Минобороны Словакии признало незаконной передачу Украине истребителей МиГ-29 из состава ВВС республики

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Минобороны Словакии признало незаконной передачу Украине истребителей МиГ-29 из состава ВВС республики

Украина незаконно получила словацкие истребители МиГ-29, в Братиславе инициировано расследование в отношении экс-министра обороны республики Ярослава Надя. Об этом сообщил госсекретарь военного ведомства страны Игор Мелихер.

В Министерстве обороны Словакии готовят расследование в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя, незаконно передавшего истребители МиГ-29 из состава ВВС республики Киеву. По словам Мелихера, законы Словакии запрещают правительству в отставке принимать решения во внешней политике, а на момент передачи министр обороны не был наделен соответствующими полномочиями.



Истребители МиГ-29 ушли на Украину незаконно. В отношении действий бывшего министра обороны Ярослава Надя готовлю юридические шаги. Правда стала известна. Экспертного анализа, которым (...) Надь оправдывал передачу МиГ-29, однозначно не существует.

— заявил представитель Минобороны республики.

Как поясняется, в декабре 2022 года парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству, которое сложило свои полномочия, но продолжало выполнять обязанности до формирования нового кабмина после выборов. Несмотря на запрет совершать международные сделки, весной 2023 года правительство приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть ЗРК «Куб». Первые четыре истребителя прибыли своим ходом под управлением пилотов украинских ВВС. Остальные девять самолетов были доставлены на Украину наземным транспортом.
30 комментариев
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  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +4
    Сегодня, 17:51
    Быстро отправьте телохранителей к президенту Словакии. Бандиты снова попытаются убить его.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +2
      Сегодня, 18:09
      Цитата: Carlos Sala
      Быстро отправьте телохранителей к президенту Словакии. Бандиты снова попытаются убить его.

      Да черт с ним поздно пить боржоми ..Мы эти МИГ уже давно сбили
      Сейчас начнется вой под Рюьев день Мы не виноватыееееее
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 18:26
        Цитата: Караванщик
        Да черт с ним поздно пить боржоми ..Мы эти МИГ уже давно сбили
        Главное - вовремя расследование начать... Эээстооонцы завидуют скорости и неистово аплодируют - хлоп........хлоп........хлоп......
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 19:24
          А не эта ли Надя стояла за покушением на Фицо? am what
          Может его так хотят зачистить, чтобы не портить отношения с ЦРУ? wink
          Подозрительно всё это. Столько времени прошло, а сейчас решили генерала схватить за Фаберже. yes
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +3
            Сегодня, 19:33
            Цитата: Бородач
            А не эта ли Надя стояла за покушением на Фицо?
            Может его так хотят зачистить, чтобы не портить отношения с ЦРУ?
            Вряд ли Надя... Поставка МиГов - разовая акция. Хотя их, акций, столько было, что непонятно, почему именно Надю, именно за МиГи и именно сейчас крутят.
            Фицо пули поймал за вектор политики. В комплексе, так сказать. Хотя уши ЦРУ просматриваются на башке того престарелого духовного родственника нашей Новодворской совершенно явственно. Хотя и внутренних разборок исключать нельзя.
            Да только вот дела больше нет - в их боданиях разбираться... Тут у самих непонятно, кто, кого и за что грызёт. За своими "рокировками" следить не успеваем...
            1. Бородач Звание
              Бородач
              0
              Сегодня, 19:47
              Категорически не согласен с вами. no
              Если вы не страдаете паранойей, то это ещё не значит, что они не следят. yes
              Какой смысл сейчас дёргать генерала за косяки более чем годичной давности? Самолёты - тю-тю. Улетели в последний путь, к Бандере. am good
              А если следствие по делу началось сразу после того, как Фицо снова стал премьером и Надя узнала об этом? Де- юре он не имел права передавать самолёты в тот переходный период из-за перехода полномочий, но сделал это, нарушив закон. Значит у него была мотивация или болевые точки, на которые надавили. Очевидно, что эта поставка была не выгодна Словакии и её обороноспособности. У Нади была личная заинтересованность, однозначно. yes Узнав, что его хотят взять за Фаберже за нанесение ущерба обороноспособности Словакии, он вполне мог пойти на сотрудничество с ЦРУ и СБУ, п возможно был завербован ранее. Так что у Нади прямой интерес обнулить Фицо. am
              Фицо же хочет его укатать в каталажку на законных основаниях, чтобы не нарываться на проблемы с ЦРУ. После покушения - это вполне предусмотрительно.
              Как вам такая версия?
      2. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        -2
        Сегодня, 19:43
        словаки сделали правильный шаг, теперь те кто хочет передать кастрюлям оружие будут думать и над тем что возможно после всего , даже когда СВО закончится и к власти придут адеватные люди, то их ожидает суд и тюрьма.
        теперь будут все равно подписывать все писульки но при этом гузка уже дрожать будет
  2. sedoj Звание
    sedoj
    +3
    Сегодня, 18:02
    Истребители МиГ-29 ушли на Украину незаконно.

    И что, теперь вернут обратно? Свежо предание, да верится с трудом. Скорее последует окрик из-за лужи и всё расследование спустится на самотёк. Хотя...
    1. VladimirNET Звание
      VladimirNET
      +1
      Сегодня, 18:59
      Цитата: sedoj
      И что, теперь вернут обратно?

