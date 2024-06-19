Просто жангада
Настоящая бразильская жангада. Фотография shutterstock
Но я вернусь, коль даст мне Бог,
Мои спутники тоже вернутся.
И будет наш улов хорош.
И благодарность Богу мы вознесем,
Вернуться он нам дал домой!
Утренняя звезда освещает мой путь.
Я знаю, что не буду одинок,
Ведь ты, Мария, думаешь обо мне.
Песня «Марш рыбаков», написанная ещё в 1957 году бразильским композитором Доривалом Каимми. Текст в авторской интерпретации
Люди и культура. «Напишите ещё про какие-нибудь необычные суда!» – написал мне один из читателей ВО. И сегодня у меня есть возможность рассказать про одно очень необычное плавучее средство, тем более интересное, что видеть его мне довелось буквально на расстоянии протянутой руки. Судно это, вернее, судёнышко, хотя правильнее всего будет сказать – «плот под парусом», – это жангада, плавучее средство бразильских рыбаков.
Интересно, что к плотам у меня почему-то совсем особое, какое-то трогательное отношение. А всё потому, что именно плот был моей первой самоделкой в далёком-далёком детстве, и как он выглядел, я помню до сих пор.
А потом, как все мы знаем, был фильм «Генералы песчаных карьеров», с которого наши советские люди выходили с мокрыми глазами, и «Песня о беспризорном мальчишке», которая, так же как и этот фильм, завоевала сердца миллионов. Вот только в силу природного скептицизма я решил, что текст песни в «Генералах…» был совершенно другой, и в своём предположении не ошибся. Начал искать и… нашёл, что это песня о рыбаках и Боге, а ещё в ней поётся о каком-то плоте под названием «жангада».
Жангада из кинофильма «Тайна Жоао Карраль» (1959)
Кадр из фильма. Индейцы собираются преследовать амазонскую жангаду
Тут память мне подсказала, что это название я где-то уже слышал. Подумал и вспомнил, что был такой роман у Жюля Верна «Восемьсот лье по Амазонке», герои которого плыли по ней на огромном плоту, который тоже назывался жангада. По этому роману был даже снят кинофильм – «Тайна Жоао Карраль», который в далёком детстве произвёл на меня просто потрясающее впечатление, зато потом, во взрослом состоянии, почему-то показался неинтересным и каким-то убогим.
Обложка жюльверновского романа «Жангада, или восемьсот лье по Амазонке»
Больше меня жангада ни в каком виде не интересовала до тех пор, пока я не попал в военно-морской музей Барселоны. И вот там-то буквально на расстоянии вытянутой руки я и увидел самую настоящую жангаду – дикую, но какую-то очень симпатичную, и… проникся к ней живым интересом. Начал искать информацию и вот что за несколько лет насобирал…
Жангада из военно-морского музея Барселоны
А вот в Национальном морском музее Корнуолла в Фалмуте в Англии жангаду подвесили на стене…
Оказалось, что жангада – это парусный плот, сделанный из дерева, используемый на севере Бразилии. В общем, конструкция жангады не изменилась, наверное, со времён неолита. Её треугольный парус, также известный как «латинский», позволяет плыть против ветра, используя разницу давлений воздуха, на внешней и на внутренней стороне. В жангаде в верхней части треугольника имеется изящная, почти параболическая кривая, а внизу – ещё одна, более вытянутая и короткая. Эта асимметрия обусловлена необходимостью манипулировать мачтой, которая плавно поворачивается вокруг своей оси. То есть управлять жангадой очень непросто. Но зато это очень маневренное и скоростное судёнышко, которому не страшен даже океан.
Модель жангады
Традиционная жангада не имеет металлических деталей, таких как гвозди; его конструкция полностью собрана с помощью верёвок, изготовленных из волокон ручной работы. Жангада обычно изготавливается из шести деревянных брёвен (обычно это наилегчайшая бальза), скреплённых вместе параллельно: двух в центре (называемых мейос, или центральные), ещё двух по обе стороны от них (называемых мимбура) и двух снаружи, которые называются бордос.
Схематический план жангады
Четыре центральных бревна (мейос и мимбура) соединяются твёрдыми деревянными колышками, сделанными из более прочной древесины, чем брёвна. Затем бордо прикрепляют к мимбурам с помощью большого количества деревянных колышков, чтобы их можно было поднять выше. На этой базовой платформе установлены два деревянных «постамента», каждый из которых опирается на четыре деревянных стержня, зафиксированных на мимбуре. «Постамент» в центре служит для крепления мачты жангады. Задний – это сиденье также на четырёх ножках, называемое «главным сиденьем», потому что человек, сидящий на нём, управляет жангадой с помощью рулевого весла.
