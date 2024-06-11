Глава европейской дипломатии заявил, что страны G7 обсуждают возможность передачи Киеву российских активов
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что правительства стран "большой семерки" в настоящее время обсуждают возможность передачи Киеву не только доходов от замороженных на Западе российских активов, но и сами эти активы.
По словам Борреля, в настоящее время Западом рассматривается возможность вместо того, чтобы ежегодно использовать для военной поддержки Украины доходы от этих активов, передать Киеву сами эти активы, таким образом увеличив поставки вооружений украинской армии. Этот вопрос планируется обсудить на ближайшем саммите "семерки".
При этом ранее США и Евросоюз отвергали возможность конфискации замороженных российских активов, поскольку такой шаг несет значительные риски для доллара и евро. Несмотря на существенные риски, Вашингтон призывает руководство Евросоюза сделать заморозку российских активов бессрочной, чтобы таким образом гарантировать возврат вложенных средств.
Ранее сообщалось, что власти Германии поддерживают планы американского руководства, предполагающие использование будущих доходов от замороженных российских активов для военной поддержки Украины.
Вашингтон готов выделить для этих целей кредит на сумму 50 миллиардов долларов, при этом рассчитывая, что он будет погашаться за счет процентов, генерируемых замороженными российскими активами. От Евросоюза США при этом ожидают если не полноценного соучастия в кредитовании, то хотя бы обязательств, что российские активы останутся иммобилизованными, а кредит будет погашен доходами, полученными с них.
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