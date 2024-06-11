Утративший легитимность глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своего выступления в немецком Бундестаге призвал покинувших Украину граждан уже сейчас возвращаться, чтобы принимать активное участие в процессе восстановления страны.Зеленский не исключил, что после завершения боевых действий покинувшие Украину граждане приедут восстанавливать страну, при этом глава киевского режима пообещал обеспечить необходимое количество рабочих мест и безопасность. Зеленский также добавил, что Киев хотел бы, чтобы украинские граждане начали возвращаться из-за границы уже сейчас.Однако, опросы, проведенные в странах, в которых сконцентрировано максимальное количество украинских беженцев, показали, что немалая часть украинцев не планирует возвращаться домой даже при условии полного завершения вооруженного конфликта с позитивным для Киева результатом.За время с начала проведения российской спецоперации на Украине подконтрольные киевскому режиму территории покинули, по разным данным, около 12 миллионов граждан. При этом, несмотря на то, что значительное число беженцев с Украины осели в странах Евросоюза (преимущественно в Польше и Германии), немалая часть разными путями покинувших подконтрольные киевскому режиму регионы людей предпочли Западу Россию и Белоруссию.Исходя из этого, призывы Зеленского являются, по меньшей мере, бессмысленными и, вероятнее всего, рассчитаны на западную аудиторию. Глава киевского режима пытается продемонстрировать своим кураторам, что прикладывает максимальные усилия, чтобы обеспечить ВСУ достаточным количеством живой силы.

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