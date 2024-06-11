В Германии депутаты Бундестага от партий "Союз Сары Вагенкнехт" и "Альтернатива для Германии" бойкотировали выступление утратившего легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского.Как сообщает немецкая пресса, парламентская фракция "Союза Сары Вагенкнехт" в полном составе отсутствовала в зале во время выступления Зеленского, а значительное количество представителей "АдГ" покинуло зал заседаний, заявив, что отказываются слушать "оратора в камуфляжном костюме с истекшим сроком полномочий, который находится в должности только в качестве президента войны и попрошайки". В партии Сары Вагенкнехт объяснили свой бойкот тем, что личность главы киевского режима является источником "крайне опасной спирали эскалации".Таким образом, на Западе складывается негативная для Зеленского тенденция, при которой главу киевского режима, ранее, как во времена своей концертной деятельности, собиравшего полные залы, уже в ближайшем будущем, вероятнее всего, перестанут воспринимать в качестве главы государства. В пользу этого, помимо прочего, свидетельствует практически полный провал организованной Зеленским конференции в Швейцарии, для участия в которой некоторые страны Запада делегировали министров по делам инвалидов и глав других не совсем уместных на подобных мероприятиях ведомств.Зеленский прибыл с визитом в Германию для участия в так называемой "конференции по восстановлению Украины". Помимо официальных мероприятий, глава киевского режима планирует посетить военную базу, на которой немецкие инструкторы проводят обучение боевиков ВСУ.

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