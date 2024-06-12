12 июня – День России

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12 июня – День России

Очень важный исторический момент в истории нашего государства произошел 12 июня 1990 года. В этот день 1-м Съездом народных депутатов России была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С того момента эту дату стали отмечать, именуя Днем независимости. А с 1998 года она стала именоваться Днем России.

Праздник является государственным и отмечается официально. Делают это в нашей стране масштабно и с размахом. В этот день по всей России проходят праздничные гулянья, фестивали и концерты, а вечером в небо запускаются фейерверки. В торжествах активно участвуют дети и молодежь. Все мероприятия имеют патриотическую направленность.




Везде можно наблюдать государственную символику, особой популярностью пользуется наш российский триколор.

Правда, в этом празднике присутствует и печальная нотка. Ведь для многих, особенно, для старшего поколения, обретение Россией государственного суверенитета означает также крушение Советского государства.


Но каких бы взглядов кто ни придерживался, он должен понимать, что 12 июня является, по своей сути, Днем рождения государства, в котором он живет.

В новых российских регионах – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях – этот праздник отмечают лишь второй год. Для здешних жителей он наполнен особым смыслом, ведь они не просто получили российское гражданство по праву рождения, а обрели его. Можно даже сказать, заслужили. Особенно это касается жителей Донбасса, которые боролись за право именоваться россиянами почти целое десятилетие и наконец завоевали его. Поэтому здесь этот праздник является поистине всенародным.

Сейчас международная обстановка накалилась до предела, а ряд российских регионов испытывает тяготы военных действий. В это не простое время День России стал символом сплочения всех нас перед лицом трудностей, готовности их преодолевать, трудиться и сражаться во благо Родины.

И в эту особенную дату редакция «Военного обозрения» поздравляет россиян с Днем рождения страны! Пусть каждый ее гражданин чувствует себя нужным, уважаемым, счастливым и свободным!
81 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    -7
    Сегодня, 04:31
    Всех с праздником! Всем нам только побед и позитива и хорошего лета :))))
    1. Hoc vince Звание
      Hoc vince
      -11
      Сегодня, 05:02
      «Вас с днём России, люди, поздравляю.
      Желаю вашим душам не черстветь.
      Вам счастья, изобилия желаю.
      Достичь успеха, устоять суметь.

      Чтоб был здоровым род и поколения.
      Чтоб процветал родимый щедрый край.
      Во всем без исключений достижений.
      Чтоб жизнь была прекрасной словно рай».
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      -6
      Сегодня, 06:32
      С днем России! Всех с праздником!
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +10
        Сегодня, 06:37
        Можете сформулировать-что празднуем?В памяти людской этот день остался связан с разрушением Государства.Если так важно праздновать ,так рукамиводству следовало бы выбрать другую дату.Их у нас полно.
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          +8
          Сегодня, 06:55
          да уж день независимости интересно чьей колонией тогда была Россия СССР получается? или РИ)? празднуйте граждане растаскивание империи
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +5
            Сегодня, 06:58
            Пир во время чумы..Вот что модно сказать о этом "празднике"
            1. Добрый злыдень Звание
              Добрый злыдень
              +3
              Сегодня, 08:56
              Цитата: dmi.pris1
              Пир во время чумы..Вот что модно сказать о этом "празднике"

              Когда, оглянувшись, видишь, ЧТО на ЧТО поменяли, радости не испытываешь!
          2. pyagomail.ru Звание
            pyagomail.ru
            0
            Сегодня, 09:03
            Цитата: Mazunga
            чьей колонией тогда была Россия

