Зеленский призвал украинских граждан уже сейчас возвращаться из-за границы для восстановления страны

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Зеленский призвал украинских граждан уже сейчас возвращаться из-за границы для восстановления страны

Утративший легитимность глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своего выступления в немецком Бундестаге призвал покинувших Украину граждан уже сейчас возвращаться, чтобы принимать активное участие в процессе восстановления страны.

Зеленский не исключил, что после завершения боевых действий покинувшие Украину граждане приедут восстанавливать страну, при этом глава киевского режима пообещал обеспечить необходимое количество рабочих мест и безопасность. Зеленский также добавил, что Киев хотел бы, чтобы украинские граждане начали возвращаться из-за границы уже сейчас.



Однако, опросы, проведенные в странах, в которых сконцентрировано максимальное количество украинских беженцев, показали, что немалая часть украинцев не планирует возвращаться домой даже при условии полного завершения вооруженного конфликта с позитивным для Киева результатом.

За время с начала проведения российской спецоперации на Украине подконтрольные киевскому режиму территории покинули, по разным данным, около 12 миллионов граждан. При этом, несмотря на то, что значительное число беженцев с Украины осели в странах Евросоюза (преимущественно в Польше и Германии), немалая часть разными путями покинувших подконтрольные киевскому режиму регионы людей предпочли Западу Россию и Белоруссию.

Исходя из этого, призывы Зеленского являются, по меньшей мере, бессмысленными и, вероятнее всего, рассчитаны на западную аудиторию. Глава киевского режима пытается продемонстрировать своим кураторам, что прикладывает максимальные усилия, чтобы обеспечить ВСУ достаточным количеством живой силы.
42 комментария
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +8
    Сегодня, 17:45
    Ага, для восстановления страны. Как же. Так они и поверили просроченному презику.
    Приедут восстанавливать, а им ласты завернут и отправят на мясные штурмы по минным полям.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +2
      Сегодня, 17:55
      Шольц передал вооружение ..Опять объединенная Европа в главе Германии под хлыстами англосаксов и евреев прет на Россию Ну здравости хоспода тевтоны и прочии шавки
      Начинаем нашу передачу ..!

      Может кто подзабыл ?
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +4
        Сегодня, 18:01
        Ну на счёт Германии во главе - это вы загнули. Еврофашистов в бой против нас отправили США. США финансировали Гитлера перед ВМВ для войны против России, а после войны предоставили убежище нацистским преступникам, использовали фашистскую агентуру в Холодной войне. Так что для США фашисты - свои. В США не запрещена фашистская символика и организации, которые запросто устраивают публичные акции под флагами со свастикой. am
        1. Кузнец 55 Звание
          Кузнец 55
          +4
          Сегодня, 18:10
          Во время речи Зе в Бундестаге две партии демонстративно покинули зал заседаний . Это Алтернатива для Германии и партия Зары Вагенкнехт . Плакался и просил опять все .
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +2
            Сегодня, 19:03
            Алиса Вайдель и Сара Вагенкнехт - умные женщины, настоящие патриоты Германии, последовательно отстаивающие её интересы. Вполне логично, что они не стали слушать просроченного нелегитимного укрофюрера. Особенно удивительно их единомыслие по Украине да и по защите германских национальных интересов, поскольку Алиса - правая, а Сара - левая. Это ж насколько продажен лидер болота Шольц, что правые и левые едины в борьбе против него.
        2. ГолыйМужик Звание
          ГолыйМужик
          0
          Сегодня, 20:01
          Англосаксы за века весьма преуспели в стравливании стран для собственной выгоды. Ни никаких принципов, кроме собственной выгоды у них нет. Мораль - это когда можно так давить на другие страны, а не для себя.
      2. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 18:25
        Это укро-беженцам в Евросоюз, США, Канаду... первый звоночек. А, с последним звонком увидим картинки работы "ТЦК - отлов захисников 2:0", но уже в западном варианте. Фронта им не миновать.
        1. Наган Звание
          Наган
          +2
          Сегодня, 18:35
          У кого мозги остались, пока не поздно хиляйте в Финляндию или Эстонию, а там и до Ленобласти недалече. А из Питера на Дон, "с Дону выдачи нет".lol
          1. frruc Звание
            frruc
            +3
            Сегодня, 18:47
            Наган
            А из Питера на Дон, "с Дону выдачи нет".

            У нас, на Дону их- "беженцев" и без того уже полно.
        2. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 19:15
          Многие из западных ухилянтов со временем постараются переобуться, подчистить свои следы в интернете и просочиться на нашу сторону.
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +1
            Сегодня, 19:28
            Цитата: Бородач
            Многие из западных ухилянтов со временем постараются переобуться, подчистить свои следы в интернете и просочиться на нашу сторону.

            Более того, полезут на должности в местные администрации.
            1. Бородач Звание
              Бородач
              +1
              Сегодня, 19:32
              Интернет всё помнит. Донецкие и луганские тоже деменцией не страдают. На руководящие должности в освобожденной Малороссии надо ставить граждан из ЛДНР.
              1. Сергей Аверченков Звание
                Сергей Аверченков
                +1
                Сегодня, 19:53
                Я давно говорил о таком виде дискредитации, но тогда меня не поняли
    2. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 18:44
      ......., чтобы принимать активное участие в процессе восстановления страны.

