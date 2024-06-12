В ночь на 12 июня поражены цели в Павлограде, Одессе, Сумах, Киеве - использовались и гиперзвуковые комплексы «Кинжал»

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В ночь на 12 июня поражены цели в Павлограде, Одессе, Сумах, Киеве - использовались и гиперзвуковые комплексы «Кинжал»

В ночь на 12 июня Вооружёнными силами РФ была проведена очередная комбинированная атака на объекты киевского режима. Огневое поражение наносилось целям в различных регионов, включая Одесскую область.

Взрывы прогремели на нескольких военных объектах в Одессе. По последним данным, одна из таких целей – транспортный узел с перебрасываемой через него военной техникой из стран НАТО.



Начались же удары ночью - с поражения целей в Днепропетровской области. Российские дроны-«камикадзе» «Герань» атаковали объекты ВСУ в Павлограде, через который идут военные поставки в сторону Покровска (ДНР).

Затем воздушная тревога была объявлена практически на всей контролируемой киевским режимом территории. Как минимум две ракеты поразили цель на аэродроме в полтавском Миргороде.

Ближе к 4:00 мск появилась информация о пуске «Кинжалов». А уже после этого последовали данные о взрывах в Киеве. Напомним, что в этот момент «президент» Зеленский находился в Европе, на так называемой «конференции по восстановлению Украины».

Известно в общей сложности как минимум о 4-х взрывах в Киеве. После этого взрывы прогремели в Сумах, а далее последовала новая волна атак на объекты киевского режима в украинской столице - ещё как минимум 3 взрыва.

Отбой воздушной тревоги на Украине пока не дан.
7 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 06:31
    С праздником поздравили! winked
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 06:47
      Цитата: Mouse
      С праздником поздравили!

      12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Решение позволило российскому Верховному Совету получить больше власти от центрального аппарата СССР.
      Замечательный праздник! good
  2. Русь Звание
    Русь
    +3
    Сегодня, 06:55
    . Напомним, что в этот момент «президент» Зеленский находился в Европе, на так называемой «конференции по восстановлению Украины

    Та понятно, подальше от вверенной ему территории.... вдруг зацепит..... wassat вот и мотается по свету.....
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +7
      Сегодня, 07:09
      Ну и Кинжалы просто так не летают. Значит разведка дала точные данные.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 07:14
      А когда он на месте,то какая заратустра мешает вдарить со всей пролетарской ненав...Да,о чем я..Это же неприкосновенное..
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 07:19
    Праздник начался с салюта! Хорошая новая традиция. Сделаем жизнь на Украине весёлой и искрящейся. Это вам подарки за Донецк. С праздником!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 08:11
      Цитата: pudelartemon
      Это вам подарки за Донецк. С праздником!

      А по всей Киевской области дождь на целый день. Символично. Плач украина ! Но отбой все е был, почти в 7 часов.