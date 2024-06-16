Наша гибридная война. Уязвимая пята есть не только у Ахиллеса

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Наша гибридная война. Уязвимая пята есть не только у Ахиллеса

Итак, то, о чем мы говорили сразу же после появления в США дискуссии по вопросу разрешения для ВСУ стрелять американскими и вообще западными дальнобойными ракетами по территории России, произошло точно по предсказанному нами сценарию. Ну не учатся ребята из Вашингтона и Пентагона даже на своих ошибках. Какая-то поразительная необучаемость.

Как работали топорно, так и работают. Как пускали пыль в глаза всему миру, так и продолжают. Иногда даже скучно становится от такой предсказуемости. Опять практически мгновенная телепортация американского вооружения из арсеналов США на передовую на Украине. Так вот откуда знаменитое выражение «утром деньги, вечером стулья». Ильф и Петров неплохо знали образ мышления янки…



Хотя пробные пуски уже были и до официальной дискуссии. Запад, опять же, в уже давно знакомом стиле проверял реакцию России на очередной «переход красной линии». Увы, наша реакция тоже оказалась легко просчитываемой. Так что один один.

Мы, естественно, нанесем удар по «военным базам и объектам инфраструктуры». Возможно, даже несколько раз, а потом ситуация стабилизируется, и никто, кроме единичных политиков, аналитиков, журналистов, даже не будет вспоминать об этих красных линиях.

Но я уже неоднократно писал о том, что мир катится в пропасть. Те самые «пальцы веером» с обеих сторон, все эти угрозы и прочее довели ситуацию до абсурда. Теперь ни у Вашингтона, ни у Брюсселя, ни у Москвы практически не осталось тылов, т. е. мест для отступления.

Шаг назад, даже шажок назад любого из участников «диалога» будет восприниматься другими как поражение. Не глобальное, но поражение в битве. Да, война будет продолжаться, но конкретная битва будет проиграна. А это для любой власти будет означать серьезное падение рейтинга. А тут выборы…

Сегодня активнейшим образом на Западе спорят по поводу заявления президента России Владимира Путина о поставках нашего вооружения противникам европейских государств и США. Главный вопрос – будут ли реальные поставки или нет. И второй – что Путин имел в виду под термином «современное вооружение».

В последнее время читатели буквально ежедневно спрашивают о том, куда и что мы будем поставлять и будем ли. Сразу скажу, изучив манеру ведения дел нашим президентом и его командой, включая МО РФ, я не знаю, куда, когда и что будет поставляться. Есть предположения, но... мои. Увы, не отличающиеся тем, что сегодня называется «ассиметричным ответом». Поэтому, сейчас могу высказаться только в стиле «наиболее вероятно» или «возможно».

Ассиметричный ответ может изменить мироустройство без войны


За последнее время мы привыкли к тому, что дипломатия перестала играть первую скрипку в мировой политике. То, что ещё недавно казалось незыблемыми аксиомами, например, нерушимость международных договоров или международного права вообще, сегодня превратилось в пшик.

Никто уже не верит дипломатам. Сколько раз мы обжигались. Достаточно вспомнить эпопею с соглашениями с Украиной. Долго готовили, потом долго обсуждали и наконец подписывали. И знали, что соблюдать их никто не будет. Отсюда и взаимные обвинения в стиле «а ты, нет ты...».

Но, по моему мнению, не надо забывать старый афоризм, который приписывают знаменитому мафиози Аль Капоне. На мой взгляд, очень точное определение международных отношений в двадцать первом веке. Интерпретаций этой фразы достаточно много, так что за точность не ручаюсь: «Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом».

А ведь, по-моему, очень точная цитата про отношения между странами в современном мире. Это и есть та самая знаменитая гибридная война. Или «политика кнута и пряника» в современном варианте. Президент Путин своим заявлением, с моей точки зрения, подтвердил решимость России. Мы принимаем бой. Мы будем действовать теми же методами, что и Запад. Гибридная, так гибридная. Мы не можем проиграть войну!..

«У РФ есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Киеву».