            Из интереса как-то подсчитал: СССР существовал 69 лет (1922 - 1991 гг), из них 29 лет (1924 - 1953 гг) руководил Сталин, в сумме 30 лет руководили украинцы Хрущев-Брежнев-Черненко, около 2-х лет Ленин (правда, был болен), около 2-х лет - Андропов и 6 лет - Горбачев. Были мы колонией, или нет, но Россия в основном, содержала СССР.
        2. vasyliy1 Звание
          vasyliy1
          +12
          Сегодня, 07:16
          Никогда не праздновал этот день, совершенно надуманный праздник , такой же как и день флага , содранный по копирке с сшп. Для настоящих граждан нашей страны есть только единственный подлинный народный праздник - это 9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!!!
          1. Hoc vince Звание
            Hoc vince
            -2
            Сегодня, 07:43
            Официальные праздники:
            1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы
            7 января — Рождество Христово
            23 февраля — День защитника Отечества
            8 марта — Международный женский день
            1 мая — Праздник Весны и Труда
            9 мая — День Победы
            12 июня — День России
            4 ноября — День народного единства
            Вы думаете, дети (маленькие) знают, почему «День защитника Отечества» отмечается 23.02., но с огромным удовольствием готовятся к нему и отмечают, а сколько спорили по поводу даты. Мы взрослые люди, может для нас (или некоторых) – это и трагедия. Развал любимой страны. Но слово РОССИЯ должно быть в перечне праздников страны, в которой мы живем. Пройдет 100-200 лет, возможно потомки, как-то обыграют 12.06. Но название страны, гордость за нашу великую страну с уникальной историей, культурой и народом останется в веках.
            Недруги хотят отменить русский язык, русскую культуру, русский МИР и Россию…
            Это праздник для тех, кто идет за нами…
            1. Александр Игоревич Рифеев Звание
              Александр Игоревич Рифеев
              0
              Сегодня, 08:51
              особенно 23 февраля ... в этот день в 1918 правительство Сов. России получило от Германии ультиматум с требованием немедленно явиться на подписание мирного договора ... 24 февраля этот ультиматум Ленин с Троцким приняли ... а куда деваться? старая армия уже была демобилизована почти полностью .... 23 февраля 1918 Добровольческая армия Корнилова начала поход от Ростова на Кубань - т.н. ледяной поход ... 19 февраля 1918 балтийский флот начал Ледовый поход из Ревеля и Гельсинфорса в Кронштадт ... 23 февраля 1943 Александр Матросов совершил свой подвиг
          2. fif21 Звание
            fif21
            +3
            Сегодня, 08:49
            Цитата: vasyliy1
            Никогда не праздновал этот день,

            А его празднуют только нехорошие люди lol Праздновать день , когда РСФСР вышла из состава суверенного государства СССР, и стала колонией и сырьевым придатком запада , могут только продажные особи, или не умные люди , идущие за морковкой перед носом . hi
            1. ZлоyКот Звание
              ZлоyКот
              0
              Сегодня, 09:12
              "А его празднуют только нехорошие люди"
              я уже много лет отмечаю этот день. потому что этот день- это день рождения моего сына! laughing
              1. fif21 Звание
                fif21
                0
                Сегодня, 09:19
                Цитата: ZлоyКот
                я уже много лет отмечаю этот день. потому что этот день- это день рождения моего сына!

                И причем здесь день России ? request Любой бы праздновал семейный праздник , если он даже придется на день рождения гитлера .
                С новорожденным ! drinks
                1. ZлоyКот Звание
                  ZлоyКот
                  +1
                  Сегодня, 09:23
                  "И причем здесь день России ?"
                  абсолютно ни причём laughing , да я его и не праздную.
                  "С новорожденным ! "
                  спасибо, хороший мальчик уродился- 194 см, 108 кг laughing
        3. paul3390 Звание
          paul3390
          +10
          Сегодня, 07:49
          Именно. Ни малейшего желания праздновать день смерти моей великой Родины.
        4. carpenter Звание
          carpenter
          +8
          Сегодня, 07:58
          Цитата: dmi.pris1
          ?В памяти людской этот день остался связан с разрушением Государства.

          Это поминальный день по погибшей стране СССР.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +2
            Сегодня, 08:20
            Очень хотелось бы по древней традиции принести в этот день жертву её душе, прирезав на могиле убийц моей страны...
            1. Tusv Звание
              Tusv
              0
              Сегодня, 09:21
              Цитата: paul3390
              Очень хотелось бы по древней традиции принести в этот день жертву её душе, прирезав на могиле убийц моей страны...

