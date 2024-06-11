Глава европейской дипломатии заявил, что страны G7 обсуждают возможность передачи Киеву российских активов

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Глава европейской дипломатии заявил, что страны G7 обсуждают возможность передачи Киеву российских активов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что правительства стран "большой семерки" в настоящее время обсуждают возможность передачи Киеву не только доходов от замороженных на Западе российских активов, но и сами эти активы.

По словам Борреля, в настоящее время Западом рассматривается возможность вместо того, чтобы ежегодно использовать для военной поддержки Украины доходы от этих активов, передать Киеву сами эти активы, таким образом увеличив поставки вооружений украинской армии. Этот вопрос планируется обсудить на ближайшем саммите "семерки".



При этом ранее США и Евросоюз отвергали возможность конфискации замороженных российских активов, поскольку такой шаг несет значительные риски для доллара и евро. Несмотря на существенные риски, Вашингтон призывает руководство Евросоюза сделать заморозку российских активов бессрочной, чтобы таким образом гарантировать возврат вложенных средств.

Ранее сообщалось, что власти Германии поддерживают планы американского руководства, предполагающие использование будущих доходов от замороженных российских активов для военной поддержки Украины.

Вашингтон готов выделить для этих целей кредит на сумму 50 миллиардов долларов, при этом рассчитывая, что он будет погашаться за счет процентов, генерируемых замороженными российскими активами. От Евросоюза США при этом ожидают если не полноценного соучастия в кредитовании, то хотя бы обязательств, что российские активы останутся иммобилизованными, а кредит будет погашен доходами, полученными с них.
9 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 21:32
    Не смешите мои/наши подковы...
    Просто хотят присвоить бабло и хоть как то компенсировать свои потери на кукуевских...
    Особенно "прикольно" когда заявляют, что эти бабки пойдут на восстановлении чего то там...
    Воры, бандиты, ВРАГ, вот и весь сказ...
    Ах да, особенно благодарны будут полосатые и гейропейским чинушам в тех фирмах, активы которых перейдут в наше пользование без возможности хоть какой то компенсации бывшим владельцам, тех активов.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 22:31
      Цитата: rocket757
      Особенно "прикольно" когда заявляют, что эти бабки пойдут на восстановлении чего то там...
      Дом горит, они денег просят новые обои купить...
      А потом скажут, что и новые обои вместе с домом сгорели.
  2. Тополь Звание
    Тополь
    +4
    Сегодня, 21:43
    Не пойму, на кого рассчитана эта пурга? Даже на западе говорят, что почти все замороженные активы - это ценные бумаги, упрощённо назовем их акциями. И мне интересно, каким образом эти акции помогут окраине? Доход от них уже сейчас обещают отдать чубатым, а больше они с этого поиметь ничего не смогут. Чтобы превратить эти акции в деньги нужно найти чудака, который купит эти заведомо ворованные бумаги с перспективой лишиться их по решению любого, даже европейского, суда. Так что эти акции им не помогут, от слова совсем. Думаю, что наверное все эти речи говорятся для нас и для шароварников: чтобы мы возмущались своими правителями, а укропы чтобы не падали духом.
    1. алексеев Звание
      алексеев
      0
      Сегодня, 21:51
      Надо отдать замороженные активы Западу добровольно. Но с элементами принуждения: в счёт уплаты наших долгов и конфискованных активов государств, юридических и физических лиц, признающих антироссийские санкции. И разойдется как в море корабли. wink
    2. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 21:54
      Отсечь чужих русских-это цель. И показать чинам.
      Вполне по силам западу разделить фин системы. 50 лет тому так и было-без ссср и китая. И др отсталых. Пусть вырвались вперед сейчас. Но запад имеет опыт жить без финансов 2-3го мира
    3. ИЛИКО
      ИЛИКО
      0
      Сегодня, 21:55
      ТОПОЛЬ ))))
      ЗАМОРОЖЕНЫ ДОЛЛАРЫ, и Запад может их направить кому хочет, но потери запада будут симметричны
      И СДЕЛАЮТ это ОНИ В ОДНОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РЕШАТ " ПАН ИЛИ ПРОПАЛ! ОТВЕТ у РОССИИ заготовлен давно,
      1. Тополь Звание
        Тополь
        +1
        Сегодня, 22:23
        И наши, и запад хором говорят, что почти все замороженные активы - это ценные бумаги. Да, стоимость их выражается в долларах, но это не деньги. Какая-то часть, конечно, и в валюте, но тут тоже есть нюансы, которые для запада очень не выгодны.
    4. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 21:56
      так шароварникам ни кто и не отдаст ни чего, активы пойдут в счет погашения долгов, на "поддержку" и т.д.
  3. ИЛИКО
    ИЛИКО
    0
    Сегодня, 21:43
    НАШ пономочный орган исполнительно