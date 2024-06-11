Минобороны Словакии признало незаконной передачу Украине истребителей МиГ-29 из состава ВВС республики

Украина незаконно получила словацкие истребители МиГ-29, в Братиславе инициировано расследование в отношении экс-министра обороны республики Ярослава Надя. Об этом сообщил госсекретарь военного ведомства страны Игор Мелихер.В Министерстве обороны Словакии готовят расследование в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя, незаконно передавшего истребители МиГ-29 из состава ВВС республики Киеву. По словам Мелихера, законы Словакии запрещают правительству в отставке принимать решения во внешней политике, а на момент передачи министр обороны не был наделен соответствующими полномочиями.— заявил представитель Минобороны республики.Как поясняется, в декабре 2022 года парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству, которое сложило свои полномочия, но продолжало выполнять обязанности до формирования нового кабмина после выборов. Несмотря на запрет совершать международные сделки, весной 2023 года правительство приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть ЗРК «Куб». Первые четыре истребителя прибыли своим ходом под управлением пилотов украинских ВВС. Остальные девять самолетов были доставлены на Украину наземным транспортом.

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