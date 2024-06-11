Многоцелевая АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» прошли рядом с побережьем США
Разнородная группа российских кораблей в составе фрегата «Адмирал Горшков» и многоцелевой атомной подводной лодки «Казань» прошла на удалении не более 30 км от побережья Флориды, демонстрируя флаг и обеспечивая военно-морское присутствие в отдаленных районах мирового океана. Об этом сообщают российские ресурсы.
Три американских и один канадский военный корабль следят за активностью российского фрегата и атомной субмарины. Сообщается, что отряд Северного флота прошел рядом с американским побережьем, не далее чем в 30 км от Флориды. До этого они в водах Атлантического океана отработали удары высокоточным оружием по морским целям.
Как сообщают российские медиа, если с «Адмиралом Горшковым» у американцев все было более-менее понятно, корабль прибыл в Гавану, потом под присмотром кораблей ВМС США вышел на учения, то с АПЛ «Казань» американцы лопухнулись. По имеющимся данным, субмарина шла в подводном положении и на Кубу не заходила. В общем, американцы ее потеряли и начали интенсивно искать еще 10 июня.
На поиски российской атомной подлодки были отправлены два патрульных самолёта P-8 Poseidon и два эсминца УРО типа «Арли Бёрк». Неизвестно, как проходили поиски, но «Казань» обнаружилась только сегодня примерно в 80 километрах от побережья Флориды. По крайней мере, так сообщают наши ТГ-каналы.
В российском Минобороны никак не комментируют происходящее у берегов США, там ранее сообщили о проведенном учении, и на этом всё. Напомним, что фрегат «Адмирал Горшков» является флагманом отряда Северного флота, выполняющего задачи дальнего морского похода.
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