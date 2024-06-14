Как правительство Михаила Фёдоровича провалило войну за Смоленск
Капитуляция осадной армии Шеина перед королём Владиславом IV. Триумфальная картина ок. 1634, неизвестный польский художник
Предыстория
В июне 1632 г., не дожидаясь нескольких месяцев до окончания срока действия Деулинского перемирия, русское правительство решило начать войну с целью возвращения земель, которые поляки захватили во время Смуты (Смоленск и Северщина). 20 июня 1632 года состоялся Земский собор, на котором война была объявлена (Как началась Смоленская война).
Казалось, что момент выбран удачно. В Западной Европе шля жесточайшая и кровавая Тридцатилетняя война. Чехия восстала против германского императора. Резали друг друга германские католики и протестанты. Подключились Габсбурги, которые правили Испанией, Нидерландами и частью Италии. Воевали Венгрия, Франция, Дания и Швеция. Польша приняла сторону Габсбургов.
Россия в это время наладила партнёрские отношения со Швецией, которая была врагом Польши. Шведы помогли Москве в военно-технической сфере. Была проведена военная реформа по западному образцу (шведская армия, громившая всех врагов), созданы полки «иноземного строя». Приглашены иностранные военные специалисты.
Патриарх Филарет, бывший настоящим правителем при своём сыне царе Михаиле Фёдоровиче, который не отличался ни здоровьем, ни государственными талантами, заключил союз с Турцией, шведским королём Густавом II Адольфом, который должен был ударить на Польшу с севера и запада.
В самой Польше в 1632 г. умер король Сигизмунд, в Польше началось бескоролевье. Россия начала войну. Однако предвоенные расчёты не оправдались. Османская империя была плохим «партнёром». Её вассал крымский хан имел свои планы и атаковал Россию с юга, отвлекая русские полки на южные рубежи. В Речи Посполитой довольно быстро избрали королём Владислава. А днепровские казаки, вернее, их старшины, уважали Владислава, связывали с ним надежды на улучшение своего положения (мечтали о том, как стать шляхтой). Восстаний в Малой России не последовало, более того, запорожцы активно воевали на стороне ляхов.
Шведский король погиб в битве при Лютцене 6 ноября 1632 года во время Тридцатилетней войны. Престол в возрасте шести лет унаследовала королева Кристина. До достижения Кристиной совершеннолетия (в 1644 году) Швецией управлял регентский совет во главе с канцлером Акселем Оксеншерной. Регент сосредоточил внимание на Тридцатилетней войне и наступление против Польши отменил.
В самой Москве осенью 1633 г. скончался Филарет. Началась борьба боярских группировок за влияние на царя, разброд и шатание.
Портрет Патриаха Филарета. Неизвестный русский художник. 2-я половина XVIII века. Собрание музея Кусково
Смоленская катастрофа
Войну объявили в июне 1632 г., но армия не успела начать боевые действия в самых благоприятных условиях. Начали местнический спор князья Черкасский и Лыков. Полки остановились. Правительство направило в армию следственную комиссию во главе с князем Хилковым и дьяком Дашковым. Виновным определили Лыкова, который князя Дмитрия
Князю Черкасскому выплатили компенсацию.
Два месяца в Москве думали, кого назначить главнокомандующим. В августе назначили боярина Михаила Борисовича Шеина, героя обороны Смоленска в 1609-1611 гг., главу Пушкарского приказа. Окольничий Артемий Измайлов был назначен вторым воеводой Большого полка и товарищем (заместителем) первого воеводы боярина Шеина.
Главной целью кампании был Смоленск. Русские полки начали движение только в сентябре 1632 г. Осенние дожди и распутица затрудняли продвижение войск с тяжёлыми «нарядами» и обширным обозом. Лишь 6 октября русские войска миновали Вязьму. Однако, несмотря на большую задержку, начало войны было успешным. Прикрывая фланги, легкие отряды конницы направлялись на города и крепости на вспомогательных направлениях и действовали весьма успешно, взяв 23 города. Крепость Белая сдалась князю Прозоровскому, открыли ворота Рославль, Невель, Себеж, Красный, Почеп, Трубчевск, Новгород-Северский, Стародуб и др. Стрелецкий голова князь Гагарин взял Серпейск, 18 октября войска воеводы Фёдора Сухотина взяли Дорогобуж.
