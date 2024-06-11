Минобороны показало кадры поражения украинского штурмовика Су-25 дроном-камикадзе «Ланцет» на аэродроме Долгинцево
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Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинского штурмовика Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Как уточнили в военном ведомстве, самолет был уничтожен барражирующим боеприпасом «Ланцет».
Об уничтожении двух самолетов Воздушных сил ВСУ на аэродроме говорилось в новой сводке Минобороны за прошедшие сутки, но никакой дополнительной информации не было. Позднее военное ведомство выложило в Сеть ролик с кадрами уничтожения украинского штурмовика Су-25. Как оказалось, он был поражен во время стоянки на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
В результате прямого попадания самолет Су-25 ВСУ был уничтожен. Уничтожение самолёта подтверждается кадрами объективного контроля.
— говорится в сообщении.
Судя по кадрам, наведение «Ланцета» на цель осуществлял разведывательный беспилотник, он и снял попадание дрона-камикадзе по самолету, а также провел объективный контроль поражения цели, зафиксировав возгорание после прилета. Что примечательно, перед атакой нашего дрона данный Су-25 заправили топливом, видимо, подготавливая к вылету. В самом начале ролика прекрасно видно, как от него отъезжает автомобиль, скорей всего, топливозаправщик.
Украинские ресурсы заявляют, что российские разведывательные дроны уже давно научились работать в тылу украинских войск, залетая на довольно большую глубину, наводя на цели ракеты или дроны-камикадзе.
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