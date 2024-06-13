Военный потенциал Сербии: без потерь и с приобретениями
Республика Сербия заботится о своей безопасности, и одной из мер в этом контексте является поддержание боеспособности вооруженных сил и их планомерное развитие. Несмотря на наличие объективных ограничений, принимаются меры по усилению и совершенствованию армии, дающие желаемый результат. Благодаря этому на данный момент вооруженные силы Сербии являются одними из самых мощных в своем регионе.
Общие показатели
Вооруженные силы Республики Сербия в их нынешнем виде были образованы 8 июня 2006 г., по итогам раздела Государственного союза Сербии и Черногории. Части и соединения, оставшиеся на сербской территории, были включены в вооруженные силы новой независимой республики. На этой базе в дальнейшем велось различное военное строительство, направленное на защиту национальных интересов в имеющихся условиях.
На данный момент в Сербии имеется всего два вида вооруженных сил. Первый и основной – сухопутные войска. Они в целом имеют стандартный состав и включают в себя танковые, пехотные, артиллерийские, инженерные и т.д. части. Кроме того, командованию сухопутных войск подчиняется речная флотилия на р. Дунай. Второй вид вооруженных сил – военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Также часть задач по защите страны может решать жандармерия, выполняющая функции внутренних войск.
При ограниченной численности войск и материальной части, вооруженные силы Сербии отличаются высоким потенциалом. Так, в известном рейтинге Global Firepower, учитывающем полсотни разных показателей, сербская армия в 2024 г. оказалась на 56 месте в мире или на 20-м среди европейских вооруженных сил. По сравнению с рейтингом 2023 г., Сербия поднялась на две позиции, а с середины десятых продвинулась вверх на два десятка мест. В итоге на данный момент из стран своего региона Сербия уступает только Греции.
Причины таких изменений и продвижения в рейтинге известны и очевидны. Сербское военное и политическое руководство уделяет много внимания вопросам национальной безопасности и развития вооруженных сил. Сербия не входит в какие-либо политические или военные блоки, из-за чего не может рассчитывать на механизмы коллективной безопасности и должна рассчитывать только на себя.
При всем этом, с 2022 г. присутствует еще один любопытный фактор. Другие страны Европы и Балканского региона решили поддерживать киевский режим и посылать ему вооружения и военную технику. Матчасть для поставок брали из наличия собственных армий, что негативно сказалось на их состоянии. В свою очередь, Сербия не стала жертвовать своей армией, и вскоре это привело к изменению соотношения сил в регионе.
Силы и средства
Рейтинг Global Firepower 2024 указывает общую численность вооруженных сил Сербии на уровне 25 тыс. чел. Справочник The Military Balance 2024 дает число в 28,15 тыс. чел., причем в него включены не только армия, но и силовые структуры. Основным и наиболее многочисленным видом вооруженных сил являются сухопутные войска. В них служит не менее 13 тыс. чел. В войсках ВВС и ПВО служит более 5 тыс. чел.
Основной силой сухопутных войск являются две механизированные бригады, каждая из которых включает один танковый батальон, два мотопехотных, один инженерный и т.д. Также имеется одна артиллерийская бригада с шестью батальонами / дивизионами, одна воздушно-десантная и одна бригада специального назначения трехбатальонного состава. Кроме того, в войсках присутствует несколько отдельных батальонов вспомогательного назначения – инженерные, РХБ-защиты, связи и т.д.
На вооружении армии имеется до 230 основных танков нескольких моделей. Большую часть парка, ок. 200 ед., составляют ОБТ M-84 локального производства. Также имеется до 30 машин Т-72 одной из старых модификаций. В качестве транспорта для пехоты используются БТР и БМП разных моделей, начиная от старого советского БТР-50. Самыми новыми в парке являются ок. 40 БТР «Лазар-3».