              Слышу Родную речь, а не тюркскую, английскую, немецкую, французскую и иже с ними.
              Родина! Когда ты сгинуть то успела? Хоронят во всю Ивановскую
        5. Tusv Звание
          Tusv
          -4
          Сегодня, 08:16
          Цитата: dmi.pris1
          Можете сформулировать-что празднуем?

          Можно я сформулирую?
          У тебя есть день рождения. Так? Сними с лица унылую физиономию и празднуй днюху любимой Родины. Точная дата все равно не известна
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 08:54
            Владимир с Праздником ,с Днём России.И у меня бонус для вас ,Атомфлот поздравил с Днём России россиян.И илюстрировал поздравление символичной фотографией.
        6. Monster_Fat Звание
          Monster_Fat
          -2
          Сегодня, 08:25
          Спросите на работе или на улице своего города таджиков и узбеков- они вам расскажут, что они- новые россияне, празднуют ( или не празднуют - их дело..) .
          1. fif21 Звание
            fif21
            0
            Сегодня, 08:41
            Цитата: Monster_Fat
            Спросите на работе или на улице своего города таджиков и узбеков-

            laughing Американец , сам то кто в США ? laughing Спроси у негров , Мексиканцев , латинос . Мычи в сторону . hi
        7. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          0
          Сегодня, 09:12
          У меня один вопрос к вам.
          А которые сейчас в окопах, они за что воюют? За ваши вшивые лозунги? Или все таки за Россию?
          Вы как всегда в тренде, за плюсик не только Россию обгадите,а кого угодно!
          пс. Я родился и всю, можно сказать созидательную жизнь прожил в СССР. А вот мой внук уже в России. И как прикажете мне объясняться с внуком?
          Да и у вас аналогичная ситуация, я думаю. Но тренд...
          Тьфу! Противно!
          Чтобы понятно было. Это я отвечаю dmi. pris1
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 08:49
        С Днём России!!!С Праздником!


  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +11
    Сегодня, 04:33
    «И в эту особенную дату редакция "Военного обозрения" поздравляет россиян с Днём рождения страны!» —

    — Стране нашей - России всё-таки более тысячи лет ...
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +20
      Сегодня, 04:53
      России всё-таки более тысячи лет ...
      Вот именно и ни какая декларация нам была не нужна. На мой взгляд, в этот день верхушка сдала суверенитет страны. Так, что для кого то это может быть и праздник, но не для многих россиян.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +21
        Сегодня, 05:07
        На мой взгляд, в этот день верхушка сдала суверенитет страны
        В этот день Алкаш и свора его пособников начали развал страны
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +11
        Сегодня, 05:54
        Это решение о сувереннитете дало еще один толчок к разрушению Великого Государства-СССР.Так что мы празднуем?Чего мы добились?
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          -2
          Сегодня, 08:35
          Это решение о сувереннитете дало еще один толчок к разрушению Великого Государства-СССР.Так что мы празднуем?
          ...да ладно причитать, к моменту перевода РСФСР в РФ. именно РСФСР в СССР одна и оставалась, все остальные республики как тараканы по углам разбежались...так что смысл грустить того чего не вернуть....единственные кто хотел спасти СССР..это был ГКЧП ( дату которую я отмечаю)...но весь народ СССР просто наплевал на это событие...так что не стоит пенять на ебн и свору подхалимов западных...сами во всём виноваты...ровно как и украинцы в 14-м году проехали свою страну потирая зады на диванах
          1. tatra Звание
            tatra
            +1
            Сегодня, 08:56
            Республики -понятие неодушевленное . Враги СССР захватили СССР еще в их Перестройку . А более 70% именно избирателей СССР , а не просто пришедших на референдум о сохранении СССР ,проголосовали ЗА сохранение СССР . Но враги СССР вопреки воле большинства избирателей всё равно поделили СССР на свои антисоветско-русофобские Государства .
            И по законам человечества -они государственные преступники сепаратисты . И они сами признают ,что совершили преступление ,поэтому и 30 лет несут трусливый бред про "СССР развалился сам собой ", а они "ни при чем ".
            1. Крымский партизан 1974 Звание
              Крымский партизан 1974
              0
              Сегодня, 09:06
              ,проголосовали ЗА сохранение СССР
              ...в таком бардаке понятное дело что с итогами подтёрлись....тут дело в другом...всё население СССР забыло Гражданскую войну , тяготы и лишения после нею...всё жили своей размеренной жизнью, и думали что так оно и будет...но пришло время постоять за себя, а иммунитет исчез...вот и произошло что и произошло
      3. АА17 Звание
        АА17
        +2
        Сегодня, 07:31
        ...в этот день верхушка сдала суверенитет страны. ...