На наше счастье, в польском журнале «Малый моделяж» в своё время было подробно рассказано и об устройстве жангады, и о том, как сделать её модель. Для сына или внука школьника младших классов это, между прочим, «самое то» – не слишком трудно, но в итоге красиво. Когда моя внучка училась в начальных классах 47-ой школы г. Пензы, я сделал с ними модель жангады из бумажных «брёвен» и палочек для шашлычков, и им она очень понравилась
Вот эта модель, сделанная когда-то давным-давно… Не совсем она такая, как должна быть, судя по фотографиям и чертежам, но так было проще сделать детям-четвероклассникам. Особенно им понравился парус с заплатками. От него они были просто в восторге!
Весло мастера закреплено между одной из мимбур и одним из мейосов. Между двумя мейо есть ещё одно отверстие, позволяющее разместить в нём доску болина (от английского «булинь»), которая выполняет функцию шверта и может регулироваться по высоте и углу наклона. Доска болина уменьшает боковой дреф жангады, когда она идёт крутым бейдевиндом.
Палуба настоящей жангады крупным планом
Все компоненты традиционной жангада делают вручную: от мачты до паруса, от верёвок до сиденья, рыболовных сетей, рыболовных крючков, якорей и ящиков для хранения рыбы и других вещей. Её экипаж, на традиционных вариантах жангады, составляет от 3 до 5 человек. Эта группа работает на пространстве примерно от 5 до 7 метров в среднем в длину (хотя есть жангады и больше 8 метров) и от 1,4 до 1,7 метра в ширину.
Жангады сегодняшнего дня приобрели руль, новый корпус и вообще смотрятся весьма современно!
Количество выходов в море сильно различается в зависимости от продолжительности плавания, выбранного курса и планируемой к вылову рыбы. Обычное плавание длилось от трёх дней до недели (иногда и больше, по словам старых рыбаков), причём жангады уходили в открытом море на расстояние до 120 км от берега. Теперь редко кто плавает более трёх дней и отходит от берега дальше, чем на 50 км. Сейчас наиболее распространён рейс одной рыболовной команды на одной джангаде. Тем не менее, во многих точках бразильского побережья, особенно в Сеаре, проводятся даже массовые заплывы на жангадах, включая гонку, которая проводится в порту Мукурипе, в Форталезе. В этом популярном соревновании участвуют десятки жангад.
Палуба современной жангады
Распространение жангады на изолированном севере Бразилии стала результатом культурного обмена между Индией, Африкой, Китаем и Японией, в основном в первые два столетия бразильской колонизации португальцами. Вышло так, что сюда попали моряки с Индийского океана и побережья Мозамбика, которые использовали рыбацкие лодки, похожие на бразильские жангады. Да и само слово жангада имеет азиатское происхождение. Оно происходит от слова «джангада» – слово из языков Южной Азии. В Южной Индии португальцы видели небольшую местную лодку под названием «джанг» – три или четыре деревянных бруса, связанных растительными волокнами. Португальцы описывали такую лодку как джанга или xaнга, а строили её из пяти или шести брёвен.
Глубина трюма
Сегодня кажется, что жангада встречается только в северном регионе Бразилии между Пернамбуку и Пиауи. Причина того, что моряки-жангадейро не встречаются по всему бразильскому побережью, связана с причудой истории: по закону неконтролируемые португальцами парусные суда систематически ликвидировались. Этот закон был введён ещё в XVII веке с целью остановить незаконный оборот золота. В то время северное побережье Бразилии было безлюдным и непроходимым для трансатлантических парусных судов, поскольку оно подвергалось сильным океанским течениям из Гайаны, что очень затрудняло заход сюда европейских судов.
«Плот Богоматери Навегантесской отправляется в море!». Красивый парус, что и говорить!
Зато благодаря своей замечательной способности плавать против ветра и использовать его силу для борьбы с океанскими течениями, жангады в этой части бразильского побережья до появления моторных лодок не знали конкуренции, причём очень долго.
Впрочем, нельзя сказать, что научно-технический и культурный прогресс XX века никак не отразился на жангаде. Сегодня традиционная жангада больше уже не строится из брёвен разного размера. Для этого используются деревянные доски, изготовленные промышленным способом, а то и из стеклопластиков. Сегодня она обзавелась вместительным трюмом и палубным люком, который туда ведёт. В этом подпалубном помещении с удобством хранится улов, там же находятся и ёмкости с сухим льдом. Но благодаря своему плоскому корпусу жангада, как и раньше, буквально скользит по воде, развивая при этом высокую скорость.
Что же касается песни «Марш рыбаков», то исполнять её начали в 1965 году, а в 1971 году она вошла в саундтрек американского фильма «Генералы песчаных карьеров» (режиссёр Холл Бартлетт), в котором автор песни исполнил одну из главных ролей. Как мы видим, поётся в ней о тяжелом труде рыбаков-жангадейро, вере в Бога и семейных ценностях, вне какой бы то ни было связи с бразильской шпаной из песчаных карьеров!
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