Напомню, долгое время глобальный Запад доил и доит многие страны Азии, Африки, Латинской Америки. За бесценок скупаются ресурсы этих регионов, устанавливаются угодные Западу политические режимы, «избираются» нужные президенты и прочее. Но время идет, появилась местная политическая и экономическая элита, которую это положение не устраивает.

Давайте попробуем рассмотреть некоторые варианты той самой гибридной войны, которую ведут против нас, но которую мы ещё толком не начинали. Думаю, именно потому и возникла паника в западной политической элите. Там понимают, что ситуацию можно достаточно быстро дестабилизировать, что приведет к массовым беспорядкам уже в западных странах.

Начну с очевидных вариантов, которые прекрасно понятны даже простому обывателю.

Итак, Азия.

Регион, где только американских и британских военных баз более 50 (30 американских и 23 британских). Практически все они периодически подвергаются беспокоящим нападениям со стороны местных вооруженных формирований.

Назвать это атаками можно только с большой натяжкой. Автомат Калашникова против современного вооружения явно проигрывает. А представьте себе ситуацию, когда у нападающих «вдруг» появится современное вооружение. Например, ракеты. Сверхзвуковые, гиперзвуковые, противокорабельные, ПВО и прочее.

Вообразите тех же хуситов, которые блокируют Красное море, используя наш старенький «Гранит» П-700. Да, эту ракету нельзя назвать новейшей и даже новой, она принята на вооружение в 1983 году, но шороху она наделает серьезного.

Но даже это не главное.

Что будет в странах Запада, если те самые военные базы начнут громить. НАТО и США достаточно многим азиатам испортили жизнь своими многочисленными операциями в различных странах. Эти американцы сегодня находятся в тех самых государствах, которые они и разваливали.

Смотрим на Украину.

Когда ВСУ более или менее успешно противостояли Российской Армии, где было партизанское движение? Да и можно ли называть отдельных борцов с режимом движением? А что происходит сегодня? Появилась перспектива победы, люди увидели возможность убрать режим Зеленского. И теперь можно уже уверенно говорить о партизанском движении.

То же будет и в западных странах. Только партизанить будут не коренные европейцы, а новоиспеченные. А таких много. Давно якобы ассимилировавшихся, но считающих себя гражданами разгромленных Западом стран.

Я не уверен, что Запад сможет эффективно этому противостоять.

Даже у США, если подумать хорошо, могут возникнуть серьезнейшие проблемы на южной границе. Американо-мексиканская граница продолжает быть «горячей темой» для США. А желающих дестабилизировать обстановку там предостаточно...

Да и Техас не просто штат, а государство, которое вполне законно может потребовать отделения от США.

Но вернемся в Европу.

Федеративная Республика Германия. Мы как-то забыли о том, как и на каких условиях произошло воссоединение ФРГ и ГДР. Тем, кто забыл, напомню о существовании «Договора 2+4» между ФРГ и ГДР с одной стороны и США, СССР, Францией и Британией – с другой. Там много чего было написано. Особенно о развитии демократии, экономики и прочих «западных ценностей» в бывшей ГДР.

Ну и?..

Прошло более 30 лет с 1990. Кто-то скажет, что западная и восточная Германия не отличаются друг от друга? Что восточные немцы живут так же, как и западные? А если вспомнить репрессии, которым подверглись восточные немцы? Особенно политическая элита?

Не напоминает ли эта ситуация 30-е года прошлого столетия? Только тогда вся Германия чувствовала себя униженной, а теперь униженной чувствует себя только половина этой страны…

И где будет «локомотив европейской экономики», если чуть-чуть помочь недовольным восточным немцам в их борьбе за равноправие?

Франция?

И тут не вижу проблем. Внимательные читатели, наверное, заметили некоторое охлаждение наших СМИ к теме ЧВК «Вагнер». Но если вы откроете французские СМИ, то практически в любом издании вы найдете свежие новости о музыкантах в Африке. Знаменитый «Иностранный легион» по популярности в СМИ рядом не стоял с «Вагнером».

Остается понять, откуда возник такой интерес к ЧВК со стороны французских журналистов. Для этого достаточно посмотреть на французские вооруженные формирования, которые сейчас находятся в зависимых странах. Джибути – 1 500 французов, Чад – 1 500, Кот-д'Ивуар – около 1 000, Сенегал – 350, Габон – 350.