        Согласен.

        12 июня 1990г знаменует день фиксации окончательного развала Советской Империи. Этот день обозначает точку отсчёта окончательного закрытия Великого Проекта - СССР.
        Этот день можно считать праздником для " части влиятельной советской номенклатуры легализовать капиталы, источники которых в социалистической империи был всегда принципиально незаконными".
        Этот день является предвестником начала нового проекта - "вхождение в Европу" (ц).

        "Россия добровольно и инициативно пошла даже на развал Советского Союза и исходит из того, что это будет понято так называемым - уже в кавычках - "цивилизованным Западом" как предложение к сотрудничеству и союзничеству..." https://tass.ru/politika/19940593

        24 февраля 2024г. "вхожденческий проект" с началом СВО окончательно рухнул.

        С этой даты можно вести отсчет развития нового проекта России, а как он будет называться узнаем после окончания СВО.
        Вызывает тревогу то, что в разработке нового проекта России участвуют люди, которые активно продвигали "вхожденческий проект в Европу"
        В разработке нового проекта России ДОЛЖНЫ участвовать новые лица.

    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +12
      Сегодня, 05:22
      Поддерживаю. Может, я такой испорченный... Но для меня 12 июня - это не праздник. В этот день РСФСР стала "независимой". От кого? Я часто задавался этим вопросом. Видимо, от самих себя.

      Страна в очередной раз, благодаря действиям пятой колонны, утратила связь веков и самоидентичность.

      И да, Руси- России - тысячелетия! А выбирать в качестве даты Дня России - день позора и предательства... Это позорно.

      Еще бы дату Брестского мира взяли!

      Но, Русь-Россия была, есть и будет!
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +16
        Сегодня, 05:27
        Госдеп искренне присоединяется к поздравлениям и разливает шампанское.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 07:00
      Ну,вот.Кстати.Тоже достойная дата-открытие памятника "Тысячелетие России" скульптора Микешина..Давайте к этой дате обозначим празднование.А не к развалу государства
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 08:06
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Стране нашей - России всё-таки более тысячи лет ...

      Но тысячу лет, как то обходились без такого праздника, или дня. И как то даже при советской власти, не праздновали день СССР.
    5. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 08:33
      Точнее 7 532, если откинуть реформу Петра
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 04:57
    Всех с праздником России!
    Особенно хе хе Колокольцева...профукавшего свадьбу азербаджанцев со стрельбой ринувшейся в Кремль...позорище на всю страну...не ожидал я такого...не ожидал...честно говоря позора власти в Москве.
  4. U-58 Звание
    U-58
    +16
    Сегодня, 05:01
    В условиях Советского Союза для крупнейшей, цементирующей страну республики была объявлена независимость.
    От кого?!!! От Литвы или от Украины?

    Сейчас, задним умом понимаешь, что это был первый гвоздь в крышку гроба СССР.
    Сегодня очередной (к сожалению) день белогвардейца.
    Но... выходной- и это хорошо.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 06:14
      Цитата: U-58
      Сегодня очередной (к сожалению) день белогвардейца.
      Но... выходной- и это хорошо.
      Так выпьем же за выходной ! drinks
      1. parusnik Звание
        parusnik
        +8
        Сегодня, 06:20
        Так выпьем же за выходной !
         Не чокаясь..
      2. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        +3
        Сегодня, 06:49
        Так выпьем же за выходной !