      Это ответка Фитца - за то, что его попытались "убрать",
      ну хотя бы - посадят теперь негодяев...
    2. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 20:00
      Цитата: sedoj
      Истребители МиГ-29 ушли на Украину незаконно.

      И что, теперь вернут обратно? Свежо предание, да верится с трудом. Скорее последует окрик из-за лужи и всё расследование спустится на самотёк. Хотя...

      Ага, сначала передали, а спустя время "ой, неправильно, незаконно". Прям "крокодиловы слёзы" !
      Пытаются делать хорошую мину при плохой игре ?
  3. TwilightElf Звание
    TwilightElf
    -1
    Сегодня, 18:05
    : ушли и....100500 как в очках лепетал ежедневно....типо утилизировали)
  4. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 18:08
    весной 2023 года правительство приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть ЗРК «Куб»

    Поражает скорость расследования!
    Всего год с небольшим понадобилось, чтобы это понять...
    Думаю, скоро, лет через пять-десять, мы узнаем все последствия такого шага
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 18:10
    И что будет Словакии??????? За такой враждебный шаг.
  6. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 18:20
    Минобороны Словакии признало незаконной передачу Украине истребителей МиГ-29 из состава ВВС республики

    Можно подумать, что России бы полегчало от такого признания!
    Ваши самолёты будут убивать наших граждан и военных, ломать объекты недвижимости и инфраструктуры!!!
    Или вы так решили отмазаться от ответственности перед Россией? Дескать это всё он! Один? Кто поверит этой бредятине? Один человек, в наше время, мало что может сделать. Ему нужны сообщники, исполнители.
    Наконец ему нужны политики, что будут обеспечивать медийность его действий.
    Так что и ответственность ваша будет общей! am
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 19:44
      Вы где находились последнее время? Вы вообще в курсе что Фицо чуть не убили за то что пошел против америки?
  7. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 18:21
    Ну и что дальше? Техника тютю и обратно уже не вернется, денеги тоже.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 19:45
      зато поджигатели войны уже будут переживать что через какое то время их могут посадить. и теперь они 10 раз подумают как передать оружие и себя не подставить. а это опять затягивание по времени. что кастрюлям ой как не в благо
  8. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 18:26
    Извините! Но мы их уже сбили! ВВС РФ.
  9. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 18:29
    Требуйте вернуть, или компенсации по рыночной цене как за новые. В европейский суд на них подайте. Если что, соглашайтесь взять F-16 из наличия ВСУ взамен утраченных МИГов.
  10. Alnik53 Звание
    Alnik53
    +1
    Сегодня, 18:31
    Маленькая, но Гордая Словакия показала (пусть и не очень большие) зубки тем, кто пока еще сидит в высоких кожаных креслах. Должности - не вечны, а за поступки и решения отвечать придется. Здоровья тебе, Фицо!
    Да, и хороших профи-телохранителей, а не этих прпид=рков
  11. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +1
    Сегодня, 18:32
    Теперь Надю посадят , а потом выпустят и на украине наградят ... Где-то это было уже...
  12. Tenebrosi Звание
    Tenebrosi
    0
    Сегодня, 18:40
    Самолёты назад не вернут . Так что они могут его хоть расстрелять
  13. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 18:41
    Не совсем так. Тут скорее служебный подлог. Генерал, ответственный за процедуру, мягко говоря, подделал факты, а чиновники, поверив генералу на слово, дали добро. Интересно, этому генералу сколько жить осталось? Вспоминаем про инженеров боинга…
  14. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 19:29
    Но было поздно... Обратно даже металлолома не получат...
    Надо сначала думать, потом делать yes
  15. PROVINCIAL Звание
    PROVINCIAL
    -1
    Сегодня, 19:30
    Хороший ход. Теперь, в случае неблагоприятного исхода............. Словакия будет пытаться этим фактом избежать ответственности.
  16. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +1
    Сегодня, 19:47
    "...13 истребителей МиГ-29 и часть ЗРК «Куб»...." А сколько тут нытиков - "наше МО врёт, что сбили больше самолётов и уничтожили средств ПВО, чем у окраины всего было". Вот так оно всё обстоит на самом деле. И это только одна маленькая Словакия ....
  17. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 19:56
    Да ничего не будет они как были фашистами так и остались.
  18. helilelik Звание
    helilelik
    0
    Сегодня, 19:58
    И что,назад будут требовать?
  19. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 20:02
    Если члены словацкого Правительства и чиновники МО, принимавшие участие в передачи вооружения Укрореху, сядут "за решётку", тогда, всё сказанное и делающеяся, в отношении к Укрорейху, будет похоже на "государственную" правду и желание нового руководства страны здраво смотреть на нынешнюю международную обстановку... А если всё закончится "бла - бла - бла" в местной прессе и СМИ, то все сказанное - фарисейство чистой воды....
  20. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 20:09
    Истребители МиГ-29 ушли на Украину незаконно. В отношении действий бывшего министра обороны Ярослава Надя готовлю юридические шаги.
    recourse О как. В Словакии законы.... feel