      Зеля считает , что щирые xoxлы дурнее него что ли. Не для того они утекали, чтобы потом возвращаться и подвергать себя опасностям, да и работать они не желают.
    3. Cвободный Звание
      Cвободный
      +3
      Сегодня, 18:54
      Все верно, эти ребята давно мечтали свалить из Украины, и требовали безвизового режима, что и единственно годного сделал Порошенко для страны, создал возможность свалить из нее и возвращаться обратно с хорошим шансом прямиком в окоп идея так себе
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 19:17
        Если бы только в окоп возвращаться, а то сразу прямиком к Бандере. am
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 20:14
      Еще бомбить не закончили. Смысл-" восстанавливать"?)
  2. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 17:48
    Ага сразу в центры ТЦК возвращаться а лучше в волочанск.
  3. Taskhyl
    Taskhyl
    0
    Сегодня, 17:48
    Да этих граждан скоро из европы обратно под конвоем в теплушках эшелонами повезут. Так что не бзди, Вовчик -будет у тебя пара миллионов штыков оттуда
  4. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 17:53
    Он хочет отправить их на фронт, как агнцев на заклание, но ему не удастся их обмануть.
  5. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 17:57
    возвращаться из-за границы

    laughing wassat Щассс послушают его! lol Уже для них ловушки и капканы приготовлены!Хватать, вязать, тащить на фронт.
  6. Biff
    Biff
    0
    Сегодня, 17:57
    Не знаю кто как, но дальнобойщики даже если война и закончится, то минимум ещё год спешить не будут.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:00
    А кто в ЕС этих украинцев спрашивать будет .Вас не на передовую ,а на восстановление Украины.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 19:05
      Цитата: tralflot1832
      А кто в ЕС этих украинцев спрашивать будет .Вас не на передовую ,а на восстановление Украины.

      Ну, да, yes например, ремонт окопов после бомбардировок это тоже строительно-восстановительные работы.
  8. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Сегодня, 18:07
    Йа, йа! Натюрлих! Вас ждет белий булька и сдобний деффка! Ви арбайт на благо великий рейх. Так они и повелись...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 19:08
      Цитата: Фразах
      Йа, йа! Натюрлих! Вас ждет белий булька и сдобний деффка! Ви арбайт на благо великий рейх. Так они и повелись...

      Они-то понятное дело не повелись, но их просто переловят, как бешеных собак.
  9. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    0
    Сегодня, 18:11
    Зеленский призвал украинских граждан уже сейчас возвращаться из-за границы для восстановления страны
    =========
    Он не уточнил какой страны...
  10. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 18:29
    Провальный и убыточный проект "укра" закрывается! Навсегда! Полностью!
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 19:10
      Цитата: Wolfskin1993
      Провальный и убыточный проект "укра" закрывается! Навсегда! Полностью!

      Пока нет. США ещё не до конца развалили экономику Европы. Года два-три за Украину держаться будут.
  11. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 18:31
    Ласкаво просимо на могилизацию, на фронтах мяса нехватка.
  12. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 18:40
    Киев хотел бы, чтобы украинские граждане начали возвращаться из-за границы уже сейчас.

    Чтобы сразу призвать в армию
  13. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 18:47
    Зеленский также добавил, что Киев хотел бы, чтобы украинские граждане начали возвращаться из-за границы уже сейчас.

    Интересно, много д'ураков найдëтся?
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 19:12
      Цитата: Васян1971
      Зеленский также добавил, что Киев хотел бы, чтобы украинские граждане начали возвращаться из-за границы уже сейчас.

      Интересно, много д'ураков найдëтся?

      Пример майдана говорит, что д,ураков на Украине, как саранчи в жару.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 19:35
        «д,ураков на Украине, как саранчи в жару.»©
        Но для добровольной отправки на убой, наверное, всë таки, нет...
      2. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 20:05
        Те, кто вовремя свалили с корабля, наверное чуть умнее оказались. Вряд-ли вернутся добровольно.
  14. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 18:52
    На это фуфло даже лохи не поведутся, на восстановление... Смешно. Забреют тут же, АК, два магазина, пара гранат и вперёд. Тут только отлов, погрузка в товарные вагоны с вооруженной охраной. И все равно большинство дальше свинтят, туда где выдачи нет.))
  15. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +1
    Сегодня, 18:53
    Восстанавливать… жесть конечно! Они типа восстановили ДнепроГЭС, 3 года без выходных, у ЕС дефицит бюджета, митинг, речи на мове и англ. , пляски и спевания, подходим резать ленточку ножницами и тут из России прибывает Кинжал. Зачем ножницы, дарагой, сразу Кинжал. Господи, задержи этого клоуна в должности, ну проще будет все это дерьмо /404/ похоронить!
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 19:15
      Цитата: Glagol1
      Господи, задержи этого клоуна в должности, ну проще будет все это дерьмо /404/ похоронить!

      Полностью согласна. Так оно и есть. yes
  16. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 18:53
    А-ха-ха-ха. Конечно, для восстановления страны... но зелибобик умалчивает, что сначала придется восстанавливать в границах 1991 года. Чубатые все ломанулись на родину.
  17. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 18:54
    Так они и прыгали, чтоб ускакать в гейропу за кружевными труселями! Так что, клоун, подыхай в одиночку под заунывную "ще не вмерла 404".
  18. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 19:27
    А где можно получить свою долю на восстановление? what
  19. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 20:02
    Зеленский призвал украинских граждан уже сейчас возвращаться из-за границы для восстановления страны
    - ищи дураков - укры приедут, а их отправят на фронт, где из них будут делать фарш для черных трансплантологов - зеле нужны укры, чтобы набивать баблом свой карман!