        Самопала из под прилавка..
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +3
          Сегодня, 08:09
          Цитата: Андрей Москвин
          Самопала из под прилавка..

          Пора научится свой делать, для себя всегда чистый получается.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 08:08
        Цитата: Uncle Lee
        Так выпьем же за выходной !

        У Вас выходной, а у меня рабочий день. Ладно тогда в Иванову ночь выпью, у нас выходной.
    2. parusnik Звание
      parusnik
      +8
      Сегодня, 06:19
      Но... выходной- и это хорошо.
       День скорби и поминовения.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +6
        Сегодня, 06:49
        Есть еще один непонятный "праздник" - 4 ноября ! no
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +10
    Сегодня, 05:04
    С того момента эту дату стали отмечать, именуя Днем независимости
    Помню что люди тогда всегда спрашивали, а от кого Россия получила независимость? wink
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +14
      Сегодня, 05:54
      Цитата: Голландец Михель
      а от кого Россия получила независимость?

      Да также как и остальные республики - от нормальной, счастливой жизни.
  6. Stas157 Звание
    Stas157
    +3
    Сегодня, 05:17
    . 12 июня является, по своей сути, Днем рождения государства, в котором он живет.

    Стесняюсь спросить, а в каком году родилось наше государство? Дата без года выглядит странно. Кто-нибудь из россиян знает точную дату?
    И какое знаменательное событие тогда произошло?
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      +1
      Сегодня, 05:37
      Хе... хе... А будто Вы не знали..? Да и что такого, это же все прописано..... 12 июня1990 г был принят закон о суверенитете РСФСР в составе СССР...... Правда потом РСФСР и СССР куда-то делись, но в остальном все нормально.

      Одно не пойму : действительно, закон о суверенитете РФ не принимался вообще? Наверное Борис Николаевич просто не обратил внимания,но выходной день сделал. Посему "День России" -лучше. Он появился в 1998....
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +3
        Сегодня, 06:45
        Цитата: иван2022
        Хе... хе... А будто Вы не знали..? Да и что такого, это же все прописано..... 12 июня1990 г был принят закон о суверенитете РСФСР

        Лично для меня Россия родилась многие века назад, а не в 1990.
        В 1862 году в Новгороде воздвигли монумент «Тысячелетие России». С ним связывают начало русской государственности.

        Вот при чем здесь 1990 год, подскажите пожалуйста?
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +3
          Сегодня, 08:15
          Цитата: Stas157
          В 1862 году в Новгороде воздвигли монумент «Тысячелетие России». С ним связывают начало русской государственности.

          Вот при чем здесь 1990 год, подскажите пожалуйста?

          Тогдашние правители типа Ельцын, плохо учили историю, вот и появился День России.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +4
        Сегодня, 08:12
        Цитата: иван2022
        Правда потом РСФСР и СССР куда-то делись, но в остальном все нормально.

        Ну да СССР развалили, а день оставили.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 06:35
      Была Россия, есть и будет!
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        -1
        Сегодня, 08:15
        «Была Россия, есть и будет!» —

