Эстония приняла решение передать Украине французские ЗРК малой дальности Mistral

20
Эстония приняла решение передать Украине французские ЗРК малой дальности Mistral

Эстония приняла решение поддержать Украину поставкой зенитных систем малой дальности, передав Киеву французские ЗРК Mistral и ракеты к ним. Об этом сообщил министр обороны республики Ханно Певкур.

Зеленский сегодня с трибуны в немецком Бундестаге призывал страны Европы раскошелиться и передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, желательно штук семь. Пока откликнулась только Эстония, но, так как у нее американских систем ПВО нет, то принято решение отдать старые французские ЗРК малой дальности Mistral. Как заявили в Таллине, на боеспособности эстонской армии передача не отразится. Количество планируемых к передаче ЗРК и ракет к ним не раскрывается.



Украина срочно нуждается в противовоздушной обороне (...) Мы подготовили пакет помощи так, чтобы максимизировать выгоду для Украины без ущерба боеготовности Сил обороны Эстонии, и мы сможем максимально быстро пополнить необходимые запасы,

— заявил Певкур.

Стоит отметить, что у Эстонии довольно большое количество ЗРК Mistral, эстонские Силы самообороны закупают их с 2009 года, периодически докупая. На вооружении ВСУ они тоже поступали, порядка ста пусковых установок в 2022 году Киеву передала Норвегия.

ПЗРК «Мистраль» — разработанный французами комплекс противовоздушной обороны ближнего действия, предназначенный для поражения воздушных целей на высоте до 3 км. Принят на вооружение французской армии в 1987 году в базовой версии. Далее появились модернизированные варианты Mistral 2 и Mistral 3. В отличие от первой и второй модификаций, ракеты Mistral 3 способны поражать не только низколетящие цели, но и надводные скоростные. Обладает высокой устойчивостью к пассивным и активным электронным помехам, может применяться в любое время суток и при любой погоде.

ТТХ: длина ракеты — 1,8 м, масса — 19 кг, из них 3 кг приходится на боевую часть. Боевая часть осколочная с готовыми (приблизительно 1800 шт.) осколками сферической формы из вольфрамового сплава. Масса пусковой установки — 24 кг.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 18:30
    Как заявили в Таллине, на боеспособности эстонской армии передача не отразится.
    Как может передача отразиться на том, чего нет?
    Сколько лет прошло, а их "парад" до сих пор смешно вспомнить..

    https://www.youtube.com/watch?v=P7ZBTmKWQFk - кнопка вставки видео почему-то мёртвая...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 19:30
      Конференция по восстановлению Украины плавно переросла в конференцию по поставке вооружения, уничтожающего Украину. fool
      Всё по Оруэллу. yes
      Фашизм - он и в Еврофашистском Союзе фашизм. wink
    2. Сергей Аверченков Звание
      Сергей Аверченков
      0
      Сегодня, 19:37
      Вы правы. Я тоже хотел выяснить - что за понятие такое "боеспособность Эстонии"?
  2. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 18:51
    Эстония приняла решение передать Украине французские ЗРК малой дальности Mistral

    Лишнее доказательство, что лабухи не считают Россию угрозой для своей страны, как впрочем и все остальные "западные дер мократии и к ним примкнувшие".
    Иначе они бы наоборот пытались бы всё в дом тащить, а не раздавать.
    А поскольку от России нет никакой военной угрозы для них вот и "спонсируют" бандерлогов.
    Ну а слова обвинения в адрес России, так это просто слова бла-бла-бла, и ничего больше.
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Сегодня, 18:58
      Цитата: К-50
      доказательство, что лабухи не считают Россию угрозой для своей страны

      Не то, чтобы не считают
      Просто достаточно трезво понимают, что, в случае горячей фазы, их эти ЗРК не спасут ни разу
      На сегодняшний день их армия насчитывает порядка 7 000 человек.
      Для протокола (парадов, встречи гостей и пр) этого достаточно. Но - не более
      Зачем им ЗРК?)
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        0
        Сегодня, 19:07
        Цитата: sdivt
        Просто достаточно трезво понимают, что, в случае горячей фазы, их эти ЗРК не спасут ни разу

        С таким подходом, как у вас, все страны и передают оружие, и США тоже. А что, горячая фаза никогда не начнется Что, РФ дурная, что ли, бить по тем, кто передает оружие
      2. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 19:08
        Ну как зачем? Если есть армия, в принципе, должны быть все атрибуты, типа БТР, арты, ПВО . Иначе не страшно
    2. STALKER666999
      STALKER666999
      0
      Сегодня, 19:01
      Не совсем. Будут переданы ракеты ,,Mistral,, , так сказать с истекающим сроком хранения. А ,,Mistral -3,, , которые Эстония и постоянно докупает, ни кто и передавать не собирается.
    3. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 20:17
      Правительству точно ничего не грозит, насчёт обычных лабухов вряд ли у кого-то есть такая уверенность
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 18:53
    Что будет Эстония за враждебные шаги против РФ ??????
    1. Иванов_Иван2 Звание
      Иванов_Иван2
      0
      Сегодня, 19:01
      хотелось бы , чтобы это недоразумение исчезло с карты, как вообще можно было дать им независимость? просто так дали, они никогда даже не боролись за это
  4. Звездочет Звание
    Звездочет
    -1
    Сегодня, 18:55
    А как они собрались противостоять путинской орде?
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 18:58
    . Стоит отметить, что у Эстонии довольно большое количество ЗРК Mistral, эстонские Силы самообороны закупают их с 2009 года,

    Прибарохлились...
    Вот с барского плеча и расщедрились....
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 19:09
      Они-то закупают, а утыркам даром дарят
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 19:14
        Будь уверен спросят втройне... задаром ничего не дадут.... но позже, когда проценты набегут.... wassat
        1. tur-tur Звание
          tur-tur
          0
          Сегодня, 20:04
          Не так. Схема такая. Украине отдадут, но из "Фонда мира ЕС" получат деньги на закупку того же оружия, но в современной модификации. Соответственно в разы больше денег. Схема рабочая. Не раз эстонцами использованная.
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 19:04
    Мал клоп, а вонюч!
    (Народная мудрость)
  7. Semovente7534 Звание
    Semovente7534
    +1
    Сегодня, 19:09
    Это не имеет никакого отношения к данной статье, но только что появились новости о том, что Хантер Байден был признан виновным в незаконном приобретении огнестрельного оружия, и теперь ему грозит до 25 лет тюремного заключения.
  8. Русь Звание
    Русь
    +1
    Сегодня, 19:12
    . Зеленский сегодня с трибуны в немецком Бундестаге призывал страны Европы раскошелиться

    С 8 до 10- ти у него запланировано попрошайничество....
  9. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 19:26
    Ну... Нам легче в эстонии будет yes