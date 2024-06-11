Многоцелевая АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» прошли рядом с побережьем США

37
Многоцелевая АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» прошли рядом с побережьем США

Разнородная группа российских кораблей в составе фрегата «Адмирал Горшков» и многоцелевой атомной подводной лодки «Казань» прошла на удалении не более 30 км от побережья Флориды, демонстрируя флаг и обеспечивая военно-морское присутствие в отдаленных районах мирового океана. Об этом сообщают российские ресурсы.

Три американских и один канадский военный корабль следят за активностью российского фрегата и атомной субмарины. Сообщается, что отряд Северного флота прошел рядом с американским побережьем, не далее чем в 30 км от Флориды. До этого они в водах Атлантического океана отработали удары высокоточным оружием по морским целям.



Как сообщают российские медиа, если с «Адмиралом Горшковым» у американцев все было более-менее понятно, корабль прибыл в Гавану, потом под присмотром кораблей ВМС США вышел на учения, то с АПЛ «Казань» американцы лопухнулись. По имеющимся данным, субмарина шла в подводном положении и на Кубу не заходила. В общем, американцы ее потеряли и начали интенсивно искать еще 10 июня.


На поиски российской атомной подлодки были отправлены два патрульных самолёта P-8 Poseidon и два эсминца УРО типа «Арли Бёрк». Неизвестно, как проходили поиски, но «Казань» обнаружилась только сегодня примерно в 80 километрах от побережья Флориды. По крайней мере, так сообщают наши ТГ-каналы.

В российском Минобороны никак не комментируют происходящее у берегов США, там ранее сообщили о проведенном учении, и на этом всё. Напомним, что фрегат «Адмирал Горшков» является флагманом отряда Северного флота, выполняющего задачи дальнего морского похода.
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    0
    Сегодня, 20:29
    Наши боевые корабли, "не оснащенные ядерным оружием" не угрожают США. Они осуществляют мирное патрулирование для защиты наших кубинских друзей от нападения стран-изгоев: Ирана, КНДР и агрессивных пингвинов Антарктиды.
    1. Макsim
      Макsim
      -6
      Сегодня, 20:38
      не при чем тут Иран и КНДР против мексиканских колумбийских и прочих амерских наркокартелей wink
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 20:42
        Мне нравится ход ваших мыслей. Вы нашли ещё одну причину для патрулирования Карибского моря в интересах ООН, но у пиратов Карибского моря нет ракет. laughing
        А ещё Кубу можно защищать от агрессивных Китая и ЮАР. laughing
        Да хоть от марсиан. lol good
        1. Простой Звание
          Простой
          0
          Сегодня, 20:57
          ...............
          Пистолет у виска.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +2
            Сегодня, 21:04
            Хуситы бы долго не думали бить или не бить.Имей они такие возможности.
            1. Простой Звание
              Простой
              0
              Сегодня, 21:09
              Если бы им дали такую возможность, только зачем такие длинные ходы?
              1. OrangeBigg Звание
                OrangeBigg
                -2
                Сегодня, 21:10
                Ну как же.Многоходовочка.Хитрый план Петрова и Баширова.

                https://t.me/petrov_and_boshirov/26542
                1. Простой Звание
                  Простой
                  0
                  Сегодня, 21:15
                  Хуситы, муситы -это потом, сейчас просто "шах".
      2. Михаил Драбкин Звание
        Михаил Драбкин
        -3
        Сегодня, 21:14
        демонстрируя флаг и обеспечивая военно-морское присутствие в отдаленных районах мирового океана.

        Ну зачем этот неуместный пафос «обеспечивая присутствие»! Просто набираются опыта и испытывают тактику противодействия охоте на «Казань». Все элементы на месте - приманка («Казань»), охотники («Горшков», «Казань», вертолет с буями).

        В итоге возможна запись сигнатуры многоцелевой подлодки США, что полезно в Северном и Тихоокеанском бастионах стратегов. А при удаче- запись сигнатуры и американского стратега.
    2. Евстегней_Иванович
      Евстегней_Иванович
      +2
      Сегодня, 21:18
      Многоцелевая АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» прошли рядом...

      Скорее, проплыли, по течению. Кто разницу понимает. Грустно всё это. Прямая демонстрация договорённостей между между Российскими и Вашингтонскими политиками. Игра на публику, в мировом масштабе. И, больше ничего это плавание вокруг неприступных берегов не значит.
      Грустно то, что никто это даже не обсуждает. ... Отсутствие критического мышления в интеллектуальной среде - есть верный сигнал начала заката государственной системы, потерявшей обратную связь с реальностью...
      1. Простой Звание
        Простой
        0
        Сегодня, 21:48
        Кстати, можно по ЗАСовским каналам на "Адмирала Горшкова" анекдоты про Байдена иногда прогонять.
        lol
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    -4
    Сегодня, 20:34
    Трепещите, американосы! На этой лодке и Цирконы могут быть
    1. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      +6
      Сегодня, 20:43
      Пентагон в ужасе, белый дом в панике, госдеп в истерике.
      1. Простой Звание
        Простой
        -2
        Сегодня, 21:01
        Если одним залпом имеется возможность выстрелить, визуально в течение десяти секунд, то может успеть нанести упреджающий удар по приоритетным целям.
      2. Egeny Звание
        Egeny
        +1
        Сегодня, 21:01
        ...в ужасе или нет, но четыре "патрульные" единицы "потеряли" нашу лодку...
        ну что же, молодцы наши ребята
        1. Простой Звание
          Простой
          0
          Сегодня, 21:12
          Цитата: Egeny
          но четыре "патрульные" единицы "потеряли" нашу лодку...



