Наша гибридная война. Уязвимая пята есть не только у Ахиллеса
Итак, то, о чем мы говорили сразу же после появления в США дискуссии по вопросу разрешения для ВСУ стрелять американскими и вообще западными дальнобойными ракетами по территории России, произошло точно по предсказанному нами сценарию. Ну не учатся ребята из Вашингтона и Пентагона даже на своих ошибках. Какая-то поразительная необучаемость.
Как работали топорно, так и работают. Как пускали пыль в глаза всему миру, так и продолжают. Иногда даже скучно становится от такой предсказуемости. Опять практически мгновенная телепортация американского вооружения из арсеналов США на передовую на Украине. Так вот откуда знаменитое выражение «утром деньги, вечером стулья». Ильф и Петров неплохо знали образ мышления янки…
Хотя пробные пуски уже были и до официальной дискуссии. Запад, опять же, в уже давно знакомом стиле проверял реакцию России на очередной «переход красной линии». Увы, наша реакция тоже оказалась легко просчитываемой. Так что один один.
Мы, естественно, нанесем удар по «военным базам и объектам инфраструктуры». Возможно, даже несколько раз, а потом ситуация стабилизируется, и никто, кроме единичных политиков, аналитиков, журналистов, даже не будет вспоминать об этих красных линиях.
Но я уже неоднократно писал о том, что мир катится в пропасть. Те самые «пальцы веером» с обеих сторон, все эти угрозы и прочее довели ситуацию до абсурда. Теперь ни у Вашингтона, ни у Брюсселя, ни у Москвы практически не осталось тылов, т. е. мест для отступления.
Шаг назад, даже шажок назад любого из участников «диалога» будет восприниматься другими как поражение. Не глобальное, но поражение в битве. Да, война будет продолжаться, но конкретная битва будет проиграна. А это для любой власти будет означать серьезное падение рейтинга. А тут выборы…
Сегодня активнейшим образом на Западе спорят по поводу заявления президента России Владимира Путина о поставках нашего вооружения противникам европейских государств и США. Главный вопрос – будут ли реальные поставки или нет. И второй – что Путин имел в виду под термином «современное вооружение».
В последнее время читатели буквально ежедневно спрашивают о том, куда и что мы будем поставлять и будем ли. Сразу скажу, изучив манеру ведения дел нашим президентом и его командой, включая МО РФ, я не знаю, куда, когда и что будет поставляться. Есть предположения, но... мои. Увы, не отличающиеся тем, что сегодня называется «ассиметричным ответом». Поэтому, сейчас могу высказаться только в стиле «наиболее вероятно» или «возможно».
Ассиметричный ответ может изменить мироустройство без войны
За последнее время мы привыкли к тому, что дипломатия перестала играть первую скрипку в мировой политике. То, что ещё недавно казалось незыблемыми аксиомами, например, нерушимость международных договоров или международного права вообще, сегодня превратилось в пшик.
Никто уже не верит дипломатам. Сколько раз мы обжигались. Достаточно вспомнить эпопею с соглашениями с Украиной. Долго готовили, потом долго обсуждали и наконец подписывали. И знали, что соблюдать их никто не будет. Отсюда и взаимные обвинения в стиле «а ты, нет ты...».
Но, по моему мнению, не надо забывать старый афоризм, который приписывают знаменитому мафиози Аль Капоне. На мой взгляд, очень точное определение международных отношений в двадцать первом веке. Интерпретаций этой фразы достаточно много, так что за точность не ручаюсь: «Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом».
А ведь, по-моему, очень точная цитата про отношения между странами в современном мире. Это и есть та самая знаменитая гибридная война. Или «политика кнута и пряника» в современном варианте. Президент Путин своим заявлением, с моей точки зрения, подтвердил решимость России. Мы принимаем бой. Мы будем действовать теми же методами, что и Запад. Гибридная, так гибридная. Мы не можем проиграть войну!..
Напомню, долгое время глобальный Запад доил и доит многие страны Азии, Африки, Латинской Америки. За бесценок скупаются ресурсы этих регионов, устанавливаются угодные Западу политические режимы, «избираются» нужные президенты и прочее. Но время идет, появилась местная политическая и экономическая элита, которую это положение не устраивает.
Давайте попробуем рассмотреть некоторые варианты той самой гибридной войны, которую ведут против нас, но которую мы ещё толком не начинали. Думаю, именно потому и возникла паника в западной политической элите. Там понимают, что ситуацию можно достаточно быстро дестабилизировать, что приведет к массовым беспорядкам уже в западных странах.
Начну с очевидных вариантов, которые прекрасно понятны даже простому обывателю.
Итак, Азия.
Регион, где только американских и британских военных баз более 50 (30 американских и 23 британских). Практически все они периодически подвергаются беспокоящим нападениям со стороны местных вооруженных формирований.