        — "Вечная Россия" ...
        (И.С.Глазунов)
  7. G17 Звание
    G17
    +12
    Сегодня, 05:36
    День развала великой державы, которое по признанию Путина инициировало само российское руководство? Ну-ну... Я не сепаратист, чтобы гордится этим праздником. Праздновать будем, когда Россия, Украина и Белоруссия будут вновь объединены в Русскую державу, а разделённый русский народ вновь обретёт своё государство в его естественных исторических границах. Вот этот праздник действительно станет народным. А сейчас это праздник "элиты", которая обрела в 1990 году персональную кормушку.
  8. Сергей28 Звание
    Сергей28
    +10
    Сегодня, 05:55
    "Но каких бы взглядов кто ни придерживался, он должен понимать, что 12 июня является, по своей сути, Днем рождения государства, в котором он живет." (с)
    Это мнение автора "заметки". Для меня День рождения государства в котором я родился и рос - 30.12.2022, (а до этого судьбоносный день - 07.11.1917 по новому стилю), а потом, вопреки воле народа, кучка отщепенцев и предателей, уничтожила мою Родину и искусственно создав альтернативную историю (12.06, 04.11. например). И что я должен праздновать? Автор? Вы в своем уме?
  9. север 2 Звание
    север 2
    +7
    Сегодня, 05:58
    А как так получилось , что в результате той декларации , России сейчас приходятся с оружием и гибелью российских солдат , возвращать себе исконно русские земли ? Которые до той декларации не вызывали даже сомнения , что это не русские земли. От кого тогда суверенитет и независимость объявили? От своих исконно русских территорий и земель , с брошенными там 20 000 000 русскими и русскоязычными России верными и её любящими людьми ? А может та декларация об независимости тогда была декларация об независимости от США , результате которой американцы с местными либерастами ограбили страну и начали "откармливать" людей в России пятьдесят лет морожеными "ножками буша" , ну теми что не сожрали американские солдаты в Вьетнаме и Корее, и отпаивать русских Пепси -колой, содержащей все химические элементы таблицы Менделеева ? Нет , либерасты -буржуи тогда под руководством США этих гадостей то не ели и не пили . Они жрали чёрную икру запивая французским шампанским. Но главный вопрос - что за суверенитет , если он положил начало отбросу границ исконно русских земель от России на 400 лет назад и потери там 20 000 000 русских и русскоязычных, Россию любящих людей?
  10. хоттабычччч Звание
    хоттабычччч
    +11
    Сегодня, 06:05
    моя Родина СССР я там родился
  11. Гардамир Звание
    Гардамир
    +10
    Сегодня, 06:11
    Вопрос! Почему этот день назначили в день рождения Буша тогдашнего президента США. И выборы Ельцина были же в этот день.
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      +5
      Сегодня, 06:31
      Потому, что 12 июня-день судьбоносный. 12 июня 1812 по ст. стилю войска Наполеона начали боевые действия. Никто не забыт и ничто не забыто.
    2. parusnik Звание
      parusnik
      +2
      Сегодня, 06:39
      12-благозвучное число, 11-барабанные палочки,13- чертова дюжина.. laughing
  12. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 06:28
    Будем! drinks ..................
    Всегда, во все времена!... yes
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 06:36
      Василий drinks С праздником.А мне ещё свезло двойнвя оплата, hi
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 06:37
        Есть в жизни счастье! hi ..........
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 06:42
          Василий да и погода отличная ,плюс начальства нет.
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 06:44
            Начальства нет, погода отличная.... та же ситуевина.... кайфуем други! wassat
  13. tatra Звание
    tatra
    +7
    Сегодня, 06:34
    Враги СССР вопреки воле большинства избирателей на референдуме о сохранении СССР поделили на 15 отдельных Государств на просто СССР ,а многовековую Россию ,которая в разные периоды носила разные названия , но всё равно оставалась Россией .
    И как бы это сейчас не называлось ,но изначальный смысл этого Праздника - День расчленения России .
    1. U-58 Звание
      U-58
      +2
      Сегодня, 07:52
      Да-да. Группка членов и миллионы людей, которых эти члены поимели.
  14. parusnik Звание
    parusnik
    +7
    Сегодня, 06:37
    Из репортажа о праздновании Дня России в РФ в 2024 г.....В этот радостный день,произведено торжественное возложение венков к памятникам Солженицына,Ильину,Колчаку и другим борцам с большевизмом.С особым трепетом,жители г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области возложили цветы к мемориальной доске российскому офицеру и финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму, демонтированную в Петербурге, ныне размещенной в музее Первой мировой войны "Ратная палата" в Царском Селе...
  15. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 07:02
    И в эту особенную дату редакция «Военного обозрения» поздравляет россиян с Днем рождения страны!

    Мне кажется,что страна родилась значительно раньше,а 12 июня-день рождения нынешнего государства.
    Пусть каждый ее гражданин чувствует себя нужным, уважаемым, счастливым и свободным!