Теперь вопрос, смогут ли эти французские солдаты эффективно действовать против «Вагнера» в случае, если эта ЧВК заинтересуется ими?

Само присутствие музыкантов породило в местных элитах уверенность, что они могут легко победить французских колонизаторов. Париж просто не понимает, как действовать в ответ на неизвестную ранее проснувшуюся наглость аборигенов.

Список тех, для кого гибридная война со стороны России может серьезно попортить кровь, можно продолжать.

Ведь та самая ахиллесова пята есть не только у Ахиллеса. Она есть практически у всех. Важно только её найти. А опытных «сыскарей» у наших спецов достаточно.

Решение принято


Очень надеюсь, что слова президента России не очередная декларация или предупреждение. Не еще одна красная линия…

Почти уверен, что это политическое решение – обязательное к исполнению.

Мы достаточно долго щадили всех этих «поставщиков вооружения и борцов за демократические ценности». Пришло время расплаты.

Возможно, кто-то сейчас обвинит меня в излишнем радикализме, но… На войне, как бы она ни называлась, противника надо уничтожать, если он не попросил пощады и не сдался в плен.

Иначе враг уничтожит не только нас, но и тех наших товарищей, которые поверили нам и надеялись, что мы прикроем их спину в бою... Увы, но мы не так давно уже были в таком положении и тогда бросили многих...
5 комментариев
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  1. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 06:17
    Шума много, толку мало.
    Пока следуют только угрозы. Но расплаты не было ни за потоки, ни за флагман ЧФ, ни за поставки украинцам дальнобойного оружия. Сбейте хотя бы разведывательный беспилотник на Черным морем. Для начала!
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 06:36
      Проблема-то похоже в том, что наша верхняя братия до сих пор искренне надеется таки помириться... Типа - вот мы обязательно договоримся, и все будет как раньше - толкать на благословенный Запад сырьё, валюту красть и вывозить туда же, вместе со своими женами, любовницами и чадами. А все происходящее - это всего лишь страшное недоразумение, надо только не злить западных буржуев и они рано или поздно поймут, что мы на самом деле ихние всей душой, и снова примут нас в своё буржуинство..

      Фатально не желая понимать, что все это - тот самый глобальный кризис капитализма, и их просто пришли убивать..
  2. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    0
    Сегодня, 06:18
    Ассиметричный ответ.... Кто-то ввел это выражение дя красного словца и понеслась... Хотя значение слова ясно и понятно и недопускает толкований... Простым языком - криво делать кривыми руками smile А вот про партизанское движение уже интереснее... Это которое? Рождённое в пятничном бреду в некоторых головах или от имени которого нет-нет появляется на ВО с мифическими отчётами(взятыми из украинских и наших пабликов) партизан-подпольщик-блогер ? Обычно работу г-на Ставера оцениваю на 5, старается же, за старание.... А сегодня что-то слабенько smile
  3. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 06:32
    Все это такое....мало действенное или из области фантастики. А вот трансконтинентальные кабели передачи данных пролегают в ничейных водах. И их повреждение приведет к действительно, серьезным последствиям для западных экономик, наша экономика тоже пострадает, так как также, пользуется этими кабелями, но "раз уж пошла такая пьянка"....
  4. parusnik Звание
    parusnik
    0
    Сегодня, 06:37
    слова президента России не очередная декларация или предупреждение. Не еще одна красная линия…
     В том то и дело,что слова президента России очередная декларация.Еще одна красная линия…Реально вооружение поставлять не кому.Только хуситам.В Африке,тем странам,которые воюют против радикальных исламистов.Латинская Америка? А там кому? После того как миротворец Горбачев М.С. в свое время,призвал к национальному применению, оно и началось по всему миру.Левые партизаны,которые боролись с американским империализмом,вышли из своих джунглей и начали примиряться с проамериканскими правительствами. А левые силы которые находились у власти,начали мириться с группировками которые поддерживали США и Запад.Да и события последнего времени,когда Россия ,ликвидировала базы на Кубе,во Вьетнаме.Чубайс и Ко крепко заколотили гвозди в гроб коммунизма.И как результат,красным маркером,рисуем красные линии