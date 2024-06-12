12 июня – День России
Очень важный исторический момент в истории нашего государства произошел 12 июня 1990 года. В этот день 1-м Съездом народных депутатов России была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С того момента эту дату стали отмечать, именуя Днем независимости. А с 1998 года она стала именоваться Днем России.
Праздник является государственным и отмечается официально. Делают это в нашей стране масштабно и с размахом. В этот день по всей России проходят праздничные гулянья, фестивали и концерты, а вечером в небо запускаются фейерверки. В торжествах активно участвуют дети и молодежь. Все мероприятия имеют патриотическую направленность.
Везде можно наблюдать государственную символику, особой популярностью пользуется наш российский триколор.
Правда, в этом празднике присутствует и печальная нотка. Ведь для многих, особенно, для старшего поколения, обретение Россией государственного суверенитета означает также крушение Советского государства.
Но каких бы взглядов кто ни придерживался, он должен понимать, что 12 июня является, по своей сути, Днем рождения государства, в котором он живет.
В новых российских регионах – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях – этот праздник отмечают лишь второй год. Для здешних жителей он наполнен особым смыслом, ведь они не просто получили российское гражданство по праву рождения, а обрели его. Можно даже сказать, заслужили. Особенно это касается жителей Донбасса, которые боролись за право именоваться россиянами почти целое десятилетие и наконец завоевали его. Поэтому здесь этот праздник является поистине всенародным.
Сейчас международная обстановка накалилась до предела, а ряд российских регионов испытывает тяготы военных действий. В это не простое время День России стал символом сплочения всех нас перед лицом трудностей, готовности их преодолевать, трудиться и сражаться во благо Родины.
И в эту особенную дату редакция «Военного обозрения» поздравляет россиян с Днем рождения страны! Пусть каждый ее гражданин чувствует себя нужным, уважаемым, счастливым и свободным!
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