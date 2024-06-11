Эстония приняла решение передать Украине французские ЗРК малой дальности Mistral

Украина срочно нуждается в противовоздушной обороне (...) Мы подготовили пакет помощи так, чтобы максимизировать выгоду для Украины без ущерба боеготовности Сил обороны Эстонии, и мы сможем максимально быстро пополнить необходимые запасы,

Эстония приняла решение поддержать Украину поставкой зенитных систем малой дальности, передав Киеву французские ЗРК Mistral и ракеты к ним. Об этом сообщил министр обороны республики Ханно Певкур.Зеленский сегодня с трибуны в немецком Бундестаге призывал страны Европы раскошелиться и передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, желательно штук семь. Пока откликнулась только Эстония, но, так как у нее американских систем ПВО нет, то принято решение отдать старые французские ЗРК малой дальности Mistral. Как заявили в Таллине, на боеспособности эстонской армии передача не отразится. Количество планируемых к передаче ЗРК и ракет к ним не раскрывается.— заявил Певкур.Стоит отметить, что у Эстонии довольно большое количество ЗРК Mistral, эстонские Силы самообороны закупают их с 2009 года, периодически докупая. На вооружении ВСУ они тоже поступали, порядка ста пусковых установок в 2022 году Киеву передала Норвегия.ПЗРК «Мистраль» — разработанный французами комплекс противовоздушной обороны ближнего действия, предназначенный для поражения воздушных целей на высоте до 3 км. Принят на вооружение французской армии в 1987 году в базовой версии. Далее появились модернизированные варианты Mistral 2 и Mistral 3. В отличие от первой и второй модификаций, ракеты Mistral 3 способны поражать не только низколетящие цели, но и надводные скоростные. Обладает высокой устойчивостью к пассивным и активным электронным помехам, может применяться в любое время суток и при любой погоде.ТТХ: длина ракеты — 1,8 м, масса — 19 кг, из них 3 кг приходится на боевую часть. Боевая часть осколочная с готовыми (приблизительно 1800 шт.) осколками сферической формы из вольфрамового сплава. Масса пусковой установки — 24 кг.