Полевая артиллерия использует системы в калибрах от 122 до 155 мм. Имеется порядка 85 САУ «Гвоздика» советского производства и более новых сербских Б-52 «Нора». Буксируемая артиллерия – более 130 ед. разных типов. Реактивная артиллерия включает ок. 80 систем залпового огня калибров 128 и 262 мм югославского и сербского производства.
Войсковая ПВО полагается на комплексы советского производства. Имеется более 70 старых ЗРК «Куб» и разнообразные ПЗРК. Также сохраняют свое место артиллерийские системы Bofors калибра 40 мм, как оригинальные, так и перенесенные на различные платформы.
Дунайская речная флотилия, подчиняющаяся сухопутным войскам, имеет всего четыре патрульных катера и такое же количество тральщиков легкого класса. Имеются четыре десантных катера и различные транспортные суда.
Войска ВВС и ПВО имеют достаточно скромные размеры. В них входят всего семь авиационных эскадрилий разного назначения с той или иной техникой. За противовоздушную оборону отвечает одна зенитно-ракетная бригада и два отдельных радиотехнических батальона.
Тактическая авиация включает всего 14 истребителей МиГ-29 разных модификаций и до 18 штурмовиков J-22. Имеется не менее 40 учебно-тренировочных самолетов нескольких моделей и менее десятка транспортных. Вертолетный парк включает 17 машин Ми-24 и Ми-35, а также полсотни многоцелевых вертолетов разных типов.
Объектовая ПВО, входящая в состав ВВС, использует 4 системы большой дальности HQ-22 китайского производства и сохраняет на вооружении до 15 старых советских комплексов С-125 и «Куб». Для прикрытия ЗРК на позициях используются не менее шести ЗРПК «Панцирь-С1», а также 40-мм пушки и различные ПЗРК.
В процессе обновления
Военное и политическое руководство Сербии, учитывая имеющиеся угрозы и вызовы, считает необходимым развивать вооруженные силы. Эта задача в основном решается за счет приобретения необходимых вооружений и техники разных классов, в т.ч. самых новых. В последнее время стало известно о нескольких подобных закупках и о планах на будущее.
Так, в феврале 2023 г. руководство Сербии объявило о намерении провести модернизацию трех десятков танков и САУ «Гвоздика», а также закупить до 40 БТР «Лазар-3» новой постройки. Также предлагалось приобрести 60 самоходных ПТРК ALAS.
В течение нескольких лет Сербия вела переговоры с Кипром на тему поставки вертолетов Ми-35П. Кипрская армия планировала списать эту технику и заменить иностранными образцами, а сербская армия была готова выкупить ее. Итогом переговоров стал реальный контракт, по которому в ноябре 2023 г. Сербия получила 11 желаемых вертолетов.
На протяжении последних лет регулярно поднимается тема возможной закупки французских истребителей-бомбардировщиков Dassault Rafale. Регулярно соглашается о достижении общих договоренностей, но твердый контракт пока отсутствует. Появится ли он, и когда это может произойти, неизвестно.
В конце марта президент Сербии Александр Вучич анонсировал новые поставки вооружений и техники. Тогда он заявил, что армия заказала и в ближайшем будущем получит несколько десятков новых РСЗО. Также ожидаются новые истребители и БПЛА. При этом глава государства не стал уточнять типы техники, ее поставщиков и иные подробности. Вероятно, новые данные об этих поставках появятся в ближайшее время.
Планомерное развитие
Таким образом, Республика Сербия, в отличие от других европейских стран, не экономит на обороне и не ввязывается в сомнительные военно-политические авантюры. Она занимается планомерным развитием своих вооруженных сил, и решает такие задачи несколькими способами. Так, в строю сохраняются имеющиеся образцы и изделия, а при необходимости они проходят модернизацию. Кроме того, по возможности, закупаются новые изделия.
Грамотная политика и разумный подход к вопросам обороны дают желаемые результаты. Сербская армия не отличается большой численностью, но по оснащенности и предполагаемым боевым возможностям не уступает другим вооруженным силам региона. Более того, в последние годы появились новые факторы, способные изменить соотношение сил в пользу Сербии.
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