Командование ВВС Польши: в связи с российским ударом по Украине в воздух была поднята польская и союзная боевая авиация
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Польское военное командование сообщает о том, что в воздух над юго-восточной частью страны была поднята истребительная авиация. В пресс-службе оперативного командования Войска Польского заявлено, что связан приказ о поднятии в воздух боевых самолётов был связан с российскими ракетными пусками по территории Украины.
Судя по всему, в переводе на общечеловеческий язык это может означать примерно следующее: самолёты ВВС Польши были отправлены к воздушным границам Украины, чтобы украинская ПВО в очередной раз не начала пускать ЗУР над территорией Польши. Напомним, что уже как минимум дважды украинские ракеты ЗРК падали на польской территории, приводя в том числе к гибели польских граждан.
Примечательным моментом в этот раз можно считать ремарку в заявлении польского командования о том, что «работала польская и союзная авиация». О какой именно «союзной» авиации шла речь, в сводке не сообщается.
В связи с польским заявлением возникли предположения о том, что вылет самолётов ВВС Польши и авиации «союзников» к украинской границе вполне мог быть тестированием гипотетической попытки сбивать российские средства поражения в воздушном пространстве Украины. Напомним, что об этом слёзно просил Зеленский, после того как США, Британия и некоторые другие страны помогли Израилю сбить часть иранских ракет и дронов при осуществлении массированного удара. Поэтому эксперты считают, что натовского вмешательства при объявлении воздушной тревоги над Украиной (в плане попыток перехватить российские ракеты, например, над Западной Украиной) исключать нельзя.
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