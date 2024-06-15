Новые роли и противодействие: применение украинских БПЛА в разных сферах
БПЛА распространенных коммерческих моделей применяются по обе стороны фронта. Фото Минобороны РФ
В ходе принудительной демилитаризации украинские формирования потеряли значительную часть имевшихся ранее вооружений и техники. Поставки иностранно материальной части помогли частично восполнить такие потери, но вернуться к исходным показателям не удалось. В связи с этим киевский режим ищет нестандартные и альтернативные решения. Так, на доступные БПЛА вынужденно возлагаются самые разные функции, и не всегда такой подход оправдывает себя.
Беспилотный парк
БПЛА современных типов появились в украинских формированиях еще в 2014 г., вскоре после начала Гражданской войны в Донбассе. Это были легкие квадрокоптеры популярных коммерческих моделей. С их помощью проводили разведку с воздуха и осуществляли корректировку огня. Подобная техника до сих пор остается в эксплуатации и в целом не изменила своих функций.
В течение долгих лет киевский режим проявлял большой интерес к разведывательно-ударным БПЛА тяжелого класса. Исполнить такие желания удалось только в 2019 г., когда на Украину попали первые беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства. В дальнейшем удалось сформировать достаточно крупный парк таких аппаратов. Вместе с БПЛА из Турции поставлялись боеприпасы для них.
Украинские операторы FPV-беспилотников. Фото Thedrive.com
В первых месяцах 2022 г. интенсивность поставок иностранных БПЛА на Украину выросла. Продолжилась массовая доставка легких квадрокоптеров с оптикой, а также пополнялся парк «Байрактаров». В дальнейшем круг поставляемых беспилотников вертолетного типа постоянно расширялся. Передавались или продавались как легкие коптеры, так и крупные аппараты по типу пресловутой «Бабы Яги», изначально предназначенной для сельского хозяйства.
К середине 2022 г. зарубежные партнеры впервые передали киевскому режиму аппараты нового класса – т.н. барражирующие боеприпасы. В разное время сообщалось о поставке подобной техники нескольких типов в количестве сотен штук. Интересно, что некоторые изделия этого класса были разработаны специально для Украины. Другие же дошли до серии именно благодаря планам помощи киевскому режиму.
К началу 2023 г. заметное распространение начали получать FPV-беспилотники – своего рода барражирующие боеприпасы упрощенной конструкции, собранные из доступных комплектующих. В связи с одноразовым характером и массовым применением такие изделия давно стали наиболее массовой техникой в категории БПЛА.
БПЛА "Баба Яга", сбитый российской армией. Фото Telegram / "Уголок Ситха"
К настоящему времени украинский «беспилотный флот» претерпел некоторые изменения. Так, легкие разведывательные квардокоптеры остались в массовой эксплуатации, а количество FPV-камикадзе значительно выросло. При этом роль специализированных ББ постепенно сократилась, если они вообще остаются в наличии. Хуже всего пришлось разрекламированным «Байрактарам» – практически все они были уничтожены российской ПВО или ударами по аэродромам базирования.
Проблема разведки
Еще в 2014 г. украинские формирования столкнулись с проблемой разведки позиций противника, сбора данных и т.д. Традиционные наземные средства и методы разведки далеко не всегда соответствовали поставленным задачам и не отличались эффективностью. Выходом из этой ситуации стали БПЛА с дневной и/или ночной оптикой, способные оставаться в воздухе некоторое время и удаляться от места старта.
Вынужденное решение в виде коммерческих беспилотников в целом себя оправдало. Воздушная разведка с БПЛА оказалась удачным решением, и от нее не отказываются до сих пор. При этом принимаются меры по повышению ее эффективности за счет использования беспилотников разных моделей, различных оптических средств и систем связи.
Один из первых аппаратов Bayraktar TB2, доставленных на Украину. Фото Wikimedia Commons
Впрочем, все задачи разведки одними легкими БПЛА решить не удастся. В связи с этим в интересах Украины сейчас работают тяжелые беспилотники НАТО с аппаратурой радиотехнической и иной разведки. Схожие функции выполняют и зарубежные орбитальные группировки.
БПЛА разведки получили широкое распространение, что поспособствовало развитию средств борьбы с ними. Разработаны и выпускаются различные стационарные и переносные станции РЭБ для подавления радиосигналов управления и навигации. Также легкие БПЛА могут поражаться разными средствами ПВО.
Вместо самолетов
Весной-летом 2014 г. украинские ВВС в ходе т.н. АТО понесли серьезные потери в самолетах. После этого в течение нескольких лет фронтовая авиация в боевых действиях не участвовала. По всей видимости, именно потери самолетов и невозможность пополнения парка стали стимулом для интереса к иностранным тяжелым БПЛА с ударной функцией.
