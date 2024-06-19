Просто жангада

Вот эта модель, сделанная когда-то давным-давно… Не совсем она такая, как должна быть, судя по фотографиям и чертежам, но так было проще сделать детям-четвероклассникам. Особенно им понравился парус с заплатками. От него они были просто в восторге!

На наше счастье, в польском журнале «Малый моделяж» в своё время было подробно рассказано и об устройстве жангады, и о том, как сделать её модель. Для сына или внука школьника младших классов это, между прочим, «самое то» – не слишком трудно, но в итоге красиво. Когда моя внучка училась в начальных классах 47-ой школы г. Пензы, я сделал с ними модель жангады из бумажных «брёвен» и палочек для шашлычков, и им она очень понравилась

А вот в Национальном морском музее Корнуолла в Фалмуте в Англии жангаду подвесили на стене…

Моя жангада уплывает вдаль. Но я вернусь, коль даст мне Бог, Мои спутники тоже вернутся. И будет наш улов хорош. И благодарность Богу мы вознесем, Вернуться он нам дал домой! Утренняя звезда освещает мой путь. Я знаю, что не буду одинок, Ведь ты, Мария, думаешь обо мне. Песня «Марш рыбаков», написанная ещё в 1957 году бразильским композитором Доривалом Каимми. Текст в авторской интерпретации

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»