Только в начале декабря 1632 г. основные силы Шеина и Измайлова вышли к Смоленску и начали его осаду. Русская армия, не сумев быстро взять Смоленск, была вынуждена терять ресурсы и время, отбивая атаки противника с разных направлений.
В марте 1633 г. отряд полковника Волка напал на Стародуб, но не смог взять хорошо укреплённый город. В апреле противник безуспешно атаковал Новгород-Северский, в мае – Путивль. В июне 1633 г. на южную русскую границу напал запорожский отряд Якова Острянина. Казаки взяли и разрушили город Валуйки, осадили Белгород. 22 июля при штурме Белгорода запорожцы потерпели поражение и понесли большие потери. Совершенно неожиданно для казаков успешную вылазку сделал гарнизон под началом стрелецкого и казачьего головы В. Хитрова. Казаки отступили.
В мае-июне 1633 г. большое крымское войско царевича Мубарек-Гирея по наводке польского короля вторглось в южные уезды России. Крымские и ногайские отряды прорвались через Оку, дошли до Каширы и опустошили обширные территории Московского, Серпуховского, Тарусского, Рязанского, Пронского и других уездов. Это нападение привело к самостоятельному уходу (дезертирству) части дворянской, татарской и казацкой конницы из русской армии под Смоленском с целью защиты своих семей и поместий.
Польско-литовские, запорожские и крымские атаки на южнорусские города и псковскую «украйну»-окраину отвлекали внимание русского командования и, видимо, достигли своей цели.
В августе 1633 г. начался поход нового польского короля Владислава IV, который повёл армию к Смоленску, чтобы одним ударом решить исход войны. 25 августа польская армия была у Смоленска. Русский командующий Шеин занял пассивную позицию, что привело к поражению. Поляки блокировали уже русскую армию. В течение четырёх месяцев отрезанная от снабжения русская рать отбивала атаки противника. 15 февраля 1634 г., не имея связи с Москвой, под нажимом иностранных офицеров, Шеин начал переговоры о заключении «почётной» капитуляции (Поражение Русской армии под Смоленском). Так ставка на «иностранных специалистов» оказалась ошибочной.
21 февраля 1634 г. был подписан договор между русскими воеводами и гетманом Радзивиллом. Русские войска с личным оружием, но без артиллерии, запасов и снаряжения, могли спокойно уйти к границе. Шеин вынужден был выдать всех перебежчиков. Поляки получили трофеи в виде 107 орудий и имущество на 600 тыс. злотых.
Из оставшихся у Шеина 2140 наёмников после капитуляции половина перешла на службу к польскому королю. Всего с воеводой Шеиным из-под Смоленска ушло 8056 человек. Ещё 2004 человека больных и раненых остались в лагере на излечении. По условиям соглашения, после выздоровления они должны были вернуться в Россию.
В Москве поражение восприняли очень болезненно. Воевода Михаил Шеин был обвинён в государственной измене и вместе со своим помощником окольничим Артемием Измайловым и его сыном Василием казнён в Москве 28 апреля 1634 г. Имущество было конфисковано, члены семей сосланы. Младших воевод князя Семёна Прозоровского и князя Михаила Белосельского приговорили к ссылке в Сибирь. Но затем приговор смягчили: Прозоровского отправили в Нижний Новгород, а тяжелобольной Белосельский был оставлен в Москве под домашним арестом.
Капитуляция осадной армии Шеина перед королём Владиславом IV. Триумфальная картина ок. 1634 (фрагмент)
Польское наступление
Ещё во время осады русской армии под Смоленском царское правительство срочно формирует резервную армию, во главе которой поставили знаменитых полководцев князей Д. М. Черкасского и Д. М. Пожарского. Костяк рати составили государев двор и отряды городовых дворян, которых срочно перебросили в Можайск.
Русские войска на других направлениях были скованы польским наступлением. В январе 1634 г. под Себеж подошёл отряд из 2300 польских гусар и запорожцев под командованием полковников Лузгиня и Муравицкого. В марте 1634 г. отряд полковника Муравицкого пришёл под Великие Луки. 29 марта русские войска атаковали неприятеля, разбили его и обратили в бегство.