В 2019 г. на вооружение киевского режима поступили турецкие БПЛА Bayraktar TB2. Осенью 2021 г. началось их боевое применение против республик Донбасса, а в феврале 2022-го и против российской армии. «Байрактары» использовались в роли легких бомбардировщиков с управляемым вооружением малого калибра. Это была сомнительная замена для пилотируемых фронтовых бомбардировщиков, но в сложившейся ситуации украинским формированиям пришлось использовать всю доступную технику.
Обломки сбитого "Байрактара". Фото Lostarmour.info
Несмотря на все ожидания и высокие оценки киевского режима, турецкие TB2 понесли большие потери от огня российской ПВО. За первые месяцы Спецоперации в воздухе или на аэродромах базирования был уничтожен весь или почти весь парк такой техники. Последние полеты TB2 были зафиксированы летом 2023 г. В целом опыт эксплуатации и применения такой техники нельзя назвать успешным. Встреча с полноценной ПВО привела к быстрому ее уничтожению.
В качестве сверхлегких бомбардировщиков для работы на переднем крае или в прифронтовой зоне применяются БПЛА с системой сброса самодельных боеприпасов. Последние могут быть выполнены на основе ручных гранат, кумулятивных боеприпасов и т.д. С такой угрозой давно научились бороться с помощью защитных «козырьков». Кроме того, в дело идут системы РЭБ и различное вооружение.
Вместо ракет и артиллерии
В последние месяцы киевский режим уделяет повышенное внимание производству или получению из-за рубежа БПЛА с ударной функцией, как полноразмерных аппаратов-камикадзе, так и небольших FPV-коптеров. При помощи такой техники пытаются решить проблемы отсутствия вооружений и боеприпасов ряда основных классов.
Дальний ударный БПЛА Banshee Jet 80+ британского производства, сбитый в феврале 2024 г. Фото Telegram / Д.В. Пушилин
Так, Украина имеет минимальное количество дальнобойных крылатых и баллистических ракет. В связи с этим для террористических атак в отношении объектов на большой глубине нашей обороны пытаются применять крупные БПЛА с боевой частью. Некоторые из них прорываются к целям, но основная масса успешно подавляется или сбивается в полете.
FPV-беспилотники применяются в качестве своеобразной альтернативы для противотанковых ракет или артиллерийских снарядов. При сопоставимом или меньшем могуществе боевых частей, они имеют преимущества в виде наличия постоянного управления, возможности нескольких заходов на цель и т.д. Однако наличие в районе цели специализированных станций РЭБ резко снижает эффективность такого оружия.
Инженерные беспилотники
От советской армии киевскому режиму достались различные системы дистанционного минирования на основе РСЗО и автомобильных шасси, а также для установки на вертолеты. Основная часть таких средств к настоящему времени выбита, и украинским формированиям приходится искать замену. В этом качестве вновь применяются БПЛА – в ход идут средние аппараты с возможностью несения и сброса полезной нагрузки.
Американский барражирующий боеприпас Switchblade 300. Фото AeroVironment
Известно, что украинские беспилотники применяются для минирования местности. Нагрузка в виде одной или нескольких мин сбрасывается на дороги или, при возможности, вблизи позиций наших войск. В зависимости от типа используемого беспилотника, возможна установка противотанковых или противопехотных мин наиболее распространенных типов. Кроме того, на маршрутах разбрасывают заграждение типа «чеснок». Самодельные металлические заостренные элементы должны повреждать ходовую часть автомобилей или наносить травмы личному составу.
В последнее время поступают сообщения об использовании БПЛА для перевозки замаскированных взрывных устройств. Боеприпасы в виде предметов повседневного использования, продуктов питания и т.д. пытаются забрасывать на позиции российских войск. Противник рассчитывает на невнимательность бойцов, которые могут подобрать опасный объект и вызвать его срабатывание.
Борьба с «инженерными» беспилотниками принципиально не отличается от подавления или уничтожения коптеров иных типов. В то же время, в этих случаях требуется помощь саперов. Они должны заниматься разминированием сбитого БПЛА или обезвреживанием сброшенной нагрузки.
Сброс "чеснока" с борта украинского БПЛА. Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Компромиссные решения
Вследствие активных мероприятий по демилитаризации, украинские формирования остались без массы необходимых им вооружений, военной техники и боеприпасов. Восстановление парков и арсеналов за счет иностранных поставок не представляется возможным, и приходится искать альтернативные решения. Большие надежды в этом контексте возлагаются на БПЛА разных классов.
При помощи беспилотников противник пытается восполнить недостаток артиллерии и ракетных комплексов разных классов, дополнить изрядно сократившуюся боевую авиацию и т.д. При этом не все подобные решения актуальных вопросов оказываются удачными, а другие получают своевременный ответ.
Таким образом, «хитрости» киевского режима, связанные с внедрением БПЛА и передачей им тех или иных функций, находят соответствующий ответ и не оправдывают надежд. В некоторых случаях российской армии и промышленности приходится прилагать усилия и искать необходимые решения, но в итоге новые угрозы нейтрализуются.
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