          Да уж, или посейдоны искать или русскую подводную лодку или квакенов.
      3. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 21:05
        Цитата: военком Котёнок
        Пентагон в ужасе, белый дом в панике, госдеп в истерике.


        И только Байден мирно похрапывает в овальном кабинете.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 22:36
          Цитата: OrangeBigg
          Цитата: военком Котёнок
          Пентагон в ужасе, белый дом в панике, госдеп в истерике.


          И только Байден мирно похрапывает в овальном кабинете.

          А где-то в Майами неприятная дрожь пробила простого российского пенсионера А.Козырева...
    2. северный кавказ Звание
      северный кавказ
      0
      Сегодня, 21:29
      А что Цирконы? А если Кремнии? Других способов противостояния с конкурентами нет? Может лучше чисто случайно контейнеровоз затопить в одном из портов США? В России диверсионная работа совсем сошла на нет? Может наркокартели подтолкнуть поставлять больше наркоты в США? А что? Штаты неплохо так подсуетились с сельским хозяйством Афганистана! Конечно штаты крышуют накобизнес. Но почему мы не составляем штатам конкуренцию и не направляем наркоту нашим полосатым партнёрам? Хватит уже болтать! Когда гадить начнём?
  3. golen Звание
    golen
    +3
    Сегодня, 20:37
    Надо каждый месяц по одной лодке с "Булавами" направлять по ближе к территории США.
    1. Макsim
      Макsim
      +2
      Сегодня, 20:45
      можно просто анонсировать, что в гости на Кубу Белгород зайдет с ясенями
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 20:46
      Лодки с Булавами надо отправлять на патрулирование в Охотское море, объявив его нашим внутренним морем и заткнув все дырки в проливах, чтобы даже бакланы не могли просочиться в Охотское море. laughing
      Просто на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле надо разместить наши ядерные миротворческие гуманитарные экологические ракеты наземного базирования и С-400, С-500yes
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +2
        Сегодня, 20:55
        Охотское море и так наше, да, японцы хулиганят, а янки очень хотят, но не суются сюда.
      2. SEVERIN Звание
        SEVERIN
        +2
        Сегодня, 20:59
        Охотское море прерогатива ТОФ, Северный Флот развлекается по своему.
      3. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 22:32
        Охотское море на юге выходит на берег Японии.
    3. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 21:04
      поближе... только на танке.)
    4. северный кавказ Звание
      северный кавказ
      +1
      Сегодня, 21:37
      И что даст Булава? Где наша поддержка противников США? Вот США как раз очень хорошо поддерживают противников своих противников. Почему Россия стесняется? Значит копировать США в названиях можно, а в работе нельзя? Почему? Мы стали территорией США?. У нас как и у них: президент, сенаторы, муниципалитететы, мэры, округа, ФСБ, полиция. Про засилие англицизмов вообще молчу! Мы уже довольно много переняли ихней атрибутики. Осталось белые звёзды и полосы на флаг нанести! И вроде как товарооборот с США у нас растёт!
  4. Макsim
    Макsim
    -2
    Сегодня, 20:37
    интересно Белгород там же? Я бы послал бы посмотрел бы как ы кирпичи откладывают wink
  5. rasl_iz_pitera Звание
    rasl_iz_pitera
    +4
    Сегодня, 20:41
    И США испугались? Отозвали кредиты. военных и т.д. из Украины и сняли санкции
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 21:04
      Цитата: rasl_iz_pitera
      И США испугались? Отозвали кредиты. военных и т.д. из Украины и сняли санкции

      Испугались или не испугались - лучше им самим знать, но нервишки америкосам пощекотали. Потерять из под наблюдения атомную АПЛ противника около своих берегов - серьёзный повод для беспокойства.
  6. Nesvoy Звание
    Nesvoy
    +2
    Сегодня, 20:53
    Ну американцы поглазели, улыбнулись и пошли дальше заниматься своими делами.
    1. Alexej Звание
      Alexej
      +1
      Сегодня, 21:08
      Цитата: Nesvoy
      Ну американцы поглазели, улыбнулись и пошли дальше заниматься своими делами.

      Ну вот, не дали порадоваться recourse
      1. бухач Звание
        бухач
        +2
        Сегодня, 22:11
        А за кого порадоваться не дали-за амеров или наших?Помнится один хмырь полосатый по поводу визита в Венесуэлу публично объявил что,мол,у русских есть пара ржавых посудин способных куда-то доплыть(вольный пересказ по смыслу)так что пускай ещё чего-нибудь подобное скажут,дабы спесь свою показать.
  7. костя1
    костя1
    +1
    Сегодня, 21:00
    А что значит-"прошли рядом"?-а где должны находится корабли России, особенно с ядерными двигателями, как не около США
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 21:03
    Ничёсе!Прям рядом с побережьем США наши корабли прошли. Надеюсь командиры кораблей и личный состав представленны к государственным наградам! . . . fellow
  9. Taskhyl
    Taskhyl
    -1
    Сегодня, 21:46
    Понты чистой воды, конечно, но красиво, черт побери!
  10. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    -2
    Сегодня, 21:59
    Ну отправили а после заявили что оружия ядерного там нет ! Ну и чего американцам бояться -плавайте ради бога ! К чему всё это ? Срамота ...