Минобороны показало кадры поражения украинского штурмовика Су-25 дроном-камикадзе «Ланцет» на аэродроме Долгинцево

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Минобороны показало кадры поражения украинского штурмовика Су-25 дроном-камикадзе «Ланцет» на аэродроме Долгинцево

Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинского штурмовика Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Как уточнили в военном ведомстве, самолет был уничтожен барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Об уничтожении двух самолетов Воздушных сил ВСУ на аэродроме говорилось в новой сводке Минобороны за прошедшие сутки, но никакой дополнительной информации не было. Позднее военное ведомство выложило в Сеть ролик с кадрами уничтожения украинского штурмовика Су-25. Как оказалось, он был поражен во время стоянки на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.



В результате прямого попадания самолет Су-25 ВСУ был уничтожен. Уничтожение самолёта подтверждается кадрами объективного контроля.

— говорится в сообщении.


Судя по кадрам, наведение «Ланцета» на цель осуществлял разведывательный беспилотник, он и снял попадание дрона-камикадзе по самолету, а также провел объективный контроль поражения цели, зафиксировав возгорание после прилета. Что примечательно, перед атакой нашего дрона данный Су-25 заправили топливом, видимо, подготавливая к вылету. В самом начале ролика прекрасно видно, как от него отъезжает автомобиль, скорей всего, топливозаправщик.

Украинские ресурсы заявляют, что российские разведывательные дроны уже давно научились работать в тылу украинских войск, залетая на довольно большую глубину, наводя на цели ракеты или дроны-камикадзе.

16 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 19:38
    Интересно какое расстояние преодолел Ланцет,сколько там км от линии боевого соприкосновения до Кривого Рога?
    1. golen Звание
      golen
      0
      Сегодня, 19:58
      Баражирующий боеприпас «Ланцет» может использоваться как для ударных, так и для разведывательных задач, имеет максимальную дальность полета 40—50 км, в зависимости от версии (последние разработки якобы 60-70 км) и максимальную взлетную массу (MTOW) около 12 кг
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 20:03
        Ланцет-3 имеет радиус поражения более 70 км,а вот насколько более неизвестно.От того же аэропорта Долгинцево до ближайшей линии боевого соприкосновения по Днепру не менее 70 км.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -2
    Сегодня, 19:39
    Надеюсь,что это был не макет.Слишком уж беззаботно он так стоял..
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 19:45
      Точно не макет.Макеты топливом не заправляют.Интересно на сколько увеличится радиус поражения Ланцета если его запускать не с катапульты с земли,а допустим создать модификацию воздушного базирования и запускать с того же БПЛА Орион-РУ?

      Судя по кадрам, наведение «Ланцета» на цель осуществлял разведывательный беспилотник, он и снял попадание дрона-камикадзе по самолету, а также провел объективный контроль поражения цели, зафиксировав возгорание после прилета. Что примечательно, перед атакой нашего дрона данный Су-25 заправили топливом, видимо, подготавливая к вылету. В самом начале ролика прекрасно видно, как от него отъезжает автомобиль, скорей всего, топливозаправщик.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 19:51
        Если таким образом можно будет Ланцет запускать хотя бы на 100 км,по радиусу поражения как УМПБ, то уже будет дело,особенно против ПВО типа Patriot.
      2. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 19:57
        Цитата: OrangeBigg
        нтересно на сколько увеличится радиус поражения Ланцета если его запускать не с катапульты с земли,а допустим создать модификацию воздушного базирования и запускать с того же БПЛА Орион-РУ?

        Нинасколько.... бпл дозвуковые, на крейсерскую выходят быстро. Поэтому или носитель будет ближе подлетать - или никакого толка. дешевле потерять бпла, чем его носитель request
    2. Авиатор_ Звание
      Авиатор_
      0
      Сегодня, 19:46
      Надеюсь,что это был не макет.
      Я тоже на это надеюсь - с чего бы от деревянного макета отъезжал заправщик?
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 19:50
        Для заправщика отьезжающая машина маловата.И обратите внимание на разрыв и даленейшее.
  3. Ham59 Звание
    Ham59
    +3
    Сегодня, 19:39
    МО, где ангары? (С) Стоп, это другое.
    Это был макет (С)
  4. БорзРио Звание
    БорзРио
    0
    Сегодня, 19:44
    Во тут попали так попали. И никаких "рядом, все равно же задело" и прочее. Четко в цель. Так и должно быть. Это результат. Супер.
  5. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    0
    Сегодня, 19:47
    Поражают и поражают и конца и края не видно. А что будет с F16, 100 лет будут поражать?! а потом через 100 лет что?F32
    1. Макsim Звание
      Макsim
      0
      Сегодня, 19:49
      угу триста не меньше вам и военкурятнику с насеста ведь видней
  6. Физорг Звание
    Физорг
    +2
    Сегодня, 19:52
    Цитата: dmi.pris1
    Надеюсь,что это был не макет.Слишком уж беззаботно он так стоял..

    Согласен, в неньке такого быть не может. В неньке все в ангарах, потому шо украинцы, потомки шумеров, а значит умные , и ненадо было ввязываться, а то Киев за три дня, а сча красные линии, а беззубые власти боятся ЯО применит, а дети в юэсэй...
    Короче это макет.
    1. Алекс Старлей
      Алекс Старлей
      0
      Сегодня, 20:03
      Ну даже если макет, то явно такой макет самолета стоит дороже чем ланцет)
  7. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:53
    Братский народ, тоже ангары не строят. Хоть какая-то польза