    Хотелось бы..
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      +1
      Сегодня, 07:38
      12 июня, как "день образования чего-то-там" , к современной РФ никакого отношения не имеет. Это автор погорячился.
      Существует просто День России. Так его и надо понимать.
      А 12 июня1990 был принят закон о суверенитете РСФСР в составе СССР .Это другие государства.

      Причём суверенитет у всех республик уже был и раньше. По Союзному договору. Например, прибалты отделились, пользуясь уже имевшимся у них суверенитетом, без всяких выделываний и выкрутасов. Это только сегодня толкуют одновременно и о том, что "Ленин заложил бомбу" и об отсутствии суверенитета у республик в СССР.

      И в США и в ЕС все штаты и страны являются сувереными со своими правительствами и правом выхода. Ибо Союзы именно ради суверенитета и создаются. Потому, что в современном мире для реального (без вранья) суверенитета надо иметь население миллионов под 200-300 ....И без вхождения в равноправный Союз настоящий суверенитет будет фикцией.
  16. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 08:21
    эту дату стали отмечать, именуя Днем независимости.
    Думали действительно будем независимы от разных халяволюбителей, но нет от них оказалось избавится не возможно поэтому
    с 1998 года она стала именоваться Днем России.
    С Праздником Днём России!!! Ну, а жителей Комсомольска-на-Амуре ещё и с Днём Города!!!! good drinks
  17. Master2030 Звание
    Master2030
    +1
    Сегодня, 08:24
    День россиянии.
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
  18. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 08:40
    День измены верхушкой СССР?

    Вспомним итоги:
    Территория - уменьшилась.
    Население - уменьшилось
    экономика - уменьшилась
    По многим новоявленным республикам прокатилась волна войн, невойн, преступности ,наркомании, коррупции.
    И катится до сих пор.
    По сути все республики стали нео-колониями - они поставляют в метрополии (Европу, Америку, Индию, Китай, Японию) сырье ,взамен получают товары. Классика из учебников времен СССР.

    Будете праздновать?
  19. Александр Игоревич Рифеев Звание
    Александр Игоревич Рифеев
    0
    Сегодня, 08:45
    какой важный момент для нас есть 12 июня 1991 года? если для бывших республик СССР дни их независимости - это уход из-под советской империи ... то для нас - это независимость от кого? от самих себя?
    1. tatra Звание
      tatra
      0
      Сегодня, 09:02
      НЕ от советской Империи . Враги СССР сначала захватили СССР ,а потом уже начали делить его между собой . Враги СССР ,захватившие национальные республики СССР отделили их именно от многовековой России ,и создали не только антисоветские мифы ,но и русофобские ,типа сначала их русские оккупировали и гнобили ,а потом большевики опять оккупировали и гнобили .
      1. Александр Игоревич Рифеев Звание
        Александр Игоревич Рифеев
        0
        Сегодня, 09:10
        какие враги? американцев и англичан я в 1990-1991 в составе правительства СССР и Верх. Совета СССР, а так же среди депутатов всех Съездов - я не наблюдал :-)
        1. tatra Звание
          tatra
          0
          Сегодня, 09:14
          Те враги ,которые с их Перестройки для оправдания захвата ими СССР клевещут на большевиков-коммунистов ,оправдывают преступления внешних и внутренних врагов СССР и советского народа ,восхваляют Николая II с бредовым антисоветским мифом ,что до коммунистов "Россия весь мир кормила ". Восхваляют кулаков ,белогвардейцев ,белоказаков , всех убитых гитлеровцами советских граждан скинули в жертвы Сталина ".
  20. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +1
    Сегодня, 09:12
    Цитата: paul3390
    праздновать день смерти моей великой Родины.

    Ряд читателей ВО искренне считают, что наша страна началась в 1917 году, а до этого была так, предистория, темные века (некоторые также полагают, что история закончилась в 1991 году и снова начались темные века). Нашей стране много больше 1000 лет, она была, есть и будет.