Назвать это атаками можно только с большой натяжкой. Автомат Калашникова против современного вооружения явно проигрывает. А представьте себе ситуацию, когда у нападающих «вдруг» появится современное вооружение. Например, ракеты. Сверхзвуковые, гиперзвуковые, противокорабельные, ПВО и прочее.
Вообразите тех же хуситов, которые блокируют Красное море, используя наш старенький «Гранит» П-700. Да, эту ракету нельзя назвать новейшей и даже новой, она принята на вооружение в 1983 году, но шороху она наделает серьезного.
Но даже это не главное.
Что будет в странах Запада, если те самые военные базы начнут громить. НАТО и США достаточно многим азиатам испортили жизнь своими многочисленными операциями в различных странах. Эти американцы сегодня находятся в тех самых государствах, которые они и разваливали.
Смотрим на Украину.
Когда ВСУ более или менее успешно противостояли Российской Армии, где было партизанское движение? Да и можно ли называть отдельных борцов с режимом движением? А что происходит сегодня? Появилась перспектива победы, люди увидели возможность убрать режим Зеленского. И теперь можно уже уверенно говорить о партизанском движении.
То же будет и в западных странах. Только партизанить будут не коренные европейцы, а новоиспеченные. А таких много. Давно якобы ассимилировавшихся, но считающих себя гражданами разгромленных Западом стран.
Я не уверен, что Запад сможет эффективно этому противостоять.
Даже у США, если подумать хорошо, могут возникнуть серьезнейшие проблемы на южной границе. Американо-мексиканская граница продолжает быть «горячей темой» для США. А желающих дестабилизировать обстановку там предостаточно...
Да и Техас не просто штат, а государство, которое вполне законно может потребовать отделения от США.
Но вернемся в Европу.
Федеративная Республика Германия. Мы как-то забыли о том, как и на каких условиях произошло воссоединение ФРГ и ГДР. Тем, кто забыл, напомню о существовании «Договора 2+4» между ФРГ и ГДР с одной стороны и США, СССР, Францией и Британией – с другой. Там много чего было написано. Особенно о развитии демократии, экономики и прочих «западных ценностей» в бывшей ГДР.
Ну и?..
Прошло более 30 лет с 1990. Кто-то скажет, что западная и восточная Германия не отличаются друг от друга? Что восточные немцы живут так же, как и западные? А если вспомнить репрессии, которым подверглись восточные немцы? Особенно политическая элита?
Не напоминает ли эта ситуация 30-е года прошлого столетия? Только тогда вся Германия чувствовала себя униженной, а теперь униженной чувствует себя только половина этой страны…
И где будет «локомотив европейской экономики», если чуть-чуть помочь недовольным восточным немцам в их борьбе за равноправие?
Франция?
И тут не вижу проблем. Внимательные читатели, наверное, заметили некоторое охлаждение наших СМИ к теме ЧВК «Вагнер». Но если вы откроете французские СМИ, то практически в любом издании вы найдете свежие новости о музыкантах в Африке. Знаменитый «Иностранный легион» по популярности в СМИ рядом не стоял с «Вагнером».
Остается понять, откуда возник такой интерес к ЧВК со стороны французских журналистов. Для этого достаточно посмотреть на французские вооруженные формирования, которые сейчас находятся в зависимых странах. Джибути – 1 500 французов, Чад – 1 500, Кот-д'Ивуар – около 1 000, Сенегал – 350, Габон – 350.
Теперь вопрос, смогут ли эти французские солдаты эффективно действовать против «Вагнера» в случае, если эта ЧВК заинтересуется ими?
Само присутствие музыкантов породило в местных элитах уверенность, что они могут легко победить французских колонизаторов. Париж просто не понимает, как действовать в ответ на неизвестную ранее проснувшуюся наглость аборигенов.
Список тех, для кого гибридная война со стороны России может серьезно попортить кровь, можно продолжать.
Ведь та самая ахиллесова пята есть не только у Ахиллеса. Она есть практически у всех. Важно только её найти. А опытных «сыскарей» у наших спецов достаточно.
Решение принято
Очень надеюсь, что слова президента России не очередная декларация или предупреждение. Не еще одна красная линия…
Почти уверен, что это политическое решение – обязательное к исполнению.
Мы достаточно долго щадили всех этих «поставщиков вооружения и борцов за демократические ценности». Пришло время расплаты.
Возможно, кто-то сейчас обвинит меня в излишнем радикализме, но… На войне, как бы она ни называлась, противника надо уничтожать, если он не попросил пощады и не сдался в плен.
Иначе враг уничтожит не только нас, но и тех наших товарищей, которые поверили нам и надеялись, что мы прикроем их спину в бою... Увы, но мы не так давно уже были в таком положении и тогда бросили многих...
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