Депутаты немецкого Бундестага от нескольких партий бойкотировали выступление Зеленского

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Депутаты немецкого Бундестага от нескольких партий бойкотировали выступление Зеленского

В Германии депутаты Бундестага от партий "Союз Сары Вагенкнехт" и "Альтернатива для Германии" бойкотировали выступление утратившего легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщает немецкая пресса, парламентская фракция "Союза Сары Вагенкнехт" в полном составе отсутствовала в зале во время выступления Зеленского, а значительное количество представителей "АдГ" покинуло зал заседаний, заявив, что отказываются слушать "оратора в камуфляжном костюме с истекшим сроком полномочий, который находится в должности только в качестве президента войны и попрошайки". В партии Сары Вагенкнехт объяснили свой бойкот тем, что личность главы киевского режима является источником "крайне опасной спирали эскалации".



Таким образом, на Западе складывается негативная для Зеленского тенденция, при которой главу киевского режима, ранее, как во времена своей концертной деятельности, собиравшего полные залы, уже в ближайшем будущем, вероятнее всего, перестанут воспринимать в качестве главы государства. В пользу этого, помимо прочего, свидетельствует практически полный провал организованной Зеленским конференции в Швейцарии, для участия в которой некоторые страны Запада делегировали министров по делам инвалидов и глав других не совсем уместных на подобных мероприятиях ведомств.

Зеленский прибыл с визитом в Германию для участия в так называемой "конференции по восстановлению Украины". Помимо официальных мероприятий, глава киевского режима планирует посетить военную базу, на которой немецкие инструкторы проводят обучение боевиков ВСУ.
9 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 21:34
    Депутаты немецкого Бундестага от нескольких партий бойкотировали выступление Зеленского
    . Ладно, устроили демарш... но что это меняет? У немецкого обывателя очередной зае е е ход, захотелось поскакать, вроде как на новых граблях, вот только грабли то СТАРЫЕ, только с другой стороны!
    Выбрали, вроде как не нациков, но если присмотреться тщательнее, они самые и есть, только под другой, зелёной вывеской!
    1. северный кавказ Звание
      северный кавказ
      +1
      Сегодня, 21:58
      Это у нас в 90-е ругали пропаганду и уверяли что при капитализме её нет! А фактически нам промывали мозги! Думаете в Германии нет пропаганды и промывки мозгов? Вот наши, русские немцы, они как то чётко видят ситуацию. А вот коренные бюргеры на своей волне. К чести наших русских немцев они ведут пропаганду в пользу России. Ну а что?! Екатерина была немкой. Но убив мужа стала править Россией. Никто не сказал что она незаконно пришла к власти. Наоборот. Екатерина Великая, Русская Царица! Жена Николая второго немка. Может немцам уже пора входить в состав России?
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 22:30
        Процент "русской крови" у Николая 2 составлял 1,5 процента. У Александра 2- около 6 процентов, у Александра 3- около 3 процентов.
        После Екатерины 2 русские цари практически не имели "русской крови".
  2. solar Звание
    solar
    +5
    Сегодня, 21:36
    Как сообщает немецкая пресса, парламентская фракция "Союза Сары Вагенкнехт" в полном составе отсутствовала в зале во время выступления Зеленского

    Бундестаг- 734 депутата.
    Союз Сары Вагенкнехт - 10 депутатов.
    1. алексеев Звание
      алексеев
      +1
      Сегодня, 21:46
      10 депутатов? Ничего, лиха беда начало. Для агитации и пропаганды своих идей достаточно. А сколько там депутатов альтернативы для Германии? В районе 80, вроде как. Вместе уже больше десятой части парламента.
      1. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 21:53
        А сколько там депутатов альтернативы для Германии?

        Не написали, что вышли все. Какая-то часть.
        значительное количество представителей "АдГ" покинуло зал заседаний
      2. Ярослав Тэккель Звание
        Ярослав Тэккель
        +2
        Сегодня, 22:15
        Цитата: алексеев
        10 депутатов? Ничего, лиха беда начало.

        "Новые люди", перелогиньтесь.
    2. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 22:18
      АдГ (Альтернатива для Германии) - 83 места
      Но есть нюанс.
      Непонятно, целиком ли партия провела демарш, или отдельные представители
      Кстати, АдГ традиционно позиционируют себя, как оппозиция. Возможно, это и есть причина демарша
      1. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 22:21
        Оппозиция в Бундестаге- 320 человек.
        Подавляющее большинство из оппозиции в этом демарше не участвовало. Значимость его преувеличена.
  3. Комментарий был удален.