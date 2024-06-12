В ночь на 12 июня поражены цели в Павлограде, Одессе, Сумах, Киеве - использовались и гиперзвуковые комплексы «Кинжал»
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В ночь на 12 июня Вооружёнными силами РФ была проведена очередная комбинированная атака на объекты киевского режима. Огневое поражение наносилось целям в различных регионов, включая Одесскую область.
Взрывы прогремели на нескольких военных объектах в Одессе. По последним данным, одна из таких целей – транспортный узел с перебрасываемой через него военной техникой из стран НАТО.
Начались же удары ночью - с поражения целей в Днепропетровской области. Российские дроны-«камикадзе» «Герань» атаковали объекты ВСУ в Павлограде, через который идут военные поставки в сторону Покровска (ДНР).
Затем воздушная тревога была объявлена практически на всей контролируемой киевским режимом территории. Как минимум две ракеты поразили цель на аэродроме в полтавском Миргороде.
Ближе к 4:00 мск появилась информация о пуске «Кинжалов». А уже после этого последовали данные о взрывах в Киеве. Напомним, что в этот момент «президент» Зеленский находился в Европе, на так называемой «конференции по восстановлению Украины».
Известно в общей сложности как минимум о 4-х взрывах в Киеве. После этого взрывы прогремели в Сумах, а далее последовала новая волна атак на объекты киевского режима в украинской столице - ещё как минимум 3 взрыва.
Отбой воздушной тревоги на Украине пока не дан.
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