В феврале 1634 г. из Киева выступил 12-тыс. корпус И. Вишневецкого и Л. Жолкевского. Польско-запорожское войско 1 марта 1634 г. подступило к Севску. Город обороняло около 500 человек под началом воеводы Фёдора Пушкина. Укрепления были сильными, а город не вышло взять с ходу, и гарнизон отказался сложить оружие. Началась осада с использованием шанцев, туров и артиллерии. Гарнизон отбил все атаки и совершил ряд вылазок. Простояв под Севском до конца марта и убедившись, что крепость им не взять, поляки сняли осаду и совершили набег в сторону Белгорода и Курска.
Героическая оборона Белой
После победы под Смоленском главная польско-литовская армия (20 тыс.) попыталась продвинуться вглубь Русского царства, но была остановлена героической обороной гарнизона крепости Белая (около 1 тыс. бойцов). Подойдя к городу 13 марта 1634 года с отрядом всадников, король Владислав намеревался с ходу захватить её, однако был обстрелян гарнизоном. Король отступил, остановился в Михайловском монастыре и направил в Белую парламентёров (шляхтичей Стогнева и Абрагамовича), требуя немедленной сдачи города, «не дожидаяся ево королевского гневу». В противном случае непокорным грозили смертью. При этом королевские посланцы сослались на капитуляцию главных русских воевод под Смоленском. Но Волконский ответил решительным отказом, сказав, что Шеин ему «не в образец». Защитники Белой решили биться до конца, засыпав городские ворота.
16 и 18 марта русский гарнизон отразил вражеские атаки. Начавшаяся правильная осада была для польского войска также неудачной. Крепость обстреливалась из пушек и мортир, применялись зажигательные снаряды. Под стены было прорыто четыре подкопа, город пытались затопить, выпустив воду из окрестных озёр. На 30 апреля был назначен новый штурм, но часть шляхты отказалась в нём участвовать.
1 мая поляки попытались взорвать укрепления Белой с помощью подземной мины, однако сапёры не смогли точно проложить галерею, и при взрыве фугаса, нисколько не повредившего крепостные сооружения, погибло 100 польских солдат. Второй взрыв позволил создать брешь в укреплениях, и ляхи пошли на штурм. Русский воевода в этот момент сделал вылазку, неожиданную для противника.
Князь Ф. Волконский сообщал:
Удалось ранить самого польского короля. 8 мая поляки сняли осаду и ушли восвояси. Из-за больших потерь (более 4 тыс. человек) поляки прозвали Белую крепость «Красной». Эта неожиданная неудача, а также неготовность армии к продолжению войны вынудили польское правительство начать мирные переговоры с Москвой.
«Вечный» мир
В феврале 1634 г. из Москвы под Смоленск был направлен Артемий Агибалов с предложением начать мирные переговоры и обменять пленных. Польская сторона благосклонно встретила это предложение. В Москву был направлен пан Миколай Воронец (Вороновский).
В ходе предварительных консультаций стороны договорились начать мирные переговоры. Русское царство представляли боярин Фёдор Шереметев, окольничий князь Алексей Львов, окольничий Степан Проестев и дьяки Григорий Нечаев и Василий Сергеев. Польшу представляли комиссары коронный канцлер Якуб Задзик (Жадзик) и литовский гетман Христофор Радзивилл.
Первые посольские съезды состоялись в начале весны 1634 г., и к началу июня польским и русским послам удалось договориться. 4 (14) июня 1634 года в селе Семлёво на реке Поляновке был заключён «вечный мир» между Россией и Польшей, подтвердивший в основном границы, установленные Деулинским перемирием. За Польшей осталась Смоленская и Северская земли, Россия отказалась от всех занятых во время войны городов. Россия получала только город Серпейск с небольшой округой. Границы были определены на межевом съезде 1637 г.
Поляки обязались передать России крестоцеловальную запись русских бояр избранному в 1610 г. русским царём польскому королевичу Владиславу. Польский король, нуждаясь в деньгах, за 20 тыс. рублей отказался от титула «государя всея Руси». Уступая требованиям русских послов, поляки дали согласие вернуть в Россию прах пленённого и замученного ими московского государя Василия Шуйского.
Таким образом, стратегические и оперативные ошибки русского военно-политического руководства (медлительность с началом кампании 1632 г., пассивные действия под Смоленском осенью 1633 г., крайняя медлительность резервов и снабжения, неожиданность появления южного фронта – крымцы, запорожцы), привели к поражению в войне. Только героическое сопротивление малых гарнизонов Севска и Белой позволило избежать новой катастрофы.
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