совещания глав МИД стран БРИКС Лавров отметил, что Россию, Китай и Северную Корею объединяет то, что все три страны объявлены целями агрессивной политики США и их союзников. При этом Запад не пытается выстраивать мосты для сотрудничества, а лишь "бьет кирпичом" неугодных. Несмотря на это, Москва не закрывается от Запада, однако там должны понять, что с таким поведением кроме продолжения конфронтации ничего не выйдет.



Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что РФ не сможет просто так остановить боевые действия и сесть за стол переговоров с Киевом, поскольку немаловажным условием для этого является требование к Украине соблюдать права любого из национальных меньшинств, тем более такого крупного, как русское. Однако, при этом у Москвы были некоторые не афишированные контакты по украинскому кризису с представителями Запада.

Организованный утратившим легитимность главой киевского режима Владимиром Зеленским "мирный саммит" в Швейцарии Лавров назвал междусобойчиком, участники которого планируют обсудить никчемную и тупиковую так называемую "формулу мира".
5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 16:58
    «Зеленским "мирный саммит" в Швейцарии Лавров назвал междусобойчиком» —

    — Евровидение - 2 ...
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      -1
      Сегодня, 17:29
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Зеленским "мирный саммит" в Швейцарии Лавров назвал междусобойчиком» —

      — Евровидение - 2 ...

      Бот достал уже ..При чем тут евровидение и т.д. ?
      Россия не объединена с Китаем и КНДР в союз по ядерным арсеналам

      У России мощная триада и нам объединяться,смысла нет ..Но КНР прикроем своим ПРО .
      Кстате давно еще Китайские МБР (шахты) прижаты к нашим системам ПРО-ПВО ..Им итак спокойней ..Ну и России тоже ! hi Кто не в курсе проверьте (доступа уже нет)))))
  2. anatolmd Звание
    anatolmd
    +3
    Сегодня, 17:08
    Трудно понять Лаврова. Как будто отчитывается перед начальством.
    - А разве кого-то должно сношать, с кем и в каких сферах сотрудничает Россия? Штаты много раз спрашивали у РФ разрешения размещать оружие в Европе или устраивать цветные революции в других местах? Разве Израиль спрашивал чье-то мнение по созданию своей атомной программы, как и другие государства за пределами первой шестерки? Даже КНДР чуть ли не послали в свое время Трампа, а тут непонятно что.
    "Бьет кирпичом". - А когда и с кем церемонились? Список стран влезет в эту страницу?
    ... РФ не сможет просто так остановить боевые действия и сесть за стол переговоров с Киевом, поскольку немаловажным условием для этого является требование к Украине соблюдать права любого из национальных меньшинств, тем более такого крупного, как русское...
    - А кто сказал, что русские (не россияне), это - меньшинство? Да и вообще, детский сад, а не четкая, аргументированная, государственная позиция.
  3. alovrov Звание
    alovrov
    0
    Сегодня, 17:28
    Опять ..я полезла. Какое нах русское меньшинство на б. Украине? Вот пока такая позиция у руководства страны - никакой победы не видать. Про русское меньшинство с бандеровцами хочет договариваться. Кретин мидовский.
  4. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 17:33
    Это к тому, что еще можно опять стать "партнером" с США, открестившись от КНР и КНДР, за договоренность по Украине. Ну в принципе да, современная Россия не угроза США. С КНР и КНДР американцы в принципе не могут договориться. Сами же американцы входят в НАТО т.е. ядерный союз с той же Францией и Соединенным Королевством и даже не оправдываются.
  5. Комментарий был удален.