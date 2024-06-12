Командование ВВС Польши: в связи с российским ударом по Украине в воздух была поднята польская и союзная боевая авиация

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Командование ВВС Польши: в связи с российским ударом по Украине в воздух была поднята польская и союзная боевая авиация

Польское военное командование сообщает о том, что в воздух над юго-восточной частью страны была поднята истребительная авиация. В пресс-службе оперативного командования Войска Польского заявлено, что связан приказ о поднятии в воздух боевых самолётов был связан с российскими ракетными пусками по территории Украины.

Судя по всему, в переводе на общечеловеческий язык это может означать примерно следующее: самолёты ВВС Польши были отправлены к воздушным границам Украины, чтобы украинская ПВО в очередной раз не начала пускать ЗУР над территорией Польши. Напомним, что уже как минимум дважды украинские ракеты ЗРК падали на польской территории, приводя в том числе к гибели польских граждан.



Примечательным моментом в этот раз можно считать ремарку в заявлении польского командования о том, что «работала польская и союзная авиация». О какой именно «союзной» авиации шла речь, в сводке не сообщается.

В связи с польским заявлением возникли предположения о том, что вылет самолётов ВВС Польши и авиации «союзников» к украинской границе вполне мог быть тестированием гипотетической попытки сбивать российские средства поражения в воздушном пространстве Украины. Напомним, что об этом слёзно просил Зеленский, после того как США, Британия и некоторые другие страны помогли Израилю сбить часть иранских ракет и дронов при осуществлении массированного удара. Поэтому эксперты считают, что натовского вмешательства при объявлении воздушной тревоги над Украиной (в плане попыток перехватить российские ракеты, например, над Западной Украиной) исключать нельзя.
5 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 06:52
    Это хорошая тенденция - бояться.А мы ещё третий этап РМСД не начинали,может случиться что польской и союзной авиации садиться не куда будет.
  2. Русь Звание
    Русь
    +2
    Сегодня, 06:57
    Очередь соблюдайте.... bully
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 07:16
    Что то я не понял, они реагируют на наши пуски или все таки на криворуких зенитчиков вны?))
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +1
      Сегодня, 07:47
      На пуски конечно же.
      Теоретически к ним могут случайно залететь и наши ракет и противоракеты украинцев.
  4. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 08:38
    Срочно гуманитарку памперсы и антидеприсанты.